Голубовська про зниження захворюваності на COVID-19 в Україні: Така закономірність спостерігається у "хвості" епідсезону

В Україні знизилася кількість хворих на коронавірус, деякі відділення в приватних клініках закриваються, проте в реанімаціях, як і раніше, багато "важких" хворих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Кількість хворих по всій Україні помітно знизилася, закриваються відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних впала на третину, але це не стосується відділень інтенсивної терапії", - зазначила інфекціоністка.

Зазначається, що у відділеннях інтенсивної терапії хворих дуже багато і хворі важкі.

"У звичайній ситуації така закономірність спостерігається у "хвості" епідемій (сезону). Якщо нас не спіткає якась прикрість, наприклад, у вигляді варіанта P.1 (бразильського), недавнє завезення якого в США спричинило швидкий колапс систем охорони здоров'я", - додала Голубовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захворюваність на COVID-19 в Україні з грудня знизилася втричі.

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