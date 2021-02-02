УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5423 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 272 5
карантин (16095) МОЗ (3881) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зросла до 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зросла до 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 147,6 на 100 тисяч населення. Це в 3,5 раза вище за норму, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найгірша ситуація із захворюваністю зафіксована в Чернівецькій (291,6), Івано-Франківській (270,6) та Запорізькій (205,4) областях.

Найкраща ситуація - в Кіровоградській (44,8), Херсонській (91,7) і Дніпропетровській (99,1) областях.

Також в Україні дещо зросла заповнюваність лікарняних ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Станом на 2 лютого в країні зайняті 27,9% ліжок для хворих коронавірусну хворобу. У Києві заповнені 27,7% лікарняних місць. Найвища заповнення ліжок в лікарнях в Івано-Франківській 51,4%, Закарпатській 47% і Чернівецькій 41,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У західних регіонах України зростає кількість нових випадків COVID-19: є ризик, що це через нові штами коронавірусу, - Нацакадемія наук

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зросла до 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, - МОЗ 01
Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зросла до 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, - МОЗ 02
Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зросла до 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, - МОЗ 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не, а серьезно, у Цензор что? Получена какая-то установка о том что надо продолжить барановирусные пугалки? Из 16 новостей утренних- 8 о барановирусе!!! Плюс красавец-провокатор, который Герхард. Который в гетто загнать желает всех тех, кто не приемлет эту сраную вакцинацию. Неспроста!
показати весь коментар
02.02.2021 09:32 Відповісти
Владі вже ніхто не вірить. Брешуть на кожному кроці.
показати весь коментар
02.02.2021 09:37 Відповісти
Ха! Это что, весной из 100 новостей 98 было про Страшный Вирус и "мы все умрем!". Так что прогресс.
показати весь коментар
02.02.2021 09:47 Відповісти
В "Чернівецькій"???
показати весь коментар
03.02.2021 00:24 Відповісти
 
 