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Протягом квітня буде проведено соціальну кампанію на ТБ і в соцмережах до річниці Чорнобильської катастрофи, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Протягом квітня буде проведено соціальну кампанію на ТБ і в соцмережах до річниці Чорнобильської катастрофи, - Ткаченко

Напередодні річниці Чорнобильської катастрофи в соцмережах і на телебаченні буде проведено соціальну кампанію.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні річниці Чорнобильської катастрофи за головування Прем’єра відбулося перше засідання Оргкомітету з відзначення 35-х роковин. Зокрема, обговорили план заходів", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, протягом квітня буде проведено соціальну кампанію на телебаченні та в соціальних мережах, відкриється експозиція #35_років_уроків та інформаційна виставка на вулиці Хрещатик у центрі Києва.

26 квітня відбудеться Всеукраїнська хвилина мовчання і концерт-реквієм на радіолокаційній станції "Дуга", розташованій у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

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"У наших планах провести трансляцію концерту, окрім телебачення, ще й на будівлях адміністрацій 4-х міст України. Час минає дуже швидко, але пам'ятати про події Чорнобильської трагедії та вшановувати загиблих повинен кожен українець. На ознаку вдячності за власні врятовані життя та врятоване майбутнє своєї країни", - підкреслив міністр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. ... (с)

- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
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02.02.2021 16:00
+4
Как это все чисто по-ЗЕбильному, - выбросят миллионы на социальную компанию на ТВ, при этом уже давно пох...ли все обязательства государства перед чернобыльцами.
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02.02.2021 16:08
+3
Большой праздник намечается! (по Н.Тищенко)
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02.02.2021 16:02
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Это он деньги из вирусного фонда на патриотические фильмы пилит?
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02.02.2021 15:57 Відповісти
"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. ... (с)

- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
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02.02.2021 16:00 Відповісти
Читайте першоджерела, а не непрофесійні переклади.
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02.02.2021 16:05 Відповісти
Відзначення- це не "празднование", горе-перекладачі. Де вас познаходили...
"Накануне годовщины Чернобыльской катастрофы под председательством премьера состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 35-й годовщины. В частности, обсудили план мероприятий" Источник: https://censor.net/ru/n3245556
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02.02.2021 16:02 Відповісти
Большой праздник намечается! (по Н.Тищенко)
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02.02.2021 16:02 Відповісти
Ні.
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02.02.2021 16:03 Відповісти
Обязательно! Праздничным фейерверком!
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02.02.2021 16:34 Відповісти
Как это все чисто по-ЗЕбильному, - выбросят миллионы на социальную компанию на ТВ, при этом уже давно пох...ли все обязательства государства перед чернобыльцами.
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02.02.2021 16:08 Відповісти
Оце справа я розумiю
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02.02.2021 16:14 Відповісти
 
 