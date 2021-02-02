Протягом квітня буде проведено соціальну кампанію на ТБ і в соцмережах до річниці Чорнобильської катастрофи, - Ткаченко
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Напередодні річниці Чорнобильської катастрофи в соцмережах і на телебаченні буде проведено соціальну кампанію.
Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні річниці Чорнобильської катастрофи за головування Прем’єра відбулося перше засідання Оргкомітету з відзначення 35-х роковин. Зокрема, обговорили план заходів", - йдеться в повідомленні.
За словами Ткаченка, протягом квітня буде проведено соціальну кампанію на телебаченні та в соціальних мережах, відкриється експозиція #35_років_уроків та інформаційна виставка на вулиці Хрещатик у центрі Києва.
26 квітня відбудеться Всеукраїнська хвилина мовчання і концерт-реквієм на радіолокаційній станції "Дуга", розташованій у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
"У наших планах провести трансляцію концерту, окрім телебачення, ще й на будівлях адміністрацій 4-х міст України. Час минає дуже швидко, але пам'ятати про події Чорнобильської трагедії та вшановувати загиблих повинен кожен українець. На ознаку вдячності за власні врятовані життя та врятоване майбутнє своєї країни", - підкреслив міністр.
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"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. В частности, обсудили план мероприятий" Источник: https://censor.net/ru/n3245556