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Поліція затримала в Києві 25-річного хлопця, який неодноразово "мінував" станції столичного метро і ТРЦ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Працівники столичної міліції затримали правопорушника, який неодноразово "мінував" станції столичної підземки і ТРЦ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Працівники управління поліції в метрополітені спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №7 викрили зловмисника, який неодноразово повідомляв до поліції про нібито замінування станцій столичного метрополітену та торгово-розважальних центрів міста Києва. Після ретельних перевірок правоохоронці не виявляли жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин.

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Поліція затримала в Києві 25-річного хлопця, який неодноразово мінував станції столичного метро і ТРЦ 01
Фото: сайт поліції

Начальник управління поліції в метрополітені Михайло Никонов зазначив, що надалі правоохоронці затримали правопорушника і провели в його будинку невідкладний обшук:

"Фігурантом виявився 25-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Після обшуку за місцем проживання чоловіка, ми виявили кілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення на спецлінію. Ми довели причетність його до шести епізодів. Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
В Киеве "минировал", отправить в Лугандон на разминирование
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02.02.2021 10:35
+10
мамкин минёр "приколист", в тенисочке на пуговичках. Г@ндон штопаный, несколько раз за последние пол года, в пятницу, в вечерний час пик, перекрывали Майдан и Крещатик, не из за этого ли долбоYOба? дрочило 25 ти летнее . главное что бы условным не отделался, в зоне встретят радушно, такого "авторитетного преступника" ...
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02.02.2021 10:41
+7
Просто очередное тупое быдло.....
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02.02.2021 10:49
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В Киеве "минировал", отправить в Лугандон на разминирование
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02.02.2021 10:35 Відповісти
минера заминировать... и привести мину в действие с траснляцией на экранах в самое просматриваемое время... минирование, как явление, исчезнет навсегда.
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02.02.2021 10:38 Відповісти
Можна и погуманнее, - большую петарду в задницу, достали уже эти дебилы БЛД!
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02.02.2021 12:28 Відповісти
мамкин минёр "приколист", в тенисочке на пуговичках. Г@ндон штопаный, несколько раз за последние пол года, в пятницу, в вечерний час пик, перекрывали Майдан и Крещатик, не из за этого ли долбоYOба? дрочило 25 ти летнее . главное что бы условным не отделался, в зоне встретят радушно, такого "авторитетного преступника" ...
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02.02.2021 10:41 Відповісти
Это Куприк или Евген Евгеньевич...
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02.02.2021 10:46 Відповісти
Просто очередное тупое быдло.....
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02.02.2021 10:49 Відповісти
гаденыш, сколько мат. ущерба ты принесло
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02.02.2021 10:59 Відповісти
Та поменяют его на таксиста с луганды.
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02.02.2021 11:03 Відповісти
- Восемь лет?! За что?!!! Я же пашутил!!!
- А мы - нет... Мы серьёзно...
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02.02.2021 11:08 Відповісти
Чому іпальнік запікселили? Люди повинні знати підарасів!
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02.02.2021 11:26 Відповісти
"Разоблачили злоумышленника","задержали правонарушителя","доказали причастность его к шести эпизодам" ," правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления"... Где суд? где приговор? Какая мера пресечения? Все вопросы полиции и судебной системе. Эффекта никакого. Уже сегодня должно быть решение суда - иначе - добра не жди.
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02.02.2021 11:47 Відповісти
Где то я уже его видел.
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02.02.2021 12:06 Відповісти
Таких манері в я б відправляв на бамбас, щоб вони на мінних полях їх розміновували
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02.02.2021 12:12 Відповісти
 
 