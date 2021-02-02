Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ

Сьогодні на Донбасі унаслідок пострілу снайпера російсько-окупаційних військ був важко поранений український воїн, пізніше він помер у лікарні.

Про це в Telegram повідомляє Українська делегація в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 2 лютого в районі Торецьку снайпер ЗС РФ важко пораненив військовослужбовця ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер у лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК спрямувала відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

Делегація України в ТКГ висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну.

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Як повідомляє на сторінці в мережі Facebook ОТГ "Північ", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Шуми.

Пораненому воїну було надано медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося.