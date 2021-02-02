Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство охорони здоров'я може внести зміни в план вакцинації, щоб представники органів влади зробили щеплення від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Глава МОЗ повідомив, що буде робити щеплення від коронавірусу. За його словами, готовий це зробити і президент Володимир Зеленський, щоб власним прикладом показати, що щеплення важливі і їх робити необхідно. Степанов упевнений, що це допоможе збільшити відсоток людей, які будуть готові вакцинуватися.
"Потрібно внести зміни в план вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", - розповів Степанов.
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ну не китайской же ему вакцинироваться, в самом-то деле )))
к китайской и так доверия у народа хоть отбавляй,
а вот Пфайзер пиндосовский под сомнением.
но пацаны решили рискнуть.
(ну каждый же день перлы... как не от презЕ..так от его околоплодных соучастников))))
Чи може ці гаврики, як завжди, набрехали про те що перехворіли ковідом.
Останется у вас, 73% лохов, только одно: *опа.
Тим більш,що перехворіши ковідом не тільки не треба робити щепленя від 8 місяців - це небезпечно по наслідкам!
що це було?
И не как он ссал, а прилюдно, лучше посреди стадиона со зрителями. А ****.
Степанов - молодес!