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Понад 10 тис. чиновників не понесуть кримінальну відповідальність за неподання декларації, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Понад 10 тис. чиновників не понесуть кримінальну відповідальність за неподання декларації, - НАЗК

Понад 10 тис. посадових осіб, які навмисне не подали декларації, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, оскільки своїм рішенням від 27.10.2020 року Конституційний Суд України скасував відповідну статтю Кримінального кодексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Серед суб'єктів декларування, які не подали декларації, є і колишні народні депутати. Серед них: Андрій Лозовий, Андрій Шинькович і Іван Винник.

"Понад 10 тисяч посадовців, які навмисне не подали декларації, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, оскільки своїм рішенням від 27.10.2020 року Конституційний суд України скасував відповідну статтю Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, не має зворотної дії в часі. Якщо норма закону не діяла на момент вчинення злочину, особа не може бути притягнута до відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до Ради законопроєкт про обмеження або позбавлення волі за брехню в декларації

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 9179
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02.02.2021 12:50
+4
Как говориться в 28 сонете Бытия Янелоха 43-го, - И благословил их ЗЕ, и сказал им ЗЕ: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте карманы свои и счета в офшорах и не только там, и обладайте ею, страной, и владычествуйте над ЗеДятлами, и над ЗеЛохами, и над всяким тупыми животным из племени избирателей ЗЕ, пресмыкающимся перед вами по земле.
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02.02.2021 13:05
+3
Ещё одна победа зели ?
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02.02.2021 12:49
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НУ КАКАЯ МИЛОТА ..... Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 3653
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02.02.2021 12:49 Відповісти
-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу, хлеб и побежал прочь.
-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!(с)
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02.02.2021 13:21 Відповісти
Ещё одна победа зели ?
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02.02.2021 12:49 Відповісти
Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 9179
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02.02.2021 12:50 Відповісти
Ай да молодцы! Ай да ςγκιны сыны!
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02.02.2021 12:51 Відповісти
так зеленский же все "восстановил"? Или не совсем все? Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 7396
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02.02.2021 12:51 Відповісти
Те, кто не подал декларации после восстановления ответственности, будут отвечать.
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02.02.2021 12:56 Відповісти
дай Бог!
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02.02.2021 13:17 Відповісти
Це перемога?
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02.02.2021 12:52 Відповісти
еще какая
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02.02.2021 13:18 Відповісти
Не может быть !!;
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02.02.2021 12:52 Відповісти
Скот (гои)всё стерпят,жгите исчо кошерные!
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02.02.2021 12:55 Відповісти
Лозовой - Ляшко
Шинькович - самовыдвиженц
Винник - БПП
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02.02.2021 12:56 Відповісти
Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 9634
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02.02.2021 12:59 Відповісти
Еще одна безоговорочная победа Зели над ..... здравым смыслом зебилов

Более 10 тыс. чиновников не понесут уголовной ответственности за непредоставление декларации, - НАПК - Цензор.НЕТ 5143
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02.02.2021 12:56 Відповісти
Так я не понял, Петю посодют или нет??! Доколе эти опшоры нам жить будут мешать?!
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02.02.2021 12:57 Відповісти
т.е теперь те декларации и на фиг никому не нужны ...
10 000 брехунов в декларации...это может достойно каконить рекорда у.... Гиннесса? ))))
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02.02.2021 12:57 Відповісти
тогда граждане Украины не обязаны платить налоги и оплачивать коммуналку.
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02.02.2021 12:58 Відповісти
Граждане Украины обязаны на выборах думать головой, а не задницей. Все остальное вторично.
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02.02.2021 13:01 Відповісти
Мафия криминала , судей , олигархов и коррупционеров - чиновников -становиться все более крепче. Скоро обгонят Эквадор 😀😀😀
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02.02.2021 12:59 Відповісти
Эквадор не вводил санкции против Никарагуа, кишка у них тонка! Так шо мы мчим впереди на белом коне! Только бы треуголку у фельдмаршала ветром не сдуло!
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02.02.2021 13:02 Відповісти
"руки цих чиновників нічого не крали!" (С) )
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02.02.2021 13:00 Відповісти
Ніби-то хоч-ктось поніс відповідальність за це, липові ви антикорупціонери!
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02.02.2021 13:02 Відповісти
С 2014 по 2919 кто из коррупционеров понёс уголовную ответственность? Сейчас из цветочков выросли ягодки. Прыскать цветочки надо было раньше.
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02.02.2021 13:35 Відповісти
Вони вже тридцять років ростуть- які ягідки? Це непролазні хащі!!!
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02.02.2021 13:40 Відповісти
Досягнення на досягненні. Слеподыры криворукие.
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02.02.2021 13:05 Відповісти
Как говориться в 28 сонете Бытия Янелоха 43-го, - И благословил их ЗЕ, и сказал им ЗЕ: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте карманы свои и счета в офшорах и не только там, и обладайте ею, страной, и владычествуйте над ЗеДятлами, и над ЗеЛохами, и над всяким тупыми животным из племени избирателей ЗЕ, пресмыкающимся перед вами по земле.
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02.02.2021 13:05 Відповісти
С судей, которые голосовали за отмену закона, нужно содрать мантии. Тупые ублюдки. Понад 10 тис. чиновників не понесуть кримінальну відповідальність за неподання декларації, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8082 К тому же, как минимум трое из них сами подавали недостоверные декларации. А один проходил по уголовному делу о коррупции. Это сказка просто, а не Конеституционный суд.
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02.02.2021 13:25 Відповісти
__А в Китае вешают ! странные эти китайцы. Понад 10 тис. чиновників не понесуть кримінальну відповідальність за неподання декларації, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2623 Понад 10 тис. чиновників не понесуть кримінальну відповідальність за неподання декларації, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5604
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02.02.2021 13:31 Відповісти
У тому числі і особисто Зеленський...
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02.02.2021 13:45 Відповісти
Шкоду може компенсувати держава українцям відмінивши податки
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02.02.2021 14:11 Відповісти
Это все что нужно знать о борьбе с коррупцией в нашей стране
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02.02.2021 15:44 Відповісти
Собаки знали, що робили!!!
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02.02.2021 17:26 Відповісти
 
 