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Мати фаната, убитого білоруським ОМОНом, про Лукашенка: Як бити дівчаток, як бити бабусь? Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися?

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мати фаната, убитого білоруським ОМОНом, про Лукашенка: Як бити дівчаток, як бити бабусь? Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися?

Анжеліка Кухта, мама загиблого фаната Микити Кривцова, поділилася думкою про Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sport.ru.

Футбольний фанат зник 12 серпня, через 10 днів його знайшли мертвим у Мінську.

"Навіщо вбивати? Міг спокійно піти. Знала вся Білорусь, що він програє на цих виборах, навіть які ще не відбулися. Люди йшли з такою надією, що нарешті щось зміниться. Що піде він. Ні.

А зараз всі бояться. Навіть всі співробітники бояться. Ті ж слідчі, які від щирого серця хотіли б нам допомогти, але і вони бояться, що їх звільнять ... І невідомо, що теж можуть зробити. Дали їм конкретний наказ. Усе. Жодної ж кримінальної справи не порушили.

Ніяк не може відпустити свою владу. Хоча бачить, що програє по всіх фронтах, але немає, все одно тримається, чіпляється. За що ти чіпляєшся? Бачить, що народ вже проти. Так знущатися ...

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Не мій же один, Микита. А скільки їх зникло і не знайшлося? А що там на Окрестіна (Центр ізоляції правопорушників. - Ред.) твориться? Як бити дівчаток, як бити бабусь? Я не розумію.

Це нормальний президент, яким ми повинні пишатися? Який повинен був нам допомагати, щоб у нас життя має бути щасливішим, а він робить його страшніше і страшніше", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, чи не боїться вона, що після таких одкровень їй можуть погрожувати, вона сказала: "Якось не боюся. А що вони мені зроблять? Теж піду повішуся? Але вони можуть так подати".

