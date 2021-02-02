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Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб

Новини Цензор.НЕТ Події

Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, під час якого постраждав представник Шевченківського управління поліції. Наразі до управління поліції доставлено дев’ять осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

"Сьогодні на вулиці О. Теліги відбулась запланована акція з приводу незаконних пасажирських перевезень. Однак у ході заходу учасники почали розклеювати наклейки та не реагували на вимоги правоохоронців припинити незаконні дії.

Співробітники Шевченківського управління поліції звернулися з вимогою до мітингувальників пройти до відділку поліції через те, що вони порушували громадський порядок. Проте один із активних учасників почав сперечатися, погрожувати та нецензурно лаятися. У результаті поліцейський ухвалив рішення про негайне затримання правопорушника, який продовжував порушувати громадський порядок та чинив опір, вдаривши правоохоронця. Зловмисника одразу затримали та доставили до управління поліції", - зазначено в повідомленні.

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Загалом до Шевченківського управління поліції доставлено дев’ятьох осіб, на одного з них складено адміністративний протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено девятьох осіб 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Вы ошибаетесь, у нас полиция тоже применяет оружие, только не всегда попадает в того кого надо, все чаще в кого не надо...
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02.02.2021 14:21
+2
Маршрутчики проти маршруток Убер Шатл були... Це смішно - водії скотовозок мають претензії до Убера, який з комфортом возить пасажирів!
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02.02.2021 14:16
+2
"Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб"

Напав один, а пов'язали дев'ятьох. Як колись, 60 років тому, - фашисти за вбитого німця розстрілювали і спалювали ціле село.
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02.02.2021 14:26
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Да что же это за полиция такая что их все бьют?! При чем все кому не лень и пьяные и наркоманы и пенсионеры!
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02.02.2021 14:09 Відповісти
Рекомендую пересмотреть захват Сената в Вашингтоне - там тоже бьют полицейских. Это во всем мире. Только наши в отличии от американских коллег не применяют оружие на поражение. Это везде так - полицию сначала провоцируют, а потом - ответка.
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02.02.2021 14:17 Відповісти
Вы ошибаетесь, у нас полиция тоже применяет оружие, только не всегда попадает в того кого надо, все чаще в кого не надо...
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02.02.2021 14:21 Відповісти
- Только Копчёный мокрушничать не станет: не такое у него воспитание. (с)
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02.02.2021 14:33 Відповісти
что там еще выдумали, кто знает?
Маршрутчики передрались?
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02.02.2021 14:10 Відповісти
Маршрутчики проти маршруток Убер Шатл були... Це смішно - водії скотовозок мають претензії до Убера, який з комфортом возить пасажирів!
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02.02.2021 14:16 Відповісти
Покы щэ нэ зрозумило.
Трэба спытаты в ных "Чый Крым", тоди будэ пойнятно.
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02.02.2021 14:21 Відповісти
Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб - Цензор.НЕТ 5003
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02.02.2021 14:19 Відповісти
да они все такие...одну и ту же волынку тянут почти 30 лет...начинаю скучать за Яныком... хоть Юля с Юриком посидели...
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02.02.2021 14:25 Відповісти
Так полиция теперь всегда будет по 9 человек забирать в полицию, под видом того, что один их них на них напал.
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02.02.2021 14:23 Відповісти
"Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб"

Напав один, а пов'язали дев'ятьох. Як колись, 60 років тому, - фашисти за вбитого німця розстрілювали і спалювали ціле село.
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02.02.2021 14:26 Відповісти
Перепрошую - 80 років.
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02.02.2021 14:32 Відповісти
Мужик начал сопротивлятся только когда его уже начали крутить, так что нападением на полицию это сложно назвать. Я лично вообще отличий от рашки не увидел, точно такой разгон был как и там, под крики о незаконно митинге.
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02.02.2021 14:36 Відповісти
беспредел ментовской, да пусть клеют шо хотят и где хотят, это же свобододемокатия можно всё - сцать где хош, црать где хош, писать на стенах, царапать лавки, бить стёкла.
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02.02.2021 14:52 Відповісти
Беда украинцев, что ничего так до конца и не доводят...
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02.02.2021 14:56 Відповісти
де поліція, там завжди бардак і безлад
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02.02.2021 14:59 Відповісти
Где полиция там всегда беззаконие, никто так как полиция не вытирает ноги о закон. У бандосов уважения к закону больше чем у полиции.
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02.02.2021 15:24 Відповісти
ПРОСТО НАПАЛ !!!??? ДА ЗА КРЫШЕВАНИЕ ПОЛИЦИЕЙ НЕЗАКОННЫХ ПЕРЕВОЗОК В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ - СМЕРТЬ !!!
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02.02.2021 15:56 Відповісти
 
 