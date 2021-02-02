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Новини Політика України
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коаліція (332) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про коаліцію СН з

В "Слузі народу" поки не визначилися, в якому форматі будуть співпрацювати з фракцією "Батьківщина".

Про це розповів у коментарі журналістам заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це ж не просто ми танцюємо якийсь вальс разом з іншою партією. Треба визначитись, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі. І чому це буде присвячено. Бо у нас багато розбіжностей із Юлією Володимирівною: вона пропонує газ по три гривні, а ми пропонуємо, щоб ринок газу був, вона проти продажу землі, а ми за. В мене питання, що це за танок буде, щоб не виявилось, що один партнер танцює танго, а інший взагалі пробіжку робить. Треба домовитись щодо принципів, з якими ми працюємо, а потім далі говорити про якийсь формат: коаліція чи просто підтримка, чи спільне голосування, чи просто підтримка законопроєктів. Ми бачимо, що в "Слуги народу" є в принципі співпраця з різними фракціями щодо різних питань і вона не формалізується якимись угодами", - сказав Корнієнко.

Також читайте: "Батьківщина" готова створити коаліцію зі "слугами народу", - Тимошенко

За його словами, на рівні двох фракцій постійно ведеться діалог "щодо окремих законопроєктів, реформ і тих позицій, щодо яких розбігаються думки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Корниенко о коалиции "СН" с "Батькивщиной": "Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу, или контемпорари" - Цензор.НЕТ 493
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02.02.2021 13:16
+21
Ви танцюєте 7-40. Акомпанує відомий маестро на роялі.
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02.02.2021 13:11
+15
Это какую Юлю? Ту, что "газовой принцессой" при Лазаренко называлась и ту, что при Ющенко кабальный для Украины договор по газу с Ху..лом подписала, и по которому с Украины "Газпром" 60 миллиардом долларов содрать хотел?
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02.02.2021 13:21
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Увы, я рождён и вырос в Совке. Как и ваши мама и папа.
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02.02.2021 14:46 Відповісти
Та і я теж народився наприкінці 70-х...
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02.02.2021 15:07 Відповісти
Салага. Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 2066
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02.02.2021 15:14 Відповісти
Плохо танцуете и мешать вам нечему
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02.02.2021 13:18 Відповісти
Дерибан
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02.02.2021 13:18 Відповісти
Коаліція можлива між реальними ідеологічними партіями- а в нас їх просто нема, так що і обговорювати нема чого.
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02.02.2021 13:19 Відповісти
"Батькывщина" - соціал-демократи (ліво-центристи)
В Європі подібні партії при владі десятиліттями. Та і в штатах демократи ідеологічно дуже близько.
Коаліція між соціал-демократами і лібералами (СН і Голос) в принципі можлива.
Там просто більш ні з ким домовлятись. Все інше повністю у власності олігархів.
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02.02.2021 14:06 Відповісти
ОйфсЬО...)))
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02.02.2021 14:15 Відповісти
батьківщина давно уже не ліво-центриська, а бабліська, брехліва та хамелеон-ліцемірка.
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02.02.2021 18:05 Відповісти
Грязные танцы.... Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 6322
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02.02.2021 13:20 Відповісти
танцуете вы на шесте в дешевом стриптизклубе
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02.02.2021 13:20 Відповісти
Хіба ресторанні музиканти визначаються,що і як їм грати?..Вони грають те,за що їм платять,і грають так як їм платять...В даному випадку вони репертуар весь відіграли - землю продали,гральний бізнес узаконили,тарифи піднесли...і тепер кажуть "надо опрєдєліца шо іграть"...Вони не знають...
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02.02.2021 13:22 Відповісти
Вы клоуны из 95 анала.
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02.02.2021 13:22 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4524
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02.02.2021 13:23 Відповісти
О! Ото ви будете "Бариню" танцювати Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 6929
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02.02.2021 13:23 Відповісти
Та ну... який там валльс .. Батькивщина і БабЮлька зараз танцює танець живота....Ну а СН виконуює танець пацаков як у Кіндзаза КУ...фільм такий є ...цікаві алегорії в ньому передевіться... Результат цієї пари відомий заздалегідь...Пацаки будуть повними КЮ а Батьківщина піде танцювати танець булочек перед наступними більшостю
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02.02.2021 13:23 Відповісти
Юля гарно потанцюе вас .
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02.02.2021 13:24 Відповісти
Юлю танцюють олігархи коломойський і ахметов.
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02.02.2021 14:31 Відповісти
Какая там коалиция!Зеленые ничтожества даже не хотят снизить тарифы!Пусть сами топят свой рейтинг!Так что на Выборы Рады!
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02.02.2021 13:25 Відповісти
Тверк, только тверк. И только коля катлета как у ким.
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02.02.2021 13:29 Відповісти
у косатой курвы есть видимо план... как ******* всех... и влезть на вершину власти.
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02.02.2021 13:32 Відповісти
· Я вам не как-либо что, а что-либо как!· Дети мои, паруйтесь друг с другом! (с)
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02.02.2021 14:36 Відповісти
никто ее туда не пустит - люди поумнели, наелись уже Жульки.
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02.02.2021 18:01 Відповісти
"Надо определиться, что мы танцуем" Источник: https://censor.net/ru/n3245516
эх, эх, эх невежда корниенко, аки забыл : кто платит, тот и барышню танцует и ее не спрашивает хочет она танго, вальс или ламбаду
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02.02.2021 13:32 Відповісти
пасасику
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02.02.2021 13:32 Відповісти
Вам -слугам мафіозі Беніто , одним і другим , не завадило б вже танцювати під один , знаменитий на весь світ , музичний твір Фредеріко Шопена . Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 5865 . А ви ще щось там патякаєте про кааліцию ,, гниди .!!
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02.02.2021 13:35 Відповісти
В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" на сьогодні нема підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
В "Укренерго" пояснили, що згідно із ч.11. ст.38 ЗУ "Про ринок електричної енергії", Оператор системи передачі має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.
"Відповідно до ч.9 ст.38 закону, обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки у аварійних ситуаціях, а відповідно до ч.12 ст.38 ОСП має право обмежувати доступну пропускну спроможність виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, відповідно до прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про ринок електричної енергії", повноваження НКРЕКП анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року.
"Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП №766 від 08.04.2020 р., якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році", - пояснили в компанії.
"Зазначених в законі підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує.
Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії", НЕК "Укренерго" відновило аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році.
Також наголошуємо, що графіки імпорту/експорту завжди погоджуються лише в тих обсягах, які дозволяють гарантувати дотримання меж операційної безпеки енергосистеми, а зокрема і наявність необхідного обсягу резервів для балансування енергосистеми (ст.38 Закону)", - підкреслили в прес-службі.
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02.02.2021 13:35 Відповісти
АТО буде тривати лічені години))
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02.02.2021 13:38 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 8325.
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02.02.2021 13:40 Відповісти
танцуйте ужэ чачача! или чунга-чангу...
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02.02.2021 13:39 Відповісти
Нет, вы с Юлькой будете танцевать ламбаду.
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02.02.2021 13:41 Відповісти
Хава нагілу ви танцюєте.
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02.02.2021 13:42 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4924
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02.02.2021 13:42 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 8672

