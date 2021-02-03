УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10949 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Репресії в окупованому Криму
561 4
Денісова (874) Крим (12756) Росія (47203) полонені (1941)

В окупованому Криму і РФ понад 100 українських політв'язнів, їхня кількість зростає, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В окупованому Криму і РФ понад 100 українських політв'язнів, їхня кількість зростає, - Денісова

Зі 109 політв'язнів в окупованому Криму і Росії 75 осіб - це кримські татари.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Крим.Реалії" заявила омбудсмен Людмила Денісова.

"На сьогодні 109 осіб перебувають у місцях несвободи, з них 33 людини в окупованому Криму. Двоє відбувають покарання, 31 у слідчому ізоляторі (і ще одна особа під судом). Інші перебувають в Росії, з них теж частина відбуває покарання, частина - в слідчих ізоляторах", - сказала Денісова.

За словами Денісової, кількість полонених українців в РФ та окупованому Криму постійно збільшується.

Вона також повідомила, що зі 109 політв'язнів 75 осіб - це кримські татари.

Читайте також: Кількість незаконно утримуваних громадян України в ОРДЛО становить 267 осіб, - Денісова
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что они там делают во вражеском государстве ? О_о
показати весь коментар
02.02.2021 16:55 Відповісти
Вони там в окупації моськовії, як українці були в окупації з 1654 року
показати весь коментар
02.02.2021 17:07 Відповісти
Конечно растет, выкупать не дают.
В окупованому Криму і РФ понад 100 українських політв'язнів, їхня кількість зростає, - Денісова - Цензор.НЕТ 1919
показати весь коментар
02.02.2021 17:09 Відповісти
Что-то "вы все фрете". Ведь бубочка сказал, что НИКТО до него не занимался вопросами крысма. И потому какие-то "заключенные в крыму"... Кто это? Только когда бубочка заметил, что он усрался крым оккупировали, то собственно и началась история борьбы за керысм. А ДО ЭТОГО ничего не было. Был, правда, папа бубочки, который ему диплом купил. А так никого.
показати весь коментар
02.02.2021 17:41 Відповісти
 
 