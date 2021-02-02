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Міноборони (5279) Хомчак (245) Верещук (605) Таран Андрій (260) Арестович Олексій (372)

Через конфлікт між Тараном і Хомчаком вони будуть запрошені на засідання Комітету з питань оборони, - "слуга народу" Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через конфлікт між Тараном і Хомчаком вони будуть запрошені на засідання Комітету з питань оборони, -

Міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака запросять на засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки для з'ясування обставин конфлікту між ними.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Верещук, керівники оборонного відомства та Генштабу найближчим часом будуть запрошені на засідання профільного парламентського комітету.

"Ми запросимо на комітет і керівництво Міністерства оборони, і пана Хомчака. І обговоримо це питання, знову станемо платформою, де ми зможемо залагодити цей конфлікт", - пообіцяла депутатка.

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Своєю чергою радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Офіс Президента багато робить, щоб примирити цей конфлікт, принаймні прибрати його з публічної сфери, тому що попри невизначеність законодавства генерали, які подають до суду на міністра оборони у країні, в якій особливий період і війна, – це нонсенс абсолютний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Неоднозначні заяви та кадрова політика міністра оборони Андрія Тарана викликають занепокоєння експертів та ставлять під сумнів його прихильність до НАТО.
Відколи Андрій Таран очолив Міністерство оборони, потік тривожних новин від цього відомства не припиняється.
Спершу новопризначений міністр назвав повну адаптацію збройних сил України до стандартів НАТО "амбітною, але недосяжною" метою.

Після цього у міністерстві в досить брутальній формі ліквідували Проєктний офіс реформ при Міноборони (ПОР) - об'єднання цивільних експертів, які вже п'ять років брали активну участь в наближенні українського війська до стандартів НАТО.
Зважаючи на небачену в останні роки закритість нового міністра, тривога експертів та військових наростає.
Адже йтися може не лише про специфічний стиль управління самого Андрія Тарана, а й про значно масштабнішу річ - гальмування або навіть повне згортання інтеграції з НАТО.
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02.02.2021 02:42
+9
Гриценко не постеснялся прямым текстом написать, что пора бы уже и главу ведомства поменять, а то он «никакой». Еще и совсем недавно «работал бок о бок с российскими генералами».
Отметим, что Тарана уже пытались снять с должности. Профильный комитет Рады направлял письмо Зеленскому, где выражал недоверие министру обороны. До этого народные депутаты от «Голоса» и «Евросолидарности» также требовали отставки Тарана.
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02.02.2021 02:44
+8
Случайные пассажиры у власти,что тут непонятного...
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02.02.2021 02:45
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Мирить их будете или всё-таки кому-то придётся уйти? А лучше на будущее, всё-таки думать головой, а не попой, прежде, чем назначать на такие посты персонажей, которые отвечают за безопасность целой страны
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02.02.2021 02:35 Відповісти
ти М.Попінс радиш думати головою, а не попою?
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02.02.2021 03:27 Відповісти
Неоднозначні заяви та кадрова політика міністра оборони Андрія Тарана викликають занепокоєння експертів та ставлять під сумнів його прихильність до НАТО.
Відколи Андрій Таран очолив Міністерство оборони, потік тривожних новин від цього відомства не припиняється.
Спершу новопризначений міністр назвав повну адаптацію збройних сил України до стандартів НАТО "амбітною, але недосяжною" метою.

