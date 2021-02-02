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Новини Політика України
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виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Корнієнко (649) Дубінський Олександр (415)

Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, -

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що під час виключення Олександра Дубінського з фракції процедура була дотримана.

Про це Корнієнко сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Процедура була витримана, рішення ухвалено, Олександру Анатолійовичу бажаємо успіхів і прогресу в його подальшій політичній кар'єрі. Він багато зробив для нашої перемоги два роки тому, рік тому, він один з депутатів, які багато зробили для трансформацій, які відбулися. Але зараз ситуація склалася так, як склалася. Думаю, що він самобутній, молодий, активний політик. Не знаю, чи буде у нього можливість вести соцмережі, тому що є певні обмеження, хочеться побажати, щоб мінімальний рівень доступу до життя у нього зберігався, щоб не всі банківські картки закрили і, може, залишили якийсь телеграм-канал", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Він мажоритарник, його не позбавиш просто так... Хоча слуги і не горять бажанням, просто бояться американців, то вирішили виключити із фракції кацапського шпійон. Для Саші страшніше, що йому ютюб-канал заблокували і банкіські картки. Але тут питання до зеленого Баканова - де кримінальні справи за шпіонаж на користь кацапів???
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02.02.2021 13:09
+4
Москалику, чого свого триколора встидаєшся?
І так, порівнювати Байдена і х@йла - все рівно, що Форд Мустанг і ладу феКаліну!
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02.02.2021 13:13
+3
У коментарі керівника фракції «Слуга народу» Д.Арахамія щодо виключення з фракції його коллеги Дубинського є показове визнання: президент В.Зеленський закликав Дубинського вийти з фракції «хоча б тимчасово», щоб не кидатитінь на їїрепутацію - і на репутацію самого Зеленського відповідно .
Це визнання демонструє досить очевидні речі. Президент Володимир Зеленський не хотів виключення з фракції людини, яку американські інституції вважають учасником втручання у виборчі процеси в США. Для нього було б набагато зручніше, щоб проблема зникла, Дубинський на час пішов би у тінь, Коломойський б не образився, а американці переконалися б, що у оточенні Зеленського немає токсичних персон. І при цьому можна було б продовжувати керувати країною в тісному союзі з цими ж самими людьми і потішатися над американцями в дусі російського колеги Зеленського Михайла Задорного - вони ж тупі!
Але американці - вони не тупі, ні. І вони будуть вимагати від Зеленського не імітації, а реальних дій, які продемонструють, що недавній ставленник хижих олігархічних кланів позбувся їхньої опіки. Що рішення Зеленського - це не спроби догодити Коломойському або Ахметову, а прагнення реформувати країну. Що у своєму прагненні протистояти російській агресії Зеленський думає не про те, як не образити Путіна, а про те, як захиститиУкраїну.
І цеповинні бути не просто слова. Зеленський більше не на сцені «95 кварталу», хоч і не може зрозуміти різницю між цією ексцентричною сценою і кабінетом глави держави. Зеленський повинен буде продемонструвати повну і безповоротну відмову від контактів із олігархами та їхніми посіпаками. Справжню, а не імітовану відмову - щоб резиденту ЦРУ не було про що доповідати начальству. Зеленський повинен буде погодитися із кадровими рішеннями, які продемонструють цивілізованому світу, що він - разом з реформаторами і борцями з корупцією, з патріотами і захисниками країни, а не з угодовцями, пристосуванцями і колабораціоністами. Огидне шоу, яке почалося після обрання Зеленського президентом країни, має змінитися нормальним політичним життям цивілізованої держави - а не того жебрацького бантустана без вакцин, на який Зеленський, його оточення і олігархи перетворюють Україну.
І якщо Зеленський цього не зробить - ніхто йому не повірить, не допоможе і грошей не дасть. Навіть якщо він умовить Дубинського і Коломойського на час заховатися.
Портников Віталій
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02.02.2021 13:04
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02.02.2021 13:01 Відповісти
Вот бы так всем "слугам" пожелать успеха .
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02.02.2021 12:45 Відповісти
а хорошего настроения? )
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02.02.2021 12:46 Відповісти
весь собачий род исключить
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02.02.2021 12:47 Відповісти
Прогнулись.
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02.02.2021 12:50 Відповісти
Абидно, що у вас жовтий господин?
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02.02.2021 12:52 Відповісти
Привет! Ты как? Надеюсь получше, чем этот исключенный?! Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6243
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02.02.2021 12:57 Відповісти
можно глянуть Г+Г, - если там зеленский еще не убил собственного брата, значит ваше "исключение" цирк для зебилов)
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02.02.2021 12:49 Відповісти
ой...как будто извиняется...))) аж заизжожило))))
так расхваливал...ну так насхваливал ... прямо как сваха хромого жениха ))))
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02.02.2021 12:49 Відповісти
Юлия Владимировна подставит плечо. Процедура исключения Дубинского была выдержана, желаем ему успеха, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 814

