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Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників

Автозаки із заарештованими після неузгодженої акції 31 січня вишикувалися в багатогодинні черги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "ОВД-Инфо".

Тих, кому призначили адміністративний арешт у Москві, привезли до спецприймальника в селі Сахарове. Як передає правозахисний центр, поліція заявила, що очікування може становити до 48 годин.

У черзі стоїть від п'яти до дев'яти автозаків, стверджують заарештовані. Відомо, що в одному з них перебуває 31 особа при 23 сидячих місцях. Заарештовані з одного з автобусів повідомили, що їх відвезли з ВВС "Південне Медведково" об 11:00 1 лютого. Відтоді вони нічого не їли. У черзі людям не дають води і не випускають до туалету.

Схожа ситуація в Санкт-Петербурзі. Активіст Ілля Афанасьєв повідомив, що його та інших заарештованих привезли о 22:00 до спецприймальника на Захар’ївській вулиці. Їм не дають гарячої їжі і води. Мікроавтобуси вишикувалися у велику чергу. За словами активіста, поліція повідомила, що оформлення займе багато часу. Також пан Афанасьєв стверджує, із посиланням на поліцію, що через брак місць заарештованих можуть помістити разом з кримінальниками. За словами активіста, "поперемінно то стає холодно, коли автозак вимкнений, то стає неможливо дихати через вихлопні гази, коли він увімкнений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має бути притягнута до відповідальності за насильницькі акції проти свого народу та агресію проти сусідніх країн, - МЗС

23 і 31 січня по всій Росії відбулися акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Демонстранти вимагали звільнити політика. В цілому, за даними "ОВД-Инфо", було затримано приблизно 10 тис. осіб. За інформацією правозахисного центру, після акції 31 січня було заарештовано понад 200 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
надо было бутерброды с собой брать
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02.02.2021 08:42
+22
Зато с гордой мыслью "Крым наш!"
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02.02.2021 08:43
+21
ось такий має бути автозак!!

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 5614
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02.02.2021 08:55
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надо было бутерброды с собой брать
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02.02.2021 08:42 Відповісти
Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники - Цензор.НЕТ 68
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02.02.2021 08:43 Відповісти
А потім шо ? Співать ?
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 9167
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02.02.2021 08:52 Відповісти
Кремлевская власть набирает в «ОМОН» православных садистов из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева и перед выходом «на работу» «сажает» псов на транквилизаторы. Ничего человеческого у них нет. Это звери. Угро-финны, мокша и вепсы! Уже составляйте списки бойцов «ОМОНА», «вертухаев» тюрем, водителей «автозаков», начальников райотделов, конвоиров, которые живут в ваших домах, на ваших улицах. Фиксируйте их адреса, как это сделали участники Революции Достоинства в Украине и открыли из имен предателей сайт «МИРОТВОРЕЦ». Потом, на допросах, они выдадут фамилии остальных своих сослуживцев. Зло должно быть покарано. Крымский «Беркут» в феврале 2014 года сбежал от наказания в Россию. Там их приласкал «обнулёныш» Кабаевой и они вскоре получили российское гражданство.
С особой жестокостью и элементами садизма бывшая частная армия Януковича избивает дубинками лежащих на асфальте участников оппозиции Навального.
Чтобы выслужиться и получить квартиру в Москве беженцы из Украины не щадят даже женщин, детей и журналистов.
Сейчас бывшие украинские силовики-предатели, с раскормленными рожами, ломают дубинками кости россиянам. Согласно методичке с Лубянки, «Беркут» Януковича бьёт оппозиционеров по голове и ключицам, чтобы сделать из людей инвалидов, поэтому Майдановцы защищали голову кастрюлями, грудь - фанерными щитами, а ключицы «деревянными» погонами.
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02.02.2021 09:40 Відповісти
Вас зараз б'ють по голові палицями такі самі ублюдки, як і ті, що убивали чеченців у Грозному, сирійських дітей, убивають українських воїнів зі снайперської зброї нині. Тому українські зрадники достойно вписалися у суспільство Імперії Зла. Ви того варті.
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02.02.2021 10:24 Відповісти
И памперсы... Продумывать надо мероприятие!
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02.02.2021 10:11 Відповісти
Зато с гордой мыслью "Крым наш!"
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02.02.2021 08:43 Відповісти
Складно на раіськє...
Хіба що все дійде до точки кипіння.
Але тоді буде багато трупів.
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02.02.2021 08:43 Відповісти
Я не проти. Може хоч тоді вони від нас від***ся...
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02.02.2021 08:47 Відповісти
Ну автозак это не туристический автобус
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02.02.2021 08:45 Відповісти
Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники - Цензор.НЕТ 9130
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02.02.2021 08:45 Відповісти
зато море времени сделать удачное фото и запостить в инстаграмме......импотентность протеста на лицо.....
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02.02.2021 08:46 Відповісти
Да уж...автозак это вам не БУТЕРБРОД
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02.02.2021 08:46 Відповісти
Забавно что русские возомнили из себя самых сильных, кричат что нагнут весь мир, гордятся якобы своей смелостью, а в итоге митинги показали что это самые ссыкливые люди на всей планете
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02.02.2021 08:47 Відповісти
Просто кацапия великая болотная страна а каждый гаденыш хочет всех втянуть в свое болото.Как я уже говорил и не устану повторять в кацапии нету хороших людей или плохих политиков,кацапия от сперматозоида является дегенератом и ублюдком.
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02.02.2021 09:27 Відповісти
Жаль что лёхины Хозяева и Спонсоры не вышли на эти мероприятия.
Всё молодёжь вместо себя посылают. Как "маршаль" Жюков.
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02.02.2021 08:48 Відповісти
ги)) навіть фіранки не обірвані))) тупе стадо.
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02.02.2021 08:53 Відповісти
мусора, вы там вообще идиоты? а телефоны кто отбирать будет?
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02.02.2021 08:53 Відповісти
Отбирают сразу у уголовников, административников , "шмонают" только перед посадкой в камеру да и то как правило не обыскивают.
И вообще: Они что, прямо во время митинга, перед автозаками, должны были проводить обыск, и составлять протокол?! Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 4479 Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 9570
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02.02.2021 09:11 Відповісти
какой протокол? ты сейчас о какой стране? отжали мобилу и в автозак. следующий! 5 секунд дела.
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02.02.2021 09:29 Відповісти
Как тебе объяснить, задача полиции в данном случае, разгон митинга, а с телефонами там задержанные или без, это не входит в их обязанности и их интересы, и более того, за незаконный "шмон" можна ещё и на статью нарваться, если в свою очередь "обшмонают" кого не надо... Власть, рядового копа, в случае чего, сдаст на раз два!
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02.02.2021 09:58 Відповісти
как тебе объяснить, что это паРаша?
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02.02.2021 10:18 Відповісти
Можно подумать что у нас лучше!
Он Антоненко уже год сидит по явно сфабрикованому делу... Парашей не пахнет? Не?..
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02.02.2021 11:24 Відповісти
ты конкретно дурак? или прикидываешься? давай, досвиданья.
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02.02.2021 11:32 Відповісти
Действительно, а зачем это я с Хамом и Тупицей связался?!
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02.02.2021 12:42 Відповісти
ось такий має бути автозак!!

