УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5423 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
6 526 182
вакцина (3528) карантин (16095) Радуцький Михайло (274) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, -

В Україні триває масштабна кампанія проти вакцинації від коронавірусу, робити щеплення не хочуть навіть деякі медики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Уже до вересня, сподівається МОЗ, ми пройдемо 4 етапи (вакцинування – ред.). Сьогодні є інша проблема, сьогодні не всі люди, навіть є медичні працівники, які не погоджуються вакцинуватися", - зазначив нардеп.

Радуцький повідомив, що Україна має отримати 15 млн доз вакцини – "це приблизно 50% населення України, щоб був гарний ефект від вакцинації".

"На сьогодні відбувається дуже велика антивакцинальна кампанія. Я сподіваюсь, що коли пройде перша-друга хвиля вакцинації, люди побачать, що вакцина безпечна, дає результат. Ми постійно ведемо перемовини, і не зупинимося у вересні", - заявив він.

Читайте: Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький також розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", коли стартує перший етап масової вакцинації українців від коронавірусу.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Медики не хочуть щеплюватись китайською болтушкою.
І хто обвинуватить їх в дурощах ?
показати весь коментар
02.02.2021 09:15
+16
Ну так не все же поголовно идиоты. Их число и так велико: 73%. Куда уж больше-то ?
показати весь коментар
02.02.2021 09:10
+16
Прививальщиков судили в Нюрнберге. И лекарство выписали, в виде мыла и верёвки.
показати весь коментар
02.02.2021 09:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Таких, як я, тут більше нема.
показати весь коментар
02.02.2021 10:50 Відповісти
У білому пальто більш нема, за то багато у білих капцях.
показати весь коментар
02.02.2021 11:12 Відповісти
То не моя проблема.
показати весь коментар
02.02.2021 11:16 Відповісти
Та й мені по цимбалах і пальто і капці і навіть лапті з какашником.
показати весь коментар
02.02.2021 11:18 Відповісти
Та бачу...)))
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
показати весь коментар
02.02.2021 11:26 Відповісти
А я подумав що то за мною біжить кацапська смерть у всьому білому
показати весь коментар
02.02.2021 11:38 Відповісти
желающих вакцинироваться китайско-рассейской оотравой - в биореактор. Хоть какаято польза. ктото на вас чай приготовит или еду разогреет
показати весь коментар
02.02.2021 10:00 Відповісти
я лучше предлагаю зеленую вороватую власть и тебя и таких как ті в биореактор отправить. Хоть газ с єлектричеством будет))
показати весь коментар
02.02.2021 09:33 Відповісти
общество нужно изолировать от ******* типа В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7337 Герхард...
В Сибирь или просто на местах - но если не изолировать - то общество погибнет.
показати весь коментар
02.02.2021 09:21 Відповісти
А ви самі, китайською вакциною зробили б щеплення?
показати весь коментар
02.02.2021 09:24 Відповісти
Шкоди від неї не буде, лише ефективність її дещо нижча, в залежності від індивідуальних особливостей імунної системи, тобто - вона не всім дасть бажаний результат.
показати весь коментар
02.02.2021 18:20 Відповісти
На лобі собі постав чорну мітку дебіл.Чому повинні вакцінувати проти волі?Хочу вакцінуюсь хочу ні і ніхто мене не змусить,Це тобі не в *****. А от медиків,котрі відмовляються,треба позбавляти страховки. В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5419
