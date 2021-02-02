Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В "Слузі народу" поки не визначилися, в якому форматі будуть співпрацювати з фракцією "Батьківщина".
Про це розповів у коментарі журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це ж не просто ми танцюємо якийсь вальс разом з іншою партією. Треба визначитись, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі. І чому це буде присвячено. Бо у нас багато розбіжностей із Юлією Володимирівною: вона пропонує газ по три гривні, а ми пропонуємо, щоб ринок газу був, вона проти продажу землі, а ми за. В мене питання, що це за танок буде, щоб не виявилось, що один партнер танцює танго, а інший взагалі пробіжку робить. Треба домовитись щодо принципів, з якими ми працюємо, а потім далі говорити про якийсь формат: коаліція чи просто підтримка, чи спільне голосування, чи просто підтримка законопроєктів. Ми бачимо, що в "Слуги народу" є в принципі співпраця з різними фракціями щодо різних питань і вона не формалізується якимись угодами", - сказав Корнієнко.
За його словами, на рівні двох фракцій постійно ведеться діалог "щодо окремих законопроєктів, реформ і тих позицій, щодо яких розбігаються думки".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.
Будь ласка, зачекайте...
В Європі подібні партії при владі десятиліттями. Та і в штатах демократи ідеологічно дуже близько.
Коаліція між соціал-демократами і лібералами (СН і Голос) в принципі можлива.
Там просто більш ні з ким домовлятись. Все інше повністю у власності олігархів.
эх, эх, эх невежда корниенко, аки забыл : кто платит, тот и барышню танцует и ее не спрашивает хочет она танго, вальс или ламбаду
Про це повідомляє прес-служба компанії.
В "Укренерго" пояснили, що згідно із ч.11. ст.38 ЗУ "Про ринок електричної енергії", Оператор системи передачі має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.
"Відповідно до ч.9 ст.38 закону, обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки у аварійних ситуаціях, а відповідно до ч.12 ст.38 ОСП має право обмежувати доступну пропускну спроможність виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про ринок електричної енергії", повноваження НКРЕКП анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року.
"Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП №766 від 08.04.2020 р., якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році", - пояснили в компанії.
"Зазначених в законі підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує.
Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії", НЕК "Укренерго" відновило аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році.
Також наголошуємо, що графіки імпорту/експорту завжди погоджуються лише в тих обсягах, які дозволяють гарантувати дотримання меж операційної безпеки енергосистеми, а зокрема і наявність необхідного обсягу резервів для балансування енергосистеми (ст.38 Закону)", - підкреслили в прес-службі.
вот это пусть танцуют.. канкан)
Но как-то и не жалко. Одноразовая получилась партия. С президентом вопрос пока открытый.
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Сказано було давно, але ніби про день сьогоднішній.
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад!
Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
А потом наоборот!
Дамы, дамы, помогите Вове,
Помогите Вове, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!
Я не видел "яблочко" в паре, но с удовольствием посмотрю, очень люблю всякие збочення.