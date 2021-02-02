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Держдепартамент США: Україні важливо зберегти прогрес у реформах і в боротьбі з корупцією

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Держдепартамент США: Україні важливо зберегти прогрес у реформах і в боротьбі з корупцією

США продовжують зберігати двопартійну підтримку України й акцентують на подальшій реалізації реформ, спрямованих на викорінення корупції, а також побудову правової та економічно розвиненої держави.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США за результатами розмови його керівника Ентоні Блінкена і глави МЗС України Дмитра Кулеби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар зробив акцент на потужній двопартійній підтримці України, а також на пріоритеті, який США надають суверенітету України, її територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням", - зазначається в повідомленні.

Глава Держдепартаменту також запевнив, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні економічну й військову допомогу.

"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості для України зберегти прогрес у боротьбі з корупцією та забезпеченні верховенства права й економічних реформ, що зміцнить українські інституції та забезпечить світле й процвітаюче майбутнє для всіх українців",- підкреслюють у Держдепі.

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Крім того, зазначається, що глави дипломатичних відомств обговорили зусилля, які Україна докладає у боротьбі з COVID-19, а також дипломатичні кроки Києва стосовно ситуації на Донбасі та в Криму.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
17 ч. ·

ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!

Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
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02.02.2021 07:34
+5
Так чи і накше, Днєпр, вона права.
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02.02.2021 07:45
+5
конечно, интересно... прогресс еще даже не начинался, а его уже надо сохранить... прямо таки как у Черномырдина - никогда такого не было - и вот опять, неизвестно как, но так неожиданно...
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02.02.2021 08:03
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Тобто ніхто нічого відкрито казати не хоче, дипломатія.
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02.02.2021 07:29 Відповісти
Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков террористического Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Госдеп и 46-й Президент США не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на дряхлеющего Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок может стать строительство военных баз НАТО в Очакове, Бердянске и в порту Южном, а тажке эмбарго на покупку российских углеводородов.
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02.02.2021 14:31 Відповісти
Я цю маячню 7 років слухаю, остогидло.
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02.02.2021 14:38 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
17 ч. ·

ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!

Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
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02.02.2021 07:34 Відповісти
Забагата в жіночки уява- про теорії змов перечитала. Та й порівняння України з М'янмою само по собі притягнуте за вуха.
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02.02.2021 07:39 Відповісти
Так чи і накше, Днєпр, вона права.
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02.02.2021 07:45 Відповісти
Тобі парабелум таки прокрутили, як я бачу.
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02.02.2021 07:53 Відповісти
Веди себе культурно, Льоня.
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02.02.2021 07:54 Відповісти
Ну хоч не Джамал. Вже зранку стаканюру хряснув?
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02.02.2021 08:01 Відповісти
Не суди про людей по собі.
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02.02.2021 12:06 Відповісти
Цел я поплутав до кого звертаюся? Закусюй.
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02.02.2021 12:14 Відповісти
А за що тебе вигнали з форуму, Днєпр?
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02.02.2021 12:26 Відповісти
Прикалываетесь
Какие реформы???
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02.02.2021 07:56 Відповісти
Ті, які Шабунін за американські гранти контролює.
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02.02.2021 07:59 Відповісти
конечно, интересно... прогресс еще даже не начинался, а его уже надо сохранить... прямо таки как у Черномырдина - никогда такого не было - и вот опять, неизвестно как, но так неожиданно...
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02.02.2021 08:03 Відповісти
В кожного свої авторитети, яких цитують.
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02.02.2021 08:05 Відповісти
І дійсно- звідки "америкосам" бути розумними... Так, пацак?
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02.02.2021 08:13 Відповісти
Ну і чим це відрізняється від глибокого занепокоєння гейропи?
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02.02.2021 08:24 Відповісти
Так держать, квартал 95! Молодцы! Не останавливайтесь. проводите рехформы дальше и смелее! Снимайте видосики и для Госдепа!
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02.02.2021 08:30 Відповісти
о чем речь? о каких реформах? подковерные интриги олигархов, немалая часть из которых играет на стороне паРашы - это нихрена не реформы. а о "украинском политике" даже и вспоминать не хочется (мертвячук, если кто не догадался).
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02.02.2021 08:47 Відповісти
В США захватила власть самая коррумпированная группировка, во главе со старым деменционным джо в качестве марионетки, а теперь они тут что то про какие то реформы в других странах. На самом деле им не до реформ, это уже вонь по инерции. У демократов сейчас задачка поважнее - закрепиться у власти навсегда, по типу диктаторских режимов рф и беларуси и прочих африканских стран, так что им не до демократии в других странах. Теперь будет тонна пустых бесконечных заявлений без каких-либо дальнейших действий.
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02.02.2021 08:52 Відповісти
Интересно, откуда они возьмут деньги чтобы навсегда усидеть у власти ? С таким чудовищным долгом, они могут только печатать пустые бумажки, раскручивая инфляцию.
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02.02.2021 09:14 Відповісти
Долг то в долларах, просто происходит тотальная деиндустриализация США в пользу китая, Трамп пытался это остановить. Сейчас будут повышать налоги и продолжать печатать деньги, затем путь китая - отъем частной собственности и частичная их национализация, параллельно расправятся со второй поправкой к конституции, с первой уже вопрос почти решили.
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02.02.2021 09:23 Відповісти
Короче, целенаправленно убивают Америку. Собственно, демы просто перестали скрывать свои истинные цели: они - китайские агенты.
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02.02.2021 09:25 Відповісти
хорошая трава, де брали?
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02.02.2021 09:28 Відповісти
Закончилась уже.
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02.02.2021 09:35 Відповісти
У зели)))) он щас на коксе)))) против Никарагуа санкции ввёл)))
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02.02.2021 16:18 Відповісти
закрути новую если закончилась и затянись покруче . а то экономика сша упадет ниже бензоколонки *****
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02.02.2021 17:17 Відповісти
Ниже, конечно, не упадет, но тенденция нехорошая и очень быстрая, изучите проблему, она есть.
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02.02.2021 21:03 Відповісти
Борьба с коррупцией - это как борьба с ковидом: борьба есть, результатов нет.
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02.02.2021 09:13 Відповісти
Про який прогрес може йти мова коли діюча влада деградує не по днях а по годинах.Що не публікація або якась заява то більша брехня.
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02.02.2021 09:21 Відповісти
Ми мабуть єдина країна в світі де реформи означають подальше руйнування та розкрадання мафією десятиліттями напрацьованих народних здобутків в науці, в медицині, в освіті в промисловості, руйнування народного надбання, заводів і фабрик, флоту, армії і т.д.
Мафія перетворює дуже розвинену в минулому країну в країну третього сорту, якщо не гірше (((
Мафію геть!!! Якщо ми не подолаємо мафію, то через десяток років тут буде на 100% бананова республіка з хворим нечисленним населенням в якого не буде свого нічого; ні науки, ні промисловості.
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02.02.2021 09:29 Відповісти
З 2019 року влада очолює корупцію. Про реформи і говорити не варто, сама руйнація.
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02.02.2021 09:36 Відповісти
А хто очолював корупцію з 2014 року?
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02.02.2021 10:14 Відповісти
Хто?
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02.02.2021 17:59 Відповісти
Хрін в мальдівському пальто!
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02.02.2021 22:14 Відповісти
Та ви шо? І факти приведете?
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02.02.2021 22:27 Відповісти
Рішення "реформованих" судів пам,ятаєш? Ото тобі главний хвакт!
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03.02.2021 05:02 Відповісти
Пам'ятаю.
Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою - DW
Ну то що, факти будуть? Чи обійдетесь якимись вашими "спогадами"?
