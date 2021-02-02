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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, заражень уже понад 103,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, заражень уже понад 103,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 лютого у світі зареєстрували 392 565 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9210 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 103 934 810 випадків інфікування, з них 392 565 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 247 755 осіб, з них 9210 за минулу добу.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, заражень уже понад 103,9 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 75,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: глава ВООЗ Гебреєсус заявив про можливість контролювати пандемію

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, заражень уже понад 103,9 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 30-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту.

Автор: Наталя Джума
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А у нас все менше. Патамушта Вава майстер боротьби з ковідом. Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений уже более 103,9 млн - Цензор.НЕТ 7581
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02.02.2021 08:01 Відповісти
Так у всьому світі третій тиждень захворюваність іде на спад.
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02.02.2021 08:08 Відповісти
Шкода людей. Якби школи були на дистанційному навчанні, то померлих було б в рази менше.
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02.02.2021 08:19 Відповісти
"Элиткам" некуда отступать. Они должны эту дохлую ковидную крысу тащить и дальше, т.к. знают что давно переступили через Нюрнбергские протоколы, отобрав у населения базовые гражданские права. Если они сделают хоть шаг назад, их просто повесят. Как сейчас в Голландии идёт революция.
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02.02.2021 08:51 Відповісти
Блін ! Заберіть оту нову картинку про COVID-19 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, заражень уже понад 103,9 млн - Цензор.НЕТ 904
Крім напису - вона зовсім про інше !
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02.02.2021 10:44 Відповісти
 
 