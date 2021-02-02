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Соболєв про коаліцію "Батьківщини" та "Слуг": Пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і відповідно до них голосувати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Соболєв про коаліцію

"Батьківщина" пропонує "Слузі народу" затвердити спільну програму і відповідно до неї проводити спільні голосування.

Так прокоментував можливу коаліцію в коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ситуативні голосування, які відбуваються, з цілої низки навіть дуже принципових питань, приводять до того, що сьогоднішня монобільшість вже не існує. Всі голосування останніх місяців відбуваються за дуже рідким винятком тільки завдяки голосам інших фракцій або груп. Ми вважаємо, що це абсолютно неправильна ситуація… Тому наша пропозиція абсолютно чітка: хто готовий, ми пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і згідно з ними мають відбуватися голосування в парламенті, а не тимчасово, з огляду на ті чи інші інтереси України", - сказав Соболєв.

Він зауважив, що йдеться не про коаліцію, а ключові програмні моменти, які мають бути погоджені.

"Бо я не уявляю, як ми можемо знайти спільну мову в питанні того самого грального бізнесу або приватизації земель с/г призначення, за які наша фракція ні за яких умов, ні в яких коаліціях голосувати не буде. Але водночас є десятки питань, які потребують спільної позиції фракції, в тому числі нашої", - сказав нардеп.

Відповідаючи на питання, чи буде спільна заява фракцій про коаліцію, Соболєв зауважив: "Я думаю, що ви забігаєте дуже наперед. Не думаю, що це буде саме у такій формі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про коаліцію СН з "Батьківщиною": "Треба визначитися, що ми танцюємо: вальс, танго, сальсу чи контемпорарі"

Нагадаємо, раніше про готовність "Батьківщини" створити коаліцію зі "слугами народу" заявила Юлія Тимошенко.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також допустив можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Ущерб который нанесла эта подстилка бенина Украине не сравним ни с чем.По газовому контракту с х-лом Украина потеряла от 30 до 40 миллиардов долларов! Эта натянутая ботоксная кукла,запасной вариант бени.И вылезла она с предложениями по его приказу,боясь что зедебильная шайка в ближайшее время распадется по интересам их содержателей.Но в принципе это не плохо и предсказуемо пусть избиратели посмотрят кого они избрали.
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02.02.2021 13:54
+13
еще она против глобального потепления, узаконивания гей-браков и состоит в клубе любителей панд.
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02.02.2021 13:48
+11
Соболев о коалиции "Батькивщины" и "Слуг": Предлагаем утвердить ключевые программные моменты и в соответствии с ними голосовать - Цензор.НЕТ 2643
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02.02.2021 13:50
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Короче пока только гражданский брак.))
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02.02.2021 14:11 Відповісти
А в чому новина? Вони постійно співпрацювали на беню коломойського.
"Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать"
27 МАЯ 2019
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02.02.2021 14:18 Відповісти
Фотографы, кухарки и прочие водители, случайно оказавшиеся в ВР, Юля таких как вы ела во время перемены блюд. Одумайтесь.
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02.02.2021 14:20 Відповісти
яскраво проявилося вороже до України і ринкової економіки ботяцьке нутро Marion Nighthall та Merkator_R
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02.02.2021 14:22 Відповісти
Эта фотка лучше всего показывает истинную суть косатой - удовлетворять всех ради личной выгоды
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02.02.2021 14:34 Відповісти
Четверть века всех удовлетворяет, а у власти (и то весьма относительной) была всего 4 года. Отсидела почти столько же!)) Не тудой как-то удовлетворяет? Или не тех? Выгода в чём?
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02.02.2021 14:43 Відповісти
Ага...начиная с 1997 года в раде практически безвылазно сидит....и не у власти.... Соболєв про коаліцію "Батьківщини" та "Слуг": Пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і відповідно до них голосувати - Цензор.НЕТ 6593
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02.02.2021 15:26 Відповісти
Не практически, а безвылазно. Вынужденный перерыв только на тюрьму делала. Но закавыка в том, что мало того, что у законодателя той власти с гулькин нос, даже у главы небольшой фракции, так она ведь ещё и в оппозиции постоянно сидит? 4 из 6-и президентов личные враги. С нынешним пока не определилась.)) Кто же так ворует? Про землю вон скандалила, скандалила... это только из недавнего. А толку? Не слушают её годёныши. Может не знают, что при власти она?
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02.02.2021 15:51 Відповісти
И шо нам скажет Ваня Сулима?

Он тут из трусов выпрыгивал, доказываня, что коалиции СН+БЮТ+ОПЗЖ нет и быть не может.
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02.02.2021 14:47 Відповісти
Иван молчит я поинтересуюсь... Про СН+Батькивщина разговоры распространяются. Вилами по воде всё пока, но хоть об этом говорят. ОПЗЖ откуда ты достаёшь и зачем приплетаешь? Точнее, зачем я понимаю, что бы пострашнее, но инфу откуда черпаешь?
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02.02.2021 16:25 Відповісти
А ведь отличное стечение обстоятельств.
Теперь еще и рейтинг Батькивщины с ТЮ будет обнуляться вместе с СН и ЗЕ.
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02.02.2021 14:54 Відповісти
Если на одной руке Слуги, а на другой руке Юля, то возникает вопрос: - А чьи это руки?
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02.02.2021 15:04 Відповісти
Завиляли хвостом тимошенковцы.
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02.02.2021 15:06 Відповісти
Йуля почувствовала что в зеленом стаде скоро начнет падеж...и решила выхватить свой кусок.... Соболєв про коаліцію "Батьківщини" та "Слуг": Пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і відповідно до них голосувати - Цензор.НЕТ 5976
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02.02.2021 15:27 Відповісти
Баба Юля рвется в бой... в ступе или на метле.
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02.02.2021 15:46 Відповісти
зеленые и Юля это или начало масштабного ограбления или даже конец (полный ...здец) экономике.она сделает то, что с лазаренком. доллары в морких контейнерах...
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02.02.2021 15:48 Відповісти
Соболєв про коаліцію "Батьківщини" та "Слуг": Пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і відповідно до них голосувати - Цензор.НЕТ 9545
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02.02.2021 16:17 Відповісти
Ой, а у меня вопрос!
Скажите пожалуйста, если по каким-то вопросам позиции совпадают - ЗАЧЕМ что-то заранее согласовывать на бумажке?
Голосуйте сердцем, и всех делов!
Неужели предполагается некий секретный протокл - мы вас поддержим голосованием, а вы нам....?
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02.02.2021 16:34 Відповісти
Вы голосуете наши инициативы, мы ваши. Что бы не было кидков (это укр.политика), нужна фиксация договорённостей. Учитывая анонсированный уровень сближения, то вряд ли даже кадровые вопросы будут обсуждаться. Где-то писал уже... это что-то типа гражданского брака без серьёзных обязательств.))
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02.02.2021 17:03 Відповісти
исучке капец
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02.02.2021 16:55 Відповісти
Голосуйте просто, згідно совісті.
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02.02.2021 17:42 Відповісти
Соболеву всегда верила как патриоту, сейчас ... НЕТ
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02.02.2021 18:21 Відповісти
Яка ще коаліція? Зелені обісралися по повній. Все те, що вони роблять з законодавством України- це вс е однго, що слону влізти у посудну лавку. Непрофесійність і тупість у всьому, що вони роблять, починаючи з закону про землю і закінчуючи законом про референдум. Тому вважаю, що ця Рада, а саме ії більшсть себе настільки дискедитувала, що має завершити совю работу і треба оголосити дострокові вибори у Раду.
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02.02.2021 20:40 Відповісти
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