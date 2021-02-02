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Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я може внести зміни в план вакцинації, щоб представники органів влади зробили щеплення від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ повідомив, що буде робити щеплення від коронавірусу. За його словами, готовий це зробити і президент Володимир Зеленський, щоб власним прикладом показати, що щеплення важливі і їх робити необхідно. Степанов упевнений, що це допоможе збільшити відсоток людей, які будуть готові вакцинуватися.

"Потрібно внести зміни в план вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації", - розповів Степанов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
У Вовы рейтинг ниже плинтуса , о каком доверии можно говорить ? Степанов совсем идиот ?
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02.02.2021 12:26
+10
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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02.02.2021 12:26
+10
Кабі вислюк уже переболел и не нуждается, или опять скиздели?
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02.02.2021 12:26
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Сдохните, твари. Покажите пример.
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02.02.2021 12:26 Відповісти
Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов - Цензор.НЕТ 6818
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02.02.2021 12:43 Відповісти
Можно понять если, как в США, президент вакцинируется первым, если вакцина в открытом доступе и надо убедить население вакцинироваться. Но если вакцина даже не закуплена - что, все должны радоваться и хлопать в ладоши, что выпердок клоун теперь не заболеет?
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02.02.2021 12:47 Відповісти
т ем более утверждали что клоун переболел и у него есть теперь иммунитет, зачем очередной цирк?
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02.02.2021 14:10 Відповісти
эти твари готовят повод вакцинировать слуг урода и Ко - первыми.. На остальных им пох
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02.02.2021 12:44 Відповісти
потому что первой привезут Пфайзер,

ну не китайской же ему вакцинироваться, в самом-то деле )))

к китайской и так доверия у народа хоть отбавляй,

а вот Пфайзер пиндосовский под сомнением.

но пацаны решили рискнуть.
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02.02.2021 15:52 Відповісти
нужно привить "новичком" Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов - Цензор.НЕТ 1759
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02.02.2021 12:47 Відповісти
Тупее этого я ничего и никогда не слышал .. Нужно внести изменения в план вакцинации, чтобы президент и премьер могли привиться и стать примером, - Степанов - Цензор.НЕТ 3955
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02.02.2021 12:26 Відповісти
та ладно Вам! ))) такое каждый день (правда от разных...особей...но одного поля ягод))))
(ну каждый же день перлы... как не от презЕ..так от его околоплодных соучастников))))
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02.02.2021 12:34 Відповісти
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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02.02.2021 12:26 Відповісти
Кабі вислюк уже переболел и не нуждается, или опять скиздели?
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02.02.2021 12:26 Відповісти
даже не сомневайтесь! ))))
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02.02.2021 12:35 Відповісти
Китайской вакцинкой
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02.02.2021 12:26 Відповісти
Міксом з СуПутініком !!!)))
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02.02.2021 12:28 Відповісти
Лучше чистым,к чему эти полумеры)
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02.02.2021 12:30 Відповісти
"Новичком" !!!)))
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02.02.2021 12:56 Відповісти
У Вовы рейтинг ниже плинтуса , о каком доверии можно говорить ? Степанов совсем идиот ?
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02.02.2021 12:26 Відповісти
Представляете?! Шмаркля еще не привита?! А для кого же жидомафия из Израиля вакцину таскала? Шо ты нам лепишь, баран пробрехавшийся? Молчи в тряпочку, дольше проживешь. План вакцинации, млять...
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02.02.2021 12:27 Відповісти
Кунавскую вакцину им всем впердолить!
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02.02.2021 12:27 Відповісти
Когда начнут прививать слуг народа, нам скажут что люди так и не верят что это безопасно...
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02.02.2021 12:28 Відповісти
Навіщо ВОЗику і Стєпашці вакцинуватися, якщо вони вже перехворіли і мають імунітет.
Чи може ці гаврики, як завжди, набрехали про те що перехворіли ковідом.
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02.02.2021 12:28 Відповісти
Ничего ты в политическом пиаре не понимаеш!!! Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5012Лишний раз покрасоваться на видосике и повертеть мужественной мордашкой перед жалостливыми бабульками-самое то!!А то что они (согласно СМИ) якобы переболели ковидом(а ВОЗик даже вакционировался первый раз в больнице...),то это не препятствие к публичной псевдовакцинации-ведь согласно мировым данным,вирус постоянно мутирует и иммунитет на него держится у некоторых челов 3-6 месяцев и поэтому им можно заявить что ковид опять к ним "вернулся"!!! Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов - Цензор.НЕТ 1924
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02.02.2021 18:36 Відповісти
Піаритися класно, коли ти вакцинуєшся вакциною, розробленою в твоїй країні. А якщо вірити інфі про контрабанду вакцини для "слуг", то вони вже прививатимуться повторно.
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02.02.2021 20:05 Відповісти
так эти ж два хмыря переболели. зачем на них вакцину тратить?
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02.02.2021 12:28 Відповісти
Зеле витаминчик с физраствором вольют. Он же не полный идиот чтобы уколоться "вакциной от ковида".
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02.02.2021 12:29 Відповісти
Так набрал уже пару тройку кг, уже полный идиот
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02.02.2021 12:33 Відповісти
Отними у вас ковид, ЗЕбилоидные, и что у вас останется?
Останется у вас, 73% лохов, только одно: *опа.
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02.02.2021 12:32 Відповісти
две...две *опы (одна вместо головы))))))
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02.02.2021 12:37 Відповісти
*опа говорящая - новое от Слуг Народа. Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов - Цензор.НЕТ 4701
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02.02.2021 12:40 Відповісти
..і по ДЕСЯТЬ доз ЇМ .. від китайської .. до нікарагуанскої ... щоби БУЛИ результати для аналізу .. таке..хех КОГО маланці водите ? ...
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02.02.2021 12:35 Відповісти
кто на ком должен стать и кому, каким примером? ))
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02.02.2021 12:35 Відповісти
а преЗе пофиг..шо колоть ...шо нюхать )))) лишь бы нескучно было...
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02.02.2021 12:36 Відповісти
Стадион , так стадион...
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02.02.2021 12:36 Відповісти
Для чого Зеленський який нещодавно перехворів ковідом і має імунітет має робити щеплення???
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02.02.2021 12:38 Відповісти
Чтобы все поверили в чудо . Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов - Цензор.НЕТ 7813
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02.02.2021 12:43 Відповісти
Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5452
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02.02.2021 15:56 Відповісти
Перехворів? І в то хтось вірить? Хворіло воно, хіба на мальдівах...
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02.02.2021 12:47 Відповісти
От і зроби висновки!
Тим більш,що перехворіши ковідом не тільки не треба робити щепленя від 8 місяців - це небезпечно по наслідкам!
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02.02.2021 20:55 Відповісти
Але китайською, пілять! Тільки китайською. Тою, що вони нам готують, що в підвалі розливають!
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02.02.2021 12:45 Відповісти
Ось відмазку вже придумали щоб ширятись першими.
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02.02.2021 12:48 Відповісти
Зєля ж перехворів і повинен мати вже "природню" вакцинацію...Чи спи@дів як завжди? ( Ми то в курсі, що хворів лише Єрмак, а "дурника" без нагляду не можна було залишити)
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02.02.2021 12:56 Відповісти
Пионер - всем ребятам пример!

