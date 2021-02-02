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1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт

Новини Цензор.НЕТ Події

1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки

На Херсонщині кіберполіцейські викрили двох сестер-шахрайок, які "знімaли пopчу" через інтepнeт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Так, за даними правоохоронців, двоє сестер створили сторінку у соціальній мережі з надання платних послуг зі зняття порчі та діагностики захворювань. Вони обіцяли клієнтам лише по фото вилікувати хвороби онлайн, зняти порчу, налагодити родинні стосунки та багато іншого. Шахрайки діяли виключно онлайн, особисто з клієнтами не зустрічалися, спілкувалися лише у листуванні. Один сеанс зняття порчі коштував від 1800 гривень. Після надсилання фото хворого та переказу грошей за послуги, зловмисниці блокували клієнтів.

Останньою жертвою шахрайок стала жінка, у якої тяжко хворіє дитина. Для матері це була остання надія на порятунок. Вона надіслала "цілителькам" для діагностики фото малолітнього сина. Ті пояснили, що на дитині сильна порча, буде важко вилікувати, але це можливо. За один сеанс своїх послуг шахрайки зажадали 4300 гривень, які жінка переказала на їхній рахунок. Після цього зловмисниці заблокували усі повідомлення від клієнтки. Гроші їй ніхто не повернув. Потерпіла звернулася в поліцію. Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області спільно з працівниками Скадовського районного відділу поліції та за процесуальним керівництвом прокуратури викрили зловмисниць.

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"Шахрайками виявилися дві сестри віком 24 та 27 років зі Скадовського району. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями їх проживання вилучені мобільні телефони, сім картки та банківські картки, які зловмисниці використовували у своїй злочинній діяльності", - повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області Богдан Палісіка.

Жінки пояснили, що самі виховують дітей і потребували гроші на їх утримання. Нині поліція встановлює остаточну кількість потерпілих від злочинної діяльності сестер.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Лох не мамонт, лох не вымрет
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02.02.2021 11:35
+23
тоже мне новость 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 9205
есть одна телка . двумя твитами с гривни порчу снимает . вот это я понимаю экстрасенс 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 8020
1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 8464
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02.02.2021 11:43
+16
ну раз есть дебилы что дают им деньги то так и надо))
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02.02.2021 11:36
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Лох не мамонт, лох не вымрет
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02.02.2021 11:35 Відповісти
тем более если таких лохов минимум 73% ..
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02.02.2021 13:00 Відповісти
ну раз есть дебилы что дают им деньги то так и надо))
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02.02.2021 11:36 Відповісти
доказан ли был факт наличия или отсутствия порчи и как следствие доказан ли был факт ее не снятия и значит мошенничества ?
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02.02.2021 11:37 Відповісти
да, вот интересно какие KPI процесса 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 5029
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02.02.2021 11:40 Відповісти
Написано же: "После отправки фото больного и перевода денег за услуги, злоумышленницы блокировали клиентов."

т.е. - они брали деньги и не выполняли работу.
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02.02.2021 11:41 Відповісти
вот это как раз не доказано фото то уже у них, может их методика не предусматривает дальнейшего общения с клиентом что бы не сбивать тонкие энергии 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 7201
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02.02.2021 11:43 Відповісти
сёстры дурочки.
Если бы они после получения фото переходили на общение по eMail с автоответчиком "Работы ведутся - результаты скоро будут." - то никаких претензий быть не должно.
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02.02.2021 11:55 Відповісти
Нехай експерти проведуть аналізи. Якщо зурочення відсутнє- то робота виконана.
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02.02.2021 11:59 Відповісти
А так а если блокировка это как раз и есть обряд снятия порчи?!
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02.02.2021 12:07 Відповісти
Вполне логично.
Организм, поняв что помощи ждать неоткуда, мобилизует внутренние резервы и ими же убивает порчу.
Порчи как небывало! 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 2025

А в чём вина сестёр?
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02.02.2021 13:01 Відповісти
Отличный вопрос. Мошенничество через суд протянуть шансов не много. Таких деятелей целая шобла. Ведать с ментами не поделились. Кароче, законная деятельность по киданию
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02.02.2021 12:02 Відповісти
їх за несплату податків оштрафують
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02.02.2021 13:37 Відповісти
Кстати - Да!
Ведь попам гос-во дает льготы и т.д., а они тем же самым занимаются.

