В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький

В Україні триває масштабна кампанія проти вакцинації від коронавірусу, робити щеплення не хочуть навіть деякі медики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Уже до вересня, сподівається МОЗ, ми пройдемо 4 етапи (вакцинування – ред.). Сьогодні є інша проблема, сьогодні не всі люди, навіть є медичні працівники, які не погоджуються вакцинуватися", - зазначив нардеп.

Радуцький повідомив, що Україна має отримати 15 млн доз вакцини – "це приблизно 50% населення України, щоб був гарний ефект від вакцинації".

"На сьогодні відбувається дуже велика антивакцинальна кампанія. Я сподіваюсь, що коли пройде перша-друга хвиля вакцинації, люди побачать, що вакцина безпечна, дає результат. Ми постійно ведемо перемовини, і не зупинимося у вересні", - заявив він.

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Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький також розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", коли стартує перший етап масової вакцинації українців від коронавірусу.