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 5614
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02.02.2021 08:55 Відповісти
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 8045
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02.02.2021 09:01 Відповісти
прималювали?
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02.02.2021 09:26 Відповісти
Ні, дійсно одна машина згоріла. Проте немає ні фото, ні відео підпалу.
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02.02.2021 09:41 Відповісти
Зачем нам эта информация? Подтвердить что в РФ авторитарный режим? Так мы и так знаем. Глупая новость.
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02.02.2021 08:57 Відповісти
" ... и возможности сходить в туалет"

так есть ведь возможность занятся любимим делом срузьких:
лепкой из гавна петухов и сразу отпадет проблема куда сходить в туалет
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02.02.2021 08:58 Відповісти
свистульки лепить
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02.02.2021 19:08 Відповісти
Воины Навального с единорожками. Кинул в мясорубку детсад.

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 7943
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02.02.2021 08:58 Відповісти
Ніде і посрать? Ну ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія.
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02.02.2021 08:59 Відповісти
Іхтамнєт.Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 2414 Іхтамнєт Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 5663
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02.02.2021 09:03 Відповісти
Перші наслідки діяльності WADA. Росіяни без національної символіки на чемпіонаті світу з біатлону

Pierwsze efekty działań WADA. Rosjanie bez symboli narodowych na MŚ w biathlonie

https://polskieradio24.pl/5/4147/Artykul/2671795,Pierwsze-efekty-dzialan-WADA-Rosjanie-bez-symboli-narodowych-na-MS-w-biathlonie
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02.02.2021 09:08 Відповісти
Рассматривая их потешные прогулки, делаю вывод.
1. Парашинские мусора, это слюнявые детсадовцы. Реально, они мало, ОЧЕНЬ МАЛО, применяют силу. По убогому стаду, надо сильнее дубасить. До проломов черепа, до открытых переломов, до слезающей шкуры. Иначе, вас так и будут считать мусорами детсадовскими, а потом вылавливать поодиночке.
2. Выступающие против чего-то там, парашинские овцы, тем более одноклеточные существа. Ни воли к сопротивлению, ни решимости дать отпор, ни за детей постоять. Одни становятся на колени, а остальные снимают видосики. Это очень круто! Так они овцы, готовые уже к .... Ну понятно. Мало вас дубасят. Мало. Вот поэтому у вас и героем считается тот, кто решил насрать в автозаке. Но ведь насрав там, ты же овца, там и будешь сидеть со своим говном. Реально, овцы, которых очень ласково гладят по квадратным головам. Зато "Крымваш" и "можемповторить".
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02.02.2021 09:08 Відповісти
Я обеспокоен.
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02.02.2021 09:09 Відповісти
Они требуют ? Вы че холопы ? И вообще, не понял. Чего мобильники не отобрали ? И почему в тёплой одежде ?
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02.02.2021 09:10 Відповісти
Потому что не соображаешь, поэтому и не понял! Мусора что, прямо перед "посадкой" в автозак, на виду у демонстрантов, должны были устраивать обыск, составлять протокол...
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 40
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02.02.2021 09:16 Відповісти
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 3890
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02.02.2021 09:16 Відповісти
Русский бунт!
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 2266
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02.02.2021 09:27 Відповісти
Внимательно прочитайте эту новость

