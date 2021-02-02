"Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував пропозицію глави української делегації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука винести на всеукраїнський референдум питання Донбасу і Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Все голосніше в Україні голоси тих, хто не миттям, так катанням хочуть поступитися українськими територіями, тимчасово окупованими РФ, на користь країні – агресорові. Щоб заплутати українців, вивертаються в мотиваціях ... Мовляв, як народ підтвердить на референдумі, що він за цілісну, незалежну Україну з поверненням їй вже окупованих територій, ось тоді держава і розробить спосіб повернення", - написав він.

Чубаров підкреслив, що "особливо бридко чути такі капосні міркування від політиків, які уповноважені державою вести переговори з представниками країни-агресора".

Він також нагадав, що у лютому - березні 2014 року жителі Криму зазнали на собі руйнівні наслідки десятиліть інфільтрації російських спецслужб в усі владні органи Української держави, в тому числі і перш за все в ті, які мали захистити суверенітет і територіальну цілісність України, забезпечити її економічну та інформаційну безпеку.

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"Кримськотатарський народ, а поруч з ним тисячі етнічних українців, залишених один на один з російськими військами, що вторглися на півострів, відкрито та масово виступили з протестами проти окупації Криму Російською Федерацією. Але лише їх зусиллями неможливо було зупинити російську окупацію", - написав Чубаров.

Глава Меджлісу зазначив, що "РФ не зможе нескінченно довго утримувати Крим".

"Москві треба або йти з Криму або змусити Київ погодитися на "добровільну" втрату частини своєї території. Ось тут знову і знадобився Леонід Макарович", - пояснив Чубаров.

Він підкреслив, що Крим є невід'ємною частиною Української держави і батьківщиною кримських татар.

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"Тому не спокушайте свою долю, любителі гешефтів за рахунок України з Кримом, прав українського і кримськотатарського народів", - заявив глава Меджлісу.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.