Держдепартамент США: Україні важливо зберегти прогрес у реформах і в боротьбі з корупцією
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США продовжують зберігати двопартійну підтримку України й акцентують на подальшій реалізації реформ, спрямованих на викорінення корупції, а також побудову правової та економічно розвиненої держави.
Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США за результатами розмови його керівника Ентоні Блінкена і глави МЗС України Дмитра Кулеби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар зробив акцент на потужній двопартійній підтримці України, а також на пріоритеті, який США надають суверенітету України, її територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням", - зазначається в повідомленні.
Глава Держдепартаменту також запевнив, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні економічну й військову допомогу.
"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості для України зберегти прогрес у боротьбі з корупцією та забезпеченні верховенства права й економічних реформ, що зміцнить українські інституції та забезпечить світле й процвітаюче майбутнє для всіх українців",- підкреслюють у Держдепі.
Крім того, зазначається, що глави дипломатичних відомств обговорили зусилля, які Україна докладає у боротьбі з COVID-19, а також дипломатичні кроки Києва стосовно ситуації на Донбасі та в Криму.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
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17 ч. ·
ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!
Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
Какие реформы???
Мафія перетворює дуже розвинену в минулому країну в країну третього сорту, якщо не гірше (((
Мафію геть!!! Якщо ми не подолаємо мафію, то через десяток років тут буде на 100% бананова республіка з хворим нечисленним населенням в якого не буде свого нічого; ні науки, ні промисловості.
Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою - DW
Ну то що, факти будуть? Чи обійдетесь якимись вашими "спогадами"?
"Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком" https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238184/
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
Пожалели и вместо того чтобы просто повесить ввели казнокраду смертельную инъекцию.
А наши проклятые мафиози гуляют хоть бы хны.