"Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував пропозицію глави української делегації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука винести на всеукраїнський референдум питання Донбасу і Криму.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Все голосніше в Україні голоси тих, хто не миттям, так катанням хочуть поступитися українськими територіями, тимчасово окупованими РФ, на користь країні – агресорові. Щоб заплутати українців, вивертаються в мотиваціях ... Мовляв, як народ підтвердить на референдумі, що він за цілісну, незалежну Україну з поверненням їй вже окупованих територій, ось тоді держава і розробить спосіб повернення", - написав він.
Чубаров підкреслив, що "особливо бридко чути такі капосні міркування від політиків, які уповноважені державою вести переговори з представниками країни-агресора".
Він також нагадав, що у лютому - березні 2014 року жителі Криму зазнали на собі руйнівні наслідки десятиліть інфільтрації російських спецслужб в усі владні органи Української держави, в тому числі і перш за все в ті, які мали захистити суверенітет і територіальну цілісність України, забезпечити її економічну та інформаційну безпеку.
"Кримськотатарський народ, а поруч з ним тисячі етнічних українців, залишених один на один з російськими військами, що вторглися на півострів, відкрито та масово виступили з протестами проти окупації Криму Російською Федерацією. Але лише їх зусиллями неможливо було зупинити російську окупацію", - написав Чубаров.
Глава Меджлісу зазначив, що "РФ не зможе нескінченно довго утримувати Крим".
"Москві треба або йти з Криму або змусити Київ погодитися на "добровільну" втрату частини своєї території. Ось тут знову і знадобився Леонід Макарович", - пояснив Чубаров.
Він підкреслив, що Крим є невід'ємною частиною Української держави і батьківщиною кримських татар.
"Тому не спокушайте свою долю, любителі гешефтів за рахунок України з Кримом, прав українського і кримськотатарського народів", - заявив глава Меджлісу.
Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
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2. Кравчука розстріляти - так, ні.
3.Кравчука помістити в дурку- так, ні.
Вот такие пироги с котятаме...
_При холует кремля трумпе расия срала США за воротник, а при вяленом Байдене, боюсь, насрёт дядюшке Сэму в шляпу... Беспринципные приспособленцы. Ещё и Spacex атакуют, подлецы, ставят палки в колёса и тормозят, не дают испытания проводить. Мерзавцы
Трамп.
вернуть собственную територию или нет,это референдум по поводу Донбасса и Крыма уловка и признание что там "сепаратисты"а не рос боевики, а там так называемый "референдум" прошёл законно в Крыму,а мы мол спохватились,и хотим вернуть,то есть подается легализация Мордором наши територии с уст нашего представителя к тому же
Cтрашнішого за Кравчука не було, бо йому незалежність не була потрібна, він прийшов консервувати в Україні "совок". Діяльність Кравчука була спрямована на знищення нашої країни. По-перше, було вбито економіку держави. Мабуть, це було зроблено через цілковитий непрофесіоналізм тодішнього керівництва України. З іншого боку, хто тоді збагатився на мільярди? "Червоні директори" та партійна номенклатура розікрали усе. Тому наразі, коли деякі експерти порівнюють Володимира Зеленського з Януковичем (а вони дійсно в дечому схожі), то я провожу паралелі між шостим та першим президентами. Так, як крали при Кравчуку, ще не спромоглися за жодного президента. Можна поцупити п'яту або четверту частину Держбюджету, як зараз. Проте за Леоніда Макаровича вкрали три чверті власності країни. За два роки президентства він примудрився накопичити стільки боргів, що держава стала банкрутом. Відбулася повна втрата суб'єктності. Він підписав найстрашніші угоди - про Чорноморський флот РФ у Криму, про відмову від ядерної зброї. При тому, що від Кравчука вимагали здати лише стратегічну ядерну зброю, про тактичну навіть не йшлося!
Володимир Зеленський примудрився у собі поєднати негативи майже усіх попередніх президентів. Від Ющенка він узяв лінивство, від Кучми - мафіозні принципи та відродження олігархії, від Януковича - параноїдальний страх перед людьми та оточення себе охороною. Зрештою Зеленський наближається до економічного провалу Кравчука. І лише від Порошенка він нічого не узяв. Хоча шостий президент в принципі не відповідає займаній посаді. Він може бути лише тим, ким є насправді - актором, коміком, продюсером.
https://aspi.com.ua/news/politika/kravchuk-kuchma-yuschenko-yanukovich-poroshenko-ta-zelenskiy-taras-chornovil-dav#gsc.tab=0
Перший ..резидент коммуняка незалежної України продажний Кравчук і раніше відзначався ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він виступав в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон ніьи не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого срср повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити, а потім і знищити сам Закон казав Іуда Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -виродок Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим комуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців. А тепер він продажний зрадник Иуда ще і вирішує долю - (капітуляцію) України в антиукраїнських мінських змовах?