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Новини Політика України
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Кудрявцев (32) ДАБІ (97)

Справу проти мене "зліплено на коліні" зі старих фейків тільки заради повідомлення про неї в пресі, - ексглава ДАБІ Кудрявцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справу проти мене

Ексглава Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев має намір у суді домогтися закриття справу проти нього і притягнути до відповідальності тих, хто її сфабрикував.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кудрявцев повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Вчора ввечері з новин в ЗМІ я дізнався про те, що мене оголошено у розшук і прокуратура вважає, що я начебто ухиляюсь від слідства. Хочу наголосити - особисто від прокуратури ніяких повідомлень не отримував. При цьому у правоохоронців є контакти моїх адвокатів для зв’язку. Я ні від кого не переховуюсь і не збираюсь це робити", - підкреслив ексглава ДАБІ.

Саме тому, за словами Кудрявцева, він з адвокатами прибув сьогодні в прокуратуру, де йому вручили повідомлення про підозру.

"Коли я прочитав його текст, то ще раз переконався - це стара справа, надумана і сфабрикована. Вона стосується нібито використання мною підробленого диплома в 2015 році. Єдина мета відновлення фактично старої, вже закритої судом справи - моя дискредитація в публічному полі. У справі відсутні будь-які докази взагалі фактів злочину і я вже не кажу про мою причетність до них", - пояснив Кудрявцев.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екскерівник ДАБІ Кудрявцев з'явився в прокуратуру у справі про підроблений диплом. ФОТО

Ексочільник ДАБІ додав, що у справи вже минули всі терміни давності притягнення до кримінальної відповідальності і вона взагалі має бути закрита.

"Справа "зліплена на коліні" зі старих фейків тільки заради повідомлення про неї в пресі. Чого тільки вартий той факт, що сьогодні перебуваючи разом з адвокатами в кабінеті прокурора на режимному об’єкті, до якого заборонений вхід стороннім особам, було зроблено фото, як мені оголошується підозра. При цьому, ні мене, ні адвокатів про таку фотофіксацію ніхто не повідомив - це зроблено тишком-нишком. Але ми ще не вийшли з кабінету прокурора, як новина та фото про вручення мені підозри вже були "злиті" в ЗМІ", - розповів Кудрявцев.

"У тих хто замовляв цю справу простий розрахунок – у свідомості людей залишиться моє прізвище, яке фігурує в якійсь кримінальній справі, а те, що ця справа повністю "пуста", за розрахунком замовників, вже ніхто розбиратись не буде. Але впевнений, що цього разу я не тільки доб’юсь в суді закриття фейкової справи, але і притягну до відповідальності тих, хто її фабрикував", - підсумував ексглава ДАБІ.

Раніше Офіс Генпрокурора повідомив, що Кудрявцев оголошений в розшук, йому оголосили підозру

Сьогодні екскерівник ДАБІ Кудрявцев з'явився в прокуратуру в справі про підроблений диплом.

Автор: Анастасія Потіха
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02.02.2021 15:50 Відповісти
да нет почему клоуна Бубочку не вызвали у него точно не туфта а липа типа диплом юрыста бандуриста танцюриста специалиста по всем вопросам у Вселенной... Дело против меня "слеплено на коленке" из старых фейков только ради сообщения о нем в прессе, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев - Цензор.НЕТ 5653
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02.02.2021 16:00 Відповісти
США запропонували Німеччині умови для зняття санкцій з "Північного потоку-2"
Урроды, ****... Дело против меня "слеплено на коленке" из старых фейков только ради сообщения о нем в прессе, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев - Цензор.НЕТ 4872
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02.02.2021 15:59 Відповісти
ну зачем так зная Хю..ла... упоротость его.... зная наглость Меркель ее желание стать вице директором СП-2 и зная жадность европейцев особенно немчур..... связка- мы снимем если вы дадите пакет.....ЭТО ПО СУТИ ТУПИК ИЛИ ПАТ... это СП-2 все одно что Украина барахтается в болоте Минские Норманнские прогулки бла бла бла а дело стоит как и стояло колом.... как Молдова- Украина-Россия бла бла по поводу ПМР....а Грузия- Абхазия- ОБСЕ Россия по поводу Абхазии ведут долгие бла бла да Нагорный Карабах также в тему....и так далее одно сплошное бла бла....а Байдену нужно соблюсти лицо и формальности типа вот мы готовы.... а вот Европа увы..никак.. у Байдена Барисма газ ему и нафиг не нужно ЛИЧНО СП-2...конкуренция...
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02.02.2021 16:06 Відповісти
Что ты сказать пытался-то? Ты что пьянствуешь на форуме?!
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02.02.2021 16:10 Відповісти
"...В деле отсутствуют какие-либо доказательства вообще фактов преступления ..." То есть, диплом есть или нет??? Если есть- принеси и покажи диплом, и справки- выписки с ВУЗа. Но что-то мне подсказывает, что диплома действительно нет! и все претензии к прокуратуре - за давностью преступления... Но ты же с умной мордой без наличия предусмотренного диплома , мошенническим образом протирал чиновничье кресло, получал деньги, брал взятки( такая должность) с чистой совестью. Надо отвечать! Политические преследования тут ни к чему.
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02.02.2021 16:04 Відповісти
Та в ваше поголів"я в ДАБІ в кого не плюнь - можна любого арештовувати, як стопроцентного хабарника.
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02.02.2021 16:05 Відповісти
Поки у нас клоун сидить в кріслі президента, така клоунада буде по всій країні.
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02.02.2021 17:06 Відповісти
Взятки всю жизнь собирал с клиентов, сделал 2 года перерыв (не в СИЗО и не тюрьме) и теперь хочет сказать, что закон не действует за давностию лет. Дела давно минувших лет, преданья старины глубокой, кто старое помянет тому да выймем око. Хотя бы дэмпинговал, делал бы скидки со своих взяток. Все равно ведь диплом был фейковый.
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02.02.2021 17:15 Відповісти
 
 