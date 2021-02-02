Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку

Голова Симоновського районного суду Москви В'ячеслав Детішин подав заяву про припинення повноважень. Крім того, в цьому ж райсуді змінили суддю, яка розглядатиме справу про зміну запобіжного заходу опозиційному політику Олексію Навальному у справі "Ів Роше".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє Znak.com, посилаючись на матеріали Кваліфікаційної колегії суддів Москви. Сайт колегії на момент публікації допису був недоступний.

У порядку денному засідання колегії від 28 січня сказано, що Детішин подав заяву про припинення повноважень з 1 березня. Яке рішення ухвалила колегія, невідомо.

"Зовсім незадовго до початку засідання стало відомо, що Навальному замінили суддю. Тепер же стало відомо, що подав у відставку глава Симоновського райсуду (його виїзне засідання сьогодні проходить у Мосміськсуді)", - йдеться в повідомленні видання.

Фото: скриншот сайту Кваліфікаційної колегії суддів Москви

У пресслужбі Симоновського суду підтвердили "МБХ медіа", що Детішин подав заяву про відставку, інших подробиць у суді не навели.

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2 лютого Симоновський районний суд на виїзному засіданні в Московському міському суді розглядає клопотання ФСВП, яка вимагає скасувати умовне покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі, призначене Олексію Навальному у справі "Ів Роше", і призначити йому реальний термін.

Перед засіданням стало відомо про заміну судді, яка буде розглядати справу Навального. Замість Юлії Окуневої, чиїх родичів ЗМІ пов'язали з контрактами для ФСВП, МВС і ФСО, в картці справи на сайті суду значиться Наталія Рєпнікова.