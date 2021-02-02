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Шмигаль не прийшов на зустріч із главами фракцій з питання тарифів, - глава "Голосу" Железняк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і главами парламентських фракцій з питань тарифів і енергетики, яка була запланована на вівторок.
Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив лідер парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Нарада, яка почалася о 15:00 у вівторок, мала стосуватися розгляду питань тарифів і енергетики. Всі глави фракцій зібралися, а прем'єр-міністр не прийшов, ми не змогли до нього навіть додзвонитися. В результаті ми вирішили не чекати, і голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання", - сказав Железняк, зазначивши, що нарада тривала близько шести хвилин.
Топ коментарі
+6 Привет
показати весь коментар02.02.2021 15:44
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.02.2021 15:53
+5 Super Gut
показати весь коментар02.02.2021 16:01
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Йуля в атаку пошла не просто так.... а ради кресла премьера....
Шмыгаль ваш подчененный. Ссыт на вас, а вы позволяете.
Уволить сразу же, игаче на вас ссать будут все