Україна не веде переговорів про отримання статусу особливого союзника США поза НАТО, - Кулеба
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Нині жодних офіційних переговорів про отримання Україною статусу особливого союзника США поза НАТО не ведеться.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ця тема є предметом жвавих переговорів у соцмережах і на різних експертних форумах. Україна має чітку мету, і ця мета - повноцінне членство в НАТО, на шляху до цього членства треба отримати План дій щодо членства, тому потрібно рухатися цим шляхом. Ми не відкидаємо можливості будь-яких інших статусів і форматів, якщо вони справді мають додаткову вартість, а займатися фетишизацією різних статусів, просто "дайте черговий статус" - це зайве", - пояснив чиновник.
Водночас глава МЗС України зазначив, що Україна, Грузія і Молдова просуваються на шляху до потрійного союзу в Чорноморському регіоні.
"Що стосується ідеї про потрійний союз у Чорноморському регіоні, я сьогодні сказав державному секретарю Тоні Блінкену, що США можуть розраховувати на Україну як надійного партнера саме в Чорноморському регіоні та Центральній Європі, це наш простір існування, це ті місця, де ми можемо робити реальний внесок. І, запевняю вас, що і Україна, і Грузія, і Молдова вже активно рухаються в тому напрямку. Більше поки не скажу, коли буде результат - усі дізнаються", - сказав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Это лучше, чем НАТО, где любая кремлевская подстилка, типа мадьяр, может на любое решение наложить вето.
Какое же оно тупое, и как оно стало министромм?
Матфея 18:8,9
1. Япония (защита от Китая и России)
2. Южная Корея (защита от КНДР)
3. Тайвань (защита от Китая)
4. Израиль (помощь, сотрудничество)
По-моему, очень серьёзный статус. Не хуже, чем НАТО. А в нашей ситуации, может, ещё и лучше, т.к. нам надо технику и организацию ВСУ модернизировать...
Статус расширенных возможностей Украины в НАТО, в частности, предполагают:
- повышение совместимость войск,
- улучшение логистики и командных связей, - помощь НАТО Украине в реформах армии,
- более широкий доступ Украины к программам и учения Североатлантического альянса,
- (и даже!) обеспечение безопасности Украины, усиление со стороны НАТО гражданского контроля и демократического надзора в республике (в том числе и за расходованием военного бюджета), а также помощь в борьбе с коррупцией(что интересно, конечно, для "воен.блока").
Так что теоретически уже всё есть. Тут уже "статус именно членства в НАТО" только выше. Но базы и по нынешнему статусу уже потихоньку строятся.
Что ему нужно ручку облабызать Байдену как Пепо Хутину?
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В 2011 году разразился грандиозный скандал. Сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС Екатерина Улитина рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года в Российской Федерации по документам живого населения числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 человек
Втім, з-за наявності зебілів у владі, мабуть, починати такі переговори - це даремна справа...
Ребята,вы агентов кремля,на которых вам уже пальцем не показывают,а тыкают,выгнать не можете! Не говоря о том,чтоб изолировать! У вас в разведке и безопасности открыто работают люди росии!
Какой статус,вам и членства НАТО не дадут! Только партнерство,как дали РФ.
НЕТ в НАТО,и тем более в США идиотов,которые будут через Украину сливать инфу противнику!НУ НЕТ,и все!
Прежде чем войти в приличный дом,почиститесь от расейской грязи!
Дипломатично говоря.
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