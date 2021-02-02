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Зеленський (17431) космос (333) супутник (125) Уруський Олег (111)

Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування

Президент України Володимир Зеленський дав завдання вивести на орбіту супутник для дистанційного зондування землі "Січ".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Акцентував увагу не прискоренні виконання завдання президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України", - написав Уруський, коментуючи нараду в Кабміні.

За словами віцепрем'єра, запуск супутника є нагальною потребою.

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"Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном", пояснив чиновник.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Запустіть і його на орбіту заодно.
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02.02.2021 00:37
+26
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 9406
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02.02.2021 00:43
+21
"Досвідченого фахівця державного управління" пародиста Олександра Скічка преЗЕдент призначив на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 7968
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02.02.2021 00:44
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Запустіть і його на орбіту заодно.
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02.02.2021 00:37 Відповісти
Видать конфисковали хороший кокс - санкции против Никарагуа, Воевать за Крым , Запустить спутник.... Ну з всей этой пачки самый стремный это санкции против 🇨🇳 акционеров Мотор Сич... Те уже подадут иск выше и на 3 млрд....
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02.02.2021 00:53 Відповісти
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 8812
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02.02.2021 07:19 Відповісти
Это не дворец Зели, это его офис. Вон и Ермака с Менделью видно.
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02.02.2021 10:05 Відповісти
- « Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.» (с)
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02.02.2021 11:53 Відповісти
шмаркля витает в облаках: то олимпиада, то 4000 баксов зарплаты, то спутник вывести, то "войну закончил и ковид победил.. в своей пустой черепушке))
прожекты клоуны зависят от дозы и качества "травки" ))
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02.02.2021 01:16 Відповісти
Если бы только травки.
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02.02.2021 04:52 Відповісти
"Юра , Юра (Гагарин) ,ты могуч,
ты летаешь выше туч.
Полетишь вновь на орбиту,
забери з собой . Никиту.
А то лысый 3.14....ас,
зае....ал рабочий класс".
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02.02.2021 02:36 Відповісти
Строки правильные, но надо заменить Никиту на Володьку и лысого на этот Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський - Цензор.НЕТ 2808
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02.02.2021 08:50 Відповісти
Капітуляція проходить тихо й непомітно.
Україна 1 лютого 2021 року почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії.
Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, передає Укрінформ.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3181917-ukraina-vidnovila-import-**************-z-rosii.html
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02.02.2021 00:38 Відповісти
У 73% все одно винен Порох: 2 роки як ніяк здає Україну
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02.02.2021 00:41 Відповісти
Ще потрох обіцяв запустити супутник "Січ" з баригами на борту.
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02.02.2021 09:47 Відповісти
Не устал еще поручать, трудяга? Может в отпуск уже опять пора?
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02.02.2021 00:38 Відповісти
Буде почву зондирувати куди збирати валізи та тікати.
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02.02.2021 00:41 Відповісти
Вже все прозондовано. Слуги у Верховній Раді обговорюють два варіанти: Ростов і Оман. Більшість схиляється що Оман.
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02.02.2021 00:48 Відповісти
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 7387
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02.02.2021 00:43 Відповісти
льоня-космос дав звучне та точне поганяло "шакал-прилипала"
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02.02.2021 01:42 Відповісти
И ты ф шоке,леня)))
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02.02.2021 02:47 Відповісти
На орбите ЗЕ будет встречать лично Леня-Космос с караваем из аргентинской муки. Преломив хлеб и понюхав его, делегация в полном составе улетит на Альфу Центавра.
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02.02.2021 10:09 Відповісти
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 9406
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02.02.2021 00:43 Відповісти
Так он оказывается однояйцевой?
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02.02.2021 05:08 Відповісти
Шлях до гарної української мови пролягає через погану українську мову. Те саме стосується і білоруської.

