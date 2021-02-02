Інформація у статті Бутусова щодо систем бойового управління відповідає дійсності: громадяни України мають знати, на що витрачаються їхні гроші, - заява "Аеророзвідки"
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Дуже добре, що питання системи бойового управління, як наріжного каменю національної безпеки, порушено для обговорення.
Про це йдеться в коментарі "Аеророзвідки" щодо статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Головнокомандувач ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР та СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицину та інший військовий бізнес".
"Вчора журналіст і радник міністра оборони України Юрій Бутусов згадав "Аеророзвідку" у своїй замітці про судову тяганину між керівництвом Міністерства оборони України та Генеральним штабом ЗСУ. "Аеророзвідка" - це спільнота, яка професійно розбирається в питаннях ІТ-систем та стандартах НАТО в цій галузі, тож маємо висловити свою позицію з цього питання.
Все, що зазначив Юрій у дописі стосовно систем бойового управління відповідає дійсності. Ми вдячні, що питання системи бойового управління, як наріжного каменю національної безпеки, порушено для обговорення. Саме в цьому і полягає суть цивільного демократичного контролю. Громадяни України, платники податків повинні знати на що витрачаються їх гроші та бути гарантованими у власній безпеці.
Ми відкриті до обговорення на фаховому рівні ведення дискусії і не допустимо щоб народ України опинився з системою бойового управління, яка не дає можливості воювати і ставить в небезпеку все суспільство!" - йдеться в заяві
Нагадаємо, у своїй статті Бутусов пише: "Найгостріший кулуарний скандал викликала відмова Міноборони фінансувати подальшу розробку систем управління військами "Дзвін", "Простір". Системи розробляються і фінансуються багато років, на "Дзвін" пішло 700 мільйонів гривень, "Простір" розробляється з 2010 року!
На конференції з проблем створення Територіальної оборони військові показували "Дзвін", встановлений у штабі ТРО Сухопутних військ. Однак Міністерство оборони за результатами аудиту дійшло висновку, що програма "Дзвін" не відповідає заданим параметрам і потребує додаткової перевірки.
Підставою для такого рішення стала окрема думка трьох військовослужбовців військової частини "Аеророзвідки" - вона просувала свій проєкт системи управління військами "Дельта", яка брала участь у спільних маневрах з НАТО. Ця окрема думка стала підставою для рішення Тарана призупинити фінансування, і в 2020 році на "Дзвін" не витрачено ні копійки. Хто має рацію і хто винен - без доступу до секретних матеріалів технічних завдань і стручання зі сторони висновку зробити неможливо, необхідний незалежний експертний аналіз.
Після цього Хомчак і командування ЗСУ без будь-яких розумних підстав "Аеророзвідку" знищили, в грудні оголошено про розформування частини. Один із засновників "Аеророзвідки" Ярослав Гончар був змушений звільнитися із ЗСУ взагалі. Очевидно, що однією з причин розформування є вельми примітивна помста за критику системи "Дзвін". Командування ЗСУ без будь-яких розумних підстав блокує розвиток свого ж проєкту "Дельта".
Будь ласка, зачекайте...
Недавно российская пресса писала о том, что ее авиация условно поразила американские корабли ВМФ США, находившиеся в акватории Черного моря, а в других источниках были сообщения о том, что эти самые корабли были условно поражены протвокорабельными ракетами комплексов «Бал» и «Бастион», дислоцированными в Крыму. Видимо, россияне так и не решили, что же условнее поразили корабли, летчики или ракетчики. Впрочем, возможно, они поразили все вместе и как говорят в таких случаях: «Победила дружба». Кроме того, в Сети появилось видео очередного пролета российского самолета в нескольких десятках метров от американского эсминца.
