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"Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував пропозицію глави української делегації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука винести на всеукраїнський референдум питання Донбасу і Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Все голосніше в Україні голоси тих, хто не миттям, так катанням хочуть поступитися українськими територіями, тимчасово окупованими РФ, на користь країні – агресорові. Щоб заплутати українців, вивертаються в мотиваціях ... Мовляв, як народ підтвердить на референдумі, що він за цілісну, незалежну Україну з поверненням їй вже окупованих територій, ось тоді держава і розробить спосіб повернення", - написав він.

Чубаров підкреслив, що "особливо бридко чути такі капосні міркування від політиків, які уповноважені державою вести переговори з представниками країни-агресора".

Він також нагадав, що у лютому - березні 2014 року жителі Криму зазнали на собі руйнівні наслідки десятиліть інфільтрації російських спецслужб в усі владні органи Української держави, в тому числі і перш за все в ті, які мали захистити суверенітет і територіальну цілісність України, забезпечити її економічну та інформаційну безпеку.

Читайте також: Разумков проти референдуму щодо Криму та Донбасу: "Це на 100% території України, і рано чи пізно вони повернуться"

"Кримськотатарський народ, а поруч з ним тисячі етнічних українців, залишених один на один з російськими військами, що вторглися на півострів, відкрито та масово виступили з протестами проти окупації Криму Російською Федерацією. Але лише їх зусиллями неможливо було зупинити російську окупацію", - написав Чубаров.

Глава Меджлісу зазначив, що "РФ не зможе нескінченно довго утримувати Крим".

"Москві треба або йти з Криму або змусити Київ погодитися на "добровільну" втрату частини своєї території. Ось тут знову і знадобився Леонід Макарович", - пояснив Чубаров.

Він підкреслив, що Крим є невід'ємною частиною Української держави і батьківщиною кримських татар.

Також читайте: Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук

"Тому не спокушайте свою долю, любителі гешефтів за рахунок України з Кримом, прав українського і кримськотатарського народів", - заявив глава Меджлісу.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Бридко чути такі капосні міркування: Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
"Мерзко слышать такие пакостные рассуждения": Чубаров резко раскритиковал идею Кравчука о референдуме по Крыму и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8408
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02.02.2021 15:09
+23
"Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6121
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02.02.2021 15:46
+22
73% щасливі, що розваляють країну. Вони в 2019 голосували за хаос, бо безвіз, мову, Томос на хліб не намастиш. Тільки зедауни не взяли до уваги, що хаос буде стосуватися і економіки, в тому числі. Сподівалися, що переживуть хаос з зарплатою в 4000 баксів. АХхахахаха
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02.02.2021 15:11
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И ещё. Необходимо Украину сделать демократическим государством вместо дико олигархического. Тогда население Донбасса устроит в Донецке майдан и потребуют идти под контроль Украины. А чтобы сделать демократию это несложно. В народе есть идеи как это сделать. Необходимы лишь желания активистов. Но с этим сложно, так как почти все активисты продались олигархам.
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02.02.2021 15:46 Відповісти
Когнити́вный диссона́нс "Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9451
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02.02.2021 17:43 Відповісти
В чем?
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02.02.2021 20:58 Відповісти
"В народе есть идеи как это сделать. Необходимы лишь желания активистов. Но с этим сложно, так как почти все активисты продались олигархам." (Я об этом)
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04.02.2021 18:04 Відповісти
Проект референдуму: 1.Кравчука повісити- так,ні.
2. Кравчука розстріляти - так, ні.
3.Кравчука помістити в дурку- так, ні.
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02.02.2021 16:06 Відповісти
США запропонували Німеччині умови для зняття санкцій з "Північного потоку-2"

