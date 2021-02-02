Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ у районі Торецька, - Українська делегація в ТКГ
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Сьогодні на Донбасі унаслідок пострілу снайпера російсько-окупаційних військ був важко поранений український воїн, пізніше він помер у лікарні.
Про це в Telegram повідомляє Українська делегація в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні 2 лютого в районі Торецьку снайпер ЗС РФ важко пораненив військовослужбовця ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер у лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.
Українською стороною СЦКК спрямувала відповідну ноту в СММ ОБСЄ.
Делегація України в ТКГ висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну.
Як повідомляє на сторінці в мережі Facebook ОТГ "Північ", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Шуми.
Пораненому воїну було надано медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося.
Будь ласка, зачекайте...
Загиблому Герою вічна память....
Світла пам'ять Воїну.
Глибокі співчуття родині.
Смерть ворогам і зрадникам України.
Долго это издевательство будет продолжаться?
Снайпера раши(днр+лнр) будут стрелять по всему фронту.
Что зеленский у тебя "перемирие"?