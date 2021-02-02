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За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб

Станом на вівторок, 2 лютого, виявлено ще 2394 нові випадки коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2394 нові випадкіи коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 03госпіталізовано – 833 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 03летальних випадків – 156;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 03одужало – 11 457 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 03здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, заражень уже понад 103,9 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 08захворіло – 1 223 879 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 08одужало – 1 035 372 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 08летальних випадків – 22 924;

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
"То тарелками пугают, дескать, подлые, летают.
То у них руины лают, то собаки говорят"
В.С. Висоцький. Геній.
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02.02.2021 08:25
+1
Наша знайома захворіла ще в жовтні, але позбутись пневмонії не може і по нині.
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02.02.2021 09:03
+1
Бо нас обдурюють.
Проводять імунізацію природнім шляхом, так би мовити.
Зараз дзвонить хворий на корону до лікаря - вони йому говорять - якщо є температура, приймайте парацетамол )
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02.02.2021 09:11
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Чудовий результат карантину на новорічні свята.
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02.02.2021 08:16 Відповісти
Из 7(семи) первых утренних новостей- 4(четыре) посвящены барановирусу. Более 50%, однако! Это шоп не расслаблялись, да? За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек - Цензор.НЕТ 4688
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02.02.2021 08:16 Відповісти
Це тепер така нова реальність.
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02.02.2021 08:18 Відповісти
Точно! Вон, вылезла восьмая новость. И что вы думаете- она тоже посвящена барановирусу! За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек - Цензор.НЕТ 4415 Итого 5 из 8(восьми)! То ли ещё будет!
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02.02.2021 08:22 Відповісти
"То тарелками пугают, дескать, подлые, летают.
То у них руины лают, то собаки говорят"
В.С. Висоцький. Геній.
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02.02.2021 08:25 Відповісти
Для кого новость, а для кого и пройденый этап.
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02.02.2021 08:27 Відповісти
Наверное есть смысл не расслабляться, раз нет вакцины. Да и в России при наличии самой лучшей в мире, как авторитетно заявил Мадуро, вакцины в мире заболеваемость не снижается.
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02.02.2021 09:12 Відповісти
Чому смертність від ковід не зменшується ?
Така ж цифра була і при 15000 захворівших.
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02.02.2021 08:18 Відповісти
тяжело больные могут месяцами быть в реанимации с короновирусом
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02.02.2021 08:33 Відповісти
Наша знайома захворіла ще в жовтні, але позбутись пневмонії не може і по нині.
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02.02.2021 09:03 Відповісти
03.12.20 - 772760, 12960 умерли, 384426 - выздоровели, новых 15372
04.12.20 - 787891, 13195 умерли, 397809 - выздоровели, новых 15131
235 умерли за день.
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02.02.2021 08:52 Відповісти
це в світі ?
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02.02.2021 09:04 Відповісти
В Украине.
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02.02.2021 10:14 Відповісти
Чому вже місяць захворіває 3-4к людей, а виліковується 13-15к?
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02.02.2021 09:06 Відповісти
Бо нас обдурюють.
Проводять імунізацію природнім шляхом, так би мовити.
Зараз дзвонить хворий на корону до лікаря - вони йому говорять - якщо є температура, приймайте парацетамол )
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02.02.2021 09:11 Відповісти
Тому що місяць-два тому захворюваність була більше 10 тис. А тепер і виздоровлюють.
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02.02.2021 11:50 Відповісти
Протокольна тривалість лікування 5-7-10-14 днів в залежності від стану хворого. Подивіться статистику захворюваності на початку та в середині січня місяця.
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02.02.2021 11:56 Відповісти
За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб - Цензор.НЕТ 6264 За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб - Цензор.НЕТ 6332
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02.02.2021 08:28 Відповісти
А люди похоже, все чаще "забивают" на тестирование и на лечение в условиях стационара при сопровождении медицины. А пАтАмУШтА дЕнЕХ НЕТ! И хочется умереть со смеху...
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02.02.2021 08:30 Відповісти
чу - ковид отрицатели в пальто ожили, снова стихоплетят, значит пандемия под угрозой, майор требует костерок поддерживать
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02.02.2021 08:52 Відповісти
а что медики его лечат?
если делать клизму больным с короновирусом то обязательно какая то часть выздоровеет,
так и лечат, дают препараты на авось не помрет
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02.02.2021 08:54 Відповісти
Просто поменять название -сезонный грип на ковид -19 и всё! Иди теперь докажи ,что это та же самая болезнь ,только вид сбоку .Разумно всё продумано ,включена паника во всех сми, -теперь организаторам остаётся стричь купоны и поддерживать панику .А за вакцину -сколько страны заплатят? Астрономические суммы .Господа -нас -народ , нагло обманывают ,чтобы обчистить наши карманы .
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02.02.2021 09:03 Відповісти
А про сезонний грип- це ти з відомого фейсбучного фейку взяв?)))
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02.02.2021 09:08 Відповісти
Ня, їж.
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02.02.2021 09:09 Відповісти
Як тільки Ізраиль на 9 млн населення, може тестувати 55000 населення в сутки ?
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02.02.2021 10:11 Відповісти
 
 