Камлают например: Яхве, дай дождя!
а) дождь пошел = 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 8520 , дэнги давай, даавай дэнги
б) не пошел = Бок на нас прогневался, давай дэнги, нам Мерседес свеч надо прикупить и усердней "работать"

так и ту - если ребенок окочурился = духи оказались сильней, бабло не возвращаем т.к. надо "ману" пополнить, а это недешево. а если поправился = 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 8520 , ну вот видите, давай дэнги(бонус)
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02.02.2021 13:39 Відповісти
а докажите что не сняли? 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 3731
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02.02.2021 11:37 Відповісти
я думаю просто они налоги не заплатили, а то что они лохов раздевают, полиции до одного места
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02.02.2021 11:40 Відповісти
лично мне этих лохов не жалко совсем. В 21 веке верят в знахурей, порчу и прочий лохотрон. Пусть голодают.
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02.02.2021 11:47 Відповісти
Та, блін, а в Голобородька скільки вірять!
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02.02.2021 12:12 Відповісти
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем…
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем... 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 8125
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02.02.2021 12:45 Відповісти
если оказывали помощь в снятии порчи а деньги благотворительный взнос то и налоги не с чего платить... )
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02.02.2021 11:56 Відповісти
Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, - вдова должна была бы дожить до мировой революции.
Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
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02.02.2021 11:37 Відповісти
Класика во все времена жива.
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02.02.2021 11:44 Відповісти
народ вместо того что бы читать настоящую литературу сидит в инста и крутит жопой перед экраном.
а потом бац, караулЬ, памагІте!!!
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02.02.2021 12:58 Відповісти
без лоха и жизнь плоха..... а воду в банках не заряжали позитивной энергией ...... МММ будет жить вечно!.....
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02.02.2021 11:39 Відповісти
иными словами без лица обманутого хулиганами нету реформы?
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02.02.2021 11:44 Відповісти
снимаю, порчу. Дорого 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 1006
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02.02.2021 11:40 Відповісти
Ремонтую ноутбуки по фотографіям.
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02.02.2021 11:41 Відповісти
тоже мне новость 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 9205
есть одна телка . двумя твитами с гривни порчу снимает . вот это я понимаю экстрасенс 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 8020
1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 8464
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02.02.2021 11:43 Відповісти
1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 5140
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Думаю если бы сестры из вырученых денег платили налоги да еще и подмазывали то их страна бы еще и защищала.Ведь они представляли хоть и фейковые но услуги а то что идиоты заказывали у них эти услуги так это воля самих дураков.
А чем само государство отличается от этих сестер?Но их закон еще и защищает и наказывает лохов за непоступление денег.
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02.02.2021 11:43 Відповісти
1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 3140
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02.02.2021 11:44 Відповісти
Могли бы за 1800 грн с бубном поплясать перед вебкой пару минут. Совсем эти знахури ленивые пошли.
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02.02.2021 11:45 Відповісти
А как тогда назвать 2 года правления ЗЕ-мошенника и его обещаний которые он дал перед выборами? )) Мне кажется эти сестры отдыхают в сторонке )
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02.02.2021 11:45 Відповісти
нас скоро кинут ещё на 2.2 лярда бакарей которые скоро предоставит МВФ, увеличивая гос долг, который будет висеть на нас и наших детях
что то я не слышал что бы прокуратура, в купе с пожарными и санэпидстанцией сильно озаботились этим
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02.02.2021 12:54 Відповісти
1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 4343
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02.02.2021 15:55 Відповісти
Интересно и как мусора будут доказывать факт мошенничества??? Как доказать что порчу не сняли???? А вообще да, Украина это непаханое поле для Остапов Бендеров...