На самом деле, мероприятия были действительно необычными сразу по нескольким причинам. Главная из них состоит в том, что в Черном море одновременно оперировало два эсминца класса «Арли Берк», а это значит, что речь шла почти о двух сотнях ракет, на борту обоих кораблей. Обычно в акваторию Черного моря входил всего один эсминец, а в этот раз - разу два: «Дональд Кук» (USS Donald Cook) и «Портер» (USS Porter) и еще их сопровождало судно снабжение, которое осуществило дозаправку эсминцев на ходу.
Но интересно не только необычное количество эсминцев, но и то, какие именно были эти корабли. Это - два эсминца, которые ВМФ США командировало в распоряжение НАТО и базируются они в испанском порту Рота. Это говорит о том, что мероприятие это было не так американской инициативой, как совместными действиями стран НАТО.
И действительно, вместе с эсминцами, взаимодействовали боевые самолеты нескольких стран. Так, в это время над операционным районом действовало одновременно несколько самолетов-разведчиков и БПЛА того же назначения. Кроме разведки они обеспечивают загоризонтное целеуказание для ракет, надо полагать тех, что находятся на эсминцах.
В это же время, истребители F-16 ВВС Румынии выполняли полёты вместе с F-16 ВВС США из 31-го истребительного авиаполка, авиабаза Авиано, Италия, и Stratotankers KC-135 из 100-го авиационного крыла дозаправки, ВВС Британии Милденхолл. Они прикрывали действия как эсминцев, так и стратегических бомбардировщиков В-52, прилетевших из Великобритании.
В общем, это была масштабная тренировка и вот эти бодрые заявления россиян о том, что 8 их самолетов прилетели и все там условно уничтожили, выглядят забавно, поскольку этих уничтожителей засекли еще на взлетной полосе, а чем их остановить у группировки было более, чем достаточно. Но такие сказки о том, как они все бодро побеждают, мы слышали не раз, а потом видели разбитую в хлам технику и слышали рассказы о том, как «двухсотыми» нафаршированы холодильники в ростовском военном трупоприемном центре. Поэтому особого интереса все это не представляет и напротив, интересно то, что «условно уничтожили» силы НАТО.
Как стало известно из различных источников, в этот раз отрабатывались мероприятия по уничтожению российской инфраструктуры, расположенной в Крыму. Для этой цели и были использованы эсминцы и стратегические бомбардировщики. А все остальное - обеспечивало обнаружение целей и наведение на них ракетного вооружения, кроме того - обеспечивалось прикрытие с воздуха. Это - очень интересный сценарий учений, и можно не сомневаться в том, что он выполнялся в рамках одного из детально разработанных оперативных планов.
Ну а мы вспомним о том, что полтора столетия назад уже была крымская война и помним, чем она закончилась.
на фото -- 200413-N-NO901-1001 BLACK SEA (April 13, 2020) The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Porter (DDG 78) conducts maneuvering exercises in the Black Sea with the Romanian navy frigate Regina Maria (F222), April 13, 2020. Porter, forward-deployed to Rota, Spain, is on its eighth patrol in the U.S. 6th Fleet area of operations in support of U.S. national security interests in Europe and Africa. (U.S. Navy photo by Lt. Andrew Stopchick Palacio/Released)
Це - мабута, а не генерали.
"Боже, де були мої очі?!" - сказала одна викладачка філософії. "Як я могла думати, що цей свинячий випердок подужає керувати державою?!!".
Погодьтесь, почути таке від людини, яка у 2019-му завзято агітувала за Зєлєнского, - це таки визнання.
Отец Солдата
@uspenovka19632
Єтот приказ,увы,не идиотский,а хорошо продуманный коварным врагом,а исполненный подмосковной агентурой ,в лампасах и без,в МОУ и ГШ.Цель-максимально деморализовать,дезориентировать,демотивировать лс ВСУ,выдавить остатки боевых ,умных и идейных офицеров и сержантов,солдат,внести
http://argumentua.com/stati/bpla-ne-po-zubam-iz-za-idiotskogo-prikaza-vsu-teryayut-bespilotnuyu-aviatsiyu-i-aerorazvedku
"БПЛА не по зубам": из-за идиотского приказа ВСУ теряют беспилотную авиацию и аэроразведку
Скандалы | Втр, 2021-02-02 08:26
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Пилоты-операторы квадрокоптеров и беспилотных летательных аппаратов работают на войне с 2014 года. С тех пор волонтеры из "аэроразведки" стали отдельной частью Вооруженных сил Украины.
