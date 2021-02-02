Три людини, зокрема дитина, загинули внаслідок отруєння чадним газом у Бучі, - ДСНС

1 лютого в м. Буча внаслідок отруєння чадним газом загинули три людини, зокрема дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"1 лютого у м. Буча у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку внаслідок отруєння чадним газом (несправність системи вентиляції газового котла) загинуло 3 особи, з них 1 дитина (2017 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС не залучалися.

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