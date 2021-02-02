УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10916 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
11 140 66
бренд (36) підробка (340) суд (8039) годинник (32) ДБР (2563) Венедіктова (756) Лємєнов Олександр (47)

Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова з 2017 року перестала вказувати в декларації годинник Hublot. Коли їй вказали на відсутність годинника в декларації, вона пред'явила висновок експертизи про те, що годинник - підробка. Справу почали за статтею про незаконне використання товарних знаків.

Про це повідомив у фейсбуці засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Венедіктова прийшла на одне із засідань в годиннику Hublot, який забула задекларувати в останні звітні роки. Хоча ми звернули увагу, що в 2016-му годинник за більше ніж 10 тисяч євро таки був у деклараціях. Потім вона про нього забула офіційно, але по факту носила на руці", - написав Лємєнов.

За його словами, одеський активіст Сергій Стерненко намагався притягнути Венедіктову за недостовірне декларування.

Також читайте: Венедіктова маніпулює інформацією про свій коштовний годинник, - Лємєнов

"Венедіктова побігла в науково-експертний інститут і вирішила "оформити" собі документ, що підтверджує статус підробки цінного швейцарського годинника. Я, не довго чекаючи, влітку 2020 року подав заяву про злочин. Мені відмовили в реєстрації в ЄРДР. Ми підготували заяву в суд. І служитель Феміди виніс рішення в нашу користь, зобов’язавши слідчих ДБР відкрити провадження", - написав Лємєнов.

Він також додав, що, крім цього, написав лист про Венедіктову в компанію Hublot.

Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов 01
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов 02
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
При этом все знают, что часы - не подделка.
показати весь коментар
02.02.2021 16:58
+15
Для венедиктовой десять тысяч евро, как для большинства наших граждан 10 грн.:туда, сюда - народ не обеднеет !
Шмара прокацапская - хоть с часами, хоть без часов....
показати весь коментар
02.02.2021 17:01
+12
Самое отвратительно в этой истории то, что тем кто делал заключение, абсолютно похер что все знают....
показати весь коментар
02.02.2021 17:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При этом все знают, что часы - не подделка.
показати весь коментар
02.02.2021 16:58 Відповісти
ЦІКАВО.
показати весь коментар
02.02.2021 17:02 Відповісти
Самое отвратительно в этой истории то, что тем кто делал заключение, абсолютно похер что все знают....
показати весь коментар
02.02.2021 17:03 Відповісти
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь... (с)
показати весь коментар
02.02.2021 17:13 Відповісти
еее..... , яка країна такі й експерти, а годинник таки справжній.
показати весь коментар
02.02.2021 17:20 Відповісти
Как можно не верить экспертам????!
показати весь коментар
02.02.2021 17:28 Відповісти
Аваков сказал что вот ни фига не аферист, все по Законам Украины.
показати весь коментар
02.02.2021 17:06 Відповісти
- Рафик нэ виновник савсэм (с)
показати весь коментар
02.02.2021 17:14 Відповісти
Законы Украины позволяют, да.
показати весь коментар
02.02.2021 17:27 Відповісти
Нет и никогда не было чести "офицера", как и какой то ещё, кроме самой ЧЕСТИ !
Она или есть или её нет - независимо от родадеятельности!
показати весь коментар
02.02.2021 18:46 Відповісти
Уходит и прихдит. Замечательно выходит!
показати весь коментар
02.02.2021 17:32 Відповісти
А вот и не по закону...
По закону, вакантная должность должна быть вакантной на протяжении не менее месяца ПОСЛЕ ОТКРЫТОЙ ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ вакансии ДО конкурса ! Я сомневаюсь,что где то ОТКРЫТО было опубликовано объявление о вакансии и оно ""висело не менее месяца ДО объявления о проведении конкурса !
показати весь коментар
02.02.2021 18:44 Відповісти
В очередной раз закон будет изнасилован в особо извращенной форме и растоптан!
показати весь коментар
02.02.2021 17:00 Відповісти
Правда и справедливость. Распяты и четвертованы. Падальщики и шакалы обладывают кости.
показати весь коментар
02.02.2021 17:06 Відповісти
Для венедиктовой десять тысяч евро, как для большинства наших граждан 10 грн.:туда, сюда - народ не обеднеет !
Шмара прокацапская - хоть с часами, хоть без часов....
показати весь коментар
02.02.2021 17:01 Відповісти
Слону дробина. Горох и стена. Сизиф и камень. Вода и решето.
Ну вы поняли. Бег на месте.
показати весь коментар
02.02.2021 17:03 Відповісти
А там ще тіпок є один з Кривого Рогу, так він сховав своє майно від декларування, що робити будете?
показати весь коментар
02.02.2021 17:04 Відповісти
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 1521
показати весь коментар
02.02.2021 17:08 Відповісти
Це так зє сцикун звільняти Крим збирався?
показати весь коментар
02.02.2021 17:17 Відповісти
Не собирался - и не собирается! Не неси ерунду - выбрось, брось каку!
показати весь коментар
02.02.2021 17:22 Відповісти
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8449 а вавку сцанича пагнабіть?
показати весь коментар
02.02.2021 17:38 Відповісти
То муж Венедиктовой мутнорылит с увольнением с работы и потом через 10 дней восстановлением, получив при этом 750 тыс грн из бюджета в качестве "помощи", то сама мадам гепрокурорша выкидывает фортели с часиками... Удивляет мелочность и желание везде залезть мордой в корыто наших недоправоохранителей, сами на госслужбе, а хотят жить, как бизнесмены Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 2458
показати весь коментар
02.02.2021 17:04 Відповісти
Странно, что "мама любит скорость" не додумался купить экспертное заключение, что Lexus не Lexus, а китайская копия. Кстати и на дворцы в Конча Заспе можно взять экспертное заключение, что это все муляжи из картона и пластика.
показати весь коментар
02.02.2021 17:04 Відповісти
Сама она подделка.
показати весь коментар
02.02.2021 17:04 Відповісти
Дело начали по статье о незаконном использовании товарных знаков.

