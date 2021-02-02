УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5423 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
1 463 49
дипломатія (674) США (14468) Кулеба Дмитро (3170)

Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба

Україна не отримувала з Вашингтона жодних сигналів, що дії окремих осіб, пов'язаних з інтересами Росії, можуть негативно вплинути на відносини між нашою країною та США.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодних негативних індикаторів чи якихось сигналів не було ані в сьогоднішній розмові, ані в нашій попередній комунікації зі США. В цьому випадку йшлося про дії людей, пов’язаних з інтересами Російської Федерації. Претензій до української влади тут не було, немає і не може бути", - сказав Кулеба у відповідь на запитання, чи не стануть на заваді стратегічному партнерству зі США недавні американські санкції проти кількох громадян України, у тому числі депутата з владної партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба

Очільник МЗС додав: у США надзвичайно позитивно відзначають той факт, що попри всі спроби втягнути Україну у внутрішньополітичні американські справи, ми цього не зробили і змогли гідно вийти із ситуації.

"Сьогодні ми з державним секретарем теж про це говорили, і він це позитивно відзначив", - повідомив Кулеба.

За його словами, розмова з Блінкеном мала відбутися ще на минулому тижні, і державний секретар США відразу наголосив, що хотів поговорити з Києвом серед перших, але з певних організаційних причин вона була перенесена на сьогодні.

"Ми домовилися про те, що і США, і ми готові наповнювати наше стратегічне партнерство новими амбіціями – це ключове. Ця політична домовленість сьогодні була досягнута, і тепер наші експерти працюватимуть над її реалізацією", - зазначив дипломат.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба - Цензор.НЕТ 949
показати весь коментар
02.02.2021 09:04
+6
это сказал кулеба. А что сказал mr Blinken? Он был столь же оптимистичен ???? Или мы, как всегда, желаемое за действительное????
показати весь коментар
02.02.2021 09:12
+5
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3428
показати весь коментар
02.02.2021 09:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неужели сами сообразили?....
показати весь коментар
02.02.2021 09:01 Відповісти
Судя по последним событиям, у Зеленского радар явно лучше ловит американские сигналы.
показати весь коментар
02.02.2021 09:04 Відповісти
А зелень з переляку випхала Дубінського з фракції. Приймайте назад.
показати весь коментар
02.02.2021 09:04 Відповісти
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4553
показати весь коментар
02.02.2021 09:49 Відповісти
Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба - Цензор.НЕТ 949
показати весь коментар
02.02.2021 09:04 Відповісти
Чуваки вы попали и похлеще чем вся президентская рать типа большинство Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2011зРады
показати весь коментар
02.02.2021 09:07 Відповісти
Це "типа" був комент по новині? Чи кудой?
показати весь коментар
02.02.2021 09:09 Відповісти
Очікувано. Політики в США точно не Інтернет-воїни чи істерички.
показати весь коментар
02.02.2021 09:08 Відповісти
США будут работать с ЛЮБОЙ действующей законно избранной властью, для примера президент Никарагуа Сомоса, за которым горы трупов
показати весь коментар
02.02.2021 09:26 Відповісти
Я хіба сказав щось інше?
показати весь коментар
02.02.2021 09:28 Відповісти
Они даже с Ельциным работали, ну тем, который пришел к власти путём вооруженного переворота.
показати весь коментар
02.02.2021 10:18 Відповісти
))))США уже начали работать со всеми структурами Украины,отправив бубочку в полный игнор -он,идиот, им не нужен совсем на посту президента Украины-поэтому довольно скоро его не будет ...
показати весь коментар
02.02.2021 12:41 Відповісти
Яка щира дитяча радість! Уроки прогулюєш?
показати весь коментар
02.02.2021 12:48 Відповісти
Зачем тебе мои мысли,Пальто... читай свои... Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9473Поймешь совсем скоро...
показати весь коментар
02.02.2021 09:10 Відповісти
Все так загадочно... Нам не дано понять величия твоих мыслей? Слушай, ты, Нострадупус, или изъясняйся внятно, или в вайбер в школьную группу. Сидишь тут, интересничаешь, корчишь из себя глыбу интеллекта. Ты еще закати глаза под лоб и изобрази сеанс ясновидения, прорицатель недоношенный. Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4611
показати весь коментар
02.02.2021 11:42 Відповісти
это сказал кулеба. А что сказал mr Blinken? Он был столь же оптимистичен ???? Или мы, как всегда, желаемое за действительное????
показати весь коментар
02.02.2021 09:12 Відповісти
Дурень (Кулеба) думкою багатіє
показати весь коментар
02.02.2021 09:16 Відповісти
Однако с Зеленским даже по телефону в США никто говорить не хочет. Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4191 А так конечно ну никак не скажутся.
показати весь коментар
02.02.2021 09:17 Відповісти
Теперь самый высокопоставленный амер,с которым может общаться зеля-посол США в Украине...через день с ней базарит болезный)))
показати весь коментар
02.02.2021 12:36 Відповісти
Уловлення сигналів залежить від чутливості приймача і його налаштування
показати весь коментар
02.02.2021 09:22 Відповісти
тупий кулєба ждьот сігнала з амеріки.
показати весь коментар
02.02.2021 09:24 Відповісти
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5453
показати весь коментар
02.02.2021 09:39 Відповісти
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3428
показати весь коментар
02.02.2021 09:41 Відповісти
Пособники Кремля: У Зеленского освободили убийц Амины Окуевой
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13507192.html
Агентура ФСБ в Украине чувствует себя уверенно.
Карманный суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добробата им. Дудаева А. Окуевой.
Задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин связан общим бизнесом с ближайшим партнером Зеленского Юрием Аристовым (н/д от "Слуги народа").

Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4507

Теперь он на свободе. Суд счел, что следствие якобы не смогло собрать достаточно доказательств причастности к теракту.
показати весь коментар
02.02.2021 09:43 Відповісти
а докази причетності до теракту Антоненка, Кузьменка і Дугарь, видать, достатні...
показати весь коментар
02.02.2021 10:06 Відповісти
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4792
показати весь коментар
02.02.2021 09:47 Відповісти
Ні, звичайно, депутати провладної монокооліції то зовсім не влада, пілять. А вони дійсно такі ідіоти, чи то так, зумисно? Там, до речі, Єрмак на підході і Зеленський на "особливому" рахунку. Американці просто чекають на реакцію. І відморозитись придуркам тут не вдасться.
показати весь коментар
02.02.2021 09:47 Відповісти
Байден, почему Вова дурачок?

"Байдене, чому ми досі не в НАТО?", - питає ображений Зеленський.
Чому я дурень не залишився грати уєм по роялю? Чому мене ніхто не любить і не кличе в сауну, га, Джо?
Чому Ви з Порошенком смієтесь наді мною і Путін не хоче показати очі?
Байдене! Навіщо мене мама Римма народила?

Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8485
показати весь коментар
02.02.2021 09:48 Відповісти
Зеленського після такого хрюкання важко сприймати здоровою людиною і тим більш - президентом. Про таких завжди казали - місцевий і@анько.

Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2437
показати весь коментар
02.02.2021 09:49 Відповісти
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7879
показати весь коментар
02.02.2021 09:50 Відповісти
ЗЕ как артист неплохой,ну прямо Паниковский.
показати весь коментар
02.02.2021 10:04 Відповісти
Артист, блестяще исполнивший роль литературного героя Паниковского -- Зиновий Гердт. Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8619 Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5273
показати весь коментар
02.02.2021 11:22 Відповісти
Герд по сравнению из ЗЕ меркнет.Особенно когда ЗЕ сетует что его никто не любит.
показати весь коментар
02.02.2021 11:37 Відповісти
Есть и новая версия ,,Золотого теленка,, там тоже не хило сыграна роль Паниковского,ее можна для сравнения посмитреть на ютубе.Советую...
показати весь коментар
02.02.2021 11:52 Відповісти
,,Золотой теленок,,2005г.
показати весь коментар
02.02.2021 11:54 Відповісти
Аннотація до фото:
Порошенко- Байдену:
- А він мені каже на стадіоні "Я - ваш вирок!"...
Байден:
- Та ну?! От ідіот!...
Зеленський:
- Пожалійте мене! Відпусть назад, у "95-й квартал"!... Я більш не хочу буть президентом!... Я пісять хочу-у-у...".
показати весь коментар
02.02.2021 10:17 Відповісти
Влажные фантазии порохобота
показати весь коментар
02.02.2021 10:36 Відповісти
Фантазии? Да именно так оно и есть! Порох и Байден - хорошие приятели. Шмаркля твоя - тупое крыварошскае быдло. Ты думаешь, можно писькой по роялю, а потом в президенты европейской страны? Нет, родной, терпи. Пока адекватный человек не вернется на пост президента, все так и будет. нас будут обходить стороной и игнорить. И даже потом, в будущем, будут с огромной осторожностью относиться к Украине: "Это та тупая страна, которой жидоолигарх ************* клоуна впарил?!"
показати весь коментар
02.02.2021 12:09 Відповісти
Канешна-канеееешна. Коррупционеры и расейские агенты в украинской власти никак и ни на что не повлияют🖐
показати весь коментар
02.02.2021 10:15 Відповісти
Ещё немного о внешней политике

Всё не идут из головы подростковые фразы из Вовиного интервью, логичным завершением которого стало такое же подростковое хамство нового спикера АПУ - Арестовича.
И уже забыл бы об этом, но здесь Кулеба выдаёт новый перл: мол, мы прекратили вести переговоры о получении статуса особого союзника США вне НАТО - подавайте нам НАТО исключительно в полном виде! Иначе опять устроим истерику.