"Я тоді відразу з журналістами говорила, що я не здивуюся, що я не доїду там з Мінська, де-небудь під машину потраплю, або хіба мало що може трапитися. А зараз не боюся. Ну, вбити не вб'ють все-таки", - цитує Кухту білоруська Tribuna.com з посиланням на канал "КраСава" в YouTube.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Последний независимый белорусский диктатор Европы гаспадар Александр Лукашенко, от которого ничего уже не зависит, по просьбе из Кремля, назвал «братскую Украину нарывом и головной болью, которую надо быстро устранить».
Пока отец следующего Президента Беларуси злословил расстрелянную на Майдане Воронежским спецназом «Небесную сотню», к нему в тыл зашли «Вагнеровцы» (в миру «зеленые человечки») для осуществления террористических акций накануне выборов. Минские силовики арестовали тридцати трёх российских православных террористов, которые прибыли для раскачивания политической ситуации в Беларуси. 15 граждан из числа арестованных, до помещения в СИЗО, воевали на Донбассе на стороне «повстанцев» за 15 000 российских руплей в месяц.
Императору 1/9 части суши не удалось с помощью Вооруженных сил РФ за прошедшие шесть лет расширить владения Залесья за счёт левобережной Украины и тогда «царь всея Руси» положил свой орлиный взгляд на земли, лежащие на запад от Смоленска. А находится по соседству со «старшим братом», посаженная на российскую «углеводородную иглу» - Беларусь.
Белорусы, как и украинцы - славяне. Они никогда не были братьями угро-финнам и мокше. У них нет общих корней с чукчами, коряками и эвенками. Нынешняя Беларусь, это оккупированные Московией территории, которые принадлежали Великому Княжеству Литовскому и частично соседней Польше.
После ареста украинского мальчика Павла Гриба спецслужбами ФСБ РФ в Гомеле, задержания белорусскими правоохранителями украинского журналиста, корреспондента украинского радио Павла Шаройко и взятия под стражу руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибу, я перестал покупать белорусские продукты, одежду, мебель, шторы, заправлять автомашину белорусским газом и никогда не поеду на экскурсию в Минск.
Жительница Гомеля, отдыхавшая на курорте в Каролино-Бугазе, шепотом рассказала, что «Бацька импортирует в Украину молочные продукты, изготовленные из молока коров, пасущихся на зараженных территориях после аварии на Чернобыльской АЭС, а также из молока больных животных, наколотых антибиотиками, которое фермеры должны утилизировать до полного выздоровления КРС.
Подданные Батьки по-прежнему живут в «совке» и приезжают на международный пункт пропуска «Доманово» на въезд в Украину с калорадской лентой на зеркале заднего вида в салоне авто.
Нормальный человек перед отъездом в страну, где седьмой год идут боевые действия с православной Московией, обычно интересуется Законами и нюансами страны посещения.
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02.02.2021 09:23
+6
Президент не має права затримуватись на посаді більше двох термінів.
Тому висновок - Лука давно став диктатором, а вони можуть і танками людей давити.
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02.02.2021 09:05
+5
Ну, що сказать... Білоруси, ви своїми руками, своєю інфантильністю, своїм "А, можа, так і трєба?...", створили монстра... І тільки ви самі можете його позбуться... "Революція не твориться з-за кордону... Її не приносять на багнетах... Вона твориться на вулицях міст самим народом..."
В нас, дякуючи 72% "абинеПорох", ситуація не краща...
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02.02.2021 09:26
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Президент не має права затримуватись на посаді більше двох термінів.
Тому висновок - Лука давно став диктатором, а вони можуть і танками людей давити.
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02.02.2021 09:05 Відповісти
Последний независимый белорусский диктатор Европы гаспадар Александр Лукашенко, от которого ничего уже не зависит, по просьбе из Кремля, назвал «братскую Украину нарывом и головной болью, которую надо быстро устранить».
Пока отец следующего Президента Беларуси злословил расстрелянную на Майдане Воронежским спецназом «Небесную сотню», к нему в тыл зашли «Вагнеровцы» (в миру «зеленые человечки») для осуществления террористических акций накануне выборов. Минские силовики арестовали тридцати трёх российских православных террористов, которые прибыли для раскачивания политической ситуации в Беларуси. 15 граждан из числа арестованных, до помещения в СИЗО, воевали на Донбассе на стороне «повстанцев» за 15 000 российских руплей в месяц.
Императору 1/9 части суши не удалось с помощью Вооруженных сил РФ за прошедшие шесть лет расширить владения Залесья за счёт левобережной Украины и тогда «царь всея Руси» положил свой орлиный взгляд на земли, лежащие на запад от Смоленска. А находится по соседству со «старшим братом», посаженная на российскую «углеводородную иглу» - Беларусь.
Белорусы, как и украинцы - славяне. Они никогда не были братьями угро-финнам и мокше. У них нет общих корней с чукчами, коряками и эвенками. Нынешняя Беларусь, это оккупированные Московией территории, которые принадлежали Великому Княжеству Литовскому и частично соседней Польше.
После ареста украинского мальчика Павла Гриба спецслужбами ФСБ РФ в Гомеле, задержания белорусскими правоохранителями украинского журналиста, корреспондента украинского радио Павла Шаройко и взятия под стражу руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибу, я перестал покупать белорусские продукты, одежду, мебель, шторы, заправлять автомашину белорусским газом и никогда не поеду на экскурсию в Минск.
Жительница Гомеля, отдыхавшая на курорте в Каролино-Бугазе, шепотом рассказала, что «Бацька импортирует в Украину молочные продукты, изготовленные из молока коров, пасущихся на зараженных территориях после аварии на Чернобыльской АЭС, а также из молока больных животных, наколотых антибиотиками, которое фермеры должны утилизировать до полного выздоровления КРС.
Подданные Батьки по-прежнему живут в «совке» и приезжают на международный пункт пропуска «Доманово» на въезд в Украину с калорадской лентой на зеркале заднего вида в салоне авто.
Нормальный человек перед отъездом в страну, где седьмой год идут боевые действия с православной Московией, обычно интересуется Законами и нюансами страны посещения.
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02.02.2021 09:23 Відповісти
почему последний диктатор Европы? про ху..йла забыли... или ху..йло азиатский дикатор? можно было бы и так смотреть, если бы не лез лыковыми лаптями и своей вонью в Европу...
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02.02.2021 09:43 Відповісти
про вагнеровцев хрень пишешь - сам придумал или начитался х\з чего? и еще - термин славяне - спекулятивный термин прапоганды кремлевской орды, этот мусор выбрасывать нужно и забывать как кошмарный сон... у каждого народа есть свое название, история... обойдемся без "славянства"... и сатанинского его корня....
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02.02.2021 09:48 Відповісти
Не сам придумав. Вказівка така з ОПи Зєлєнского. Правильні речі про Лукашенку і маленька. Реєня про вагнерівців. Нова методичка.
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02.02.2021 10:14 Відповісти
+
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02.02.2021 11:09 Відповісти
В білоруській конституції такого закону немає.
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02.02.2021 09:23 Відповісти
Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, зеваки из снежной Нигерии не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся. «мусора не люди», - сказал министр внутренних дел Украины пан Арсен Аваков. Видео, как Майдановцы в Киеве сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти донецкого шапкокрада и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями митингующих смотреть здесь:https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется копами страны ОХУ-ын (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
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02.02.2021 09:25 Відповісти
с 1994 года регулярно получает якобы 75-82% голосов. В этом году рекорд 86%.
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02.02.2021 13:25 Відповісти
а в 1994 году обещал, что он пришел только на два срока.
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02.02.2021 13:26 Відповісти
Бьет значит любит.... а зачем вы позволяете бить девочек и бабушек. Плохой только тот кто бьет? Те кто не состоянии защитить не при чем?
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02.02.2021 09:11 Відповісти
Понять и простить. Ведь так у Вас там принято ?
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02.02.2021 09:21 Відповісти
"мать фаната" Мать фаната, убитого белорусским ОМОНом, о Лукашенко: Как бить девочек, как бить бабушек? Это нормальный президент, которым мы должны гордиться? - Цензор.НЕТ 1718
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02.02.2021 09:21 Відповісти
ОНИ ПРОСТО БОЯТЬСЯ!!! ВЛАСТЬ путина, лукашенко, кадырова, назарбаева- это страх!!!!! Хотя , много где живут в страхе!!! Китай - что тварит с мусульманами!!! Там тоже коммуняки!!!!
Люди должны решать - иначе преступники диктаторы называют сталицы в честь себя и убивают!!!
Радует ,что есть Америка !!!! Хорошего всем дня!!!
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02.02.2021 09:23 Відповісти
Ну, що сказать... Білоруси, ви своїми руками, своєю інфантильністю, своїм "А, можа, так і трєба?...", створили монстра... І тільки ви самі можете його позбуться... "Революція не твориться з-за кордону... Її не приносять на багнетах... Вона твориться на вулицях міст самим народом..."
В нас, дякуючи 72% "абинеПорох", ситуація не краща...
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02.02.2021 09:26 Відповісти
Порошенко вступив в партію СДПУо - партія СДПУо гавкнулась!
Порошенко вступив в партію Регіонів - партія мало не гавкнулась в 2005р.!
Порошенко вступив в партію Наша Україна - партія НУ гавкнулась!
Порошенко повернувся в партію Регіонів - партія Регіонів гавкнулась!..
......................................................................................................................................
Порошенко очолив державу Україна - отримали ЯнеЛоха 42 левела....
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02.02.2021 12:28 Відповісти
Телепню, по-перше, мова тут іде не про Порошенка. По-друге, людина вміє "тримать ніс за вітром" - як тільки партія починала "смердіть", він покидав її ряди. Те саме було і з "партією регіонів". По-третє, сам "Кіля Азіров" сказав, що в ПР Порошенко нічого не робив, з того, що вони хотіли. По-четверте, людині, яка ще півтора року "топила" за "ЯнеЛОХа", не варто звинувачувать Порошенка в тому, що "отримали" цього придурка...
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02.02.2021 12:49 Відповісти
Де і коли, я хоч раз, добрим словом помянув Зелену Шмарклю. Назви? Я навпаки, ще до виборів, як тільки "воно" вилізло, крив його вподовж і впоперек! Це легко перевірити в архіві Цензора.
От життя! Іван Суліма, має мене за порохобота, порохоботи за зебіла, зебіли за кума Івана Суліми...
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02.02.2021 13:36 Відповісти
ТИ гірший... Ти з секти "абинеПорох"... Тобто, голосуючи чи "не голосуючи", поливаючи помиями Порошенка, ти привів до влади ОЦЕ... То чим ти кращий від "ваньки"? "Ванька", в середньому, раз у місяць "перевзувається", а ти "полощешся, як лайно у ополонці", і паскудиш на людину, яка реально рятувала і відроджувала Україну...
Хоча, все може буть і простіше... Ти - звичайний "україномовний лахтинець", що сидить і Сімферополі чи Донецьку, щоб висвічувало український "нік", і строчиш "за мзду малую"... Тоді все стає на свої місця і всі питання отримують чіткі відповіді...
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02.02.2021 15:24 Відповісти
Ніколи не був ні в Донецьку, ні в Сімферополі і навіть в Крим ні разу не їздив, не люблю температуру за +30...