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02.02.2021 11:47 Відповісти
1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту - Цензор.НЕТ 1191
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02.02.2021 11:48 Відповісти
Сёстры-дуры (ну, так ведь известно: коса длина-ум короток): посоветовались бы перед этим с адвокатом - он бы им всё объяснил. Ситуация-то простая, проще пасхальной игры в стукалку: на допросе стой на своём: "Чувствую и уверена, что могу снять порчу и излечить по фото, поэтому и снимала, и лечила. Онлайн. У меня так лучше получается, чем "в живую". А блокировала потом, т.к. знаю, что, если не заблокируешь, то эффекта не будет". И всё, никакого тебе мошенничества... 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 1300
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02.02.2021 11:50 Відповісти
Все правильно, они соблюдали карантин и дистанцию....
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02.02.2021 11:51 Відповісти
Если бы не Степанов со своим лохдауном, то они бы и не блокировали клиентов...
Так что государство должно компенсировать потери.
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02.02.2021 11:58 Відповісти
Тоже вариант 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 8149
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02.02.2021 12:14 Відповісти
астрал, сразу видно как вы в своей рашке друг друга на. буете...... ты вообще видать целитель экстра класса!!! геморой часом не лечишь?
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02.02.2021 12:10 Відповісти
Неграмотность лечу и невнимательность. Гемор и тупость - нет.
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02.02.2021 12:15 Відповісти
вот себя и полечи умник - геморр с двумя р пишется. нам укропам простительно а тебе рашкин сын сам Бог велел писать грамотно.
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02.02.2021 12:48 Відповісти
ахаха, нет, в разговорном(ну, печатать) именно так и пишется
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02.02.2021 13:43 Відповісти
тоже кацап тупой? мы что в устных разговорах учавствуем или всетаки пишем посты? ты понимаешь ,что разговаривать- это общаться посредством орального органа а писать это писать. он (кацап) меня в неграмотности обвинил, я ответил. что тебе не нравиться? я же написал, что мне простительно, я украинец и в отличии от него (от кацапа) примерно одинаково владею и мовой и кацапским. в конце концов посмотри в гугле как геморрой пишется. учителя б л я....
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02.02.2021 16:02 Відповісти
кстати юрик, тролль тоже с двумя л пишется.....
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02.02.2021 16:04 Відповісти
а я как пишу?
просто именно "геморР" - не "звучит".
Да и если произнести вслух - получишь как "троль", "гемор". и последнее - "тролЛить", или "тролить"?
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03.02.2021 09:23 Відповісти
Дурашка, "гемор" как раз и пишется с одной "Р".
Что касается грамотности, то у тебя ошибка на ошибке и ошибкой погоняет: у тебя в посте их 6 штук.
Беги уроки делай, а то мамка заругает (и на пунктуацию налегай, а то так и останешься неучем).
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02.02.2021 16:48 Відповісти
астрал, мне простительно, я на мове без ошибок пишу, а на твоем как писать мне по барабану! и с маленькой буквы и без знаков препинания - этим я выказую свое неуважение к вам оккупанты. не смейся , даже таким вот образом!
а тебе школоо стыдно писать неграмотно, ты же себя вроде как росиянским позиционируешь? ну и соответствуй. интересно , а чего ты на наших сайтах пасешься? что своих нет? или на ностальжи тебя крысчанина пробивает? или изучаешь чего?
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02.02.2021 19:37 Відповісти
и второе, киздеть мне не надо, мы же спорить о геморрое как о болезни начинали. ты сказал что не лечишь. так чего ты мне молодежный сленг с гемором паришь ? гемор - это трудности , проблемы , просчеты и т.д. вот в этом вы все кацапы п и з дуны и изворотливые гадюки.... только стонать можете "почему вы нас не любите? мы же браться...". а за что вас любить сволочи....
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02.02.2021 19:52 Відповісти
Эк тебя прорвало - хлещет, как из канализации. Подростковые комплексы? Девочки внимания не обращают?
Объясняю для детишек: "гемор" обозначает в том числе и собственно болезнь. В русском языке таких жаргонизмов полно. Например, "сифон" - сифилис. При чем здесь молодежный сленг? И вот какой ты мне брат? Неуч бестолковый.
Заодно и вылечу тебя, убогого: не "астрал" (сиречь "нематериальный мир"), а "астор" ("ястреб" с итальянского).
Срочно в школу...
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03.02.2021 02:53 Відповісти
гемор - это трудности , проблемы , просчеты\\\\\\\\\

