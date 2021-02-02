СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, "закритий" розтяжкою. ФОТОрепортаж
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Служба безпеки України виявила в Донецькій області прихований арсенал з військовими засобами ураження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.
Схрон був облаштований у каналізаційній трубі на території одного із селищ поблизу лінії розмежування. Зі схованки правоохоронці вилучили понад 40 снарядів до протитанкового гранатомета ПГ-9 та 43 стартові порохові заряди ПГ-15П.
Також сапери знешкодили розтяжку, яка була встановлена на вході у трубу.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону.
Заходи із виявлення та вилучення військових засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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