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Маріуполь (2820) Метінвест (244)

У Маріуполі в рекордні терміни відкрили кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Маріуполі в рекордні терміни відкрили кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19

Група Метінвест продовжує активно допомагати хворим на COVID-19.

У Маріупольській міській лікарні №9 за рахунок Метінвесту облаштовано нову кисневу станцію. Її відкрили в найшвидші терміни, лише за три тижні.

До цього часу балони із киснем доводилося щодня доставляти до лікарні, але тепер сучасна станція цей процес зробить автоматичним, адже більше не буде необхідності кілька разів на день змінювати ці балони. Сучасна технологія дозволить швидко та якісно доставляти кисень у лікарню, безпосередньо до хворого. Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков вважає, що подача кисню в Маріупольській лікарні вийшла на новий еволюційний рівень.

"П'ятикубові бочки будуть наповнюватись рідким киснем і він автоматично буде подаватись в усі точки роздачі. На 276 ліжок у нас понад 300 точок подачі кисню. Про таке можна було б тільки мріяти", – зазначив в.о. директора міської лікарні №9 Олександр Железняк.

За статистикою, понад 90% пацієнтів одужують саме завдяки поставкам кисню, тому ця ініціатива Групи Метінвест є такою важливою для мешканців Маріуполя. На це компанія вже витратила приблизно 72 мільйони гривень.

Міський голова Вадим Бойченко зазначив, що така підтримка допомогла місту поліпшити ситуацію із захворюванням і зараз немає жодних проблем із киснем, а кільуість тих, хто поборов вірус, – велика.

"У планах у нас подальша взаємодія і ми будемо дивитися, яка допомога потрібна охороні здоров'я у боротьбі з пандемією і, звичайно ж, будемо в цьому брати участь", – сказав Юрій Риженков.

За сприяння Групи Метінвест медзаклади Маріуполя також отримали 15 висококласних апаратів ШВЛ. А медики, які пройшли навчання на цій техніці, отримали комплекти медичного спецодягу.

Автор: Наталя Джума
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...знатно рванет У Маріуполі в рекордні терміни відкрили кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2334
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02.02.2021 15:54 Відповісти
у тебя пукан
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02.02.2021 16:03 Відповісти
...yankee, go home У Маріуполі в рекордні терміни відкрили кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1367
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02.02.2021 16:05 Відповісти
Да в честь чего? Таких кислородных станций не одна. Более того, они жизненно необходимы сейчас, когда большое количество людей попадает в больницы с осложнениями на лёгкие
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02.02.2021 22:42 Відповісти
это должно быть смешно? люди болеют, людей спасают. такие "приколы" могут быть у людей, которые сами никогда не болели
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03.02.2021 07:44 Відповісти
осталось в рекордно короткие сроки завезти "спутник" и всех 100% проколоть!
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02.02.2021 16:09 Відповісти
А спутник причем здесь???? Мариуполь вообще-то Украина и никакой спутник у нас не завозят. А вам, прежде чем писать комменты, думать надо.
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02.02.2021 18:35 Відповісти
Мариуполь - это опзж, вот и пусть рашн вакциной колятся, или я не прав???
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02.02.2021 21:32 Відповісти
Украина закупает вакцину у китайской компании Sinovac Biotech, а ваш комментарий - это информационный мусор
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02.02.2021 21:28 Відповісти
Зато слуги справились, и все деньги из Фонда борьбы с коронавирусом потратили вовсе не на медицину, а на социальные и инфраструктурные проекты
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02.02.2021 21:31 Відповісти
Блин, реально молодцы, но как-то стыдно за государство. Почему МОЗ не подсуетилось? Или пусть и дальше всё руками бизнеса - закупки ИВЛ, кислород, ремонты в больницах и т.д.
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02.02.2021 22:33 Відповісти
 
 