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Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба

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Україна пояснила партнерам мету Росії на

Україна поінформувала міжнародних партнерів про "форум" сепаратистів у Донецьку як про операцію Кремля, що свідчить про незмінність стратегічних цілей РФ щодо окупації Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це була класична інформаційна операція з метою виведення певних тем і наративів у заголовки медіа, зондування реакції - і суспільства, і міжнародних партнерів - на різні ідеї. Насамперед на ідею можливої анексії окремих районів Донецької та Луганської областей. Тому я б на це дивився саме як на інформаційну пробу ґрунту", - сказав Кулеба.

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Він додав, що ідея виходу сепаратистів на кордони Донецької і Луганської областей не нова, вона давно озвучувалася, а зараз ці тези вкотре "прокрутили в інформаційній м’ясорубці".

"Ми ставимося до цього спокійно, з холодною головою, розуміючи, що одна з цілей цієї інформаційної операції – саме викликати емоційний вибух, емоційну реакцію. Ми на ці провокації реагуємо тверезо, спокійно, інформуємо наших міжнародних партнерів про це, щоб вони володіли цією інформацією. Зокрема і в ООН, і в ЄС, в Парижі, в Берліні цією інформацією теж володіють і ставляться до неї так само як і ми, - якщо коротко, відбувається перевірка, зондаж", - зазначив очільник МЗС.

За словами Кулеби, інформація про "форум" у Донецьку доводиться до міжнародних партнерів України саме як прояв політики Росії з розкручування теми окупації окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Ми говоримо з партнерами про головне – що Росія не змінює своїх стратегічних цілей, і це лише додаткові докази для тих, хто вважає, що треба стриманіше, треба спокійніше. Росія не вважає, що треба стриманіше і спокійніше. Тому ми не просто передаємо інформацію, а саме формуємо позицію міжнародних партнерів", - акцентував міністр.

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Як повідомлялося, 28 січня в окупованому Донецьку відбувся "форум" сепаратистів "Русский Донбас", на якому ухвалили "доктрину" з відповідною назвою. 

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Участие Симонян в данном шабаше - хороший повод для наезда на РТ за єкстремизм , в странах Европьі. Гнать пропагандонов ссаньіми тряпками отовсюду.
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02.02.2021 08:59
+3
Все вони знають. Не дурні. Косять під дурників.
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02.02.2021 08:49
+1
Приємно, що МЗС нарешті має чітку позицію і оперативно реагує.
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02.02.2021 08:55
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Все вони знають. Не дурні. Косять під дурників.
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02.02.2021 08:49 Відповісти
Ну нема в нас інших партнерів, що поробиш...
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02.02.2021 09:00 Відповісти
Толєрантность...
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02.02.2021 09:01 Відповісти
Обнулёныш послал армян на украинский Донбасс, спасать граждан Украины. Карабах до этой поездки они уже «спасли».
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
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02.02.2021 09:28 Відповісти
После развала СССР у москвитян наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не может запустить к нему грузовой корабль с продуктами. Российские космонавты голодают и просят кусок хлеба у марсиан. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
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02.02.2021 09:33 Відповісти
это вам не бубльгум по карманам тырить... это надо было собрать министерство, напрячься и запустить информационную аперацыю... министер сказал...
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02.02.2021 08:50 Відповісти
Такі операції проводить ФСБ чи ГРУ- яке в біса міністерство, бубльгум ти наш?
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02.02.2021 08:57 Відповісти
Ти ніки не перемкнув? Чи чого тобі?
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02.02.2021 09:02 Відповісти
Этого мало.Нужно с Европой обсуждать введения персональных санкций против расийских пропагандистов и запрет им на вьезд в любую страну мира,арест их счетов и недвижимости по всему миру .
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02.02.2021 08:54 Відповісти
Участие Симонян в данном шабаше - хороший повод для наезда на РТ за єкстремизм , в странах Европьі. Гнать пропагандонов ссаньіми тряпками отовсюду.
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02.02.2021 08:59 Відповісти
Приємно, що МЗС нарешті має чітку позицію і оперативно реагує.
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02.02.2021 08:55 Відповісти
Це їх постійний статус з 2014 року.
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02.02.2021 08:59 Відповісти
Не информировать надо а накрывать ГРАДОМ место сборища этих тварей а то расползались падлы по СВЯТОЙ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ !!! Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2431
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02.02.2021 08:59 Відповісти
Всё правильно, чушь должна быть полной. Неси дальше и не расплёскивай.
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02.02.2021 09:04 Відповісти
Рюсский мир любишь ? Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5463Ну тогда какого хера ты тут трёшься ,пистуй до соловьёва на ВатаТВ... Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5543
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02.02.2021 09:50 Відповісти
Я навіжених людожерів не люблю- таких, як ти.
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02.02.2021 10:02 Відповісти
Ну ясный-красный Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6272 ты любишь кацапских оккупантов и их пособников убивающих украинцев ,но тут таких нет ,поэтому тебе надо отсюда валить НАХ ... Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9442
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02.02.2021 10:05 Відповісти
Пропонувати застосування Градів на густозаселеній окупованій український території може або кретин, або провокатор. Ти ж два в одному, кретин-провокатор.
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02.02.2021 10:13 Відповісти
Та не отмазывайся мудак ,там куда должны были по идее шарахнуть ГРАДЫ собралась такая отборная мразь ,что только падаль ватная типа тебя, может против этого выступать . Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5032
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02.02.2021 10:21 Відповісти
Щезни.
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02.02.2021 10:22 Відповісти
Ну я так и понял ,что ты шизанутый ватный уродец Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7131хотя для ватника дебилизм это скорее норма чем аномалия ..
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02.02.2021 10:24 Відповісти
Орда вошла в стадию стагнации давно,а сейчас у неё стадия большого блефа.Страна не может отремонтировать свой сектор МКС,не может запустить к нему корабль.Страна выживает за счёт неуёмной критики всех и вся вокруг себя.Дескать Украина живёт стократ хуже от них,а в США нет демократии и справедливости.Но эта лапша придавила саму власть.Кремль открыто садит всех несогласных на кол.Незыблемая традиция со времён Ваньки Грозного в разных вариациях.Всё держится на штыках и Гулаге.
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02.02.2021 09:19 Відповісти
Ничего не забыл?
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02.02.2021 09:27 Відповісти
Украина проинформировала международных партнеров о "форуме" сепаратистов в Донецке как об операции Кремля, свидетельствующей о неизменности стратегических целей РФ по оккупации Донбасса.

Ну откуда международные партнеры об этом бы узнали, если бы не Кулебяка Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2547
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02.02.2021 11:24 Відповісти
ОХУ-ин - Росія по-монгольські.
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02.02.2021 11:39 Відповісти
 
 