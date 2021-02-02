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Експерти рекомендують скасувати податковий контроль за сумарного доходу менш як 400 тис. грн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Експерти рекомендують скасувати податковий контроль за сумарного доходу менш як 400 тис. грн

Скасування податкового контролю за підприємцями та громадянами з річним доходом менш як 400 тис. грн стане стимулом для виходу мікробізнесу з тіні і збільшить кількість офіційно зареєстрованих самозайнятих людей.

Про це заявив голова Ради інституційних реформ Олександр Кучеренко.

За даними ради, в Україні чверть ФОП - приблизно 440 тис. - мають річні обіги менше 400 тис. грн.

За словами Кучеренка, такі підприємства не є інструментом для олігархічної оптимізації податків, тому надмірний контроль за ними неефективний.

Експерти також зазначають, що на відміну від України, в міжнародній практиці прийнято рахувати ефективність системи збору податків. У США збір 100 дол. податків обходиться платникам податків у 0,32 долара. В Індії та Польщі - 0,58 і 0,65 доларів відповідно.

За розрахунками Ради інституційних реформ, аналогічний показник України значно вищий - країна витрачає 1,08 долара на кожні 100 доларів зібраних податків.

На думку експертів, скасування перевірок для підприємців з оборотами до 400 тис. грн. вивільнить тисячі працівників податкових органів, що зменшить кошторис на збір податків для їхніх платників.

Зменшення податкового тиску також є світовим трендом - розвинені країни застосовують податкові механізми для заохочення міжнародних інвесторів.

Наприклад, Туреччина скасувала ПДВ для капітальних вкладень та різко скоротила час очікування на повернення ПДВ. Завдяки цьому країна за один рік піднялась в рейтингу Paying Taxes з 80-ї на 20-ту сходинку. Україна ж, навпаки, втратила бали в рейтингу. Це сталось лише тому, що українська система оподаткування не змінювалась в той час, коли інші країни автоматизували процеси сплати та контролю та спростили адміністрування.

На думку Кучеренка, для зниження податкового контролю є й ідеологічна причина. Україна зазнала серйозних соціальних потрясінь за останні 100 років.

На відміну від заможних європейських країн, у нас була зупинена сталість накопичення статків - в родин забирали землю, майно, засоби виробництва. У цьому контексті щорічні доходи до 400 тис. грн лише у 2,5 раза вище середньої зарплати по Україні.

Тому експерт вважає, що податкова політика нашої країни повинна сприяти накопиченню капіталу якнайширшими верствами населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у парламенті роздумують над ідеєю впровадження нового податку, надходження з якого підуть до місцевих бюджетів. Таким чином влада намагається знайти діалог з регіонами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Он правильно говорит.
400 тыс оборот в год это примерно 33,3 тыс в месяц. Если маржа составляет 20%, то чистая прибыль получается 6,6 тыс грн в мес. Это практически минималка. И государство тратит средства чтобы контролировать людей, зарабатывающих минималку. Это экономически не целесообразно и глупо. Лучше кинуть ресурс на проверку более крупной рыбы типа коломойши.
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02.02.2021 13:33
+5
Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8589
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02.02.2021 13:03
+4
А в нас когось посадили за несплату податків?..Хіба того,хто купив євробляху і не відстебнув чиновникам її повну вартість...А Коломоя з Ахметкою,які мільярди винні бюджету в упор не бачать...
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02.02.2021 13:27
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Эксперты рекомендуют отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8589
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02.02.2021 13:03 Відповісти
ВСЕ НАЛОГИ НА МИНИМАЛКУ НАДО ОТМЕНЯТЬ !!!
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02.02.2021 13:05 Відповісти
Шо за цікавий експерт? В плані перевірки на цей рік стоюїть трохи більше 1500 осіб підприємців і я впевнений, що у кожного дохід більше 1 млн грн. Дивна ініціатива...
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02.02.2021 13:09 Відповісти
Я його всерйоз не сприймаю, цього спеціаліста з усього не світі.
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02.02.2021 13:10 Відповісти
Розповідала журналістка з телеканалу "Прямий". Прислали до них перед президентськими виборами 2019 "експерта", вона його запитує - Ви хто? - Бармен з Борисполя, відповідає той...
Нам, на всіх телеканалах таких "експертів" підсовують, головне щоб язиком мололи те, що олігархів-господарів влаштовує.
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02.02.2021 14:10 Відповісти
В нас нема журналістів- тим більше на таких пропагандонських каналах, як "Прямий", "Г+Г" та їм подібних.
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02.02.2021 14:17 Відповісти
Більша частина персоналу, просто працює за зарплату, часто навіть ті які несуть пургу на перших позиціях. Вибору в них немає, безробітні в чергу стоять.
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02.02.2021 14:28 Відповісти
Їх хтось примушував обирати таку ницу професію?
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02.02.2021 14:40 Відповісти
Разумное предложение
И налоги 5/10 по Балашову
Нечего в нищей стране третьего мира ОБДИРАТЬ НАРОД
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02.02.2021 13:20 Відповісти
А в нас когось посадили за несплату податків?..Хіба того,хто купив євробляху і не відстебнув чиновникам її повну вартість...А Коломоя з Ахметкою,які мільярди винні бюджету в упор не бачать...
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02.02.2021 13:27 Відповісти
Он правильно говорит.
400 тыс оборот в год это примерно 33,3 тыс в месяц. Если маржа составляет 20%, то чистая прибыль получается 6,6 тыс грн в мес. Это практически минималка. И государство тратит средства чтобы контролировать людей, зарабатывающих минималку. Это экономически не целесообразно и глупо. Лучше кинуть ресурс на проверку более крупной рыбы типа коломойши.
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02.02.2021 13:33 Відповісти
Рыба-коломойша, в сеть не помещается и через ячейки проскакивает..
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02.02.2021 14:13 Відповісти
Ви правильно кажете, але тут не до кінця зрозуміло, що мається на увазі, - річний оборот (обіг), чи річний прибуток (доход).
Це абсолютно різні речі, але у новині взаємосуперечна інформація. В одному рядку йдеться про обіг, а в іншому, - про прибуток.

