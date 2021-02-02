Поліція затримала в Києві 25-річного хлопця, який неодноразово "мінував" станції столичного метро і ТРЦ. ФОТО

Працівники столичної міліції затримали правопорушника, який неодноразово "мінував" станції столичної підземки і ТРЦ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Працівники управління поліції в метрополітені спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури №7 викрили зловмисника, який неодноразово повідомляв до поліції про нібито замінування станцій столичного метрополітену та торгово-розважальних центрів міста Києва. Після ретельних перевірок правоохоронці не виявляли жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин.

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Фото: сайт поліції

Начальник управління поліції в метрополітені Михайло Никонов зазначив, що надалі правоохоронці затримали правопорушника і провели в його будинку невідкладний обшук:

"Фігурантом виявився 25-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Після обшуку за місцем проживання чоловіка, ми виявили кілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення на спецлінію. Ми довели причетність його до шести епізодів. Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі".