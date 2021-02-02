За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб

Станом на вівторок, 2 лютого, виявлено ще 2394 нові випадки коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2394 нові випадкіи коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 833 особи;

летальних випадків – 156;

одужало – 11 457 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 223 879 осіб;

одужало – 1 035 372 особи;

летальних випадків – 22 924;

проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях", - розповів Степанов.