Скасування податкового контролю за підприємцями та громадянами з річним доходом менш як 400 тис. грн

За даними ради, в Україні чверть ФОП - приблизно 440 тис. - мають річні обіги менше 400 тис. грн.
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02.02.2021 14:20 Відповісти
Та яка різниця? Ну заробив навіть чистими ті 1000 баксів на місяць - хіба це гроші, щоб їх "контролювати"? Комуналку оплатив, харчі-садочки, може ще й собаку доведеться продати. То не гроші, то сльози.
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02.02.2021 14:37 Відповісти
Прибыль - прибуток. Доход - дохід, обіг у ФОПа - це той же дохід. Такими категориями оперируют и налоговики.
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02.02.2021 15:19 Відповісти
А як може бути маржа 20 у фізособи ,на фізособи ПДВ 20 + ПДФО 20 це при отриманні доходу,а потім ще один ПДВ 20 коли витрачаєш
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02.02.2021 17:52 Відповісти
отменить налоговый контроль при суммарном доходе менее 400 тыс. грн...

Важно отметить: при суммарном задекларированном доходе. На самом деле там может и сто миллионов, но покажут только 399 тыс. И как это правило выведет кого-то из тени? Да НАОБОРОТ. Те кто показывает 500-600 и тп теперь будут показывать 390. То есть эта хрень еще хуже сделает. Неужели эти кретины не понимают, что создавая любую лазейку- они толкают людей ей воспользоваться?
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02.02.2021 13:35 Відповісти
Ты мыслишь категорией совка и сразу записал всех мелких фопов в мошенники.
Тут вопрос в культуре уплаты налогов. у нас ее нет, с этими государству нужно будет ещё долго работать. В развитых экономиках предприниматели более ответственно относятся к уплате налогов.
Но работает это по другому. Если ты часть денег не декларируеш, а потом покупаешь дорогую недвижимость или ещё что нибудь, тогда всегда можно задать вопрос, откуда деньги.
Это как наши чиновники вроде бы зарабатывают несколько тысяч долларов в месяц , а живут в особняках за миллионы.
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02.02.2021 13:50 Відповісти
У меня куча знакомых и мелких и покрупнее и ни один честно не платит налоги. И среди их знакомых таких или нет или единицы. На какие деньги ты машину купил - вообще никого не интересует. А вот если остров купишь - так то не на свои, а на деньги бабушки, жены и пр.
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02.02.2021 15:49 Відповісти
Пару раз чесно все заплатиш і залишишся з голою сракою😆
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02.02.2021 18:07 Відповісти
Может еще и % контролирующих, проверяющих, учитывающих снизить до уровня Швейцарии?
Например, кабинет министров Швейцарии - 8 человек (вместе с замами, помами и водителями).
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02.02.2021 13:47 Відповісти
І президент Конфедерації змінюється щороку. )))
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02.02.2021 14:22 Відповісти
"400 тыс." видимо всё-таки берутся не с потолка: в налоговой есть отчеты ФОПов, скажем за последние 10 лет.
По отчетам по форме 20-ОПП видны "средства производства"(коммерческая недвижимость). Делается простой анализ - и картина видна.
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02.02.2021 13:53 Відповісти
Опять путают доход и оборот)
При обороте в 400 тысяч, доход может быть и 50тыс и 5тыс)
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02.02.2021 14:26 Відповісти
А може і взагали його не бути. Карантини підкосили фопів, тут вижити бізнесу проблема, а його ще й дрючать.
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02.02.2021 14:39 Відповісти
Правильно, при таких доходах можно было бы отменить налоги.
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02.02.2021 14:34 Відповісти
и они сядут на шею остальным налогоплательщикам?
Автор не об отмене налогов, а о том чтобы отменить проверки и кучу отчетов для налоговой. А налоги остаются.
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02.02.2021 15:11 Відповісти
Все было так хорошо написано, а закончилось как всегда дерьмом - новыми налогами.
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02.02.2021 17:06 Відповісти
Для начала нужно установить минимальный базовый доход. (В США 7200 $) У кого ниже базового дохода - доплачивает государство, у кого выше - платит налог по прогрессивной шкале.
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02.02.2021 18:58 Відповісти
Для начала нужно установить минимальный базовый доход. (В США 7200 $) У кого ниже базового дохода - доплачивает государство, у кого выше - платит налог по прогрессивной шкале. Чтобы минимизировать контроль, ввести налог с оборота.
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02.02.2021 19:00 Відповісти
 
 