Сейчас такие подразделения есть почти в каждой бригаде, их качественная работа сохраняет жизнь нашим военным. За беспилотной авиацией - будущее, что доказали события Второй карабахской войны. Но, похоже, так не думают в МОУ, отмечает Новинарня.
Уже три с половиной года аероразведчики ВСУ ведут борьбу за официальную сертификацию своей деятельности. Для нее нужно пройти профессиональное обучение в специальных центрах подготовки и успешно сдать теоретические и практические экзамены и зачеты. Однако, чтобы попасть на обучение в такой центр, кандидат на обучение должен получить заключение о пригодности от ЦВЛК - Центральной врачебной летной комиссии, той самой, которую проходят пилоты истребителей и вертолетов (вместо ВВК, военной врачебной комиссии, которую проходят все военнослужащие).
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Сертификация пилотов и операторов БПЛА проводится по приказу МО №661 от 08.12.2016 "Об утверждении Правил выполнения полетов беспилотными авиационными комплексами государственной авиации Украины". С июня 2017 года операторов малой беспилотной авиации приравняли к экипажам военной авиации. Поэтому теряют право управлять дроном замечательные аероразведчики, у которых нет более шести зубов, раненые, имеющие металлическую пластину в теле, и другие военные, "забракованные" стоматологами, окулистами тому подобное.
При том что требования к здоровью сухопутных разведчиков, которые ходят на вражескую территорию "на своих двоих", значительно проще.
До недавнего времени операторы БПЛА умудрялись как-то обходить нелепый приказ. Но сейчас эта проблема обострилась. Бюрократия "УПА" - "української паперової армії" - берет верх.
О проблемах сертификации мы поговорили с оператором беспилотника - командиром отделения взвода БпАК одной из бригад Сухопутных войск ВСУ. Женщина назвалась как "Надежда" и попросила об анонимности, считая, что в противном случае может иметь неприятности от начальства.
Справка от врача о кариесе оператора БПЛА, что делает его непригодным к должности
- Как сейчас складывается персонально ваша ситуация с прохождением врачебной летной комиссии?
- Сейчас один из экипажей нашего взвода БпАК (беспилотных авиационных комплексов) не может попасть на обучение и получить сертификаты пилотов-операторов, а значит и допуск к выполнению полетов. Препятствие этому - медицинская летная комиссия. Одного из претендентов, у которого де-факто три года стажа управления БПЛА, признал непригодным стоматолог, другого, с двумя годами стажа - окулист.
То есть нет заключения ВЛК, что человек может управлять беспилотником - не стало и сертификации.
А без наличия в бригаде официально сертифицированного экипажа невозможно представить и заявку на получение комплекса, в нашем случае это комплекс "Лелека-100".
- В чем разница между медицинскими комиссиями?
- Разница между прохождением ВВК (военно-врачебной комиссии) и ВЛК (врачебной летной комиссии) в том, что если на ВВК находят, например, кариес, то выдается направление на бесплатное лечение, но человек продолжает выполнять должностные обязанности. А если кариес находят при прохождении ЦВЛК, то это основание для непригодности. Пилота или экипаж снимают с полетов, если у них уже есть сертификат, или не дают направление в учебный центр для прохождения сертификации.
Оператор беспилотника по приказу о прохождении летной комиссии приравнивается к военнослужащему летного состава (Су, Ми и т.д.). Но если повышенные требования к состоянию здоровья пилотов авиации оправданы, то к пилотам-операторов БПЛА - нет.
