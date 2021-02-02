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Зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету Міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зараз у країні немає жодного регіону, який працював би в "червоній" зоні.

Про це Степанов заявив на брифінгу 2 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо повернення до нормального життя. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили розрахунки і найближчим часом винесемо на розгляд Кабінету Міністрів цю постанову. На сьогодні у нас за тими показниками, за рівнем захворюваності немає жодної адміністративної одиниці, яка перебувала б у "червоній" зоні", - заявив Степанов.

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Автор: Анастасія Потіха
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это ли не чудо?
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02.02.2021 10:13 Відповісти
Просто не нужно тестировать. Нет тестов - нет заболевших.
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02.02.2021 10:58 Відповісти
та вообще, по их отчётах, во всём мире я другой такой страны не знаю, где так мало болеет человек.
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02.02.2021 10:22 Відповісти
Если бы не Супрун, у нас вообще бы короны не было. Как с Крымом, все бы легли но вирус бы не пустили!
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02.02.2021 10:27 Відповісти
Та не скажи Степашка ,с таким уровнем нищеты и озлобленности населения ,большевики и красные это скорее всего вопрос времени ... Зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні, - Степанов - Цензор.НЕТ 5856
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02.02.2021 10:27 Відповісти
Червону зону .

Не шукай ти , Стєпашка

Вона всюди в країні

Тільки ти повір .!

Зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні, - Степанов - Цензор.НЕТ 1998 .
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02.02.2021 10:34 Відповісти
 
 