Після цього у міністерстві в досить брутальній формі ліквідували Проєктний офіс реформ при Міноборони (ПОР) - об'єднання цивільних експертів, які вже п'ять років брали активну участь в наближенні українського війська до стандартів НАТО.
Зважаючи на небачену в останні роки закритість нового міністра, тривога експертів та військових наростає.
Адже йтися може не лише про специфічний стиль управління самого Андрія Тарана, а й про значно масштабнішу річ - гальмування або навіть повне згортання інтеграції з НАТО.
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02.02.2021 02:42 Відповісти
І СКІЛЬКИ КООШТІВ ВИТРАТИЛИ НА ПОР ЗА 5 РОКІВ І ЩО ВОНО ЗРОБИЛО.
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02.02.2021 06:07 Відповісти
Гриценко не постеснялся прямым текстом написать, что пора бы уже и главу ведомства поменять, а то он «никакой». Еще и совсем недавно «работал бок о бок с российскими генералами».
Отметим, что Тарана уже пытались снять с должности. Профильный комитет Рады направлял письмо Зеленскому, где выражал недоверие министру обороны. До этого народные депутаты от «Голоса» и «Евросолидарности» также требовали отставки Тарана.
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02.02.2021 02:44 Відповісти
Знает ли об этом конфликте Верховный Главнокомандующий Зеленский? Должен знать. Впрочем, не исключаю, что Ермак, который лоббировал назначение преданно-послушного Тарана на пост министра обороны, не доложил об этом Зеленскому, - написал Гриценко.
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02.02.2021 02:45 Відповісти
ОПЯТЬ ЕРМАК 😀😀😀
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02.02.2021 02:46 Відповісти
«Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?»
А у украинцев этот вопрос к ЗЕ , МОЖЕТ ИЗ-ЗА МИНИСТРА ОБОРОНЫ И СЕКРЕТАРКИ ЕРМАК?
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02.02.2021 02:48 Відповісти
Случайные пассажиры у власти,что тут непонятного...
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02.02.2021 02:45 Відповісти
Гнати цю випадкову владу потрібно негайно, поки Украіну не здали північному ворогу!
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02.02.2021 03:05 Відповісти
я удивлён только одному-
как еще наши регулярные войска не в местах дислокации???
какой фронт???
какая передовая???
пора отступать???
генералы дырявые....
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02.02.2021 03:09 Відповісти
вона хто така, (в Попінс) що вирішує проблему "приглашати", чи ні?
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02.02.2021 03:25 Відповісти
Как то давно зеленский сказал в шутку что украине пороблено .как ляпнул так и есть.
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02.02.2021 05:19 Відповісти
верещук це нова ганя герман 2 манкурти
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02.02.2021 06:04 Відповісти
Как говаривал Козьма Прутков: "Зри в корень". Кто назначал этих сизокрылых долбодятлов на должности в министерстве обороны? Может уже давно пора прекратить обсасывать последствия этих гениальных решений, а начать бороться с причиной этого некомпетентного беспредела, этого алогичного античеловеческого и антиконституционного хаоса, который каждый день разрушает государственность Украины и находится уже на стадии готовности к физическому уничтожению украинцев?
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02.02.2021 06:22 Відповісти
Найслабкіший ланцюг і найважчий тягар для управління державою є президент України, він же Верховний Головнокомандувач ЗСУ. Багато проблем виникає не тому, що "Україні пороблено", як казав колись Зеленський, а тому, що він, особисто, і його друг Єрмак стали основними збудниками, першопричинами кадрової чехарди в країні. Доки буде діят тандем цієї "солодкої парочки," доти будуть творитися безлади, подібні стосункам Тарана і Хомчака в МО України. Режисером більшості негараздів в управлінні державою беззаперечно став Єрмак. Президенту давно пора схаменуться, прозріти, якщо хочи бути і надалі прездентом. Якось Зеленський, що він є вироком Порошенко - спірне питання, а те, що його особистим вироком став Єрмак, так це однозначно, подальша співпраця з ним - ЗВІНОЧОК, який може стати КОЛОКОЛОМ.
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02.02.2021 06:42 Відповісти
СБУшники друг друга убить хотят, хенералы в суд подают....
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02.02.2021 06:45 Відповісти
Дурдом! В умовах війни генерали, замість воювати з ворогом, "воюють" між собою бий свій свого, щоб вороги боялися. З такими "вояками" ніяких перемог не здобудеш.
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02.02.2021 06:52 Відповісти
Бабу не поделили?
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02.02.2021 07:06 Відповісти
Верещук- раздашь им по зонтику, и киздуйте втроём на Ростов.
Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8492
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02.02.2021 07:07 Відповісти
Эта та Верещук которая требовала от Кличко дизельные троллейбусы заменить на электро?