"Председатель ВР также прокомментировал слухи, что в случае исключения Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", в монобольшинстве, работающем на правах коалиции, станет меньше 226 депутатов, что является основанием для роспуска парламента."
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02.02.2021 12:49 Відповісти
Как там мама? Волнуюсь я отчего-то? Ведь она всё ещё любит скорость, а погоды щас вон какие!
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02.02.2021 12:50 Відповісти
Машини буде продавати, бо синочку банківські карточки заблокували, харчуватися якось же треба.
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02.02.2021 13:53 Відповісти
Ух ,сейчас ДУБИНУШКА как УХНЕТи САМА ПОЙДЁТ-САМА ПОЙДЁТ ... Процедура исключения Дубинского была выдержана, желаем ему успеха, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6416
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02.02.2021 12:50 Відповісти
Вангую, що по "печерних" судах, так би мовити шляхом Трампа і вірогідно з таким же успіхом.
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02.02.2021 13:56 Відповісти
У коментарі керівника фракції «Слуга народу» Д.Арахамія щодо виключення з фракції його коллеги Дубинського є показове визнання: президент В.Зеленський закликав Дубинського вийти з фракції «хоча б тимчасово», щоб не кидатитінь на їїрепутацію - і на репутацію самого Зеленського відповідно .
Це визнання демонструє досить очевидні речі. Президент Володимир Зеленський не хотів виключення з фракції людини, яку американські інституції вважають учасником втручання у виборчі процеси в США. Для нього було б набагато зручніше, щоб проблема зникла, Дубинський на час пішов би у тінь, Коломойський б не образився, а американці переконалися б, що у оточенні Зеленського немає токсичних персон. І при цьому можна було б продовжувати керувати країною в тісному союзі з цими ж самими людьми і потішатися над американцями в дусі російського колеги Зеленського Михайла Задорного - вони ж тупі!
Але американці - вони не тупі, ні. І вони будуть вимагати від Зеленського не імітації, а реальних дій, які продемонструють, що недавній ставленник хижих олігархічних кланів позбувся їхньої опіки. Що рішення Зеленського - це не спроби догодити Коломойському або Ахметову, а прагнення реформувати країну. Що у своєму прагненні протистояти російській агресії Зеленський думає не про те, як не образити Путіна, а про те, як захиститиУкраїну.
І цеповинні бути не просто слова. Зеленський більше не на сцені «95 кварталу», хоч і не може зрозуміти різницю між цією ексцентричною сценою і кабінетом глави держави. Зеленський повинен буде продемонструвати повну і безповоротну відмову від контактів із олігархами та їхніми посіпаками. Справжню, а не імітовану відмову - щоб резиденту ЦРУ не було про що доповідати начальству. Зеленський повинен буде погодитися із кадровими рішеннями, які продемонструють цивілізованому світу, що він - разом з реформаторами і борцями з корупцією, з патріотами і захисниками країни, а не з угодовцями, пристосуванцями і колабораціоністами. Огидне шоу, яке почалося після обрання Зеленського президентом країни, має змінитися нормальним політичним життям цивілізованої держави - а не того жебрацького бантустана без вакцин, на який Зеленський, його оточення і олігархи перетворюють Україну.
І якщо Зеленський цього не зробить - ніхто йому не повірить, не допоможе і грошей не дасть. Навіть якщо він умовить Дубинського і Коломойського на час заховатися.
Портников Віталій
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02.02.2021 13:04 Відповісти
А шо в принципі трапилось? Ну виключили його з ХВракції, і Шо. Шо дальше? Мандата ніхто не позбавив. Буде й далі слугам повітря псувати Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2602
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02.02.2021 13:04 Відповісти
Він мажоритарник, його не позбавиш просто так... Хоча слуги і не горять бажанням, просто бояться американців, то вирішили виключити із фракції кацапського шпійон. Для Саші страшніше, що йому ютюб-канал заблокували і банкіські картки. Але тут питання до зеленого Баканова - де кримінальні справи за шпіонаж на користь кацапів???
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02.02.2021 13:09 Відповісти
Москалику, чого свого триколора встидаєшся?
І так, порівнювати Байдена і х@йла - все рівно, що Форд Мустанг і ладу феКаліну!
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02.02.2021 13:13 Відповісти