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02.02.2021 00:43 Відповісти
"Досвідченого фахівця державного управління" пародиста Олександра Скічка преЗЕдент призначив на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 7968
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02.02.2021 00:44 Відповісти
это реформа?
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02.02.2021 00:46 Відповісти
це перемога
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02.02.2021 09:31 Відповісти
ЦИРКАШИНА- це ти)))))) бугагагагага
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02.02.2021 00:54 Відповісти
Мене це не дивує. ПреЗедента - пародією справжнього президента, уряд Шмигаля - пародія на справжній професійний уряд і так далі. Вся зелена влада - це суцільна пародія.
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02.02.2021 07:47 Відповісти
ну и марафет ему сегодня загнали...
крокодилом видимо штырится
целый день перлы выдает...
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02.02.2021 00:45 Відповісти
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 7827
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02.02.2021 00:49 Відповісти
Кто нибудь пусть обьяснит зеленомордому дурачку,что со спутника "фсех бамбить" не получится. Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 423
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02.02.2021 01:00 Відповісти
Ну цей вагою 210 кг.. таки тебе зможе розмазати ваньюша.
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02.02.2021 01:48 Відповісти
Ну якщо цей супутник-камікадзе-то звичайно,Альоша,він зможе розмазати любого, впавши з орбіти.
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02.02.2021 08:59 Відповісти
наглый спутник видимо пытался сопротивляться.
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02.02.2021 01:00 Відповісти
Мда, прорвало. Этот фонтан не заткнуть😁
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02.02.2021 01:11 Відповісти
Хм,а солнцу он не приказал взойти с утра пораньше? Только спутником ограничился? Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський - Цензор.НЕТ 8444
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02.02.2021 20:03 Відповісти
Судя по всему, спутник ему уже вкололи 😁
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02.02.2021 21:08 Відповісти
Навіщо супутник? БТР-4 "Буцефал" запустити (Маску привіт!). І так щоб дізєль працював і колеса крутились, і щоб красіво по метеоритам пострілював. І щоб музика з Квартала. А шо? Не в армію ж їх відправляти.
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02.02.2021 02:03 Відповісти
Ну все. Теперь по щучьему велению клоуна будут спутники запускать и на Солнце летать.

Здравствуй, Ким ЗЕ Ын.
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02.02.2021 02:04 Відповісти
Худоват малек до ына какбэ)))
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02.02.2021 02:50 Відповісти
Ну, харю уже наел будь здоров
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02.02.2021 05:34 Відповісти
Вы шо смеётесь?
Зеля насмотрелся на ***** и картоплестан?
Как же я ещё жопу подтираю без его цу?
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02.02.2021 02:14 Відповісти
А я ему, такой,:" спутнік, слыш, а ну выходи,а он мне, прикинь, - сам выходи".
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02.02.2021 02:18 Відповісти
"мы толкали паровоз" Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 6857 Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 8327
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02.02.2021 03:10 Відповісти
Называется РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ:
Ты подои корову
Ты налей воды собакам
Вы трое быстро за мётлы и убирать
Вася, что б до вечера все машины были в гараже.
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02.02.2021 03:40 Відповісти
От высказываний и заяв ЗЕшмаркли, Василий Рыбников впал в психологический ступор. Просто добавить в перлы зеленого идиЁта нечего. Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 8899
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02.02.2021 03:52 Відповісти
запуск спутника к дате?
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02.02.2021 04:45 Відповісти
Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1 успешно вывела на заданную орбиту рекордную партию спутников: 133 коммерческих и государственных космических аппарата и 10 спутников, которые будут задействованы в развертывании глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе основанной Илоном Маском компании SpaceX.
Запуск был осуществлен в 10.00 утра 24 января по времени по времени Восточного побережья США (18.00 мск) со стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал (штат Флорида).
После отделения первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще тебя люблю") в Атлантике, примерно в 533 км от места запуска.Интернет-покрытие для почти всей планеты
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02.02.2021 06:53 Відповісти
Интернет от Илона Маска заработает до конца этого года. (2021 ) Приложение Starlink появилось в App Store будет без малого 1000 спутников Starlink. ...

