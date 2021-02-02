Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко
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Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що під час виключення Олександра Дубінського з фракції процедура була дотримана.
Про це Корнієнко сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Процедура була витримана, рішення ухвалено, Олександру Анатолійовичу бажаємо успіхів і прогресу в його подальшій політичній кар'єрі. Він багато зробив для нашої перемоги два роки тому, рік тому, він один з депутатів, які багато зробили для трансформацій, які відбулися. Але зараз ситуація склалася так, як склалася. Думаю, що він самобутній, молодий, активний політик. Не знаю, чи буде у нього можливість вести соцмережі, тому що є певні обмеження, хочеться побажати, щоб мінімальний рівень доступу до життя у нього зберігався, щоб не всі банківські картки закрили і, може, залишили якийсь телеграм-канал", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
1 лютого його виключили з фракції.
Будь ласка, зачекайте...
так расхваливал...ну так насхваливал ... прямо как сваха хромого жениха ))))
"Председатель ВР также прокомментировал слухи, что в случае исключения Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", в монобольшинстве, работающем на правах коалиции, станет меньше 226 депутатов, что является основанием для роспуска парламента."
Це визнання демонструє досить очевидні речі. Президент Володимир Зеленський не хотів виключення з фракції людини, яку американські інституції вважають учасником втручання у виборчі процеси в США. Для нього було б набагато зручніше, щоб проблема зникла, Дубинський на час пішов би у тінь, Коломойський б не образився, а американці переконалися б, що у оточенні Зеленського немає токсичних персон. І при цьому можна було б продовжувати керувати країною в тісному союзі з цими ж самими людьми і потішатися над американцями в дусі російського колеги Зеленського Михайла Задорного - вони ж тупі!
Але американці - вони не тупі, ні. І вони будуть вимагати від Зеленського не імітації, а реальних дій, які продемонструють, що недавній ставленник хижих олігархічних кланів позбувся їхньої опіки. Що рішення Зеленського - це не спроби догодити Коломойському або Ахметову, а прагнення реформувати країну. Що у своєму прагненні протистояти російській агресії Зеленський думає не про те, як не образити Путіна, а про те, як захиститиУкраїну.
І цеповинні бути не просто слова. Зеленський більше не на сцені «95 кварталу», хоч і не може зрозуміти різницю між цією ексцентричною сценою і кабінетом глави держави. Зеленський повинен буде продемонструвати повну і безповоротну відмову від контактів із олігархами та їхніми посіпаками. Справжню, а не імітовану відмову - щоб резиденту ЦРУ не було про що доповідати начальству. Зеленський повинен буде погодитися із кадровими рішеннями, які продемонструють цивілізованому світу, що він - разом з реформаторами і борцями з корупцією, з патріотами і захисниками країни, а не з угодовцями, пристосуванцями і колабораціоністами. Огидне шоу, яке почалося після обрання Зеленського президентом країни, має змінитися нормальним політичним життям цивілізованої держави - а не того жебрацького бантустана без вакцин, на який Зеленський, його оточення і олігархи перетворюють Україну.
І якщо Зеленський цього не зробить - ніхто йому не повірить, не допоможе і грошей не дасть. Навіть якщо він умовить Дубинського і Коломойського на час заховатися.
Портников Віталій
І так, порівнювати Байдена і х@йла - все рівно, що Форд Мустанг і ладу феКаліну!
Это все равно что пожелать преступнику успехов в профессиональной деятельности.