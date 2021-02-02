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Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Верховна Рада встановила 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", прийняття в цілому проєкту постанови "Про вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни" (4479) підтримали 344 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Проєкт постанови, як виняток, встановлює 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

При цьому Рада рекомендує Міністерству культури і інформаційної політики забезпечити створення Українським інститутом національної пам'яті із залученням інститутів Національної академії наук України список осіб, які, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагаючи євреям уникнути терору нацистів в роки Голокосту.

Разом з тим Міністерству освіти і науки рекомендовано забезпечити проведення в закладах освіти тематичних заходів, присвячених Дню пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

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Крім того, відповідні теми тепер вноситимуть до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, а також рефератів, курсових і дипломних робіт у вищих навчальних закладах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Когда там кнессет Голодомор признает? Отож бо
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02.02.2021 14:26
+21
Хороший праздник,а будет такой же про евреев - спасавших украинцев во время голодоморов?
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02.02.2021 14:30
+16
а когда будет установлен день спасения украинцев от евреев во время потужных реформ?
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02.02.2021 14:28
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Капец. Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5631
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02.02.2021 14:53 Відповісти
Один вопрос - Когда Израиль признает Голодомор?
Так как Украина признаЕт Холокост
Вот один единственный вопрос.
Где ответ?!
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02.02.2021 15:04 Відповісти
Блін! В період від 20-х років минулого століття до 50-х ЗАГИНУЛО не менше 20 мільйонів українців! Це половина сьогоднішнього населення України або 2,5 Ізраїлів, пілять! І явреї до сьогодні так і не згідні визнати Голодомор геноцидом, хоча їх соплемінники в ньому приймали активну участь. А от їх холокост вже всіх реально задовбав! Реально! Задовбали! Це, виявляється, найбільша трагедія і найбільша проблема для цілого світу.
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02.02.2021 15:09 Відповісти
Ме́ндель Ма́ркович Хатає́вич, 1933
«Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть.
Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості.
ГОЛОД ДОВІВ ЇМ, ХТО ТУТ ГОСПОДАР.
ВІН КОШТУВАВ МІЛЬЙОНИ ЖИТТІВ, але колгоспна система існуватиме завжди.
Ми виграли війну!»
https://uk.wikipedia.org/wiki /Хатаєвич_Мендель_Маркович
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02.02.2021 15:11 Відповісти
МЕНДЕЛЬ ХАТАЕВИЧ: «ПОНАДОБИЛСЯ ГОЛОД, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ НАРОДУ, КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН»

https://www.business-gazeta.ru/article/353435
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02.02.2021 15:19 Відповісти
В Верховном Кнессете сегодня напряженный день.
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02.02.2021 15:21 Відповісти
20 стран признали голод в Украине 1932-33 годов геноцидом украинской нации.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-55102544
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02.02.2021 15:22 Відповісти
Скрестим пальцы
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02.02.2021 16:12 Відповісти
Так вот в чем секрет процветания Европы? Ну раз мы стремимся в ЕС, то нужно и самим начать зачистку страны от "богоизбранных" иудо-нацистов.
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02.02.2021 16:30 Відповісти
Сеньйор Голодомор...
помните шутку 95 Квартала?
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02.02.2021 15:26 Відповісти
А почему только для тех, кто спасал евреев? А тех кто спасал людей других национальностей, например цыган, их чтить не надо? И кто после этого больший нацист?
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02.02.2021 15:28 Відповісти
Шухевича теж хвалитимуть? Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9942
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02.02.2021 15:43 Відповісти
Взяли и 14 мая зафаршмачили,это не рада это кнесед в Украине
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02.02.2021 16:11 Відповісти
А разве день дурака не 1-го апреля отмечают? Или это день для особо тупых гоев?
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02.02.2021 16:32 Відповісти
евреи такие неблагодарные!
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02.02.2021 18:33 Відповісти
--- Із оповіді моєї матері/ у війну їй було 12 / Штабний писар/австріяк. який не терпів пихату німчуру.../одного вечора повернувся штабу .до їх мазанки -- вкрай стурбований і прошепотів на вухо :---Шурка ін морген---юде----пух..пух!!! Капут !!! Опівночі вона --метнулася босоніж по великому снігу /бо єдині чуні були кимось зайняті / попереджати євреїв /а їх на околиці Бобринця було масса.../ О 4-ій ранку ввалилися зондер--командос із поліцаями .а їх всих і слід простиг ...Я часто задаю сам собі оте питання .а чи зміг би я так вчинити ??? І НЕ находжу відповіді -/ оскільки за моє життя вони стільки вчинили мені підлоти . що я передати НЕ можу.../вражає їх безжальний цинізм. зневага .до нас і мстива жорстокість.../
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02.02.2021 18:33 Відповісти
Такое впечатления что Гитлер украинцев и пальцем не трогал, только евреев!? Которые визжат как свиньи что больше всех пострадали! А то что у Вторую Мировую фронт два раза прошел через Украину и погибло близко 14 млн украинцев то ничего, да ??????????????
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02.02.2021 23:53 Відповісти
Це така нагальна потреба ?
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03.02.2021 08:24 Відповісти
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