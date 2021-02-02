В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Україні триває масштабна кампанія проти вакцинації від коронавірусу, робити щеплення не хочуть навіть деякі медики.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
"Уже до вересня, сподівається МОЗ, ми пройдемо 4 етапи (вакцинування – ред.). Сьогодні є інша проблема, сьогодні не всі люди, навіть є медичні працівники, які не погоджуються вакцинуватися", - зазначив нардеп.
Радуцький повідомив, що Україна має отримати 15 млн доз вакцини – "це приблизно 50% населення України, щоб був гарний ефект від вакцинації".
"На сьогодні відбувається дуже велика антивакцинальна кампанія. Я сподіваюсь, що коли пройде перша-друга хвиля вакцинації, люди побачать, що вакцина безпечна, дає результат. Ми постійно ведемо перемовини, і не зупинимося у вересні", - заявив він.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький також розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", коли стартує перший етап масової вакцинації українців від коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
В Сибирь или просто на местах - но если не изолировать - то общество погибнет.
Понимаю, что глупо, но работает!!!!
І хто обвинуватить їх в дурощах ?
И я скажу кто эту кампанию ведёт:
Степанов и Ляшко во главе с главным п.Здуном.
Переговоры до сентября ?
Для вакцинации одного человека нужно две дозы. Т.е. по словам Радуцкого, население Украины 15 млн.?
запилят. может и с каскадёрами.
Не верят, что вы предложите нормальную, зарекомендовавшую себя вакцину.
Не верят что под видом даже китайской вы, ублюдки, не всунете спутник.
Нет вам, вышкребки, веры ни в чем.
От этого и "антивакцинальная кампания"
15млн - это 50% жителей Украины?
Рашапропагандисты почему-то стремятся занизить число жителей Украины.
Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, пострадали дети первых классов. Родители учеников младшей школы, которые не пришли на уроки, поступили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры. К обеду еще четверо детей обратились за помощью к медсестре. "За консультацией к семейному врачу 28-29 января обратились 12 учеников, из них двое были госпитализированы с диагнозом диарея неустановленной этиологии", - говорится в сообщении. Все дети, которые жаловались на плохое самочувствие питались в местной столовой школы. "Сейчас продолжаются лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, смывов с оборудования пищеблока, питьевой воды, готовых блюд, отобранных на пищеблоке", - говорится в сообщении. На данный момент известно, что школьную столовую решили временно закрыть, идет разбирательство касательно отравления детей. Уже несколько дней школьники ничего не покупают в столовой. Кроме того, в столовой провели заключительную дезинфекцию. Учеников 1-4 классов временно перевели на дистанционную форму обучения.
- А що ще?
- Колю, міряй хоч 100 раз, а головне, запам'ятай, ВІДРІЖ ТАМ, ДЕ ТРЕБА!
С: - Пап, а пап, а почему небо - синее?
П, не отвлекаясь от редактирования какой-то сложной программы: - Точно, синее? Сходи, проверь.
С: - Я проверил, пап, точно - синее. Так почему?
П, продолжая сосредоточенно работать: - Совсем-совсем синее, или есть зеленые точки?
С: - Совсем-совсем синее.
П: Всегда синее? Вот совсем-совсем всегда?
С: Да, пап, всегда синее. Так почему???
П, оборачиваясь от экрана, веско: Ну так вот тебе первый урок в жизни, сына. Работает без сбоев? (Сынок кивает) Ну так не лезь кривыми руками в то, что и без тебя работает нормально.
Просто анекдот. С тооонюсеньким намеком, не без этого.
З.Ы.: Привет, Антип))
Только лучина, икона и башкой об пол погромче!