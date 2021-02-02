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Новини Політика України
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ВР (11730) виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415) Кравчук Євгенія (361)

Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук

У "Слузі народу" висловлюють сумніви щодо позбавлення Олександра Дубінського посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Для того, щоб винести навіть в зал - це повинно бути рішення комітету. Я сумніваюся, що комітет ухвалить таке рішення. Або голова Верховної Ради на голосування може винести - я теж сумніваюся", - сказала Кравчук.

Щодо звільнення Дубінського з посади голови осередку "Слуги народу" в Київській області, Кравчук зауважила: "Для цього є інша процедура. Я думаю, що відбудуться якісь збори партійної обласної конференції та далі можна буде говорити, чи є кількість голосів, щоб змінити главу осередку партії в Київській області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков оголосив про виключення Дубінського із фракції "Слуга народу". ВIДЕО

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Так этот тупой собачий рот любящий анус-пенис Бени и мамалыгу ещё и на этом комитете жировал? Сомневаюсь, что финансовый комитет, или Разумков лишат Дубинского должности заместителя председателя комитета, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8731
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02.02.2021 11:58
+6
- Ваше политическое кредо? - Всегда! (с)
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02.02.2021 11:55
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- Ваше политическое кредо? - Всегда! (с)
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02.02.2021 11:55 Відповісти
- Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. (С)
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02.02.2021 11:56 Відповісти
а шо сомневаться, все люди все человеки, все кушать хотят
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02.02.2021 11:56 Відповісти
да побольше, да повкуснее
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02.02.2021 11:56 Відповісти
Да на халяву.
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02.02.2021 11:58 Відповісти
- Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. (с)
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02.02.2021 11:57 Відповісти
У зелені переляк вже минув.
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02.02.2021 11:56 Відповісти
Так этот тупой собачий рот любящий анус-пенис Бени и мамалыгу ещё и на этом комитете жировал? Сомневаюсь, что финансовый комитет, или Разумков лишат Дубинского должности заместителя председателя комитета, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8731
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02.02.2021 11:58 Відповісти
він навіть це не припиняв
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02.02.2021 12:03 Відповісти
Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1065 Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1760
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02.02.2021 12:21 Відповісти
Обязательства перед бородатой бабкой - дороже денег все как всегда. Только тупоголовые, кого вы решили обмануть? Американцев , дурилки зеленые, не обманете.
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02.02.2021 12:01 Відповісти
ыыы) Вот и все шо надо знать про "исключение дубинского".
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02.02.2021 12:02 Відповісти
Фарс с изганием из фракции. Он продолжает активно влиять на вопросы денежных потоков.

В комитете из 22 членов 15 "слуг". Могли бы исключить, если бы хотели!

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.



http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3023
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02.02.2021 12:03 Відповісти
В комитете 34 депутата надо 18 голосов вопрос готовы ли из 18 голосов 15 от СН поддержать его увольнение
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02.02.2021 12:33 Відповісти
Да, всего 34. Я посчитала только "руководящий состав"), главу комитета, замов и глав подкомитетов.
"слуг" в комитете больше 20, большинство. Плюс 2 от Голоса, один от ЕС.
Есть возможность убрать Дубинского про желании.

Сообщники Дубиняры из ОПЗЖ и члены дружественной Бене "Батькивщины" голосов за это не дадут.
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02.02.2021 12:45 Відповісти
За Регламентом депутат, якого виключили з фракції не може обіймати посад голови або заступника голови комітету ВР.
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02.02.2021 19:11 Відповісти
Це було би чудово.
Сосни з керівництва "слуг" цього не знають?
Потрібно, щоб депутати з інших фракцій про це згадали.

"У "Слузі народу" висловлюють сумніви щодо позбавлення Олександра Дубінського посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук."

Джерело: https://censor.net/ua/n3245497
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02.02.2021 19:33 Відповісти
щось мені підказує, що дідусь Джозеф скоро буде вносити додаткові прізвища зелених мух до санкційного списку, бо вони так нічого й не зрозуміли.
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02.02.2021 12:05 Відповісти
Дійсно нічого не зрозуміли .
Аби відмежуватися від участі влади у Деркачгейті виключення Дубінського мало.
Потрібні кримінальні розслідування можливої шпигунської діяльності угрупування Деркача-Дубінського.
Інакше на Заході будуть вважати, що розслідування немає, бо у Зеленського бояться вийти на самих себе !!
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02.02.2021 12:25 Відповісти
Пісенька "Про мальчіка Бєню, який любив гроші"

Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1789 Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7085
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02.02.2021 12:14 Відповісти
Однофамилица кравчука во всем, относительно дубины сомневается, видимо тупой соьачий рот умеет нравиться слабым женщинам.
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02.02.2021 12:29 Відповісти
Цілодобовий звіздец
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02.02.2021 12:30 Відповісти
Как замечательно, когда авантюрист и вор является заместителем председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
И финансы, и налоги, и таможня. Есть где разгуляться хорошему сыну, который любит маму
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02.02.2021 12:58 Відповісти
похоже на то, что этот дегенерат за#бал беню дальше некуда и дана команда "фас". полетит он ото всюду.
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02.02.2021 13:05 Відповісти
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.Источник: https://censor.net/ru/n3245497

.......................

це якийсь сюр, якщо підозрюваний у таких злочинах залишається при цьому заст. голови парламентського комітету з питань бюджету та податків.
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02.02.2021 13:07 Відповісти
Поручить Бенядиктовой возбудить и она возбудится ....Найти судию подешевле и вот вам и решение.
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02.02.2021 13:38 Відповісти
 
 