Помер український режисер Сергій Проскурня

Помер відомий український режисер Сергій Проскурня. Йому було 63 роки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ексміністр культури Євген Нищук, інформує Цензор.НЕТ.

Режисер Сергій Проскурня народився 28 листопада 1957 у Львові, навчався у Черкасах. Закінчив інститут театрального мистецтва ім. Карпенко-Карого.

Був співавтором низки значних художніх проєктів, організовував і продюсував концерти, спектаклі, фестивалі, зокрема і першу "Червону руту".

Був художнім керівником Одеського театру опери і балету. З 2009 очолював театр у Черкасах. У 2013-2014 роках втілив масштабний кінопроєкт "Наш Шевченко" (частину сюжетів знімав на Євромайдані). Розробив концепцію виставки "Шевченкоманія". 9 березня 2014 з нагоди 200-річчя від дня народження Шевченка вийшов фільм Проскурні "Тарас Шевченко. Ідентифікація".

Режисував святкові концерти до Дня незалежності України в 2008, а також у 2015-2018 роках.

Проскурня є лауреатом премій Національної спілки театральних діячів України "Експеримент" (2001) та імені Сергія Данченка (2017).