Ну так я об этом и говорю!! а не о болезни то.
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03.02.2021 09:24 Відповісти
Смит почитай предыдущие посты - я спросил не лечит ли наш кацапский"партнер" геморрой , он ответил что нет, гемор он не лечит. при чем здесь трудности проблемы просчеты! загуглись и почитай - гемор из области молодежного сленга а не из медицины. теперь понял?
астрал, у меня и в школе и в политехе английский был но никак не итальянский. ястреб он б л я..... ха ха ха, ну да вы там в рашке все ястребы и во главе у вас тоже ворона плешивая двуголовая! поучи свою жену как сифон с трепаком лечить, дятел в лаптях. и вообще пошел на йух козломордый!
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03.02.2021 11:42 Відповісти
та он с тя "стебался", а ты типо - "пиши правильно".
закрывай уже срач ибо он ни о чем то.
Давай может тут хирургов еще пригласим, они на(по) латыни нас разбросают по углам как Членин - буржуазию?
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03.02.2021 11:59 Відповісти
да я ненавижу когда уроды лаптеногие из рашки меня учить начинают как мне писать и где мне запятые расставлять. вот он к нам чего приперся на сайт? знаешь? а я тебе объясню - потому, что у нас в сети что тебе хочется и как тебе думается так и пиши, а у них все под контролем и попробуй что-нибудь про путлера напиши , точно на кичу загребут.......
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03.02.2021 14:23 Відповісти
Да , без лоха и жизнь плоха 🤣
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02.02.2021 12:04 Відповісти
Избавляю от месячных, гарантия 9 месяцев! Пардоньте за мой французский...
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02.02.2021 12:10 Відповісти
Оооо, есть новая тема для создания сайта. А данные клиенток я могу узнать с соц, сетей, и выдавать за уууууу , я всё вижу...... вы с украины, Киевская об. у Вас есть муж Сергей и двое дитей. ууууууу у вас большая порча на ауре. Переведите на мой счёт 100 гривень и я всё порешаю. Уверен, будут клиенты. Пока меня не прикроют.
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02.02.2021 12:13 Відповісти
Сниму сглаз и повешу на уши
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02.02.2021 12:18 Відповісти
Гадаю, снимаю, порчу.
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02.02.2021 12:18 Відповісти
О Всесвіте!!!!
Яка тільки дурна тварина людина, вірить у всяку дурню!
А коза ні в що не вірить, їсть собі сінце-комбікормце і весела, і жартівлива!
Дурачйо не переведеться ніколи, або іще,на наш вік дураків хватить!
А гадалки молодчинки, так їх лохів розводить і треба!
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02.02.2021 12:20 Відповісти
1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 6781
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02.02.2021 12:23 Відповісти
снять порчу - мошенничество
а опустить грехи от имени небесной канцелярии - это не мошенничество ))
странная логика )))
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02.02.2021 12:23 Відповісти
я и сам до сих пор понять не могу, почему мошенники от церкви получают и господдержку и деньги и льготы, а эти двое схлопочут реальный срок.
пусть в суде докажут что их деятельность не принесла результат.
с доказательствами.
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02.02.2021 12:43 Відповісти
А я б особисто її би не карав. Може лохи та зебіли бистріше виведуться з України 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 9931
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02.02.2021 12:24 Відповісти
))) пару лет тому в зад, случайно столкнулся с такой же буржуйской целительницей. та, мабуть и сегодня, лечит абсолютно всё "квантовыми колебаниями" (точной формулировки процесса отьёма бабла уже не помню). видно, как обычно, начала втирать своё представление о "квантовой механике человека". в процессе того, как я прослушав краткий курс лекции, в алаверды начал в полёте вольной фантазии гнать ей, на вскидку, уже свою ахинею о том, что это всё супер, ново, перспективно и видать в этих процессах особенно важно, чтобы в уравнении шрёдингера контакты пси-функции совпадали абсолютно точно с контактами волны де-бройля для конкретного человека, при присутствии данного наблюдателя и были абсолютно синхронизированны,......... ))) тётка молча отошла от мну и больше не подходила.
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Есть вопрос. Как доказать в суде что такое понятие как порча не существует? Так можно и религию признать шарлатанством через суд. Но на это рука у судей не поднимаецца. А вдруг тетки и правда снимали порчу?
