Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Автозаки із заарештованими після неузгодженої акції 31 січня вишикувалися в багатогодинні черги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "ОВД-Инфо".
Тих, кому призначили адміністративний арешт у Москві, привезли до спецприймальника в селі Сахарове. Як передає правозахисний центр, поліція заявила, що очікування може становити до 48 годин.
У черзі стоїть від п'яти до дев'яти автозаків, стверджують заарештовані. Відомо, що в одному з них перебуває 31 особа при 23 сидячих місцях. Заарештовані з одного з автобусів повідомили, що їх відвезли з ВВС "Південне Медведково" об 11:00 1 лютого. Відтоді вони нічого не їли. У черзі людям не дають води і не випускають до туалету.
Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021
Схожа ситуація в Санкт-Петербурзі. Активіст Ілля Афанасьєв повідомив, що його та інших заарештованих привезли о 22:00 до спецприймальника на Захар’ївській вулиці. Їм не дають гарячої їжі і води. Мікроавтобуси вишикувалися у велику чергу. За словами активіста, поліція повідомила, що оформлення займе багато часу. Також пан Афанасьєв стверджує, із посиланням на поліцію, що через брак місць заарештованих можуть помістити разом з кримінальниками. За словами активіста, "поперемінно то стає холодно, коли автозак вимкнений, то стає неможливо дихати через вихлопні гази, коли він увімкнений".
23 і 31 січня по всій Росії відбулися акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Демонстранти вимагали звільнити політика. В цілому, за даними "ОВД-Инфо", було затримано приблизно 10 тис. осіб. За інформацією правозахисного центру, після акції 31 січня було заарештовано понад 200 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
С особой жестокостью и элементами садизма бывшая частная армия Януковича избивает дубинками лежащих на асфальте участников оппозиции Навального.
Чтобы выслужиться и получить квартиру в Москве беженцы из Украины не щадят даже женщин, детей и журналистов.
Сейчас бывшие украинские силовики-предатели, с раскормленными рожами, ломают дубинками кости россиянам. Согласно методичке с Лубянки, «Беркут» Януковича бьёт оппозиционеров по голове и ключицам, чтобы сделать из людей инвалидов, поэтому Майдановцы защищали голову кастрюлями, грудь - фанерными щитами, а ключицы «деревянными» погонами.
Хіба що все дійде до точки кипіння.
Але тоді буде багато трупів.
Всё молодёжь вместо себя посылают. Как "маршаль" Жюков.
И вообще: Они что, прямо во время митинга, перед автозаками, должны были проводить обыск, и составлять протокол?!
Он Антоненко уже год сидит по явно сфабрикованому делу... Парашей не пахнет? Не?..
так есть ведь возможность занятся любимим делом срузьких:
лепкой из гавна петухов и сразу отпадет проблема куда сходить в туалет
Pierwsze efekty działań WADA. Rosjanie bez symboli narodowych na MŚ w biathlonie
https://polskieradio24.pl/5/4147/Artykul/2671795,Pierwsze-efekty-dzialan-WADA-Rosjanie-bez-symboli-narodowych-na-MS-w-biathlonie
1. Парашинские мусора, это слюнявые детсадовцы. Реально, они мало, ОЧЕНЬ МАЛО, применяют силу. По убогому стаду, надо сильнее дубасить. До проломов черепа, до открытых переломов, до слезающей шкуры. Иначе, вас так и будут считать мусорами детсадовскими, а потом вылавливать поодиночке.
2. Выступающие против чего-то там, парашинские овцы, тем более одноклеточные существа. Ни воли к сопротивлению, ни решимости дать отпор, ни за детей постоять. Одни становятся на колени, а остальные снимают видосики. Это очень круто! Так они овцы, готовые уже к .... Ну понятно. Мало вас дубасят. Мало. Вот поэтому у вас и героем считается тот, кто решил насрать в автозаке. Но ведь насрав там, ты же овца, там и будешь сидеть со своим говном. Реально, овцы, которых очень ласково гладят по квадратным головам. Зато "Крымваш" и "можемповторить".
В Сирии на военной базе РФ Хмеймим, ко дню снятия блокады Ленинграда на площади Константина Рокоссовского возле православного храма Пророка Илии установили памятник Александру Невскому за противостояние "попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды".
Александр Осташко
Помимо мысли "сахар, мёд, говно и пчёлы", новость даёт ответ на вопрос -- почему абсолютно все кацапские памятники необходимо сносить.
ПОТОМУ ЧТО ЭТО НЕ ПАМЯТНИКИ. Это инструмент имперской пропаганды.
А с туалетом можно и потерпеть)
В крайнем случае насрать в автозаке)
Сидять у автозаку затримані кацапи -"пратестанти". Декого "прикрутило" так, що очі налоб лізуть. Тихий голос із кутка відсіку для затриманих:
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
Интересно как на Цензоре распространяют нарративы кремля, о том, что подобные акции должны проходить согласование. Конституция рфии разрешает мирные акции без каких-либо согласований!
Навальнята такие же враги Украины, как и путинисты.
На баррикады выходить надо не за фсбшную куклу, а за Свободу.
Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий:
Команда Навального не признает Крым украинским
просто бабла захотели