Вот такие пироги с котятаме...
_При холует кремля трумпе расия срала США за воротник, а при вяленом Байдене, боюсь, насрёт дядюшке Сэму в шляпу... Беспринципные приспособленцы. Ещё и Spacex атакуют, подлецы, ставят палки в колёса и тормозят, не дают испытания проводить. Мерзавцы "Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3208
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02.02.2021 15:41 Відповісти
Байден обещал восстановить хорошие отношения с Европой, которые разрушил
Трамп.
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02.02.2021 15:49 Відповісти
Меня вот что интересует: а когда разрекламированный Чубаровым его Марш на Крым состоится? Или... то дела давно минувших дней?
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02.02.2021 15:44 Відповісти
Яка "еліта" такі і міркування.
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02.02.2021 15:46 Відповісти
Кравчук - генетический латентный предатель Украины и агент кгб.
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02.02.2021 15:46 Відповісти
Крым аннексирован,тут не нужно у народа жертвы аннексии спрашивать на референдуме хотит он
вернуть собственную територию или нет,это референдум по поводу Донбасса и Крыма уловка и признание что там "сепаратисты"а не рос боевики, а там так называемый "референдум" прошёл законно в Крыму,а мы мол спохватились,и хотим вернуть,то есть подается легализация Мордором наши територии с уст нашего представителя к тому же
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02.02.2021 15:46 Відповісти
А ведь реально, до 14 года Крым уже аннексировали татары. Самозахваты, самострои, вседозволенность. А русские всё это быстро пресекли. Теперь чуваров хочет чтобы украинцы ему Крым вернули?
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02.02.2021 15:55 Відповісти
Хто автохонний житель Криму? Кацап Влад і КО?
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02.02.2021 16:01 Відповісти
Захваты были тогда, когда из Крыма выселили татар и поселили в их дома переселенцев из рсфср.
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02.02.2021 21:02 Відповісти
Я против подобного рода "референдумов". Но! Отвергая - предлагай. А как Чубаров предлагает возвращать Крым? Его слова о том, что "РФ не сможет бесконечно долго удерживать Крым" - это не обоснованная хотелка. Своими действиями, РФ доказывает обратное: Приднестровье, Абхазия, Юж. Осетия ... "РФ не сможет" если местное население оказывает вооруженное сопротивление (Афганистан, например). В Крыму? Вооруженное сопротивление? России?
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02.02.2021 16:20 Відповісти
Способ только один - развал Мордора на мелкие, более вменяемые государства. А вот как этого добиться это уже другой вопрос. В первую очередь душить санкциями, и не игрушечными.
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02.02.2021 20:27 Відповісти
Во-первых, это предложение не Чубарова, а ваше. А во-вторых, ваше предложение из разряда библейского "наслать на них чуму". Никогда и нигде в мире, санкции не приводили к разделению государств. Скорее наоборот - к сплочению и подъему внутреннего производства. Что мы и наблюдаем в Мордоре.
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03.02.2021 09:43 Відповісти
Я понимаю крымских татар, но реальность....
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02.02.2021 16:26 Відповісти
в точку !!!!! "Бридко чути такі капосні міркування": Чубаров різко розкритикував ідею Кравчука про референдум щодо Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3484
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02.02.2021 17:01 Відповісти
Абдула продался...
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02.02.2021 17:13 Відповісти
Этот "вокал" кравчука вписывается в недавно принятый закон о референдуме, в который впихнули возможность ставить вопрос о территориях... Сто лярдов, за которые беня продал путину территорию надо оттанцовывать...
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02.02.2021 17:40 Відповісти
А все почалося з погодження визнати особливий статус. Молдова та Грузія на таке не пішли, є речі, які не підлягають обговоренню.
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02.02.2021 17:50 Відповісти
Хто з президентів нашої держави був найгіршим, хто - найтрагічнішим, а хто - найефективнішим.
Cтрашнішого за Кравчука не було, бо йому незалежність не була потрібна, він прийшов консервувати в Україні "совок". Діяльність Кравчука була спрямована на знищення нашої країни. По-перше, було вбито економіку держави. Мабуть, це було зроблено через цілковитий непрофесіоналізм тодішнього керівництва України. З іншого боку, хто тоді збагатився на мільярди? "Червоні директори" та партійна номенклатура розікрали усе. Тому наразі, коли деякі експерти порівнюють Володимира Зеленського з Януковичем (а вони дійсно в дечому схожі), то я провожу паралелі між шостим та першим президентами. Так, як крали при Кравчуку, ще не спромоглися за жодного президента. Можна поцупити п'яту або четверту частину Держбюджету, як зараз. Проте за Леоніда Макаровича вкрали три чверті власності країни. За два роки президентства він примудрився накопичити стільки боргів, що держава стала банкрутом. Відбулася повна втрата суб'єктності. Він підписав найстрашніші угоди - про Чорноморський флот РФ у Криму, про відмову від ядерної зброї. При тому, що від Кравчука вимагали здати лише стратегічну ядерну зброю, про тактичну навіть не йшлося!

Володимир Зеленський примудрився у собі поєднати негативи майже усіх попередніх президентів. Від Ющенка він узяв лінивство, від Кучми - мафіозні принципи та відродження олігархії, від Януковича - параноїдальний страх перед людьми та оточення себе охороною. Зрештою Зеленський наближається до економічного провалу Кравчука. І лише від Порошенка він нічого не узяв. Хоча шостий президент в принципі не відповідає займаній посаді. Він може бути лише тим, ким є насправді - актором, коміком, продюсером.

https://aspi.com.ua/news/politika/kravchuk-kuchma-yuschenko-yanukovich-poroshenko-ta-zelenskiy-taras-chornovil-dav#gsc.tab=0
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02.02.2021 17:54 Відповісти
Від Порошенко він взяв головне. Порошенко не боровся з корупцією і нікого з корупціонерів не посадив.
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02.02.2021 21:07 Відповісти
-
Перший ..резидент коммуняка незалежної України продажний Кравчук і раніше відзначався ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він виступав в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон ніьи не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого срср повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити, а потім і знищити сам Закон казав Іуда Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -виродок Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим комуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців. А тепер він продажний зрадник Иуда ще і вирішує долю - (капітуляцію) України в антиукраїнських мінських змовах?
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02.02.2021 18:01 Відповісти
Кравчука-вдогонку за Фокиным на мусорку истории Украины.Они это заслужили !!!
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02.02.2021 18:21 Відповісти
Респект пану Чубарову !!! Я не говорю уже про гундосого сдыха, баб Юля тупо промолчала, бо ее интересует тока ширка-2 со слугами урода.
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02.02.2021 18:25 Відповісти
Кравчук це КГБшно - ФСБшна консерва. Він косить під такого собі дурника, а сам тихою сапою намагається проштовхувати кремлівський план по захопленню України.
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02.02.2021 19:55 Відповісти
А вы думали зачем агент москвы ермак протянул в парламенте закон о референдуме? Вот для вот этого.
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02.02.2021 20:17 Відповісти
А, вот почему немцев так долго не гнали назад на запад во второй мировой- Джугашвили ждал, пока пройдет референдум и решат ли советские граждане- нужно освобождать территорию или и так нормально.
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02.02.2021 20:43 Відповісти
Кравчук - идиот и предатель!
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02.02.2021 23:45 Відповісти
Крачук и агентура Кремля
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03.02.2021 01:17 Відповісти
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