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Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк

Останній раз падіння в базових галузях спостерігалося в 2015 році.

У 2020 році Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) впав на 3,7% р/р. Це сталося вперше з 2015 року. Про це йдеться в "Макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними НБУ, в грудні ІВБГ прискорив зростання (до 9% р/рг) за рахунок поліпшення показників в більшості секторів.

Зростання с/г стрімко прискорилося (до 26,0% р/р) унаслідок зміщення темпів збирання пізніх зернових і технічних культур. Певне надолуження відкладеного попиту після карантину "вихідного дня", очікування січневого локдауну та збільшення темпів зростання зарплат зумовило прискорення зростання роздрібної торгівлі (до 13,4% р/р).

Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк 01
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк 02

Завдяки високому зовнішньому попиту, нарощуванню видатків бюджету та холоднішій, ніж торік, погоді, відновилося зростання в промисловості (на 4.8% р/р). Значні темпи збільшення видатків бюджету на дорожню інфраструктуру підтримували зростання в будівництві.

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"Водночас пожвавлення промисловості і будівництва, а також нарощування експорту стимулювали оптовий товаро- та вантажооборот", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, індекс виробництва базових галузей у 2015 році впав на 11,7%. Після цього спостерігалося зростання індексу: у 2016 році на 5,2%, в 2017 році на 2,6%, в 2018 році - на 4,4%, в 2019 році - на 1,9%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+77
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8616
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02.02.2021 11:50
+59
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 1248
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02.02.2021 11:51
+58
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 7833
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02.02.2021 11:52
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Ну що ж... Вітаю зебуїнів з черговою перемогою! Ви зробили це разом!
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02.02.2021 18:20 Відповісти
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 2936
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02.02.2021 19:05 Відповісти
Як чітко графік 2.2. фіксує коли в Україну прийшло "НЕЩАСТЯ". Червень 2019 - і все в низ, крім самовпевненості блазня і рукожопості зелених. При чому і самовпевненість і рукожопість тільки зростають.
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02.02.2021 19:52 Відповісти
ось тепер це і тарифи намажте на хліб та дивіться квартал
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02.02.2021 21:32 Відповісти
та чому квартал? 4-ий сезон "слуга, але свого урода". З ефектом зануреної присутності (окуляри та спагеті на вухах,можете не знімати).
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02.02.2021 23:19 Відповісти
порошенкоАстанавись !!!
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02.02.2021 22:04 Відповісти
странно что они про 91 и 2008 года забыли вот так и едем то холмик то канава живем как на вулкане аокой нам только сниться
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02.02.2021 22:25 Відповісти
пакой нам только сниться
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02.02.2021 22:26 Відповісти
Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 4801
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02.02.2021 22:27 Відповісти
странно написано какбудто в стране экономика есть
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02.02.2021 22:29 Відповісти
кацапе, шланг з тебе ніякий, бо пляшка стирчить... Уперше з 2015 року в Україні зафіксовано падіння в базових галузях економіки, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6776
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02.02.2021 23:28 Відповісти
ЭТО ПОСЛЕ ТОГО ЧТО МЫ ВТОРЫЕ ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА ПОСЛЕ США !?)
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03.02.2021 02:27 Відповісти
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