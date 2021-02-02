Україна не веде переговорів про отримання статусу особливого союзника США поза НАТО, - Кулеба

Нині жодних офіційних переговорів про отримання Україною статусу особливого союзника США поза НАТО не ведеться.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця тема є предметом жвавих переговорів у соцмережах і на різних експертних форумах. Україна має чітку мету, і ця мета - повноцінне членство в НАТО, на шляху до цього членства треба отримати План дій щодо членства, тому потрібно рухатися цим шляхом. Ми не відкидаємо можливості будь-яких інших статусів і форматів, якщо вони справді мають додаткову вартість, а займатися фетишизацією різних статусів, просто "дайте черговий статус" - це зайве", - пояснив чиновник.

Водночас глава МЗС України зазначив, що Україна, Грузія і Молдова просуваються на шляху до потрійного союзу в Чорноморському регіоні.

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"Що стосується ідеї про потрійний союз у Чорноморському регіоні, я сьогодні сказав державному секретарю Тоні Блінкену, що США можуть розраховувати на Україну як надійного партнера саме в Чорноморському регіоні та Центральній Європі, це наш простір існування, це ті місця, де ми можемо робити реальний внесок. І, запевняю вас, що і Україна, і Грузія, і Молдова вже активно рухаються в тому напрямку. Більше поки не скажу, коли буде результат - усі дізнаються", - сказав Кулеба.

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