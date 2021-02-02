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Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ

Сьогодні на Донбасі унаслідок пострілу снайпера російсько-окупаційних військ був важко поранений український воїн, пізніше він помер у лікарні.

Про це в Telegram повідомляє Українська делегація в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 2 лютого в районі Торецьку снайпер ЗС РФ важко пораненив військовослужбовця ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер у лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК спрямувала відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

Делегація України в ТКГ висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну.

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Як повідомляє на сторінці в мережі Facebook  ОТГ "Північ", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Шуми.

Пораненому воїну було надано медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+71
Уже практически каждый день гибнут наши ребята от снайперов......а зщеленый осел все в глаза ***** заглядывает....
А нужно градами накрывать позицию снайпера...
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02.02.2021 16:10
+63
Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6387
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02.02.2021 16:16
+62
перемирие мать вашу зеленую за ногу
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02.02.2021 16:10
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Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8603
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02.02.2021 18:20 Відповісти
В Украине президента нет. На его месте сидит клоун
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02.02.2021 18:20 Відповісти
Відповідь чому нашим Воїнам заборонено стріляти дуже проста.
Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2455
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02.02.2021 18:21 Відповісти
Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4332
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02.02.2021 18:21 Відповісти
Типові терористи. Це в них зветься - прінужденіє к міру - рюсському міру. Потрібно за одного забрати 10 орків.
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02.02.2021 18:41 Відповісти
А тим часом, міністр оборони та нач генштабу ВСУ скубуться на кшталт шмата з держоборон заказу,а вієрховний командувач розмазує свої зелені шмарклі по своїй пиці ,намагаючись зазирнути в очі ворогу,щоб побачити там бажання миру.
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02.02.2021 19:34 Відповісти
А ще Тедіс відмінив штраф на 3,4 мільярда у верховному суді , накладенний на нього АМКУ, якось от-так ... Вічна память полеглому воїну ! та співчуття рідним .
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02.02.2021 22:43 Відповісти
Сколько нелюбителей и любителей президентов и др.политиков, острословов и словоблудов и ни одного контрснайпера.....Нашому Воїну вічна Слава........
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02.02.2021 19:57 Відповісти
Так если бы тут даже и был целый сайт "контрснайперов", толку от этого, если зельцман с хомчаком запретили стрелять в ответ, не говоря уже про стрельбу на упреждение?
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02.02.2021 21:45 Відповісти
Не думаю,що на передку дуже діють укази -десь бахнуло ,щось хрюкнуло ,а що, де - хто зна Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 5756...
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03.02.2021 11:18 Відповісти
Діють, тим паче що снайперів постійно не тримають на передку, а спеціально відряджають на певні ділянки фронта.
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03.02.2021 15:32 Відповісти
Хлопці, воїни - лупіть сепарів всім чим маєте. Нехай ті штрафи зелені гандони собі в дупу запхають. Не будьте терпилами

Загиблому Герою вічна память....
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02.02.2021 20:26 Відповісти
Вічна память герою.Рішучій протест та зневага командуванню на чолі з блазнем
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02.02.2021 20:56 Відповісти
Господи, вбивають наших хлопців безкарно і цинічно.
Світла пам'ять Воїну.
Глибокі співчуття родині.
Смерть ворогам і зрадникам України.
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02.02.2021 20:59 Відповісти
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну. Співчуття його рідним та побратимам.
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02.02.2021 21:07 Відповісти
Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 965
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02.02.2021 21:47 Відповісти
Зараз не можна пороти гарячку. Як би там не було, ситуація на міжнародному рівні потроху складується на користь України. Прийшов Байден, в Росії назрівають заворушення. Прийде час і виникнуть можливості для покращення позиції України. Зараз Росія шукає собі ворога, щоб переключити увагу з своїх внутрішніх своїх проблем на нього і ,звичайно, логічно, що таким повинна стати Україна. Необдуманими кроками ми зіграєм їм на руку. Можна втратити багато - ще більше територій і підтримку заходу. Провокації найближчим часом будуть тільки підсилюватися. Немає іншого виходу як чекати. Але й готуватися до потрібного моменту потрібно. Життя завжди дає такий шанс і до нього треба бути готовими.
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02.02.2021 22:33 Відповісти
Какцапы над нами тупо прикалываются, приезжают в тир моя, какой позор *****
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02.02.2021 22:35 Відповісти
А можно как то там на передку Зе-под#нка с голыми яйцами подвевить, чтобы он на своей шкуре доказал что у нас перемирие?
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02.02.2021 23:36 Відповісти
"Перемирие" - это одностороннее прекращение огня со стороны ЗСУ.
Долго это издевательство будет продолжаться?
Снайпера раши(днр+лнр) будут стрелять по всему фронту.
Что зеленский у тебя "перемирие"?
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02.02.2021 23:52 Відповісти
Не, ну это как-то несерьезно. Неужели видеокамера для наблюдения дороже похорон?
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03.02.2021 01:10 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ САМО УБИВАТЬ РОССИЙСКИХ МАЖОРОВ !!!
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03.02.2021 03:30 Відповісти
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