Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, заражень уже понад 103,9 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 2 лютого у світі зареєстрували 392 565 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9210 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 103 934 810 випадків інфікування, з них 392 565 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 247 755 осіб, з них 9210 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 75,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 30-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту.
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