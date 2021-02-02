Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Україна не отримувала з Вашингтона жодних сигналів, що дії окремих осіб, пов'язаних з інтересами Росії, можуть негативно вплинути на відносини між нашою країною та США.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жодних негативних індикаторів чи якихось сигналів не було ані в сьогоднішній розмові, ані в нашій попередній комунікації зі США. В цьому випадку йшлося про дії людей, пов’язаних з інтересами Російської Федерації. Претензій до української влади тут не було, немає і не може бути", - сказав Кулеба у відповідь на запитання, чи не стануть на заваді стратегічному партнерству зі США недавні американські санкції проти кількох громадян України, у тому числі депутата з владної партії.
Очільник МЗС додав: у США надзвичайно позитивно відзначають той факт, що попри всі спроби втягнути Україну у внутрішньополітичні американські справи, ми цього не зробили і змогли гідно вийти із ситуації.
"Сьогодні ми з державним секретарем теж про це говорили, і він це позитивно відзначив", - повідомив Кулеба.
За його словами, розмова з Блінкеном мала відбутися ще на минулому тижні, і державний секретар США відразу наголосив, що хотів поговорити з Києвом серед перших, але з певних організаційних причин вона була перенесена на сьогодні.
"Ми домовилися про те, що і США, і ми готові наповнювати наше стратегічне партнерство новими амбіціями – це ключове. Ця політична домовленість сьогодні була досягнута, і тепер наші експерти працюватимуть над її реалізацією", - зазначив дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13507192.html
Агентура ФСБ в Украине чувствует себя уверенно.
Карманный суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добробата им. Дудаева А. Окуевой.
Задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин связан общим бизнесом с ближайшим партнером Зеленского Юрием Аристовым (н/д от "Слуги народа").
Теперь он на свободе. Суд счел, что следствие якобы не смогло собрать достаточно доказательств причастности к теракту.
"Байдене, чому ми досі не в НАТО?", - питає ображений Зеленський.
Чому я дурень не залишився грати уєм по роялю? Чому мене ніхто не любить і не кличе в сауну, га, Джо?
Чому Ви з Порошенком смієтесь наді мною і Путін не хоче показати очі?
Байдене! Навіщо мене мама Римма народила?
Порошенко- Байдену:
- А він мені каже на стадіоні "Я - ваш вирок!"...
Байден:
- Та ну?! От ідіот!...
Зеленський:
- Пожалійте мене! Відпусть назад, у "95-й квартал"!... Я більш не хочу буть президентом!... Я пісять хочу-у-у...".
Всё не идут из головы подростковые фразы из Вовиного интервью, логичным завершением которого стало такое же подростковое хамство нового спикера АПУ - Арестовича.
И уже забыл бы об этом, но здесь Кулеба выдаёт новый перл: мол, мы прекратили вести переговоры о получении статуса особого союзника США вне НАТО - подавайте нам НАТО исключительно в полном виде! Иначе опять устроим истерику.
Твою ж дивизию... В связи с этим кое-что поясню.
Начал переговоры о предоставлении Украине такого статуса ещё Порошенко, и продвинулся на этом треке довольно далеко. Если бы не бездумный выбор украинского нарида в 2019-м - думаю, с приходом Байдена начатое было бы успешно завершено.
Для получения полноценного членства в Альянсе необходимо согласие всех 30 государств. И если бы Украина, даже выполнив все условия и пройдя этап ПДЧ, была готова к вступлению, любая Венгрия или Албания, выставляя всё новые и новые условия, могла бы "морозить" Украину и держать её на пороге ещё долгие годы. Пример Греции и Северной Македонии вам в помощь.
Что же даёт статус основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally)? Для начала напомню некоторый страны, которые этим статусом обладают:
* Израиль;
* Австралия;
* Япония;
* Южная Корея;
* Кувейт.
Достаточно? Возьму на себя смелость утверждать, что такой статус для Украины даже предпочтительней, чем НАТО. Ибо он предусматривает оперативное перевооружение армии по американским стандартам - в том числе, с использованием такого вооружения, как истребители пятого поколения F-35, ЗРК «Пэтриот» и др.
В случае предоставления Украине такого статуса, в Кремле будут четко понимать, что речь идет уже не просто о декларациях или осуждениях (забудьте вы о Будапештском меморандуме - в практическом смысле это ничтожный документ без механизма реализации задекларированных в нём намерений). Речь будет идти о реальной военной помощи.
Конечно, солдаты США не пойдут воевать за Украину. Но военную помощь американцы могли бы оказать нам существенную. В том числе, новейшими технологиями. И самое главное: для этого не нужно будет созывать никаких громоздких советов и консилиумов - достаточно будет единоличного решения президента США.
И вот сейчас, после слов Кулебы, у меня возникает простой вопрос: если наша внешняя политика отказывается от самого короткого и прямого пути к обеспечению безопасности государства (пройденного, к тому же, на 2/3), а взамен этого задаётся пубертатным вопросом: "Господин президент США, почему Украина ещё не в НАТО?", не смахивает ли всё ЭТО на хитросделанную комбинацию по саботированию такого пути в принципе? Как-то всё в духе одной известной спецслужбы - операция "шпили-вили", так сказать. И от того, как истерит Арестович, такое впечатление только усиливается.
Плюс искусственно созданное напряжение среди высшего генералитета ВСУ. Плюс торможение дела по "вагнеровцам".
Я далёк от того, чтобы считать нынешнюю власть идиотами. Как далёк от того, чтобы идиотами считать новую американскую власть. Думаю, в Белом доме разберутся, что к чему и кто есть ху. На то и надежда - мухи отдельно, котлеты отдельно.
Но как же задрали эти зелёные навозные мухи!
Одно утешает: их век недолог, а Украина - навсегда.
Helgi Sharp
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
Эти придурки уже по сигналам страной управляют. Ну какое тут внешнее управление, что вы, что вы....