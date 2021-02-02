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СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, "закритий" розтяжкою. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України виявила в Донецькій області прихований арсенал з військовими засобами ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Схрон був облаштований у каналізаційній трубі на території одного із селищ поблизу лінії розмежування. Зі схованки правоохоронці вилучили понад 40 снарядів до протитанкового гранатомета ПГ-9 та 43 стартові порохові заряди ПГ-15П.

Також сапери знешкодили розтяжку, яка була встановлена на вході у трубу.

СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, закритий розтяжкою 01

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону.

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Заходи із виявлення та вилучення військових засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, закритий розтяжкою 02
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
СБУ - молодцы! Теперь я за Безопасность Украины спокоен. А всякие Медведчуки, Бойки, Рабиновичи и любители русского мира ... ну то такое.
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02.02.2021 12:16
+1
СБУ вже й до каналізації залізла.
Молодці!
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02.02.2021 12:08
+1
Тамжінашілюді.
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02.02.2021 12:09
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СБУ вже й до каналізації залізла.
Молодці!
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02.02.2021 12:08 Відповісти
То заслуга сантехніка, поліз чистити каналізацію.
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02.02.2021 12:20 Відповісти
А Деркачу пофіг.
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02.02.2021 13:40 Відповісти
Тамжінашілюді.
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02.02.2021 12:09 Відповісти
СБУ - молодцы! Теперь я за Безопасность Украины спокоен. А всякие Медведчуки, Бойки, Рабиновичи и любители русского мира ... ну то такое.
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02.02.2021 12:16 Відповісти
О великий и мудрый, я искал тебя. Научи как жить дальше. (за свою безопасность и Украину я понял) Может еще какие советы дашь? О чем думать, за что беспокоиться?
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02.02.2021 12:56 Відповісти
Яка ж "багата" на зброю донецька земля! А казали, що там тільки одне вугілля.
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02.02.2021 12:17 Відповісти
Чоловіче, це ж сарказм! Я ж виділив в лапках слово багата! За сім років навіть телята знають звідки та зброя взялася.
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02.02.2021 13:41 Відповісти
Ага, з тих кількох складів, які були підірвані. Вибуховими хвилями туди занесло.
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02.02.2021 14:01 Відповісти
Хоть бы прикопали ...сами привезли , сами обнаружили , работу имитировать хоть профессионально начните
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02.02.2021 12:20 Відповісти
Чистенькое все...как будто бы только из ящика... хотя почему как будто бы?
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02.02.2021 12:30 Відповісти
какой в\ч на передовой повезет с пополненем боеприпаса? или будет лежать в вещдоках а потом на утилизацию??
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02.02.2021 13:01 Відповісти
СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, "закритий" розтяжкою - Цензор.НЕТ 8921 СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі снарядами до протитанкової зброї, "закритий" розтяжкою - Цензор.НЕТ 872
показати весь коментар
02.02.2021 13:21 Відповісти
опять сталкерский хабар к сидору тащите
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02.02.2021 13:48 Відповісти
 
 