У Києві майже в 6,5 раза більше видужалих, ніж хворих на COVID-19. За добу померли семеро осіб. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 284 нові випадки захворювання, з початку пандемії - 128 834.

Про це повідомив у своєму Telegram мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, захворіли: 160 жінок віком від 18 до 96 років; 119 чоловіків віком від 22 до 83 років; 1 дівчинка 14 років і 4 хлопчики від 10 до 17 років.

Також зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу (всього 2377), а госпіталізовано 36 пацієнтів.

Подолали хворобу 1823 людини, з початку пандемії - 71145.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявили в Дарницькому (67), Деснянському (50) і в Солом'янському (35) районах.

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