Стосовно Порошенка... можу погодитись лише з тим що він розумніший за Шмарклю, на цьому всі його переваги і закінчуються. А починав він своє президенство не набагато краще за нинішню "шістку" теж надіявся "перемир"ями" пропетлять, причому насрав куди більше Шмарклі ,оголосивши в 2014р. триденне перемир"я саме тоді, коли Добробати поперли сепарів. Давши таким чином їм можливість перегрупуватись а Росії підтягти резерви. Це ж легко перевірити в інтернеті.
А "патріотом" Порошенко став примусово, під впливом Майдану, тоді все "елітне" бидло ходило на напівзігнутих, і спробував би він тоді тільки пропетлять...
І ще, на початку президентської кар"єри у Порошенка було менше мільярда дол. зараз майже півтора мільярда, за твердженнями порошенківських "іванів сулім", він ще начебто добряче й витрачався на "державні" нужди. Откуда деньги Зин?
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02.02.2021 15:51 Відповісти
НЕ "балабань"... Це ти про "триденне перемир"я пишеш, яке в Іловайську було? Тоді ти точно з "Лахти". Бо тверезо мислячі люди, особливо військові, прекрасно знають ту ситуацію. А у мене чверть віку служби, за плечима... Так що, "гуляй, Вася...". Не вистачало мені ще "брехуну-наймиту", читать лекції по "Новітній історії України"... Фон Візін правильно сказав, словами свого героя: "Не мечите бисера перед свиниями, да не попрут они его ногами...".
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02.02.2021 16:02 Відповісти
Чем больше говорить правду про таракана, открыто, на камеры, быть в этом известным, тем больше шансов выжить... убрать физически такого человека, это расписаться в своей преступности... максимум что смогут - закрыть. но менталитет белорусов сильно подпорчен, с гнильцой и плесенью, еще из совка... им Шушкевич не понравился. захотели тупого популиста-колхозника, события теперь и раньше имеют наследственно-причинную связь... белорусы выродились, кацапизировались ментально, превратились в рабов и недостойное стадо баранов...
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02.02.2021 09:36 Відповісти
почему таракан все говорят, таракан противное но не хищное насекомое,
он клещ, который всосался в кровь беларусов и в Беларусию, и пьет их кровь
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02.02.2021 13:01 Відповісти
Мати фаната, убитого білоруським ОМОНом, про Лукашенка: Як бити дівчаток, як бити бабусь? Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися? - Цензор.НЕТ 7969 Мати фаната, убитого білоруським ОМОНом, про Лукашенка: Як бити дівчаток, як бити бабусь? Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися? - Цензор.НЕТ 2614
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02.02.2021 09:38 Відповісти
Якби у Польщі було стільки російськомовних поляків, скільки російськомовних білорусів у Білоруссії, то у Польщі було би те ж саме, що й у Білоруссії.
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02.02.2021 09:42 Відповісти
в Былорусы тылько формально былоруси... по факту кацапізіровані моральні інваліди й колаборанти...
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02.02.2021 09:52 Відповісти
У майбутній Конфедерації вони будуть називатися литвинами.
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02.02.2021 10:10 Відповісти
Фантазуєш???? в якій "конфедерації"? литвини в історії, як і ми - русичі...
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02.02.2021 10:20 Відповісти
...в якій "конфедерації"?...наприклад у такій - Міжмо́р'я (пол. Międzymorze, лат. Intermarium) - концепція партнерського блоку держав від Балтійського до Чорного й Адріатичного морів. Історично ніяких русичів не було - були поляни, сіверяни та деревляни, навколо яких і утворилася Давньоукраїнська Держава. Це більш зрозуміло, ніж прив'язуватися до лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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02.02.2021 10:32 Відповісти
переконався, що ти фантазуєш(це звичайно не порок)... термін "міжмор,я", як основа "конфедерації", надуманий і немає під собою ніякого грунту... як і сіверяни з древлянами й полянами... ми даже не можемо научно підтвердити.що ці терміни використвувались в ті древні часи, а не придумані в новітній історії.
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02.02.2021 10:48 Відповісти
Поляни, Polonia...
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02.02.2021 11:14 Відповісти
"Центром полянской земли был Киев; другие её населённые пункты - Вышгород, Витичев (ныне Витачов), Белгород на реке Ирпень (ныне село Белогородка), Звенигород, Треполь (ныне село Триполье), Василев (ныне Васильков) и прочие" - це звичайні українці які жили на цій(своїй) території останні декілька тисяч років... до polonii мають відношення як і до чехів з словаками...
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02.02.2021 11:31 Відповісти
Західні поляни, поляни ляські або поляки - одне із західнослов'янських племен, що проживало у басейні річки Варти[1]. Протягом IX-X століть здійснювало експансіоністську політику відносно сусідніх слов'янських племен та згодом дало назву країні Польща (Познанське воєводство)[1], та етноніму поляк.
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02.02.2021 11:57 Відповісти
за 26 лет второе поколение лукашистов выросло
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02.02.2021 13:27 Відповісти
это значит, что бить мальчиков и дедушек, как бы, нормально?!
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02.02.2021 11:15 Відповісти
а какже!...іздрєвлє на русі святой...токмо іже акі пакі!
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02.02.2021 11:25 Відповісти
господи, успокойтесь! она в переносном смысле сказала.
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02.02.2021 12:58 Відповісти
Говорят, карма злая ****. Но это касается только тех людей, у которых еще осталось что то человеческое. Луку карма не догонит, у него нет ничего людского.
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02.02.2021 15:14 Відповісти
 
 