Інформація у статті Бутусова щодо систем бойового управління відповідає дійсності: громадяни України мають знати, на що витрачаються їхні гроші, - заява "Аеророзвідки"

Дуже добре, що питання системи бойового управління, як наріжного каменю національної безпеки, порушено для обговорення.

Про це йдеться в коментарі "Аеророзвідки" щодо статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Головнокомандувач ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР та СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицину та інший військовий бізнес".

"Вчора журналіст і радник міністра оборони України Юрій Бутусов згадав "Аеророзвідку" у своїй замітці про судову тяганину між керівництвом Міністерства оборони України та Генеральним штабом ЗСУ. "Аеророзвідка" - це спільнота, яка професійно розбирається в питаннях ІТ-систем та стандартах НАТО в цій галузі, тож маємо висловити свою позицію з цього питання.

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Все, що зазначив Юрій у дописі стосовно систем бойового управління відповідає дійсності. Ми вдячні, що питання системи бойового управління, як наріжного каменю національної безпеки, порушено для обговорення. Саме в цьому і полягає суть цивільного демократичного контролю. Громадяни України, платники податків повинні знати на що витрачаються їх гроші та бути гарантованими у власній безпеці.

Ми відкриті до обговорення на фаховому рівні ведення дискусії і не допустимо щоб народ України опинився з системою бойового управління, яка не дає можливості воювати і ставить в небезпеку все суспільство!" - йдеться в заяві

Нагадаємо, у своїй статті Бутусов пише: "Найгостріший кулуарний скандал викликала відмова Міноборони фінансувати подальшу розробку систем управління військами "Дзвін", "Простір". Системи розробляються і фінансуються багато років, на "Дзвін" пішло 700 мільйонів гривень, "Простір" розробляється з 2010 року!

На конференції з проблем створення Територіальної оборони військові показували "Дзвін", встановлений у штабі ТРО Сухопутних військ. Однак Міністерство оборони за результатами аудиту дійшло висновку, що програма "Дзвін" не відповідає заданим параметрам і потребує додаткової перевірки.

Підставою для такого рішення стала окрема думка трьох військовослужбовців військової частини "Аеророзвідки" - вона просувала свій проєкт системи управління військами "Дельта", яка брала участь у спільних маневрах з НАТО. Ця окрема думка стала підставою для рішення Тарана призупинити фінансування, і в 2020 році на "Дзвін" не витрачено ні копійки. Хто має рацію і хто винен - ​​без доступу до секретних матеріалів технічних завдань і стручання зі сторони висновку зробити неможливо, необхідний незалежний експертний аналіз.

Після цього Хомчак і командування ЗСУ без будь-яких розумних підстав "Аеророзвідку" знищили, в грудні оголошено про розформування частини. Один із засновників "Аеророзвідки" Ярослав Гончар був змушений звільнитися із ЗСУ взагалі. Очевидно, що однією з причин розформування є вельми примітивна помста за критику системи "Дзвін". Командування ЗСУ без будь-яких розумних підстав блокує розвиток свого ж проєкту "Дельта".