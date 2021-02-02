Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
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Верховна Рада встановила 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", прийняття в цілому проєкту постанови "Про вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни" (4479) підтримали 344 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.
Проєкт постанови, як виняток, встановлює 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
При цьому Рада рекомендує Міністерству культури і інформаційної політики забезпечити створення Українським інститутом національної пам'яті із залученням інститутів Національної академії наук України список осіб, які, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагаючи євреям уникнути терору нацистів в роки Голокосту.
Разом з тим Міністерству освіти і науки рекомендовано забезпечити проведення в закладах освіти тематичних заходів, присвячених Дню пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
Крім того, відповідні теми тепер вноситимуть до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, а також рефератів, курсових і дипломних робіт у вищих навчальних закладах.
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Так как Украина признаЕт Холокост
Вот один единственный вопрос.
Где ответ?!
«Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть.
Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості.
ГОЛОД ДОВІВ ЇМ, ХТО ТУТ ГОСПОДАР.
ВІН КОШТУВАВ МІЛЬЙОНИ ЖИТТІВ, але колгоспна система існуватиме завжди.
Ми виграли війну!»
https://uk.wikipedia.org/wiki /Хатаєвич_Мендель_Маркович
https://www.business-gazeta.ru/article/353435
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-55102544
помните шутку 95 Квартала?