Хы... -- аж не смешно...*(
С Майданом тоже интересно получилось -- он начался не из-за Яныка и невхождения в ЕС -- а с побития детей. Не из-за политики -- это главное! Потом уже наворотилось всякое... ...но тоже не политическое, а чисто рефлекторное. Кто-то выдвинул какую-то Стратегическую Программу развития Украины? Нет.

Було весело (с) -- стало грустно...
показати весь коментар
02.02.2021 17:07 Відповісти
так и под Bandiera Rossa в 1917 было весело...такого наворотили-весь мир до сих пор в шоке Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 2526
показати весь коментар
02.02.2021 17:19 Відповісти
Я тебя уверяю -- весь мир помнит только две Мировых Войны -- помнит и скорбит.

А коммуняцкий переворот у Зимнего Дворца -- это внутреннее дело России, с Украиной впридачу.

Антанта не вмешивалась -- сама немцев раскобасила.
А вот все прошлые и нынешнии совки, действительно в шоке до сих пор от самих себя -- и врядли из него выйдут...*)
показати весь коментар
02.02.2021 17:27 Відповісти
Украина там не участвовала...совсем.это все монхнорылые.а Украину оккупировали в 1922 году.
а комуняцкий переворот помнит весь мир,и давно сделал выводы.потому и зарплаты на Западе не комуняцкие...и социализм в скандинавии построен,бо социализм могут построить социалисты,а никак не комуняки Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 2207
вот тебе и бандера росса.или роша
показати весь коментар
02.02.2021 17:35 Відповісти
Ок -- спорить не буду -- пора мне готовиться пахать на немецкий миф... ...вам бы так научиться мифотворчествовать...
Покец! *)
показати весь коментар
02.02.2021 17:44 Відповісти
только орднунг соблюдай Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 6324.
показати весь коментар
02.02.2021 17:50 Відповісти
Всенепременнейше -- siecher!
показати весь коментар
02.02.2021 17:52 Відповісти
Стратегическую Программу развития Украины в своё время выдвинула Ю.Тимошенко. Проблема в том, что некому её читать.
показати весь коментар
02.02.2021 18:58 Відповісти
Хитрожопое рашистское животное, меняй ник *краснозадая тряпка*кровавая...
показати весь коментар
02.02.2021 19:03 Відповісти
Часы дали взяткой, как оригинал. Включила в декларацию.
Сделала экспертизу - оказались подделкой. За фуфловую взятку ничего не делала.
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8795
показати весь коментар
02.02.2021 17:08 Відповісти
Картохи переел болезный?
показати весь коментар
02.02.2021 17:17 Відповісти
Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8233(с) Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8389
показати весь коментар
02.02.2021 17:36 Відповісти
Пшло вон отсюда,животное
показати весь коментар
02.02.2021 18:59 Відповісти
В Украине Светлану уважают практически все, кроме, может быть, сторонников ОПЗЖ. Так что не надо ля-ля! Будем только рады, если Беларусь станет членом ЕС.
показати весь коментар
02.02.2021 19:06 Відповісти
Учитывая состояние всех аспектов государства, сегодня нормальный украинский генпрокурор должен жить максимум в трёшке на Харьковском массиве. Без сарказма. И министры где-то по соседству. А пока у нанятого за наши налоги государственного менеджмента на руках Хубло, о каком развитии страны они будут думать, если за школу ребёнку в Англии заплати, газон дома в Козине перестели, маме водителя найми... Где время брать?
показати весь коментар
02.02.2021 17:16 Відповісти
дивуватись нічому.... лошиці могли впарити репліку за 10 штук евро, радість від покупки пройшла, оточуючі нехай думають, що в неї на руці "десятка" евро.... ну ви зрозуміли, 10 евро - дешевка прокурорская.
показати весь коментар
02.02.2021 17:16 Відповісти
Вот таким пох на поднятие цен как и на бюджетную озоновую дыру....
Тут один выход , как они говорят наказание , Париж или Лондон..Майдан нужно было не закрывать ..Упыри булки расслабили...
показати весь коментар
02.02.2021 17:17 Відповісти