Студенты все разные. Какая же разница между богатыми студентами и бедными? Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський - Цензор.НЕТ 1233

Подключившись к спутниковому интернету от Маска, а не к украинским провайдерам, вы не заметите разницы. Правда, придется заплатить

Правда, придется заплатить
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03.02.2021 04:51 Відповісти
Ненавижу Зе! Просто сдохни, урод. Перестань позорить всех нас!
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02.02.2021 04:55 Відповісти
Ничего личного, просто коксикоз
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02.02.2021 05:57 Відповісти
Ооооо, наконец то. Протрезвели.....Давно пора! Ооочень давно пора.
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02.02.2021 06:36 Відповісти
Теперь будет: летят спутники, будем всех бомбить!))))
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02.02.2021 07:45 Відповісти
А без приказа с не надо было выводить спутник? Или нужен был "подсрачник" от президента? Так б в совке со времен Сталина. Совок рулит и сейчас!!!!
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02.02.2021 08:05 Відповісти
а приказ был отдан таким образом, чтобы и сам главный кацмонавт, и шмугаль с ермуком тоже были на борту "самой надежной" по кацмическим масштабам украинской техники?
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02.02.2021 08:05 Відповісти
Батут уже начали строить......Какой же он смешной - этот Зеленский))))...
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02.02.2021 08:23 Відповісти
Оце зрада так зрада.
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02.02.2021 08:26 Відповісти
Тут нічого наркотичного. Це проста перекличка смотрящих за територіями стосовно підтримки міфу про кулясту Землю і кацманавтику.
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02.02.2021 08:32 Відповісти
доколе это ****-во будет длится?
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02.02.2021 08:33 Відповісти
Царь захотел свой спутник. Ни стратегии, ни гос программы развития, ни финансирования отрасли. Просто вбахать кучу бабла для поднятия собственного рейтинга: в стране разруха, зато президент ракету запустил.
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02.02.2021 09:14 Відповісти
Вот это хорошая новость.Хоть кто-то додумался поднять голову и посмотреть вверх.
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02.02.2021 09:25 Відповісти
Клоун, прекращай этим совком заниматься, и без твоих поручений запустят.
Представьте логику такой херни.
Люди готовились к запуску, планировали, а тут какой то нахлебник появился и говорит, а давайте ка я вам поручу запустить то что вы и так собирались запустить! Но есть одно условие, нужно к дате запустить, чтобы я мог потом на этом попиариться. Что в результате исключительно моего вмешательства удалось запустить спутник на 3 дня раньше.
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02.02.2021 09:38 Відповісти
Яке йому діло до супутників він же гарант і главгенералісімус, а війна іде.
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02.02.2021 09:49 Відповісти
ЗЕбільні виродки якось соромливо промовчали про те, хто ж насправді є замовником цього чуда техніки і які конкретно задачі він буде виконувати... Чи не контроль чіпованого поголів"я розумово-відсталого стада?
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02.02.2021 09:38 Відповісти
Меня все больше интересует - что же это лицидейское чмо курит.
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02.02.2021 10:02 Відповісти
і шоб з нержавєйки був
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02.02.2021 10:06 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський дав завдання взійти сонцю. Всі завмерли в очікуванні - взійде чи ні.Джерело: https://censor.net/ua/n3245432
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02.02.2021 10:31 Відповісти
Я служил в РВСН и конкретно знаю как это делается. И политикам любого уровня руководить этим процессом категорически запрещено. А тут по царскому велению и по его хотению спутник ЛЕТИ к едреней маме.
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02.02.2021 11:45 Відповісти
Прибыльное это дело - спутником размахивать!
Уже лет 20 его запускают, уже 200 млн. долларов освоили!
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02.02.2021 11:58 Відповісти
А ще ЗЕбіл доручив підвищити число "пі", зміцнити "магнітне поле Землі" і взяв під особистий контроль врятування "кота Шредінгера"!
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02.02.2021 12:30 Відповісти
Давно не было новостей о ходе ремонта спортзала в сельской школе, который поручил произвести в ходе своего последнего судьбоносного визита на Донбасс президент Зеленский.
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02.02.2021 12:32 Відповісти
 
 