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03.02.2021 10:06 Відповісти
Та ти що? А ось до 2019 все було збс?
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02.02.2021 17:15 Відповісти
З 2014 до 2019 рівень корупції зменшувався. З 2019 зріс.
"Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком" https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238184/
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02.02.2021 18:02 Відповісти
Ти газети читаєш,чи живеш реальним життям?
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02.02.2021 22:21 Відповісти
Я вірю фактам, а не вашим забаганкам та беніним побрехенькам.
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02.02.2021 22:29 Відповісти
Ти ще скажи,що ніколи хабарів не давав...😂 Давай,дуй вже спати,віруючий. Нехай тобі твій Порох на Галапагосах присниться.Хоч море побачиш!
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03.02.2021 05:00 Відповісти
Я бачу що у вас проблеми з реальним життям. Ваше життя це медіа- фуфловкиди. Жри.Те, не обляпайтесь. Держдепартамент США: Україні важливо зберегти прогрес у реформах і в боротьбі з корупцією - Цензор.НЕТ 4265
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03.02.2021 10:11 Відповісти
А що є якийсь прогрес? Хоч один приклад наведіть.
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02.02.2021 10:13 Відповісти
Украине важно сохранить прогресс в реформах и в борьбе с коррупцией, - Госдепартамент США. Вот пример лукавой дипломатии и комплиментарности: See No Evil, Hear No Evil / «Не вижу зла, не слышу зла, а по-нашему Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу... с необходимой откровенностью. Вот несокрушимая сила "дипломатии" Важно сохранить прогресс в реформах и в борьбе с коррупцией ? Разве можно сохранить то чего нет? В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками. БОЛЬШОЕ ОТКРІТИЕ! Наверное все уверены что в НАК НафтоГаз Украины, или Укрзалізниці, или.... и далее везде не функционируют "картели", руководящие самыми большими закупками? КАРТЕЛИ! А в судах.... и далее везде? https://censor.net/ru/news/3245268/v_sisteme_ukravtodora_funktsioniruet_kartel_rukovodyaschiyi_samymi_bo
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02.02.2021 10:53 Відповісти
"сохранить прогресс" - это очень смешно....
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02.02.2021 11:05 Відповісти
***
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
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02.02.2021 11:06 Відповісти
малоПИД,,,роский,бенин, нарко-Дурак со своим подконтрольным Сбродом и реформы понятия не совместимые!!!
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02.02.2021 11:12 Відповісти
Когда разница от повышения тарифов на электроэнергию идет в частный карман Ахметова и Коломойского, а субсидии за это повышение из гос. бюджета, то всем понятно что Шмыгаль и Зеленский возглавляют эту коррупцию, при этом Зеленский еще эти и гордится выступая по телевизору как он лихо все разрулил радея за украинцев
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02.02.2021 12:01 Відповісти
пока олигархи есть в стране, до тех пор и коррупция будет!!!
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02.02.2021 12:04 Відповісти
Реформа от США- чтобы нас стало 10 000 000 народонаселения ,а тогда и коррупция сама собой пропадёт)))
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02.02.2021 13:01 Відповісти
ЯКИЙ ПРОГРЕС?! ЯКІ РЕФОРМИ?! Про що тут йде мова?
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02.02.2021 13:09 Відповісти
Олигархи будут просто и дальше выводить капитал за границу и во все больших размерах. И хотя при этом есть риск ареста этих капиталов.- но им просто некуда еще прятать /хранить . И хотя персональные западные санкции на наших олигархов это оружие просто невероятной силы, .....но Запад получает огромную прибыль от коррупции в странах второго и третьего сорта и не очень хочет ее ограничивать.Ведь он пользуется этими деньгами как просто депозитом .То есть - лицемерно заставляет /рекомендует всякие НАБУ -шмабу. агенции . спецсуды и прочую чепуху .для видимости борьбы с коррупцией . ....но на самом деле Западу абсолютно не выгодна эта борьба . .. ведь именно через олигархов они и грабят эти страны. А если вспомнить то и просто воровством --например все капиталы Кадаффи. Хусейна . Пахлеви и кучи других деятелей . прятавших свое " майно "в западных банках.
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02.02.2021 13:10 Відповісти
Пример- Лазаренко))))
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02.02.2021 16:19 Відповісти
естественно
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02.02.2021 18:16 Відповісти
Сіе неможливо Україна і боротьба з корупціею , це всерівно шо баран і зорі.
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02.02.2021 13:56 Відповісти
США важно ответить за будапештский меморандум, который они подписали изъяв у Украины возможности обороняться самостоятельно. И ответить не базаром и глубокой обеспокоенностью, а непосредственной силой
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02.02.2021 17:14 Відповісти
Меморандум . с юридической стороны . даже не международный договор ..это по сути пустая бумажка -напоминание . что то типа пагаварили и подписали .чтобы комуняке Кравчуку можно было что то дома сказать - " -ось дывиця . е цыдулька " . Льоня как был иудой -междуструйками с партбилетом таким и остался . ..типичный приспособленец карьерист .
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02.02.2021 18:27 Відповісти
коли був підписаний той меморандум штати взагалі вважали Україну сателітом московії..
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02.02.2021 22:03 Відповісти
А тем временем китайцы 29 января казнили бывшего главу крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Лая Сяоминя.

Пожалели и вместо того чтобы просто повесить ввели казнокраду смертельную инъекцию.
А наши проклятые мафиози гуляют хоть бы хны.
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02.02.2021 18:01 Відповісти
Там на подходе новые казни--группа товарищей попалась на фальсификате вакцины от КОВИДА -- просто разливали физраствор в фирменные пузырьки ...и успели "произвести " и пустить в продажу много такой "вакцины" ."Не удивлюсь что окажется подобное появится в Украине .
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02.02.2021 18:35 Відповісти
Как можно сохранить то, чего нет?
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02.02.2021 20:44 Відповісти
Беня по главе борьбы с коррупцией.
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02.02.2021 22:00 Відповісти
 
 