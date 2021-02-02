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США (14468) Кулеба Дмитро (3170) нормандська четвірка (1523)

Участь США у "нормандському форматі" можлива лише в разі згоди всіх сьогоднішніх учасників, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Участь США у

Питання участі США в "нормандському форматі" може вирішуватися позитивно лише в разі досягнення консенсусу між його сьогоднішніми учасниками.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тут ні для кого не буде секретом, що з 2014 року США брали активну участь і в підтримці України під час російської агресії проти України, і в спробах врегулювати конфлікт на Донбасі, і в питанні незаконної окупації Криму. У мене є всі підстави вважати, що Сполучені Штати будуть ще активніше на цьому треку, але в якому саме форматі - це питання переговорів", - сказав Кулеба.

Міністр окремо наголосив, що участь США в "нормандському форматі" можлива лише завдяки у разі консенсусу між усіма його учасниками.

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"Щодо участі США в нормандському форматі, то давайте пам'ятати, що є одна людина в "нормандському форматі", яку така участь точно не зробить щасливою - це президент Російської Федерації. А формат не розширюється через бажання окремих учасників, він може бути змінений лише за наявності консенсусу", - наголосив глава МЗС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Верните Климкина!
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02.02.2021 01:18
+4
Одному мне кажется что этот министр иностранных дел или идиот, или засланный казачок?
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02.02.2021 01:00
+4
У Мавзолейного быдла панический страх перед США... Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656 Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656
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02.02.2021 02:35
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Одному мне кажется что этот министр иностранных дел или идиот, или засланный казачок?
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02.02.2021 01:00 Відповісти
"Придурок" означає толковий міністр при дурному президенті.
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02.02.2021 02:53 Відповісти
Абсолютно правий Кулеба з поясненням "Что касается участия США в Нормандском формате, то давайте помнить, что есть один человек в "Нормандском формате", которого такое участие точно не сделает счастливым - это президент Российской Федерации. А формат не расширяется благодаря желанию отдельных участников, он может быть изменен только благодаря консенсусу"
Але ж не всі 73/43%зебіли це розуміють...
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02.02.2021 03:36 Відповісти
Верните Климкина!
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02.02.2021 01:18 Відповісти
А агрессор против... с ним надо считаться?
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02.02.2021 08:53 Відповісти
Після такої заяви ця потвора повинна бути негайно звільнена
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02.02.2021 01:48 Відповісти
"..есть один человек в "Нормандском формате", которого такое участие точно не сделает счастливым - это президент Российской Федерации"


То ця підла істота, Кулєба, зараз визнала, що в своїй діяльності керується не інтересами України, а лише "ощаслівліванієм" Пуйла?
Кого цікавлять забаганки окупана - Росії? Тільки прокремлівську правлячу кліку.

Україна повинна всіляко наполягати на залученні до переговорного процесу представників США та Британії
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02.02.2021 02:06 Відповісти
У Мавзолейного быдла панический страх перед США... Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656 Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656
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02.02.2021 02:35 Відповісти
Но Чечню брали аж 2 раза Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4957вояки сраные
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02.02.2021 02:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4GFywP1R7ZU
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02.02.2021 03:27 Відповісти
Путин не для этого организовал Нормандский формат с злейшими врагами евроинтеграции Украины в ЕС и НАТО Францией и Германией, что бы решать наши проблемы.
Минск, СЦКК, миссия ОБСЕ - это все часть приднестровского сценария, а мы, как банана рипаблик, выйти тз указанном нам стойла, не можем.
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02.02.2021 06:42 Відповісти
***
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
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02.02.2021 11:04 Відповісти
 
 