показати весь коментар
02.02.2021 09:31 Відповісти
Невакцінованих просто не допускати до роботи, а медиків, що відмовились, позбавляти диплома, оскільки вони реально медиками не є.
показати весь коментар
02.02.2021 18:22 Відповісти
Хто дасть 100% гарантію що після вакцинації не буде ніяких ускладнень? А якщо нема гарантій то й вакцинація повинна бути добровільна.
показати весь коментар
02.02.2021 18:35 Відповісти
Ай, да Радуцкий! Только сегодня я прочитал, что в больнице Белой Церкви вот что произошло: "В нашей клинике из почти 70 сотрудников только четверо согласились на вакцинацию. Руководство сказало так: "Подадим списки на всех, а там посмотрим. Принудительно вакцинировать никто не будет", - рассказывает один из врачей Белоцерковской городской больницы №3.(с). Это как называется? Некоторые??? Ни хрена себе- некоторые!
показати весь коментар
02.02.2021 09:13 Відповісти
Это называется замыливание глаз: Пытаются, срыв вакцинации, произошедший по причине незакупки вакцины подменить на некий "антипрививочный сговор". Мы мол хотим всех вакцинировать (хоть и нечем), а нам типа все мешают - все плохие мы хорошие.
Понимаю, что глупо, но работает!!!!
показати весь коментар
02.02.2021 09:27 Відповісти
Ну теперь понятно почему у нас такой уровень медицины. Интересно уехавшие в Польшу на зароботки врачи там отказываются вакцинироваться?
показати весь коментар
02.02.2021 09:33 Відповісти
А в Польше тоже Синоваком и Спутником прививают?
показати весь коментар
02.02.2021 09:43 Відповісти
У нас уже прививают? Вот это новость. Вы наверно Бродский если у вас есть такие сведения. Пока только была новость о поступлении пфайзера через пару недель. Ну так все таки в Польше они отказываются или нет давайте сначала это выясним, а потом узнаем чем именно прививают в Польше.
показати весь коментар
02.02.2021 09:51 Відповісти
Медики не хочуть щеплюватись китайською болтушкою.
І хто обвинуватить їх в дурощах ?
показати весь коментар
02.02.2021 09:15 Відповісти
Саме так, ніхто не хоче вакцинуватись кацапським новачком чи китайським плацебо із ефективністю на рівні чая з лимоном.
показати весь коментар
02.02.2021 09:19 Відповісти
Так узнав об этом Степанов уже объявил, что медиков включили в круг привилегированных для которых закупают pfizer - ведь такая афёра срывается...
показати весь коментар
02.02.2021 09:24 Відповісти
Більшість лікарів вже легко перехворіли і не хочуть свій сильний імунітет паскудити китайським дьогтем(свинопасом).
показати весь коментар
02.02.2021 09:41 Відповісти
Где вакцина клоуны???
показати весь коментар
02.02.2021 09:16 Відповісти
Клоуны не виноваты, это все антипрививочный сговор, это из за них вакцинация под срывом. Они же наверняка мешают закупить вакцину! Полюбому тут есть кондитерский след
показати весь коментар
02.02.2021 09:30 Відповісти
В жопу себе свой 50% синовак без сертификации засуньте. Впарили людям говно и удивляются чо люди не хотят его принимать.
показати весь коментар
02.02.2021 09:17 Відповісти
Так глядя на этих мародёров у меня большое подозрение что на СпутникеV просто наклейки переклеят на китайские или Спутник5 напишут на китайском ...
показати весь коментар
02.02.2021 09:27 Відповісти
А кто проводит эту кампанию? Может это те кто не хотят или не могут вакцинировать?
показати весь коментар
02.02.2021 09:17 Відповісти
"В Украине проходит масштабная кампания против вакцинации от коронавируса..."

