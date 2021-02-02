У західних регіонах України зростає кількість нових випадків COVID-19: є ризик, що це через нові штами коронавірусу, - Нацакадемія наук

В Україні загалом триває зниження кількості нових заражень і летальних випадків коронавірусу. При цьому в п'яти областях спостерігається зростання захворюваності.

Про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації за минулий тиждень від Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.

Так, зростання захворюваності спостерігається в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях.

"Загалом в Україні картина перестала бути однорідною, в більшості регіонів продовжується стабільне затухання. Оскільки до кінця незрозумілі причини збільшення кількості випадків у західних регіонах, то складно передбачити подальший розвиток ситуації", - зазначили вчені.

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У НАН додали, що зростання захворюваності може бути спричинене нехтуванням карантинними обмеженнями в курортних і гірськолижних регіонах, а може бути спричинене появою нових мутацій вірусу та сприятливими погодними умовами.

"У будь-якому разі динаміка в перелічених регіонах викликає занепокоєння. Необхідно провести додатковий аналіз щодо причин такої динаміки і вжити додаткових заходів щодо стримування поширення епідемії", - вважають вчені.