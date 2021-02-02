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У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату

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У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату

У Китаї зафіксували випадки фальсифікації COVID-вакцини, у результаті справи затримали понад 80 осіб і вилучили більш ніж 3 тис. доз підроблених препаратів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Із вересня 2020 року хлопець на прізвище Кун і кілька його спільників створювали фальшиву вакцину проти коронавірусу. Вони робили підроблені препарати, щоб отримати додатковий прибуток.

Несправжню вакцину проти COVID-19 правопорушники створювали зі звичайного фізіологічного розчину та продавали за завищеною вартістю.

Правоохоронці Китаю також ліквідували місця випуску препаратів та шляхи їхнього збуту у двох провінціях та Пекіні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих ліків з річним обігом понад 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які розслідують походження коронавірусу в Китаї, відвідали в Ухані центр з контролю і профілактики захворювань.

Візит фахівців відбувається на тлі жорсткого контролю з боку Китаю до інформації про коронавірус. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з дев'яти країн, зокрема зі США, Німеччини, Японії, Великої Британії та Росії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
В Китае подделывали вакцину от COVID-19: задержаны более 80 человек, изъяты тысячи доз фальсификата - Цензор.НЕТ 8360 ну вот - теперь и китайской вакцины Украина не получит...
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02.02.2021 10:00
+21
И почему наши врачи не хотят вакцинироваться китайским фуфлом? ....
Странные, правда? В Китае подделывали вакцину от COVID-19: задержаны более 80 человек, изъяты тысячи доз фальсификата - Цензор.НЕТ 661
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02.02.2021 10:04
+17
Скоро на Aliexpress... У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату - Цензор.НЕТ 754
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02.02.2021 10:06
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В Китае подделывали вакцину от COVID-19: задержаны более 80 человек, изъяты тысячи доз фальсификата - Цензор.НЕТ 8360 ну вот - теперь и китайской вакцины Украина не получит...
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02.02.2021 10:00 Відповісти
Неужели никто так и непонял цель этой публикации?Это наши делки готовят откат в случае неэфективности вакцины и делают коридор для подделаной вакцины мол китайская подделка.А каждая доза вакцины под строжайшим контролем от производителя до потребителя так что любая подделка без участия государственных чиновников невозможна.
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02.02.2021 10:12 Відповісти
Це в Китаї "строжайший" контроль? Ти диви...)))
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02.02.2021 10:18 Відповісти
При выпущеных 100 вакцинах не может быть 101 вакцинированый.А Китай в отличии от Украины заботится о своих гражданах,за 7-10 дней для них были построены гиганские клиники в то времья как у нас при пустующих элитных медучреждениях нехватало мест для больных.
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02.02.2021 10:30 Відповісти
нада брать расцейский новичок-спутник..Там хоть гарантия комы..
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02.02.2021 10:44 Відповісти
китайцы подделывают даже китайцев..кацапы это знают..
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02.02.2021 10:47 Відповісти
наверное для Украины старались...
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02.02.2021 10:00 Відповісти
просто жёлтые пацаны работали на эпицентр
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02.02.2021 10:41 Відповісти
Продал китаец душу черту, а через год она сломалась.
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02.02.2021 10:02 Відповісти
через год))) ого!
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02.02.2021 10:15 Відповісти
И почему наши врачи не хотят вакцинироваться китайским фуфлом? ....
Странные, правда? В Китае подделывали вакцину от COVID-19: задержаны более 80 человек, изъяты тысячи доз фальсификата - Цензор.НЕТ 661
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02.02.2021 10:04 Відповісти
От гади - зірвали поставки в Україну вакцини!
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02.02.2021 10:05 Відповісти
Скоро на Aliexpress... У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату - Цензор.НЕТ 754
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02.02.2021 10:06 Відповісти
а степашка вакцину не на алиэкспрессе случаем заказывал? У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату - Цензор.НЕТ 2288
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02.02.2021 10:06 Відповісти
У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату - Цензор.НЕТ 7021
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02.02.2021 10:12 Відповісти
Не дарма прокладку Багатирьової Степаннов поставив. Та бистро китайців навчила як треба вакцину робити.
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02.02.2021 10:07 Відповісти
и такую вакцину получит Украину, через жида радуцкого
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02.02.2021 10:07 Відповісти
Китайская подделка)
Все как и раньше)
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02.02.2021 10:08 Відповісти


ulyssa



Давно я никого не учила плохому, но тут внезапно мне помог Роскомнадзор. Все согласовано и выдано. Пользуйтесь..



У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату - Цензор.НЕТ 9708
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02.02.2021 10:08 Відповісти
Степанов, лайфхак. Можно у китайцев уже левак брать по рупь ведро, а нам здесь впаривать за бешеные деньги. Этот "производитель" точно может "потребовать" работать через Богатыреву. А потом по тв ты будешь корчить удивленную тупую рожу: почему это никто не хочет у меня вакцинироваться? Ай-я-яй, какие украинцы все несознательные!
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02.02.2021 10:08 Відповісти
Так скорей всего уже так и сделали.
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02.02.2021 10:20 Відповісти
Вот и покупай после этого китайскую вакцину. В Индии, кстати, тоже лекарства подделывают. У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату - Цензор.НЕТ 2760
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02.02.2021 10:09 Відповісти
Для Украины партия была, зелёные повесятся
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02.02.2021 10:09 Відповісти
ГЕРХАРД!!! ГЕЕЕЕРХАААААРД!!! Ты где, упорытыш? Беги скорее в аптеку покупай и вакцинируйся!
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02.02.2021 10:09 Відповісти
Похерили Степашке и Крадуцкому весь вакцинный бизнес по китайскому направлению.
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02.02.2021 10:13 Відповісти
ааааа...ха-ха! кто бы сомневался ))))) а шо в Китае не подделывают ?????? ))))
степашка... ну вже хотя бы по дешовке эту хрень не закупи ))))))))))
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02.02.2021 10:14 Відповісти
Капець китайській вакцині. І її застосування в Україні. Розходимося.
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02.02.2021 10:16 Відповісти
Китайцы нарабатывали "вакцину" для Степанова и несвежей(закрываем нос) богатыревской прокладки... - ждите чуда вакцинации... и готовьте бабло....
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02.02.2021 10:25 Відповісти
От какой плохой парниша, по фамилии Кун...
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02.02.2021 10:26 Відповісти
судя по публикаци выходит что украинцы не то что вакцины (китайской) а даже бутылочек из под вакцины оригинальных не получат!!(во министры поработали!!во главе с голобородькой!! а если бы на его месте был бы какой то ,,дурачёк"то чтоб тогда бы было!!) страшно подумать!!У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату - Цензор.НЕТ 4630 У Китаї підробляли вакцину проти COVID-19: затримано понад 80 осіб, вилучено тисячі доз фальсифікату - Цензор.НЕТ 3806
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02.02.2021 10:27 Відповісти
китай подделывает все)))
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02.02.2021 10:42 Відповісти
И что же получается , что зелёная тварюка , закупила в Китае ослиную мочу для украинцев ?
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02.02.2021 12:18 Відповісти
А в Китае за подделку лекарств, могут и к Великой Китайской стене поставить)))
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02.02.2021 12:46 Відповісти
 
 