Теперь любой проворовавшийся чинуша, если на него наедут, может взять заключение, что деньги, которые он украл, фальшивые. Во как, зелепупики, свершилось, коррупция повержена!
показати весь коментар
02.02.2021 17:17 Відповісти
не удивлюсь если в этом зеленом шапито расследование будет вести сама венедиктова
показати весь коментар
02.02.2021 17:26 Відповісти
Вы шутите? Вести расследование??? Вы до сих пор верите в сказки??? Наверное вы имели в виду кто будет закрывать дело?
показати весь коментар
02.02.2021 17:30 Відповісти
Справедливо. Так и будет.
показати весь коментар
02.02.2021 17:59 Відповісти
Главную прокурорку-в буцигарню! Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 8627 прикольно будет Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 7182
показати весь коментар
02.02.2021 17:41 Відповісти
😂😂😂😂
показати весь коментар
03.02.2021 09:34 Відповісти
Откуда у этой клизмы в 16 году такие часы? Насосала?
показати весь коментар
02.02.2021 17:57 Відповісти
Каким придурочным нужно быть прокурором, чтобы самому взять справку о том, что ты сам нарушаешь закон?
Следующая справка будет о том, что она с детства больная на голову.
показати весь коментар
02.02.2021 18:06 Відповісти
Не... не подумайте плохого. Просто мне надоели ситуации, когда я не могу какую-то тётю трахнуть! А ранее- мог, любую. А тут вона как... часики за такую цену. Скока ж эта тётя в час стоит? А за ночь??? Всё очень плохо, в этой жизни.
показати весь коментар
02.02.2021 18:15 Відповісти
Убивает не сам факт нарушения закона, а мелочность мотива. Что бы не платить налог на роскошь и сэкономить деньжат. Такие как Венедиктова за недорого покроют любое преступление.
показати весь коментар
02.02.2021 18:31 Відповісти
значит бинидихтову мона попросить, шоб зделала справку, шо мои "Hublot"- настаясчие? Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов - Цензор.НЕТ 6434
показати весь коментар
02.02.2021 18:44 Відповісти
Близорукая потворка натягивает глазки поросячьи, а окулярчики одеть с толщиной линз мелкоскопа стесняется не от большого ума...
показати весь коментар
02.02.2021 18:53 Відповісти
"Косельок, косельок, какой косельок"! Та немає закону проти Генпрокурора!
показати весь коментар
02.02.2021 19:42 Відповісти
Удачі пане Адвокате. Ну ,а пані "генпрокурорші" ,нарешті потрапити за ґрати хоч і за такий кримінальний проступок.
показати весь коментар
02.02.2021 20:26 Відповісти
За який проступок? Вона сама підробила товарний знак на годиннику? Недалекий, за таким звинуваченням вона виграє суд ще й компенсацію за моральні збитки відсудить.
показати весь коментар
02.02.2021 20:38 Відповісти
Не такий вже і проступок. Головне, вчасно вилучити годинник як доказ. Якщо сама добровільно не віддасть, вже підстава для обшуку. Погодьтесь, це круто обшук у генпрокурора, можна ще щось знайти.
Далі, якщо годинник справжній, бо за час до вилучення якби не виготивили схожий підроблений, залежить від свідчень експерта. Уже по експерту може бути справа, а якщо він прямо вкаже на когось, хто примусив його сфальсифікувати експертизу, то ще одна справа, не виключено, що знову по венідіктовій.
Є питання, кому годинник належав раніше (хто купив) і як потрапив в Україну. Маю сумніви, що за нього було сплачено мито, тоді контрабанда. А покупця легко назве швейцарська сторона, за готівку його, скоріш всього, не продають.
Словом, є над чим працювати. Успіху. Хоч нинішнє дбр, яке має вести слідство, під владою,але може десь знайде свою статтю НАБУ, тим більше, воно з експертами вже має досвід роботи.
Незаконне використання торгової марки теж дуже цікава стаття, але про це іншим разом. Це скоріше не стаття, а "чорна мітка" серед порядних політиків і правоохоронців. Недекларування було б дійсно проступком.
показати весь коментар
02.02.2021 21:07 Відповісти
Пацаны - красавцы!))
показати весь коментар
02.02.2021 23:39 Відповісти
Когда будет уголовное дело по аферисту-мужу, завладевшего 850 000 грн. бюджетных денег, укравших их у пенсионеров?
показати весь коментар
03.02.2021 01:15 Відповісти
 
 