Ну а вообще лох на то и лох, чтобы платить...пока живут на свете дураки...
Я живу никого не обманывая, но вот жертв этих хитрожеппых теток мне не жаль, иногда даже обидно за свои моральные принципы - деньги ведь на дороге валяются, а я мимо прохожу
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02.02.2021 12:26 Відповісти
глупенькие сестрички. им НЕ надо доказывать снятие порчи. это обвинение ДОЛЖНО доказать что порча НЕ СНИМАЛАСЬ )))
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02.02.2021 12:28 Відповісти
совершенно верно.
презумпция невиновности.
пусть докажут что не сняли порчу.
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02.02.2021 12:44 Відповісти
даже больше.
от рака лечат? деньги за лечение врачи получают? а каков процент успешного лечения?
тем более тетка, написавшая заяву, прошла и доХторов тоже и бабло платила ((
доказать мошенничество при правильной защите невозможно, или сажать ВСЕХ ПОПОВ И ДОКТОРОВ ))
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02.02.2021 12:59 Відповісти
на дурака не нужен нож... 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 2572
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02.02.2021 12:31 Відповісти
С народом пережившим и пережевавшим МММ, Дом селенга, и прочий Хопер-инвест ничего не сделаешь!
НИЧЕГО!
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02.02.2021 12:48 Відповісти
тут один парнишка недавно кинул 73% населения страны, так ему ничего нет и не будет.
а вот девки присядут.
как говорил Виктор Палыч "гораздо безопаснее красть вагонами, это я тебе конкретно говорю"
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02.02.2021 12:51 Відповісти
...кинул население страны... Это была страна дураков
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02.02.2021 13:02 Відповісти
если лох платит, в чем проблема? они же не силой отбирали, им добровольно платили.
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02.02.2021 12:57 Відповісти
ну так обмануть любого можно, просто способы могут быть разные .. в старину таких лохотронщиков вздёргивали на висилице .. в наше время это было бы безотказное лечение ..
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02.02.2021 13:06 Відповісти
вот с попов и врачей начинайте )))
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02.02.2021 13:07 Відповісти
снятие порчи - это не обман. это естественный отбор. тот, кто в 21-м веке соглашается на снятие порчи, просто обязан платить. единственное, лучше открыть государственные центры по предоставлению услуг снятия порчи. чтобы деньги в бюджет шли напрямую, а не предпринимателям всяким
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02.02.2021 13:11 Відповісти
но все таки есть миллионы историй о порчах и ворожбах и нифига не мож*д быть шоп все были ложью.
почти каждый знает чет такое в семье или у знакомых - каждый чет такое слышал
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02.02.2021 13:48 Відповісти
У меня знакомая может снимать порчу отливая воском. Порча снимается с одного сеанса. Профи однако. Никого не принимает. Может снимать, но работать на конвеере не хочет даже за деньги.
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02.02.2021 13:38 Відповісти
В чем мошенничество?
Заказчик сказал - есть порча или сглаз.
Проведите экспертизу, есть ли сейчас порча? Если нет, значит сняли!
1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт - Цензор.НЕТ 2354
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02.02.2021 13:39 Відповісти
Браво ! Союз электроники и мракобесия - это новый перспективный стартап ,который найдет много последователей. Даешь "изгнание демона" по смартфону!
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02.02.2021 13:48 Відповісти
Придет очередь и Александры Грабович и всей ее поганой опг. Эта тварь со мной и моим ребенком поступила точно так же как эти сестры только с меня взяла 7000 долларов. Я все сделаю что бы они больше ни кого не ограбили
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02.02.2021 14:40 Відповісти
А где преступление? Деградируем? Странная логика. Дурак сам виноват в том, что его развели или сбили машиной. Дураку нечего делать на дороге или на ютубе.
Ну нет мозгов, считай калека.
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02.02.2021 14:59 Відповісти
Надеюсь у них есть кассовый аппарат
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02.02.2021 16:23 Відповісти
 
 