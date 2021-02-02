"Під час акції протесту в Києві один з учасників напав на поліцейського, в управління доставлено дев'ятьох осіб"

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, під час якого постраждав представник Шевченківського управління поліції. Наразі до управління поліції доставлено дев’ять осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

"Сьогодні на вулиці О. Теліги відбулась запланована акція з приводу незаконних пасажирських перевезень. Однак у ході заходу учасники почали розклеювати наклейки та не реагували на вимоги правоохоронців припинити незаконні дії.

Співробітники Шевченківського управління поліції звернулися з вимогою до мітингувальників пройти до відділку поліції через те, що вони порушували громадський порядок. Проте один із активних учасників почав сперечатися, погрожувати та нецензурно лаятися. У результаті поліцейський ухвалив рішення про негайне затримання правопорушника, який продовжував порушувати громадський порядок та чинив опір, вдаривши правоохоронця. Зловмисника одразу затримали та доставили до управління поліції", - зазначено в повідомленні.

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Загалом до Шевченківського управління поліції доставлено дев’ятьох осіб, на одного з них складено адміністративний протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.