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 7488

В Сирии на военной базе РФ Хмеймим, ко дню снятия блокады Ленинграда на площади Константина Рокоссовского возле православного храма Пророка Илии установили памятник Александру Невскому за противостояние "попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды".
Александр Осташко

Помимо мысли "сахар, мёд, говно и пчёлы", новость даёт ответ на вопрос -- почему абсолютно все кацапские памятники необходимо сносить.
ПОТОМУ ЧТО ЭТО НЕ ПАМЯТНИКИ. Это инструмент имперской пропаганды.
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02.02.2021 09:18 Відповісти
Зато фоточки какие для инсты сделать можно!
А с туалетом можно и потерпеть)
В крайнем случае насрать в автозаке)
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02.02.2021 09:23 Відповісти
немає цікавішого атракціону, в якому одні кацапи ******** інших кацапів.
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02.02.2021 09:29 Відповісти
Ну, добилися, чим погрожували... Хочеш-не-хочеш, але мусиш виконать погрозу "суперапазіціанєра" - насрать в автозаку...
Сидять у автозаку затримані кацапи -"пратестанти". Декого "прикрутило" так, що очі налоб лізуть. Тихий голос із кутка відсіку для затриманих:
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
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02.02.2021 09:33 Відповісти
Ху.лику надо еще чуть-чуть продержаться. Как пойдет "парад суверенитетов" регионов рфии можно будет считать его миссию выполненной!
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02.02.2021 09:36 Відповісти
В россии власть в руках бандитов- или бегите , или сражайтесь!!! Просто так они вас кормить не будут!!! Хорошо газ в будку не пустили с віхлопной трубі!
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02.02.2021 09:47 Відповісти
На них не вгодищ - коли працює автозак, то рано і коли не працює теж погано.
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02.02.2021 09:49 Відповісти
Автозаки с арестованными после несогласованной акции 31 января выстроились в многочасовые очереди. Источник: https://censor.net/ru/n3245451
Интересно как на Цензоре распространяют нарративы кремля, о том, что подобные акции должны проходить согласование. Конституция рфии разрешает мирные акции без каких-либо согласований!
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02.02.2021 09:52 Відповісти
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 7164
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02.02.2021 09:53 Відповісти
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 7777
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02.02.2021 09:57 Відповісти
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 6690
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02.02.2021 09:58 Відповісти
чтобы закрыть тему:
Навальнята такие же враги Украины, как и путинисты.

На баррикады выходить надо не за фсбшную куклу, а за Свободу.

Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий:
Команда Навального не признает Крым украинским

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 2388
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02.02.2021 10:01 Відповісти
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 6162
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02.02.2021 10:02 Відповісти
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 9432
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02.02.2021 10:04 Відповісти
Цілком слушно. В більшості своєї кацапорогі - одним миром мазані. так що - пока одни лупцюють інших, а інші обсераються в автозаках - це нехай так і буде. Чим менше цього біомусора лишиться - ТИМ КРАЩЕ.
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02.02.2021 11:15 Відповісти
Мало им земельки бл.. Кацапью постоянно чего-то не хватает, им все мало столетиями. Но смотря на карту Китай им поможет в обратную сторону
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02.02.2021 13:27 Відповісти
а как там сердобольная ПАСЕ? Надо принять Расею, чтобы решать гуманитарные вопросы, защитить простых людей. Защитили защитнички....
просто бабла захотели
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02.02.2021 11:23 Відповісти
Не проще было вломить дюлей мусорам, шоб в автозак не попасть?!
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02.02.2021 10:37 Відповісти
02 февраля 2021г. Эхо Москвы - «Правительство РФ не планирует вводить продовольственные карточки в качестве инструмента социальной поддержки граждан», но сама постановка вопроса, в «сверхдержаве», очень символична.
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02.02.2021 10:46 Відповісти
Вот эта новость к чему? Что бы мы им посочувствовали? Показать любителям русского мира, истинное лицо этого русского мира? Так им пох - они упортые. Им хоть камни с неба ...
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02.02.2021 11:29 Відповісти
НастояШШій кацап повинен в повній мірі оШШутіть всю прєлєсть руЗЗЬГАвА міра, так сказать пропітаться руЗЗЬГІм духом до костей, пісять і какать в штани обов'язково, а то оШШуШенія руЗЗЬГого духа буде неповним... Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 578
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02.02.2021 11:33 Відповісти
Вместо того чтобы выбить окна, выбраться из этих автобусов, сжечь их и пойти домой эти терпилы сидят и срут себе в штаны ))) Они же еще не идентифицированы. Во хохма ))
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02.02.2021 11:50 Відповісти
Надо мочить пУтина и его орков, иначе ничего никогда не будет,а автозаки их родной дом
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02.02.2021 13:31 Відповісти
 
 