Твою ж дивизию... В связи с этим кое-что поясню.
Начал переговоры о предоставлении Украине такого статуса ещё Порошенко, и продвинулся на этом треке довольно далеко. Если бы не бездумный выбор украинского нарида в 2019-м - думаю, с приходом Байдена начатое было бы успешно завершено.

Для получения полноценного членства в Альянсе необходимо согласие всех 30 государств. И если бы Украина, даже выполнив все условия и пройдя этап ПДЧ, была готова к вступлению, любая Венгрия или Албания, выставляя всё новые и новые условия, могла бы "морозить" Украину и держать её на пороге ещё долгие годы. Пример Греции и Северной Македонии вам в помощь.

Что же даёт статус основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally)? Для начала напомню некоторый страны, которые этим статусом обладают:
* Израиль;
* Австралия;
* Япония;
* Южная Корея;
* Кувейт.
Достаточно? Возьму на себя смелость утверждать, что такой статус для Украины даже предпочтительней, чем НАТО. Ибо он предусматривает оперативное перевооружение армии по американским стандартам - в том числе, с использованием такого вооружения, как истребители пятого поколения F-35, ЗРК «Пэтриот» и др.

В случае предоставления Украине такого статуса, в Кремле будут четко понимать, что речь идет уже не просто о декларациях или осуждениях (забудьте вы о Будапештском меморандуме - в практическом смысле это ничтожный документ без механизма реализации задекларированных в нём намерений). Речь будет идти о реальной военной помощи.

Конечно, солдаты США не пойдут воевать за Украину. Но военную помощь американцы могли бы оказать нам существенную. В том числе, новейшими технологиями. И самое главное: для этого не нужно будет созывать никаких громоздких советов и консилиумов - достаточно будет единоличного решения президента США.

И вот сейчас, после слов Кулебы, у меня возникает простой вопрос: если наша внешняя политика отказывается от самого короткого и прямого пути к обеспечению безопасности государства (пройденного, к тому же, на 2/3), а взамен этого задаётся пубертатным вопросом: "Господин президент США, почему Украина ещё не в НАТО?", не смахивает ли всё ЭТО на хитросделанную комбинацию по саботированию такого пути в принципе? Как-то всё в духе одной известной спецслужбы - операция "шпили-вили", так сказать. И от того, как истерит Арестович, такое впечатление только усиливается.

Плюс искусственно созданное напряжение среди высшего генералитета ВСУ. Плюс торможение дела по "вагнеровцам".

Я далёк от того, чтобы считать нынешнюю власть идиотами. Как далёк от того, чтобы идиотами считать новую американскую власть. Думаю, в Белом доме разберутся, что к чему и кто есть ху. На то и надежда - мухи отдельно, котлеты отдельно.
Но как же задрали эти зелёные навозные мухи!
Одно утешает: их век недолог, а Украина - навсегда.
Helgi Sharp
показати весь коментар
02.02.2021 10:16 Відповісти
Вы не учли одного что слова были написаны ****** а Кулеба и ЗЕ их только озвучили.Ведь такое ультимативное заявление наивысшими руководителями Украины отбросит страну от НАТО и ЕС на десятилетия чего при всех сужествующих Президентах Украины кацапия не могла добиться включая Кучму и Януковича.
показати весь коментар
02.02.2021 10:25 Відповісти
Blinken also called on Ukraine to maintain progress on fighting corruption and implementing rule of law and economic reforms. The two also discussed the coronavirus pandemic.
показати весь коментар
02.02.2021 10:16 Відповісти
а санкції на дубка це типу не сигнал?
показати весь коментар
02.02.2021 10:53 Відповісти
игнор зебобы на др,и что его в Давос не позвали -вообще не сигналы)))
показати весь коментар
02.02.2021 12:25 Відповісти
***
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
показати весь коментар
02.02.2021 11:03 Відповісти
Украина не получала из Вашингтона никаких сигналов....

Эти придурки уже по сигналам страной управляют. Ну какое тут внешнее управление, что вы, что вы.... Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5738
показати весь коментар
02.02.2021 11:21 Відповісти
Кулеба,сразу после того ,как ты говорил это же ,в прошлый раз,зекретину устроили игнор на др и не позвали в Давос...
показати весь коментар
02.02.2021 12:20 Відповісти
Украина не получала из Вашингтона никаких сигналов, что действия отдельных лиц, связанных с интересами России, могут негативно повлиять на отношения между нашей страной и США , Наверное США приветствуют (експорт електроенергии от белоруского диктатора и кремлевского оккупанта Украины , и такая антиукраинская сделка "зе слуг" никак не повлияет на отношения США И Украины,и США даже могут подбросить пару млрд баксов финансовой поддержки "зе" для пополнения антинародного режима в Белорусии и оккупанта украинской земли???-простой вопрос-"А как с такой х,,,ней малята Вы собрались в НАТО и накой Вы там нужны???
показати весь коментар
02.02.2021 14:28 Відповісти
Кулеба - вяленый холуй.
показати весь коментар
02.02.2021 16:11 Відповісти
 
 