И я скажу кто эту кампанию ведёт:
Степанов и Ляшко во главе с главным п.Здуном.
показати весь коментар
02.02.2021 09:19 Відповісти
их постоянный п.здёжь и ихние действия это свидетельство чем, как и с какой целью будет проводится т.н. "вакцинация" в Украине.
показати весь коментар
02.02.2021 11:02 Відповісти
«Мы постоянно ведем переговоры, и не остановимся в сентябре", - подчеркнул нардеп.Источник: https://censor.net/ru/n3245458» ????

Переговоры до сентября ?
показати весь коментар
02.02.2021 09:20 Відповісти
"что Украина должна получить 15 млн доз вакцины - "это примерно 50% населения Украины, чтобы был хороший эффект" Источник: https://censor.net/ru/n3245458

Для вакцинации одного человека нужно две дозы. Т.е. по словам Радуцкого, население Украины 15 млн.?
показати весь коментар
02.02.2021 09:20 Відповісти
Европейцы обеспечат вакциной, и даже заставят вакцинироваться. Потому что если потом окажется что в невакцинированной Украине вируса меньше чем в Европе, они будут выглядеть полными дураками.
показати весь коментар
02.02.2021 09:21 Відповісти
Та бога ради. Но не спутником, не синоваком, и не непонятным говном снаклееной в украине наклецкой что типа пфайзер.
показати весь коментар
02.02.2021 09:24 Відповісти
Пфайзера даже на Европу и США не хватает.
показати весь коментар
02.02.2021 09:26 Відповісти
Хватает. Германия даже заключила контракт на покупку 20млн доз вакцины сверху "на всякий случай"
показати весь коментар
02.02.2021 09:29 Відповісти
Почему тогда ее не покупает Украина?
показати весь коментар
02.02.2021 09:34 Відповісти
Потому что поставщики не хотят работать через пиокладки и откаты. Об этом сша и ес напрямую заявляли.
показати весь коментар
02.02.2021 09:35 Відповісти
Потому что стоят в очереди за бесплатной, где-то между Зимбабве и Тимбукту. Халяви приди.
показати весь коментар
02.02.2021 09:37 Відповісти
Гордон к примеру не будет вакцинироваться, а он у нас типа авторитет.....Пока в Украину не завезут вакцину со США или ЕС мало кто будет вакцинироваться...Я лично Китайской не буду....И пока не увижу этикетку от вакцины - тоже не буду...У нас ******* ничего не стоит...Скажут одно вколят КИТАЙСКУЮ.
показати весь коментар
02.02.2021 09:22 Відповісти
Гордон у нас кто?
показати весь коментар
02.02.2021 09:24 Відповісти
резиноизделие
показати весь коментар
02.02.2021 09:36 Відповісти
І правільно... Сами своим спутніком и сіноваком прівівайтесь.
показати весь коментар
02.02.2021 09:22 Відповісти
видосик?
запилят. может и с каскадёрами.
показати весь коментар
02.02.2021 09:29 Відповісти
В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4038
показати весь коментар
02.02.2021 10:04 Відповісти
Ага, ясно, понятно. Это из-за того не хотят прививаться, что антивакцинальную кампанию ведут злодеи, а не из-за того, что ЗеМародер вывез очередной ковидный фонд в оманские офшоры и теперь просто снова нет денег на вакцинацию украинцев.
показати весь коментар
02.02.2021 09:25 Відповісти
Этим козлам просто обидно что они втихаря привились за сумасшедшие деньги, а население хочет той же вакциной прививатся за деньги из бюджета который оно же, население, пополняет.
показати весь коментар
02.02.2021 09:26 Відповісти
Богатырева уже разливает черпаком вакцину по кегам 😁
показати весь коментар
02.02.2021 09:28 Відповісти
Радуцкий, а до тебя не доходит такая простая вещь, что вам, скотам, просто не верят?
Не верят, что вы предложите нормальную, зарекомендовавшую себя вакцину.
Не верят что под видом даже китайской вы, ублюдки, не всунете спутник.
Нет вам, вышкребки, веры ни в чем.
От этого и "антивакцинальная кампания"
показати весь коментар
02.02.2021 09:31 Відповісти
_Да всё ону доходит. Просто падло хочет во что бы то ни стало навариться на уже запущенной схеме - а тут народ брыкается! К ногтю этот народ! Ишь, суки, бандитам грабить мешают, сопротивляются!
показати весь коментар
02.02.2021 16:05 Відповісти
Столько сигналов было от народа за месяцы, а эти мудаки даже не подумали прислушаться. Всерано воровали деньги через прокладки, просрали контракт с пфайзером, когда те сказали что будут работать только напрямую без прокладок во избежание коррупции. Сегодня от ес и сша сигналы идут мол сильно разочарованы уровнем борьбы с коррупцией, особенно учитывая закупки левых вакцин через подачу степанова это трындец. А в офисе преза походу считают что люди информацию не добывают и как скот собираются делать то что им скажут?? Та пусть идут на 3 веселых буквы.
показати весь коментар
02.02.2021 09:34 Відповісти
может они ждут отечественую вакцину "козаченько-1"
показати весь коментар
02.02.2021 09:34 Відповісти
Радуцкий транслирует кацапские нарративы.

