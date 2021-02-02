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У західних регіонах України зростає кількість нових випадків COVID-19: є ризик, що це через нові штами коронавірусу, - Нацакадемія наук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У західних регіонах України зростає кількість нових випадків COVID-19: є ризик, що це через нові штами коронавірусу, - Нацакадемія наук

В Україні загалом триває зниження кількості нових заражень і летальних випадків коронавірусу. При цьому в п'яти областях спостерігається зростання захворюваності.

Про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації за минулий тиждень від Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.

Так, зростання захворюваності спостерігається в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

"Загалом в Україні картина перестала бути однорідною, в більшості регіонів продовжується стабільне затухання. Оскільки до кінця незрозумілі причини збільшення кількості випадків у західних регіонах, то складно передбачити подальший розвиток ситуації", - зазначили вчені.

Також читайте: За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб

У НАН додали, що зростання захворюваності може бути спричинене нехтуванням карантинними обмеженнями в курортних і гірськолижних регіонах, а може бути спричинене появою нових мутацій вірусу та сприятливими погодними умовами.

"У будь-якому разі динаміка в перелічених регіонах викликає занепокоєння. Необхідно провести додатковий аналіз щодо причин такої динаміки і вжити додаткових заходів щодо стримування поширення епідемії", - вважають вчені.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Хм...а звідки ви знаєте, що то коронавірус, а не грип ?
Тестування ж практично не проводиться.
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02.02.2021 09:08
+2
Биковель Каломойского-шевченка.
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02.02.2021 09:19
+1
В академии наук заседает князь Дундук
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02.02.2021 09:26
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Хм...а звідки ви знаєте, що то коронавірус, а не грип ?
Тестування ж практично не проводиться.
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02.02.2021 09:08 Відповісти
Про грипп уже даже и не вспоминают, как и не было его- один коронавирус остался. У західних регіонах України зростає кількість нових випадків COVID-19: є ризик, що це через нові штами коронавірусу, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 6390
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02.02.2021 09:48 Відповісти
Сочиняйте дальше. У вас красиво получается.
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02.02.2021 09:11 Відповісти
Вчені як завжди нічого достеменно не знають.
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02.02.2021 09:12 Відповісти
Все і достеменно знає тільки дебіл. Розумний же говорить - я знаю лише те, що нічого не знаю.
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02.02.2021 11:57 Відповісти
Цитує повністю, недебіл.
Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого." - Сократ.
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02.02.2021 12:02 Відповісти
Биковель Каломойского-шевченка.
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02.02.2021 09:19 Відповісти
Ага, ясно, понятно. Это из-за новых штаммов, а не из-за того, что ЗеМародер очередной ковидный фонд под вакцинацию в оманские офшоры вывез.
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02.02.2021 09:20 Відповісти
В академии наук заседает князь Дундук
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02.02.2021 09:26 Відповісти
Академия получила тесты по ковиду задолго до Ковида,и даже данные по каждому селу,не говоря о городах,что ж вы так палитесь на мелочах стадо баранов?
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02.02.2021 09:28 Відповісти
Там где местная власть принадлежит Садовому и ЕС ,местечковый сепаратизм и ковид зашкаливают.Тенденция,однако.Впрочем такая же тенденция и в вотчинах ОПЗЖ.Союзники ,однако.
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02.02.2021 09:31 Відповісти
Кто не впишется в Ковид-Мафию не получит пайку в виде пару тыщ доляров,жрать то хоцца всида
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02.02.2021 09:41 Відповісти
 
 