що це було?
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02.02.2021 13:01 Відповісти
Когда получать китайскую, пусть вакцинируются первыми. Американская для медиков.
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02.02.2021 13:23 Відповісти
Прививайтесь, голубчики Потрібно внести зміни в план вакцинації, щоб президент і прем'єр могли зробити щеплення і стати прикладом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3161
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02.02.2021 13:24 Відповісти
Они все привились еще в декабре, когда был одновременный падеж зеленского, ермака, стефанчука и других зелёных жаб.
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02.02.2021 13:26 Відповісти
А Зеадийоты так ему сочуствовали,что Вавочка болеет,с Дерьмаком в одной кровати наверное?
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02.02.2021 13:26 Відповісти
Ага - примером вранья, некомпетентности, зависти, жадности и предательства!!!
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02.02.2021 13:29 Відповісти
Да, хвастовства и кумовства!!!
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02.02.2021 13:30 Відповісти
а за сколько дней до вакцинации нельзя употрелбять кокаин?
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02.02.2021 13:30 Відповісти
Шмыгаля точно надо привыть, ведь в декабре получил одну дозу, а со 2- й нельзя промедлять. Лучше пусть публично вакционируют Кравчука или кого - то другого в возрасте. Байден же был в возрасте.
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02.02.2021 13:36 Відповісти
Хорошо Степанов спалил Зеленского. Ведь еще недавно нам втюхивали, что Вова болел Ковидом. Т.е. у него должны остаться антитела к вирусу и вакцинировать его, все равно, что воду лить в реку. Вот и выплывает правда, что Вова не болел, а приходил в себя от передоза.
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02.02.2021 13:48 Відповісти
А язЕлох со всемиз *******, пусть вакцинируют "спутником"! С таким призЕдентом и прочей зЕленью, боюсь всех украинцев придётся вакцинировать именно этим, ***** поможет с радостью!
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02.02.2021 13:55 Відповісти
Російським " супутником-новічком" !
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02.02.2021 13:55 Відповісти
Зеленский обещал вакцинироваться уникальной Украинской вакциной публично, которая должна быть готова, как было заявлено правительством в октябре, через 9 месяцев. Надо подождать и рекламировать национальный продукт, хотя ждать придется бесконечно. Украинцы и так знают, что амереканская вакцина эффективна почти на 100%. Хотя Степанову очень хочется китайскую, пусть ею и вакцинируются.
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02.02.2021 13:59 Відповісти
Сильно надеюсь что зЕлоху не придётся, не усидит в кресле! Та участь уготовлена для президента, а не призЕдента!
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02.02.2021 14:33 Відповісти
Всё правильно - первым должен сдохнуть **********! И далее по списку.
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02.02.2021 14:08 Відповісти
Не не не, не щаз пфайзером... потом, китайчиной, для примера, ну ка все.

И не как он ссал, а прилюдно, лучше посреди стадиона со зрителями. А ****.
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02.02.2021 19:08 Відповісти
До гланд янелоха дотянулся из ануса!
Степанов - молодес!
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02.02.2021 20:51 Відповісти
Здається вони не лікарі і не похилі, яка їм вакцинація. Робіть тим хто хоче вакцинуватися, а для інших природній відбір.
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03.02.2021 14:16 Відповісти
 
 