Соболєв про коаліцію "Батьківщини" та "Слуг": Пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і відповідно до них голосувати

"Батьківщина" пропонує "Слузі народу" затвердити спільну програму і відповідно до неї проводити спільні голосування.

Так прокоментував можливу коаліцію в коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ситуативні голосування, які відбуваються, з цілої низки навіть дуже принципових питань, приводять до того, що сьогоднішня монобільшість вже не існує. Всі голосування останніх місяців відбуваються за дуже рідким винятком тільки завдяки голосам інших фракцій або груп. Ми вважаємо, що це абсолютно неправильна ситуація… Тому наша пропозиція абсолютно чітка: хто готовий, ми пропонуємо затвердити ключові програмні моменти і згідно з ними мають відбуватися голосування в парламенті, а не тимчасово, з огляду на ті чи інші інтереси України", - сказав Соболєв.

Він зауважив, що йдеться не про коаліцію, а ключові програмні моменти, які мають бути погоджені.

"Бо я не уявляю, як ми можемо знайти спільну мову в питанні того самого грального бізнесу або приватизації земель с/г призначення, за які наша фракція ні за яких умов, ні в яких коаліціях голосувати не буде. Але водночас є десятки питань, які потребують спільної позиції фракції, в тому числі нашої", - сказав нардеп.

Відповідаючи на питання, чи буде спільна заява фракцій про коаліцію, Соболєв зауважив: "Я думаю, що ви забігаєте дуже наперед. Не думаю, що це буде саме у такій формі".

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Нагадаємо, раніше про готовність "Батьківщини" створити коаліцію зі "слугами народу" заявила Юлія Тимошенко.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також допустив можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.