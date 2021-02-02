Через конфлікт між Тараном і Хомчаком вони будуть запрошені на засідання Комітету з питань оборони, - "слуга народу" Верещук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака запросять на засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки для з'ясування обставин конфлікту між ними.
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Верещук, керівники оборонного відомства та Генштабу найближчим часом будуть запрошені на засідання профільного парламентського комітету.
"Ми запросимо на комітет і керівництво Міністерства оборони, і пана Хомчака. І обговоримо це питання, знову станемо платформою, де ми зможемо залагодити цей конфлікт", - пообіцяла депутатка.
Своєю чергою радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив: "Офіс Президента багато робить, щоб примирити цей конфлікт, принаймні прибрати його з публічної сфери, тому що попри невизначеність законодавства генерали, які подають до суду на міністра оборони у країні, в якій особливий період і війна, – це нонсенс абсолютний".
Будь ласка, зачекайте...
Відколи Андрій Таран очолив Міністерство оборони, потік тривожних новин від цього відомства не припиняється.
Спершу новопризначений міністр назвав повну адаптацію збройних сил України до стандартів НАТО "амбітною, але недосяжною" метою.
Після цього у міністерстві в досить брутальній формі ліквідували Проєктний офіс реформ при Міноборони (ПОР) - об'єднання цивільних експертів, які вже п'ять років брали активну участь в наближенні українського війська до стандартів НАТО.
Зважаючи на небачену в останні роки закритість нового міністра, тривога експертів та військових наростає.
Адже йтися може не лише про специфічний стиль управління самого Андрія Тарана, а й про значно масштабнішу річ - гальмування або навіть повне згортання інтеграції з НАТО.
Отметим, что Тарана уже пытались снять с должности. Профильный комитет Рады направлял письмо Зеленскому, где выражал недоверие министру обороны. До этого народные депутаты от «Голоса» и «Евросолидарности» также требовали отставки Тарана.
А у украинцев этот вопрос к ЗЕ , МОЖЕТ ИЗ-ЗА МИНИСТРА ОБОРОНЫ И СЕКРЕТАРКИ ЕРМАК?
как еще наши регулярные войска не в местах дислокации???
какой фронт???
какая передовая???
пора отступать???
генералы дырявые....
🤣🤣🤣🤣🤣
Не смешите наши тапки)
И особенно понравилось "приведя в полную боевую готовность украинскую армию".
Ну-ну... Смешно читать про полную боевую готовность)))
Судя по всему Вам капитан Гугл, ничего об этом не рассказал.
И не расскажет.
А выставить там одну-две артиллерийские батареи, - это конечно очень угрожающе.
Вопрос стоял совсем в другом. Не в действиях Кузьмука))))
Для начала, разберитесь в основных понятиях, а потом выступайте с утверждениями.
Факт остаётся фактом-русня остановилась после предупредительного выстрела пушки и поняла,что умоется кровью если сделает дальше попытку вторжения.Это главное и это я подразумевал,шуточно предлагая пригласить кузьмука в качестве "дядьки с ремнём" для неслухов и шалопаев ,"вызванных на корвёр".
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Оборон заказ не выполнен, деньги воруют.... тратят на всякую херню.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!