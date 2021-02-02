За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб
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Станом на вівторок, 2 лютого, виявлено ще 2394 нові випадки коронавірусу COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"2394 нові випадкіи коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 833 особи;
летальних випадків – 156;
одужало – 11 457 осіб;
здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 223 879 осіб;
одужало – 1 035 372 особи;
летальних випадків – 22 924;
проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях", - розповів Степанов.
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То у них руины лают, то собаки говорят"
В.С. Висоцький. Геній.
Така ж цифра була і при 15000 захворівших.
04.12.20 - 787891, 13195 умерли, 397809 - выздоровели, новых 15131
235 умерли за день.
Проводять імунізацію природнім шляхом, так би мовити.
Зараз дзвонить хворий на корону до лікаря - вони йому говорять - якщо є температура, приймайте парацетамол )
если делать клизму больным с короновирусом то обязательно какая то часть выздоровеет,
так и лечат, дают препараты на авось не помрет