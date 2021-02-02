Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зросла до 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 147,6 на 100 тисяч населення. Це в 3,5 раза вище за норму, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найгірша ситуація із захворюваністю зафіксована в Чернівецькій (291,6), Івано-Франківській (270,6) та Запорізькій (205,4) областях.

Найкраща ситуація - в Кіровоградській (44,8), Херсонській (91,7) і Дніпропетровській (99,1) областях.

Також в Україні дещо зросла заповнюваність лікарняних ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Станом на 2 лютого в країні зайняті 27,9% ліжок для хворих коронавірусну хворобу. У Києві заповнені 27,7% лікарняних місць. Найвища заповнення ліжок в лікарнях в Івано-Франківській 51,4%, Закарпатській 47% і Чернівецькій 41,5%.

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