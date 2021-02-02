Ворог за добу 5 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 1 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, у передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Біля населеного пункту Пищевик окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 2 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.







