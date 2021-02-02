У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату
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У Китаї зафіксували випадки фальсифікації COVID-вакцини, у результаті справи затримали понад 80 осіб і вилучили більш ніж 3 тис. доз підроблених препаратів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".
Із вересня 2020 року хлопець на прізвище Кун і кілька його спільників створювали фальшиву вакцину проти коронавірусу. Вони робили підроблені препарати, щоб отримати додатковий прибуток.
Несправжню вакцину проти COVID-19 правопорушники створювали зі звичайного фізіологічного розчину та продавали за завищеною вартістю.
Правоохоронці Китаю також ліквідували місця випуску препаратів та шляхи їхнього збуту у двох провінціях та Пекіні.
Нагадаємо, раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які розслідують походження коронавірусу в Китаї, відвідали в Ухані центр з контролю і профілактики захворювань.
Візит фахівців відбувається на тлі жорсткого контролю з боку Китаю до інформації про коронавірус. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з дев'яти країн, зокрема зі США, Німеччини, Японії, Великої Британії та Росії.
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Странные, правда?
Все как и раньше)
ulyssa
Давно я никого не учила плохому, но тут внезапно мне помог Роскомнадзор. Все согласовано и выдано. Пользуйтесь..
степашка... ну вже хотя бы по дешовке эту хрень не закупи ))))))))))