Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський
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Президент України Володимир Зеленський дав завдання вивести на орбіту супутник для дистанційного зондування землі "Січ".
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.
"Акцентував увагу не прискоренні виконання завдання президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарату дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Наголосив, що ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України", - написав Уруський, коментуючи нараду в Кабміні.
За словами віцепрем'єра, запуск супутника є нагальною потребою.
"Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном", пояснив чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
прожекты клоуны зависят от дозы и качества "травки" ))
ты летаешь выше туч.
Полетишь вновь на орбиту,
забери з собой . Никиту.
А то лысый 3.14....ас,
зае....ал рабочий класс".
Україна 1 лютого 2021 року почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії.
Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, передає Укрінформ.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3181917-ukraina-vidnovila-import-**************-z-rosii.html
крокодилом видимо штырится
целый день перлы выдает...
Здравствуй, Ким ЗЕ Ын.
Зеля насмотрелся на ***** и картоплестан?
Как же я ещё жопу подтираю без его цу?
Ты подои корову
Ты налей воды собакам
Вы трое быстро за мётлы и убирать
Вася, что б до вечера все машины были в гараже.
Запуск был осуществлен в 10.00 утра 24 января по времени по времени Восточного побережья США (18.00 мск) со стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал (штат Флорида).
После отделения первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще тебя люблю") в Атлантике, примерно в 533 км от места запуска.Интернет-покрытие для почти всей планеты
Студенты все разные. Какая же разница между богатыми студентами и бедными?
Подключившись к спутниковому интернету от Маска, а не к украинским провайдерам, вы не заметите разницы. Правда, придется заплатить
Правда, придется заплатить
Представьте логику такой херни.
Люди готовились к запуску, планировали, а тут какой то нахлебник появился и говорит, а давайте ка я вам поручу запустить то что вы и так собирались запустить! Но есть одно условие, нужно к дате запустить, чтобы я мог потом на этом попиариться. Что в результате исключительно моего вмешательства удалось запустить спутник на 3 дня раньше.
Уже лет 20 его запускают, уже 200 млн. долларов освоили!