15млн - это 50% жителей Украины?
Рашапропагандисты почему-то стремятся занизить число жителей Украины.
показати весь коментар
02.02.2021 09:35 Відповісти
крадуцькому заважають отоварити вкрадені на закупці нах нікому непотрібної вакцини.
показати весь коментар
02.02.2021 09:35 Відповісти
идиоты, у нас в первую очередь вообще ноль вакцины, это и есть антивакцинная акция от зеленых гнид
показати весь коментар
02.02.2021 09:40 Відповісти
В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5756 В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8494
показати весь коментар
02.02.2021 09:40 Відповісти
Разделяй и властвуй -главный лозунг ФСБ.Не можешь напрямую повлиять на мозги,влияй подспудно руками украинских гнид.Давно пора привлечь искусственный интелект к распознаванию и блокированию агентов ФСБ.Пример побега Нескоромного в ,,Брюссель" -яркий тому пример .Не Брюссель ,а Мацква.Цепочку ,кто выдвигал и продвигал НЕ надо посадить на долгие года,как и протеже Шайтанова.
показати весь коментар
02.02.2021 09:42 Відповісти
Влада і є головним "антивакцинальщиком", коли в світі вакцинація іде повним ходом, наша влада не має уявлення як де і коли це відбуватиметься у нас, головне питання яке іх непокоїть - хто запропонує більший відкат
показати весь коментар
02.02.2021 09:49 Відповісти
Фуфломицин Путлера круче Новичка,а Дерьмомицин Мавзолея еще круче чем сам Навальный со своим позорным Майданом В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 600
показати весь коментар
02.02.2021 09:54 Відповісти
как косвенный показатель доверия населения к болтовне своих слуг, так и самих медиков к качеству того, шо слуги пытаются им всучить.
показати весь коментар
02.02.2021 10:00 Відповісти
Ну у меня новость поинтересней. Вот очередное отравление в школе, канечно массовое и разумеется столовая не при чем. Смотрите ....
Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, пострадали дети первых классов. Родители учеников младшей школы, которые не пришли на уроки, поступили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры. К обеду еще четверо детей обратились за помощью к медсестре. "За консультацией к семейному врачу 28-29 января обратились 12 учеников, из них двое были госпитализированы с диагнозом диарея неустановленной этиологии", - говорится в сообщении. Все дети, которые жаловались на плохое самочувствие питались в местной столовой школы. "Сейчас продолжаются лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, смывов с оборудования пищеблока, питьевой воды, готовых блюд, отобранных на пищеблоке", - говорится в сообщении. На данный момент известно, что школьную столовую решили временно закрыть, идет разбирательство касательно отравления детей. Уже несколько дней школьники ничего не покупают в столовой. Кроме того, в столовой провели заключительную дезинфекцию. Учеников 1-4 классов временно перевели на дистанционную форму обучения.
показати весь коментар
02.02.2021 10:01 Відповісти
Ну а вот и причина. Это дистанционное отключение работы поджелудочной железы. Хотите верьте- хотите нет. Результат нет ферментов, результат - диарея. Точно такое же бывает, если у вас ночные приступы. Выход - применение тех же внешних ферментов Фестал, мезим форте и т.д. Конечно это полуметод. Но зато вы знаете итиологию.
показати весь коментар
02.02.2021 10:05 Відповісти
Треба бути уважними і не нехтувати перевірками на ковід. Хоча, якщо ви скажете, а що з того, що буде офіційне підтвердження, я не стану сперечатись. Діарея та шлункові кольки можуть бути симптомами того, що дитина підхопила коронавірус, кажуть британські дослідники з Королівського університету у Белфасті. Ковід, який супроводжується рвотою, наразі в моїй квартирі.
показати весь коментар
02.02.2021 10:28 Відповісти
Один не скромный вопрос? Когда будет вакцина,клоуны зедебильные?
показати весь коментар
02.02.2021 10:03 Відповісти
Та падажжи! Ещё из китайского самолёта Зеленский не весь миллион тестов разгрузил, потом надо закончить обрабатывать тот опрос, что на выборах делали - а ты лезешь со своей вакциной...
показати весь коментар
02.02.2021 12:05 Відповісти
Нужно сначала испытать на КМ, ОП, ВРУ, их не жалко. А если будет всё нормально, тогда уже вакцинировать врачей и т. д. А то, если пойдёт что то не так, можно и без врачей остаться!
показати весь коментар
02.02.2021 10:03 Відповісти
Коли я був маленьким, мій сусід дядя Муня питав мене: "Колю, перед тим, як відрізати що треба зробити?". Звісно, сім раз відміряти, відповідав я. Це ще не все, казав Муня.
- А що ще?
- Колю, міряй хоч 100 раз, а головне, запам'ятай, ВІДРІЖ ТАМ, ДЕ ТРЕБА!
показати весь коментар
02.02.2021 10:04 Відповісти
Диалог папы-программиста (П) и его сына (С):
С: - Пап, а пап, а почему небо - синее?
П, не отвлекаясь от редактирования какой-то сложной программы: - Точно, синее? Сходи, проверь.
С: - Я проверил, пап, точно - синее. Так почему?
П, продолжая сосредоточенно работать: - Совсем-совсем синее, или есть зеленые точки?
С: - Совсем-совсем синее.
П: Всегда синее? Вот совсем-совсем всегда?
С: Да, пап, всегда синее. Так почему???
П, оборачиваясь от экрана, веско: Ну так вот тебе первый урок в жизни, сына. Работает без сбоев? (Сынок кивает) Ну так не лезь кривыми руками в то, что и без тебя работает нормально.