вот это пусть танцуют.. канкан)
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02.02.2021 13:44 Відповісти
Кадриль ви на танцюєте гниди!! Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 595
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02.02.2021 13:45 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 205
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02.02.2021 13:46 Відповісти
Сажотруси смалять Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4983.
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02.02.2021 14:31 Відповісти
Які там танці! В корабельних соснах хоча б не заблудились.
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02.02.2021 13:47 Відповісти
Юлєчка врєжте с Владіміром ламбаду!
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02.02.2021 13:50 Відповісти
А може зразу в крематорій??
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02.02.2021 13:56 Відповісти
Ваша музыка господа сн и Батькивщина https://useraudio.net/search/%D0%B1%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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02.02.2021 13:56 Відповісти
контемпорари - даа, які танці слуги знають ...
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02.02.2021 13:57 Відповісти
Коаліція Юлі з Зе була Б на кшалт союзу з Ющенком. Тільки Ющ деякий час робив вигляд наявності з нею спільного бачення і дій, а Зеленського від Тимошенко вже заздалегідь публічно тіпає. Ось свіженьке відео від нього про неї.
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02.02.2021 13:58 Відповісти
Танго. Причем прощальное.
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02.02.2021 14:00 Відповісти
Главное чтобы не "барыню"... Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 5475
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02.02.2021 14:01 Відповісти
Ах вот чем занимается законодательная власть в Парламенте! А я-то думал!
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02.02.2021 14:03 Відповісти
Тут наверное интереснее не, что танцуют, а кто кого танцует.
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02.02.2021 14:04 Відповісти
Тимошенко использует Слуг в своих интересах. Отщипнёт кусочек их скудного рейтинга и под конец каденции этого созыва пережуёт и выплюнет.)) Очень целеустремлённая женщина.))
Но как-то и не жалко. Одноразовая получилась партия. С президентом вопрос пока открытый.
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02.02.2021 14:35 Відповісти
она и свой рейтинг потеряет и Рейтинг Зеленых и СН уже меньше 20% - там нечего отщипывать.
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02.02.2021 18:00 Відповісти
Главное чтобы не забывали - анал табу.
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02.02.2021 14:04 Відповісти
Какая офигенная эрудиция у этого слуги! А я, грешным делом, думала, что он специалист узкого профиля, разбирается только в "корабельных соснах"!
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02.02.2021 14:06 Відповісти
Горизонтальний регетон...
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4748
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02.02.2021 14:11 Відповісти
А шо, Тюлька ещё жива? Я думал КОВИД поглотил ея, давно не видел. Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 8537
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02.02.2021 14:17 Відповісти
Зуби короночка виплюнула Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 1613.
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02.02.2021 14:35 Відповісти
Мурка - любимый танец ЮВТ.
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02.02.2021 14:17 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 9771

