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Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність міжрегіональної мережі агітаторів, які поширювали через інтернет заклики до порушення територіальної цілісності нашої країни та захоплення державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Для розповсюдження своїх "публікацій" фігуранти створили та використовували низку профілів у соціальних мережах.

Під час обшуків за місцями проживання агітаторів, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а в одного з них – вогнепальну зброю без відповідних дозвільних документів.

Так, у районі проведення операції Об`єднаних сил, СБУ викрила мешканця Маріуполя, який розповсюджував сепаратистські публікації на персональних сторінках заборонених соцмереж. Через інтернет агітатор закликав до зміни меж державного кордону, а також популяризував незаконні збройні формування.

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Наразі слідчі органів безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

На Закарпатті кіберфахівці СБУ викрили жителя Міжгір’я, який закликав до захоплення державної влади та зміни меж держкордону через створення так званих "озброєних загонів правопорядку". Також зловмисник поширював в інтернеті дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території країни.

Слідчі СБ України повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

У Чернігівській області Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно громадянина однієї з пострадянських країн, який поширював через інтернет матеріали з пропагандою війни. До протиправної діяльності іноземець намагався залучити декількох мешканців регіону.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436 (пропаганда війни) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ 01
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ 02
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ 03
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
а в офисы Мертвечука сходить слабо? Их там поболее будет!
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02.02.2021 10:24
+20
Вначале закройте телеканалы российского военного командования в Украине , арестуйте членов ОПЗЖ, вызовите в военную комендатуру работников под прикрытием РПЦ Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1002 столько много работы, может штат увеличите
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02.02.2021 10:24
+20
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 8941 Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 560
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02.02.2021 10:30
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только в трёх? мне кажется ваты наехало пол Украины....
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02.02.2021 10:14 Відповісти
ета показуха от сбу уже достала
-на персональных страницах запрещенных соцсетей. если они запрещение то как люди читали их ? Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 4368
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02.02.2021 10:56 Відповісти
а как по другому? должны же мы знать на что уходит солидная часть бюджета..
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02.02.2021 11:01 Відповісти
Дело даже не в "бюджете". В последнее время, СБУ настолько откровенно занимается зарабатыванием бабла, что уже и сами понимают, что надо хоть какую-то видимость работ, связанных с Безопасностью Украины, показать.
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02.02.2021 11:50 Відповісти
Про впн ничего не слышал?
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02.02.2021 16:11 Відповісти
и что ?
используя впн можно закачивать и хранить запрещенний контент ?
если ти етим занимаешся то ето уже твои проблеми Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 274
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02.02.2021 18:05 Відповісти
ПЯТНАШКОЙ ТВАРЯМ ПО РОГАМ ... Сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти, разоблачена в трех областях Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 2995
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02.02.2021 10:17 Відповісти
Вот и здесь вчера Куприка деактивировали.
Тоже призывал отдать параше "раковые опухоли" в виде Крыма и Донбасса.
Кто следующий?
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02.02.2021 10:20 Відповісти
Петяботов щимят.
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02.02.2021 10:22 Відповісти
Кого мы здесь больше не увидим? Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 5305
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02.02.2021 10:24 Відповісти
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 7053
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02.02.2021 10:36 Відповісти
Ипанашки,и кто из вас сверху?🍌
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02.02.2021 11:10 Відповісти
Как кого, всепропальщиков, врунов и истеричек.
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02.02.2021 11:46 Відповісти
а в офисы Мертвечука сходить слабо? Их там поболее будет!
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02.02.2021 10:24 Відповісти
Вначале закройте телеканалы российского военного командования в Украине , арестуйте членов ОПЗЖ, вызовите в военную комендатуру работников под прикрытием РПЦ Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1002 столько много работы, может штат увеличите
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02.02.2021 10:24 Відповісти
1000000000000000000 %









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02.02.2021 10:35 Відповісти
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 8941 Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 560
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02.02.2021 10:30 Відповісти
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1758Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 8540
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02.02.2021 10:31 Відповісти
О! Ещё один рупор параши!
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02.02.2021 10:33 Відповісти
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1073Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 4307Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 877
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02.02.2021 10:33 Відповісти
Наконец-то, СБУ своим делом занялась!!!
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02.02.2021 10:36 Відповісти
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 3135
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02.02.2021 10:37 Відповісти
тссс... скаленовстанцы своими маньяками зело гордятся))
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02.02.2021 11:03 Відповісти
....распространявших через интернет призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны и захвату государственной власти.

Очередная показуха, что бы не мешали бизнес кошмарить. Я могу призывать к свержению пуйла не находясь в рашке или обязательно ехать в ... чебоксары Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 7964
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02.02.2021 11:19 Відповісти
А чому не зайнятись відвертими ВОРОГАМИ УКРАЇНИ блок ЗАЖОПУ, їх ЗМІ, 112 канал, ZIK, НЬЮС Ван ...!? Медведчуки, бойки, козаки... відкрито їздять до агресора і здаюь секрети Держави України а наша безпека ні гу-гу
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02.02.2021 11:34 Відповісти
О це добре оце дуже правильно....Ще треба і тіх хто прямо і косвено призивають до зміни влади незаконним шляхом.. погонять . та так щоб аж повсирались хочаб морально .А то оборзіли..в країні і так війна а вони ще хочуть бадак громадянський влаштувати... Прийде свій час вибору змінюйте -обирайте а до того ні яких бардаків поки війна
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02.02.2021 12:17 Відповісти
Чому сбу не притягає до відповідальності тих,хто у соцмережах відкрито підтримує московських терористів,які окупували Крим,ОРДЛО і вбили 15000 Українців?!
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02.02.2021 16:31 Відповісти
 
 