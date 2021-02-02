1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщині дві сестри-шахрайки "знімaли пopчу" через інтepнeт
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На Херсонщині кіберполіцейські викрили двох сестер-шахрайок, які "знімaли пopчу" через інтepнeт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
Так, за даними правоохоронців, двоє сестер створили сторінку у соціальній мережі з надання платних послуг зі зняття порчі та діагностики захворювань. Вони обіцяли клієнтам лише по фото вилікувати хвороби онлайн, зняти порчу, налагодити родинні стосунки та багато іншого. Шахрайки діяли виключно онлайн, особисто з клієнтами не зустрічалися, спілкувалися лише у листуванні. Один сеанс зняття порчі коштував від 1800 гривень. Після надсилання фото хворого та переказу грошей за послуги, зловмисниці блокували клієнтів.
Останньою жертвою шахрайок стала жінка, у якої тяжко хворіє дитина. Для матері це була остання надія на порятунок. Вона надіслала "цілителькам" для діагностики фото малолітнього сина. Ті пояснили, що на дитині сильна порча, буде важко вилікувати, але це можливо. За один сеанс своїх послуг шахрайки зажадали 4300 гривень, які жінка переказала на їхній рахунок. Після цього зловмисниці заблокували усі повідомлення від клієнтки. Гроші їй ніхто не повернув. Потерпіла звернулася в поліцію. Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області спільно з працівниками Скадовського районного відділу поліції та за процесуальним керівництвом прокуратури викрили зловмисниць.
"Шахрайками виявилися дві сестри віком 24 та 27 років зі Скадовського району. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями їх проживання вилучені мобільні телефони, сім картки та банківські картки, які зловмисниці використовували у своїй злочинній діяльності", - повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області Богдан Палісіка.
Жінки пояснили, що самі виховують дітей і потребували гроші на їх утримання. Нині поліція встановлює остаточну кількість потерпілих від злочинної діяльності сестер.
Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років).
Будь ласка, зачекайте...
т.е. - они брали деньги и не выполняли работу.
Если бы они после получения фото переходили на общение по eMail с автоответчиком "Работы ведутся - результаты скоро будут." - то никаких претензий быть не должно.
Организм, поняв что помощи ждать неоткуда, мобилизует внутренние резервы и ими же убивает порчу.
Порчи как небывало!
А в чём вина сестёр?
Ведь попам гос-во дает льготы и т.д., а они тем же самым занимаются.
Камлают например: Яхве, дай дождя!
а) дождь пошел = , дэнги давай, даавай дэнги
б) не пошел = Бок на нас прогневался, давай дэнги, нам
Мерседессвеч надо прикупить и усердней "работать"
так и ту - если ребенок окочурился = духи оказались сильней, бабло не возвращаем т.к. надо "ману" пополнить, а это недешево. а если поправился = , ну вот видите, давай дэнги(бонус)
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем…
Хорошую религию придумали индусы -
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем...
Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
а потом бац, караулЬ, памагІте!!!
есть одна телка . двумя твитами с гривни порчу снимает . вот это я понимаю экстрасенс
А чем само государство отличается от этих сестер?Но их закон еще и защищает и наказывает лохов за непоступление денег.
что то я не слышал что бы прокуратура, в купе с пожарными и санэпидстанцией сильно озаботились этим
Так что государство должно компенсировать потери.
просто именно "геморР" - не "звучит".
Да и если произнести вслух - получишь как "троль", "гемор". и последнее - "тролЛить", или "тролить"?
Что касается грамотности, то у тебя ошибка на ошибке и ошибкой погоняет: у тебя в посте их 6 штук.
Беги уроки делай, а то мамка заругает (и на пунктуацию налегай, а то так и останешься неучем).
а тебе школоо стыдно писать неграмотно, ты же себя вроде как росиянским позиционируешь? ну и соответствуй. интересно , а чего ты на наших сайтах пасешься? что своих нет? или на ностальжи тебя крысчанина пробивает? или изучаешь чего?
Объясняю для детишек: "гемор" обозначает в том числе и собственно болезнь. В русском языке таких жаргонизмов полно. Например, "сифон" - сифилис. При чем здесь молодежный сленг? И вот какой ты мне брат? Неуч бестолковый.
Заодно и вылечу тебя, убогого: не "астрал" (сиречь "нематериальный мир"), а "астор" ("ястреб" с итальянского).
Срочно в школу...
Ну так я об этом и говорю!! а не о болезни то.
астрал, у меня и в школе и в политехе английский был но никак не итальянский. ястреб он б л я..... ха ха ха, ну да вы там в рашке все ястребы и во главе у вас тоже ворона плешивая двуголовая! поучи свою жену как сифон с трепаком лечить, дятел в лаптях. и вообще пошел на йух козломордый!
закрывай уже срач ибо он ни о чем то.
Давай может тут хирургов еще пригласим, они на(по) латыни нас разбросают по углам как Членин - буржуазию?
Яка тільки дурна тварина людина, вірить у всяку дурню!
А коза ні в що не вірить, їсть собі сінце-комбікормце і весела, і жартівлива!
Дурачйо не переведеться ніколи, або іще,на наш вік дураків хватить!
А гадалки молодчинки, так їх лохів розводить і треба!
а опустить грехи от имени небесной канцелярии - это не мошенничество ))
странная логика )))
пусть в суде докажут что их деятельность не принесла результат.
с доказательствами.
Ну а вообще лох на то и лох, чтобы платить...пока живут на свете дураки...
Я живу никого не обманывая, но вот жертв этих хитрожеппых теток мне не жаль, иногда даже обидно за свои моральные принципы - деньги ведь на дороге валяются, а я мимо прохожу
презумпция невиновности.
пусть докажут что не сняли порчу.
от рака лечат? деньги за лечение врачи получают? а каков процент успешного лечения?
тем более тетка, написавшая заяву, прошла и доХторов тоже и бабло платила ((
доказать мошенничество при правильной защите невозможно, или сажать ВСЕХ ПОПОВ И ДОКТОРОВ ))
НИЧЕГО!
а вот девки присядут.
как говорил Виктор Палыч "гораздо безопаснее красть вагонами, это я тебе конкретно говорю"
почти каждый знает чет такое в семье или у знакомых - каждый чет такое слышал
Заказчик сказал - есть порча или сглаз.
Проведите экспертизу, есть ли сейчас порча? Если нет, значит сняли!
Ну нет мозгов, считай калека.