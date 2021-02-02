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Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку

Голова Симоновського районного суду Москви В'ячеслав Детішин подав заяву про припинення повноважень. Крім того, в цьому ж райсуді змінили суддю, яка розглядатиме справу про зміну запобіжного заходу опозиційному політику Олексію Навальному у справі "Ів Роше".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє Znak.com, посилаючись на матеріали Кваліфікаційної колегії суддів Москви. Сайт колегії на момент публікації допису був недоступний.

У порядку денному засідання колегії від 28 січня сказано, що Детішин подав заяву про припинення повноважень з 1 березня. Яке рішення ухвалила колегія, невідомо.

"Зовсім незадовго до початку засідання стало відомо, що Навальному замінили суддю. Тепер же стало відомо, що подав у відставку глава Симоновського райсуду (його виїзне засідання сьогодні проходить у Мосміськсуді)", - йдеться в повідомленні видання.

Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку 01

Фото: скриншот сайту Кваліфікаційної колегії суддів Москви

У пресслужбі Симоновського суду підтвердили "МБХ медіа", що Детішин подав заяву про відставку, інших подробиць у суді не навели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму

2 лютого Симоновський районний суд на виїзному засіданні в Московському міському суді розглядає клопотання ФСВП, яка вимагає скасувати умовне покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі, призначене Олексію Навальному у справі "Ів Роше", і призначити йому реальний термін.

Перед засіданням стало відомо про заміну судді, яка буде розглядати справу Навального. Замість Юлії Окуневої, чиїх родичів ЗМІ пов'язали з контрактами для ФСВП, МВС і ФСО, в картці справи на сайті суду значиться Наталія Рєпнікова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку - Цензор.НЕТ 5176 Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку - Цензор.НЕТ 3102
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02.02.2021 12:27
+7
То не Майдан, а хороводи а ля Білорусь.
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02.02.2021 12:41
+6
Сегодня на РАБссии Хождение по Мукам Алексея Толстого в перемешку с Горем от Ума Грибоедова Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 1196Короче На Дне,Максима Горького,еси коротко...
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02.02.2021 12:39
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На Зону Вона при вфя теж не потрапила.
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02.02.2021 13:18 Відповісти
Вчера смотрел эфир в Ютьюбе, Саша Сотник - Алина Витухновская.Раскритиковала Майдан Льохи по полному тарифу Перед заседанием по делу Навального сменили судью, а председатель райсуда Москвы подал в отставку - Цензор.НЕТ 4769
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02.02.2021 12:35 Відповісти
То не Майдан, а хороводи а ля Білорусь.
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02.02.2021 12:41 Відповісти
Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 8423 До Майдана ему еще -- украинский выучить и Крым вернуть.
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02.02.2021 12:52 Відповісти
Сегодня на РАБссии Хождение по Мукам Алексея Толстого в перемешку с Горем от Ума Грибоедова Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 1196Короче На Дне,Максима Горького,еси коротко...
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02.02.2021 12:39 Відповісти
+100500!!! Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 2590
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02.02.2021 12:52 Відповісти
Даже судьи не хотят настолько зашкварьваться- выполнять такой абсурдный приказ. А уволиться с тёплого места судьи- это потерять огромную зарплату, огромные премии и всевозможную халяву от государства. Но настолько прилюдно позорятся не хотят + против них введут санкции, тогда дорога на Запад точно закрыта, а у них там недвижимость и бабки.
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02.02.2021 12:39 Відповісти
нічо, басмачнскій суд єслічо всіда готоф)))
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02.02.2021 12:42 Відповісти
Судьи любят отпуск в «гнилой» Европе. А может и детки там учатся.))
Будут таки закрывать Лёху. Интересно, он ещё при жизни Путена выйдет или уже после? И выйдет ли?😳
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02.02.2021 12:43 Відповісти
В отставку он подал. Застрелится пусть! И Навальный тоже. И *****. Пусть они все там застрелятся. Вот был бы классный выпуск новостей!: Рашка вся застрелилась на...уй! Причины выяснять некому, бо ихняя говнополиция тоже застрелилась. Но ветер юго-западный, вонять нам не будет. Аминь.
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02.02.2021 12:43 Відповісти
ізмєна!!!!
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02.02.2021 12:44 Відповісти
Операция по смене дряхлеющего имперца на молодого на грани провала.
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02.02.2021 12:44 Відповісти
поменяли своего судью поставили, который будет садить Навального реально тупо невзирая ни на что
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02.02.2021 14:28 Відповісти
В Ютьюбе один хмырь мавзолейный меня спросил недавно...ну что ты бандеровец добился со своим Майданом? Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 658
Говорю,до ваших Майданов Степана Разина и Емельяна Пугачева Украина еще не доросла...,а мочить Чечню в сортире 2 раза могут только Мавзолейные,убеждая РАБссию что Чечня это РАБссия..
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02.02.2021 12:45 Відповісти
У орков эпидемия. Ящур. Ховайся кто может.
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02.02.2021 12:50 Відповісти
Бєларус расєянам - а хто ваші брати?

видео (55 сек. всего) -- https://www.youtube.com/watch?v=wRSOi27RwJ8&feature=youtu.be
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02.02.2021 12:50 Відповісти
таки ДА! Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 9187
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02.02.2021 13:04 Відповісти
Путина-***** загнали в капкан ,посадить Навального хреново ,новые санкции прилетят ,не посадить тоже хреново ,значит пошёл на уступки испугавшись Запада - КРАСИВАЯ МНОГОХОДОВОЧКА !
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02.02.2021 12:52 Відповісти
Ни кто, ни куда его не загонял. Пока раб не поймет, что рабовладельца надо гнать не из москвы, а из своего уезда толку не будет. Этот блогер похер и ***** и всем в Европе, а нам так и подавно, пусть сидит падло.
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02.02.2021 15:52 Відповісти
Вот так нужно готовится к суду над клоуном.
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02.02.2021 12:52 Відповісти
Столкнуть лбами Донбасс под прикрытием защиты рюсскаязычного населения от бандеровцев,это не скотство кремлевских баранов,это намного хуже...А потом орать на весь мир что виноваты Порошенко и Госдеп,это в высшей степени Идиотизм
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02.02.2021 12:55 Відповісти
3,5 года колонии ему для начала, вроде бы, хотят попробовать ))
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02.02.2021 13:04 Відповісти
Отвлекусь от политики,сбегаю в Ютьюб, сын нашел крутой музыкальный Джем "Энигма",музыка моей молодости в современной обработке.Говорит круто.
До вечера.
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02.02.2021 13:05 Відповісти
так эта тайна еще существует и сейчас. и в прошлом году у них альбум был.
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02.02.2021 14:24 Відповісти
П-у-т-е-н па-са-ди !!! П-у-т-е-н па-са-ди !!! П-у-т-е-н па-са-ди !!!

Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 4945 Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 4945 Перед засіданням у справі Навального змінили суддю, а голова райсуду Москви подав у відставку - Цензор.НЕТ 4945
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02.02.2021 14:26 Відповісти
Судя не захотел ложиться под каток сакций.
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02.02.2021 15:58 Відповісти
А когда Путина уберут, то что тогда будет с этими пропагандонами, агентурой и другими любителями Пуйла, в какой то момент они останутся без защитными.

Понимаете уберут Путина и им капец.
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02.02.2021 20:34 Відповісти
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