Я не прав, Мой жутко нэзалэжный и свободолюбивый, собиратель польской редиски? Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9178
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02.02.2021 13:15 Відповісти
Ти хоч коми навчися нормально розставляти... Чому кацапські тролі завжди такі тупі і неграмотні? Що у тебе за утворення, ПТУ?))))))
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02.02.2021 13:21 Відповісти
Твой слив засчитан Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1067 Хотя для тебя это еще несёт и прямой смысл... наверное канализационные сливы в Польше тоже твой профиль, гастербайтер?
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02.02.2021 13:24 Відповісти
Знову ком немає... Так яке утворення маєш?))
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02.02.2021 13:32 Відповісти
Десь в районі Немирова, Жмеринки та Вінниці.
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02.02.2021 13:33 Відповісти
Оспаді, ти з яндекс-транслейтом мене читаєш, чи що?
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02.02.2021 13:50 Відповісти
Ну. як хошь, най буде так Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7377
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02.02.2021 13:51 Відповісти
То шо там дядьку, перемога вже близько? Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7370
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02.02.2021 13:52 Відповісти
Саме так, прийшли годинники брати стовбури і цибулі та міняти державний будуй. Бо нема сечі терпіти ці пекельні борошна!
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02.02.2021 13:58 Відповісти
Мовчить дядьку, я і так бачу що ви дурник Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1938
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02.02.2021 14:06 Відповісти
Ну якщо "хошь" - то точно він з "Южного Бутово"... Хоча-б, віртуально...У товариша, в Чернігові, прямо в його під"їзді, виловили такого "Ложкинда", з кацапським паспортом. Зняв квартиру, завіз апаратуру, літературу підривну... Почав паскудить в Інтернет. Пов"язали СБУшники, в тому році...
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02.02.2021 15:53 Відповісти
Ага, "москалику". Саме так. Імперсько-сталінський народ РФії, бздить і далі позбутися свого задавненого цісаря та тирана: Зато ми ядерная дєржава, що живе китайськими продуктами, технікою і шмотками..
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02.02.2021 13:37 Відповісти
Да, у Украины нужно учиться как жить на металлололме, бурштыне и рапсе, и никакой головной боли о высоких технологиях Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1371
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02.02.2021 13:40 Відповісти
Капец дебил.
Это все равно что пожелать преступнику успехов в профессиональной деятельности.
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02.02.2021 13:14 Відповісти
При исключении из фракции, правильно было бы и депутатского мандата лишать. А так это только фикция.
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02.02.2021 13:15 Відповісти
та собачий рот в депутатскую группу "за майбах" сразу переползет
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02.02.2021 13:27 Відповісти
Ов! То воно ще й партійному начальстві ходить? Нєпорядок, мама!
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02.02.2021 13:31 Відповісти
У фракціі "слуг" розкол...Лінія розколу - по одну сторону під...раси чесні але тупі,по другу під...раси хитрі і злодійкуваті...Чесність не сумісна з хитрістю,а тупість довго не краде...Політичний конфлікт інтересів...
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02.02.2021 13:33 Відповісти
Дотримано Закон чи ні... це Портнов вирішить
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02.02.2021 13:44 Відповісти
Дуремары зеленые, этот ваш финт ушами проканает перед лопухом зебильным. Перед американцами вам придётся определиться с тем, что вы будете танцевать: сальсу, танго, или может монолог клоуна с названием: «А почему?». В общем есть над чем подумать(без знаков препинания и всяких других разделителей).
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02.02.2021 14:04 Відповісти
В Дубинського тільки життя починається. Скільки соратників Овоча повернулось з Росії - грошей вистачає на всіх, тусуються на путінських канал і живуть непогано.
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02.02.2021 17:18 Відповісти
 
 