Просто анекдот. С тооонюсеньким намеком, не без этого.
З.Ы.: Привет, Антип))
показати весь коментар
02.02.2021 11:27 Відповісти
Билл Гейтс напрягся!😁
показати весь коментар
02.02.2021 11:28 Відповісти
..ще Один з племені ... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ
показати весь коментар
02.02.2021 11:49 Відповісти
Предки колись жили до 30 років. Якщо не вмирали у дитинстві від невідомих хвороб. Під час пологів десь половина жінок вмирала. То які заповіді предків, можна детальніше?
показати весь коментар
02.02.2021 12:18 Відповісти
.. можливво Ваші ПРЕДКИ з Буркіна- Фасо - соррі ..
показати весь коментар
02.02.2021 12:31 Відповісти
Спроба образи. Молодець. Так що там за заповіді, давай вже, діставай Зачекались.
показати весь коментар
06.02.2021 18:42 Відповісти
Сегодня накрыли китайцев, бодяживщих "вакцину" из ведра. И это было очевидно, странно если бы не начали. А зная нашу власть... Кто захочет себе колоть неизвестно что? Вопрос опроса некорректный: "Хотели бы вы вакцинироваться проверенной вакциной, прошедшей все этапы тестирования в Европе?" - и результат опроса был бы сильно иным.
показати весь коментар
02.02.2021 12:04 Відповісти
Радуцький бізнесмен, він ще з Майдіну мародьорив. А китайська дає 50\50 що з"являтьсся антитіла, додаті може виникти побочка. Напевно лепше природньо до всього дійти.
показати весь коментар
02.02.2021 12:13 Відповісти
Шобла ублюдков привезла в Украину кацапско-катайское биологическое оружие и удивлены, что украинцы не хотят умирать. Сдохните твари! Вы врёте що дышите!
показати весь коментар
02.02.2021 12:41 Відповісти
Правильно! Вакцинация - это код 666 5G на лбу.
Только лучина, икона и башкой об пол погромче!
показати весь коментар
02.02.2021 14:57 Відповісти
Мерзкая рожа крадуцкого не способна ничего умного сказать. Мерзкая личность как и его мотивы.
показати весь коментар
02.02.2021 15:07 Відповісти
Ситуация с вакцинацией в Украине странная, мягко говоря. 117 тысяч Файзера - это на 58 тысяч человек. Кто будет ею привит, если только 2 из 70 врачей готовы прививаться? Думаю ответ очень простой - привиты будут не только медики и не столько медики, сколько сильные мира сего. Я хотела бы обратить внимание украинцев на другое. После этого собираются закупить большое количество вакцины AstraZeneca. На прессконференции, представитель этой компании заявил, что эта вакцина не может быть применена для людей старше 64 лет. А её закупают как раз для второй группы, в которую входят в первую очередь люди старше 64 лет. Где логика и почему это удивление, что люди отказываются вакцинироваться? Я получила первую дозу вакцинации от компании Moderna. Ну не лёгкая вакцинация, хочу сказать. Два дня после этого нужно просто пережить. А вторая доза ещё тяжелее. Но оно того стоит. Призываю всех осторожно подходить к вакцинации "странными" вакцинами. Вакцину AstraZeneca тоже отношу к "странным", так как в её основе лежит всё та же русская вакцина Спутник V. Удачи всем.
показати весь коментар
02.02.2021 20:15 Відповісти
Врачи не хотят прививаться всякой хер-й китайской, от файзера они не откажутся. Наши власти нормальную вакцину не завезут
показати весь коментар
03.02.2021 08:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 