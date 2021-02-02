Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський

Президент України Володимир Зеленський дав завдання вивести на орбіту супутник для дистанційного зондування землі "Січ".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Акцентував увагу не прискоренні виконання завдання президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України", - написав Уруський, коментуючи нараду в Кабміні.

За словами віцепрем'єра, запуск супутника є нагальною потребою.

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"Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном", пояснив чиновник.