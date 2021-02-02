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Кожен дорослий мешканець Німеччини зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця літа, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кожен дорослий мешканець Німеччини зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця літа, - Меркель

Усе доросле населення Німеччини отримає можливість вакцинуватися проти коронавірусу до кінця третього кварталу 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ми обіцяємо, що до кінця третього кварталу, тобто до кінця літа, ми запропонуємо зробити щеплення кожному громадянину, і ми обіцянку стримаємо", - сказала вона журналістам після зустрічі з регіональним керівництвом, представниками фармацевтичних компаній і Єврокомісії.

Канцлер додала, що це станеться навіть у тому разі, якщо вакцини від Johnson & Johnson та CureVac, які досі не схвалені медичним регулятором Євросоюзу - Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА), не з'являться на ринку ЄС.

Вона зробила цю заяву у відповідь на критику, що цей процес у країні триває занадто повільно і Німеччина значно відстає з вакцинацією від Британії, США та Ізраїлю.

Канцлер пояснила, що ЕМА дотримуються принципу ретельного вивчення препаратів перед їх схваленням, а не екстреної видачі дозволів.

"У деяких моментах цей шлях був повільнішим, але я думаю, що на це були вагомі причини", - зазначила Меркель.

Як повідомляють ЗМІ, виступаючи перед журналістами разом з Меркель, мер Берліна Міхаель Мюллер визнав, що "в першому кварталі поточного року ситуація залишатиметься напруженою".

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Як напередодні повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, уряд ФРН вже зробив замовлення на вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб мати запас для збереження імунітету населення проти варіантів COVID-19.

"Зараз ми фактично замовляємо додаткові вакцини на 2022 рік, щоб хоча б деякі з них були під рукою", - сказав він, спілкуючись онлайн з медпрацівниками.

Шпан зазначив, що "ніхто не знає, чи знадобиться нам це".

За його словами, "виробничі потужності зараз розширюються, ми замовляємо вакцини як запобіжний захід".

Міністр визнав, що "початок кампанії вакцинації був важким", але сказав, що основні постачальники вакцин - Moderna, Pfizer та AstraZeneca - зобов'язалися доставити наступні 5 млн доз у Німеччину до 22 лютого.

Раніше AstraZeneca заявила, що скоротить поставки препарату в ЄС на 67% у першому кварталі поточного року, оскільки пов'язана угодою з Великою Британією, укладеною на два місяці раніше, ніж з ЄС. Поставки вакцини Pfizer також затримуються.

Автор: Наталя Джума
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Вобщем пропетлять не удастся.
Всех уколят!)
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02.02.2021 07:28 Відповісти
Ну подумаешь укол, ну укол, ну укол.
Укололся и пошол, и пошол, и пошол.
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02.02.2021 07:49 Відповісти
а после лета не каждый уже сможет ?
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02.02.2021 07:52 Відповісти
Берегитесь, тевтоны: в Париже особый ковид лютует, у него активность с 6 вечера возрастает, и потому в Париже комендантский час с 6 часов вечера, а не с 8 часов, как, например, было в Мельбурне, Австралия.
Смотрите, как бы к вам в Германию от галлов не нанесло...
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02.02.2021 07:56 Відповісти
И как там с заболеваемостью ковидом в Мельбурне?
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02.02.2021 10:38 Відповісти
С какой целью интересуешься?
Австралия - это остров, отгородились от всех - и нет у нас никакого ковида.
Бывай, рептилоидный Кожен дорослий мешканець Німеччини зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця літа, - Меркель - Цензор.НЕТ 6885
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02.02.2021 12:28 Відповісти
Постой, мы тебе чип от электрогитарной педали в бошку вставим! По версии антиваксеров рептилоиды - именно такие...
COVID conspiracy theorists think a guitar pedal diagram is really for a secretive 5G chip in the vaccines
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02.02.2021 12:54 Відповісти
Себе вставь чип от Маска, разве ты не макака? Кожен дорослий мешканець Німеччини зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця літа, - Меркель - Цензор.НЕТ 3519
А в Австралию вам ход закрыт, и "хорошего настроения" (С) Кожен дорослий мешканець Німеччини зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця літа, - Меркель - Цензор.НЕТ 2884
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02.02.2021 14:51 Відповісти
Пригорает у тебя, болезный?
Ты не уходи от вопроса, ты ответь, болезный: почему ковид в Париже лютует после 6 вечера,а в Мельбурне лютовал после 8 только?

Вы же понимаете, что вас таки повесят?
Ведь вы же - понимаете?
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02.02.2021 14:52 Відповісти
А как дела у победителей?
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02.02.2021 09:58 Відповісти
А у нас Бубочка экономить будет. Вакцина денег стоит, а наши жизни бесплатные...
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02.02.2021 11:24 Відповісти
 
 