🤣🤣🤣🤣🤣
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02.02.2021 07:09 Відповісти
Их не приглашать надо а гнать обоих ссаными тряпками.
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02.02.2021 07:10 Відповісти
Одно рыло начало жрать с половины корыта другого рыла.... Украина? Война? Честь офицера? Только не для этих животных...
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02.02.2021 07:26 Відповісти
а ещё нужно туда пригласить экс-министра обороны Кузьмука с крепким солдатским ремнём,чторбы дать мзды этим военным чиновникам и объяснить "на пальцах".как защищать Украину от военных наскоков России...Кузьмук в своё время отбил у Росии охоту захватывать Крым,приведя в полную боевую готовность украинскую армию и поставив на позиции войска первой линии обороны...
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02.02.2021 07:37 Відповісти
Кого он там поставил?
Не смешите наши тапки)
И особенно понравилось "приведя в полную боевую готовность украинскую армию".
Ну-ну... Смешно читать про полную боевую готовность)))
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02.02.2021 09:17 Відповісти
откройте хронику Тузлы тех времён и проследите действия министра обороны Кузьмука на тот момент.Российские военные уже готовы были по новосозданному перешейку пойти в Крым,но по приказу Кузьмука навстречу была выставлена артиллерия и даже был предупредительный выстрел.Тогда русня поняла,что шутить сней не станут и зальются большой кровью и отступила.история с тузлой и российскими пристройками к ней вернулись на стартовую позицию...прежде чем что-то посмтить.просмотрите тему.."Гугля" вам в руки..)
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02.02.2021 12:59 Відповісти
Вы понятие имеете, что такое "войска первой линии обороны"? и что из себя представляет "полная боевая готовность украинской армии"? Что это такое, и с чем его едят?
Судя по всему Вам капитан Гугл, ничего об этом не рассказал.
И не расскажет.
А выставить там одну-две артиллерийские батареи, - это конечно очень угрожающе.
Вопрос стоял совсем в другом. Не в действиях Кузьмука))))
Для начала, разберитесь в основных понятиях, а потом выступайте с утверждениями.
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02.02.2021 14:03 Відповісти
я.как и Вы не сидел под столом тогдашнего министра обороны Кузьмука и конечно не знаю насколько полно были готовы к отражению агрессии военные силы Украины.Сужу по региону сопряжения и отмене выходных для офицеров "экстренных подразделений" с проверкой техники...
Факт остаётся фактом-русня остановилась после предупредительного выстрела пушки и поняла,что умоется кровью если сделает дальше попытку вторжения.Это главное и это я подразумевал,шуточно предлагая пригласить кузьмука в качестве "дядьки с ремнём" для неслухов и шалопаев ,"вызванных на корвёр".
.
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02.02.2021 18:34 Відповісти
Один воевал с русскими в 2014 году (худо-бедно), второй сотрудничал с русскими в 2014 году.
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02.02.2021 07:41 Відповісти
Так уберите этого министра гребаного, совершенно очевидно что это выпердыш ещё совковой армии для которого НАТО агрессивный блок с сапогом
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02.02.2021 07:41 Відповісти
Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 9884
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02.02.2021 07:51 Відповісти
Молодці, генерали!
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02.02.2021 07:45 Відповісти
При таких взаємовідносинах, які впливають на обороноздатність військ та забеспечення ЗСУ новою технікою та технологіями, а також розділяють особовий склад армії, примирення цих осіб, які ненавидят один-одного небезпечне. Тому, майбутні дії оборонного Комітету ВРУ з примирення вказаних осіб, АБОЗ "АНТИМАФІЯ" вважає недоцільним. Єдинне, що Комітет може зробити - це запропонувати обом написати рапорти про звільнення із займаємих посад, а Верховному головнокомандуючому - Президенту України негайно вирішити вже давно назріле таке питання. В Україні, на даний час, є багато генералів, які за розумовими здібностями, за військовою освітою, за стратегічно-оперативною підготовкою та практичним досвідом стоять вище за вказаних осіб, які просто влаштовують безвольних та некомпетентних представників Банкової, 11.
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02.02.2021 07:51 Відповісти
Это уровень, где их будут всенародно, мирить.
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02.02.2021 07:52 Відповісти
Им просто нужно сказать кто из них главнее.....Кто выше по должности - и конфликта больше не будет....
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02.02.2021 08:21 Відповісти
Два пацана -верхівка украінськоі арміі не поділили владу. Про яку там обоорону держави може йти мова при таких негідниках? Котрогось з них не просто треба гнати, а відкривати карну справу. Який з Хомчака командуючий, якщо він , як заєць петляв по лісопосадках, втікаючи з -під Іловайська?
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02.02.2021 08:27 Відповісти
Що робить в комітеті по обороні це жахіття верещук ? Мабуть і риги там присутні .
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02.02.2021 08:47 Відповісти
Ну і що, що скандал, ну і що, що бедлам? Зато весело і по-приколу, пілять! Правда ж, зебіли? Ви ж саме це хотіли? Ну то й жеріть, падли.
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02.02.2021 08:51 Відповісти
Я больше балдею от судий, чем от генералов.
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02.02.2021 08:58 Відповісти
Подвиги не поделили...
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02.02.2021 09:19 Відповісти
Гнать взашей обоих,нашли время собачиться.Хотите повторения 14 г.? Через конфлікт між Тараном і Хомчаком вони будуть запрошені на засідання Комітету з питань оборони, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 528
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02.02.2021 10:36 Відповісти
Тарана давно пора к стенке поставить, за то что делает в Армии.
Оборон заказ не выполнен, деньги воруют.... тратят на всякую херню.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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02.02.2021 12:54 Відповісти
Выгнать их обоих к херам !! И сразу всё устаканится!! Один дезертир, другой вор!! Нам такие министры и командующие не нужны!!
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02.02.2021 13:59 Відповісти
 
 