Аэроразведка у нас появилась в 2015 году, и до сих пор вопрос сертификации такого вида работы не стоял.
По факту, аэроразведка, как вид разведывательной деятельности, началась с работы волонтеров, закупки первых китайских коптеров и самодельных отечественных аппаратов. Наша армия нарабатывала механизм работы в этой области, и в конце 2016 года вышел приказ №661, а в 2017-м - вступил в действие.
До 2017 года операторы коптеров проходили общую ВВК, как и другие военные (снайперы, операторы ПЗРК) и допускались к полетам. Начиная с 2017 года, нужно проходить летную медицинскую комиссию.
- Почему о требованиях ВЛК для операторов беспилотников начали говорить только сейчас?
- До 2019 года в некоторых частях при оформлении документов на выводы этой комиссии закрывали глаза. Также, при условии пребывания экипажа в зоне ООС, было возможно получить разрешение на полеты, имея лишь общую ВВК.
Но уже несколько лет прохождение комиссии для сертификации является обязательным.
Ранее к невыполнению этой нормы и отсутствии справки о прохождении летной комиссии относились не очень внимательно. А сейчас за этим тщательно следят.
При запуске БПЛА с военными: управлять квадрокоптером могут и взрослые, и дети независимо от состояния ротовой полости. Фото: Ирина Семеняка
ВИДЕО: Как работает аэроразведка на передовой (видео)
- Как экипажи вообще проходят сертификацию или обходят эту комиссию?
- Реально, по личному составу сухопутных войск ее проходят процентов десять. Остальные либо "покупают" вывод, или всячески оттягивает время его получения.
Для людей, которые уже занимают должности официально и получили ранее сертификаты пилотов-операторов - ситуация проще, если в бригаде адекватное командование, нацеленное на результат, а не на бумажную волокиту. В таких случаях, когда на войска "сверху" приходит очередная телеграмма о необходимости экипажам БПЛА пройти ВЛК (после получения сертификата она проходится ежегодно), командиры отвечают, что экипаж в отпусках или на учебе. А потом на ротации в зоне ООС люди спокойно по-тихому работают.
Однако есть риски, что в случае проверки, если экипаж не будет іметь этих медицинских справок с результатом, то будет отстранение как минимум от выполнения полетов, или вообще от должности.
Тем военнослужащим, кто сертификата еще не получил - еще труднее. Пока работает только одно решение - договориться "на индивидуальном уровне" (кум, брат, сват, знакомые из командования) или через кого-то в медкомиссии, и это только на один раз.
- Как отсутствие документов и недопуск к сертификации влияет на вашу работу и бригаду в целом?
- Из-за этой нормы три человека из моего взвода не могут получить сертификацию пилотов БПЛА "Лелека", и подразделение может не принять разведывательный комплекс "Лелека" на вооружение.
Пока мы не можем подать заявку на получение "Лелеки", потому что через требования о прохождении ВЛК у нас де-юре нет обученного экипажа.
Экипаж должен пройти сертификацию, а без сертификации бригада не сможет получить комплекс.
По ВВК, если снайпер даже имеет небольшие проблемы со зрением, то он все равно может быть сертифицирован и допущен к работе. А оператор БПЛА - нет.
Проблема сертификации касается не только нашего взвода. Это проблема всех операторов БПЛА.
Должны решать этот вопрос с врачами "в индивидуальном порядке" - получение ненужной справки для допуска к своей работе. А потом кто-то удивляется, почему у бойцов низкая мотивация службы. Как может быть иначе, если государство не помогает тебе, а ставит преграды?!
В общем, проблема медкомиссии для операторов БПЛА в том, что в Министерстве обороны разработкой нормативов занимаются люди, которые не имеют практического опыта работы в войсках, выполнения боевых задач. И поэтому они считают, что если БПЛА - то это ближе к пилотам военной авиации.
- Есть ли попытки как-то изменить такую нормативную базу?
- Во время «круглых столов» в Минобороны ставят вопрос о пересмотре это