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02.02.2021 14:23 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 7967 Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 2877
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02.02.2021 15:07 Відповісти
Як там було у дідуся Крилова? - "А вы, друзья, как ни садитесь, но в музыканты не годитесь".
Сказано було давно, але ніби про день сьогоднішній.
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02.02.2021 14:34 Відповісти
Якщо зелені підуть на коаліцію з тимошенко - можуть забути про свою фракцію і партію. Тимошенко їх зжере і не подавиться.
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02.02.2021 14:39 Відповісти
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад!

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
А потом наоборот!

Дамы, дамы, помогите Вове,
Помогите Вове, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!
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02.02.2021 14:41 Відповісти
"Поговорим о пользе менуэта"
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02.02.2021 14:41 Відповісти
Юлька вам вжарить таку польку, що, поки оговтаєтесь, то крісло прем'єра вже буде її. В цьому вся Жулька
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02.02.2021 14:42 Відповісти
Это уникальный танец "Пьяный Вася на сельской дискотеке".
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02.02.2021 14:44 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 9091
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02.02.2021 14:49 Відповісти
выпуск из зоны?
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02.02.2021 16:56 Відповісти
Вас Юля будет шпили вили
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02.02.2021 14:49 Відповісти
Эй слуги , мать вашу, ваш хозяин помница на бабу юлю ботаксную ,бочку катил , мол хрен тебе корито с мёдом , а теперь , что приказал вам юлю в засос лабызать? Ох чешится у юльки хотелка, хочет юлька в премьеры.
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02.02.2021 14:50 Відповісти
Они танцуют кацапскую " Сударушку" с пришлепом по красным юфьтевым сапожкам и в косоворотках а бабы вокруг в кокошниках так и пляшут-так и пляшут... "сударышку-барыню" с присвистом кругом -петушком вокруг молодцев офисных.
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02.02.2021 14:55 Відповісти
Калинку малинку
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02.02.2021 15:01 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 4336
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02.02.2021 15:19 Відповісти
Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 173Ф. Раневская: Что толку делать пластическую операцию? Фасад обновишь, а канализация фактически старая!
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02.02.2021 15:25 Відповісти
корабельні сосни под айкос танцують бубочку. Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 5907
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02.02.2021 15:26 Відповісти
Взагалі слуга народа то вже не танцюрист, а підлога на якій танцюють...
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02.02.2021 15:36 Відповісти
Вы вообще не танцуете-вы срете стоя и не снимая штанов. Только бабуля последнего шанса, ради так жеданной власти ,может согласится на сей совместный с вами .....перформанс. Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі" - Цензор.НЕТ 7152
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02.02.2021 16:15 Відповісти
Долбо@обы , так Юля вас на понт взяла , после закона о дерибане земли закона о нереферендме и поднятии тарифов в коалицию к вам никто не пойдет.
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02.02.2021 17:11 Відповісти
Танцювати будуть матаню перед ******.(Матаня - русская народная хороводная пляска.)
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02.02.2021 18:45 Відповісти
Вы суки танцуете "яблочко", и уже давно синхронно.

Я не видел "яблочко" в паре, но с удовольствием посмотрю, очень люблю всякие збочення.
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02.02.2021 19:12 Відповісти
всі хто спробував щось замутити з юлею, погано закінчили, вже накупили попкорну
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02.02.2021 20:42 Відповісти
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