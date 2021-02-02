Процедура виключення Дубінського була дотримана, бажаємо йому успіху, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що під час виключення Олександра Дубінського з фракції процедура була дотримана.

Про це Корнієнко сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Процедура була витримана, рішення ухвалено, Олександру Анатолійовичу бажаємо успіхів і прогресу в його подальшій політичній кар'єрі. Він багато зробив для нашої перемоги два роки тому, рік тому, він один з депутатів, які багато зробили для трансформацій, які відбулися. Але зараз ситуація склалася так, як склалася. Думаю, що він самобутній, молодий, активний політик. Не знаю, чи буде у нього можливість вести соцмережі, тому що є певні обмеження, хочеться побажати, щоб мінімальний рівень доступу до життя у нього зберігався, щоб не всі банківські картки закрили і, може, залишили якийсь телеграм-канал", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.