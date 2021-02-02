Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі"

В "Слузі народу" поки не визначилися, в якому форматі будуть співпрацювати з фракцією "Батьківщина".

Про це розповів у коментарі журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це ж не просто ми танцюємо якийсь вальс разом з іншою партією. Треба визначитись, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі. І чому це буде присвячено. Бо у нас багато розбіжностей із Юлією Володимирівною: вона пропонує газ по три гривні, а ми пропонуємо, щоб ринок газу був, вона проти продажу землі, а ми за. В мене питання, що це за танок буде, щоб не виявилось, що один партнер танцює танго, а інший взагалі пробіжку робить. Треба домовитись щодо принципів, з якими ми працюємо, а потім далі говорити про якийсь формат: коаліція чи просто підтримка, чи спільне голосування, чи просто підтримка законопроєктів. Ми бачимо, що в "Слуги народу" є в принципі співпраця з різними фракціями щодо різних питань і вона не формалізується якимись угодами", - сказав Корнієнко.

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За його словами, на рівні двох фракцій постійно ведеться діалог "щодо окремих законопроєктів, реформ і тих позицій, щодо яких розбігаються думки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.