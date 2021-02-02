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Рада має намір передати Вищій раді правосуддя повноваження ВККС з відбору суддів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада має намір передати Вищій раді правосуддя повноваження ВККС з відбору суддів

Верховна Рада має намір до формування повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) тимчасово передати Вищій раді правосуддя (ВРП) окремі повноваження з метою завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів.

Ухвалення в першому читанні законопроєкту №4229 про внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" про завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів на пленарному засіданні у вівторок підтримав 251 народний депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою, метою ухвалення законопроєкту є забезпечення законодавчого врегулювання тимчасової передачі повноважень ВККС у ВРП з проведення та завершення спеціальної перевірки, оголошення, проведення та визначення результатів конкурсів для кандидатів на посаду судді.

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На думку авторів законодавчої ініціативи, ухвалення законопроєкту сприятиме частковому подоланню кадрової кризи в судовій системі і забезпеченню стабільності її роботи.

Йдеться про тимчасову передачу повноважень ВККС Вищій раді правосуддя щодо проведення і завершення спеціальної перевірки, оголошення, проведення та визначення результатів конкурсів для кандидатів у судді.

Закон передбачає тимчасову зміна процедури відбору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур.

Документ унормовує порядок тимчасової передачі ВРП повноважень ВККС щодо проведення і завершення спеціальної перевірки, проведення та визначення результатів конкурсів для кандидатів у судді, а також оголошення, проведення та визначення результатів конкурсу для кандидатів на посаду судді, які пройшли всі процедури відбору, але набрали менше 75% максимально можливого балу кваліфікаційного іспиту.

Автор: Наталя Джума
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02.02.2021 12:53 Відповісти
судова Зе"реформа" продовжується; але цю антиреформу зебіли "не помічають": досі ще закидають коаліції минулого складу ВР стосовно ніби "144 потужних реформи".
Тим часом дискредитація судової реформи продовжується...
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02.02.2021 12:56 Відповісти
Судья Дред будет отбирать ....
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02.02.2021 12:59 Відповісти
Остогидло вже дивитися це шоу 7 років поспіль.
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02.02.2021 13:00 Відповісти
отдайте эти полномочия америкосам или европейцам.
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02.02.2021 13:19 Відповісти
Где-же тогда всп харчеваться будут?
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02.02.2021 13:32 Відповісти
Кому бы передать полномочия ОАСК ?
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02.02.2021 14:14 Відповісти
 
 