Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов. ДОКУМЕНТ
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова з 2017 року перестала вказувати в декларації годинник Hublot. Коли їй вказали на відсутність годинника в декларації, вона пред'явила висновок експертизи про те, що годинник - підробка. Справу почали за статтею про незаконне використання товарних знаків.
Про це повідомив у фейсбуці засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.
"Венедіктова прийшла на одне із засідань в годиннику Hublot, який забула задекларувати в останні звітні роки. Хоча ми звернули увагу, що в 2016-му годинник за більше ніж 10 тисяч євро таки був у деклараціях. Потім вона про нього забула офіційно, але по факту носила на руці", - написав Лємєнов.
За його словами, одеський активіст Сергій Стерненко намагався притягнути Венедіктову за недостовірне декларування.
"Венедіктова побігла в науково-експертний інститут і вирішила "оформити" собі документ, що підтверджує статус підробки цінного швейцарського годинника. Я, не довго чекаючи, влітку 2020 року подав заяву про злочин. Мені відмовили в реєстрації в ЄРДР. Ми підготували заяву в суд. І служитель Феміди виніс рішення в нашу користь, зобов’язавши слідчих ДБР відкрити провадження", - написав Лємєнов.
Він також додав, що, крім цього, написав лист про Венедіктову в компанію Hublot.
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Она или есть или её нет - независимо от родадеятельности!
По закону, вакантная должность должна быть вакантной на протяжении не менее месяца ПОСЛЕ ОТКРЫТОЙ ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ вакансии ДО конкурса ! Я сомневаюсь,что где то ОТКРЫТО было опубликовано объявление о вакансии и оно ""висело не менее месяца ДО объявления о проведении конкурса !
Шмара прокацапская - хоть с часами, хоть без часов....
Ну вы поняли. Бег на месте.
Хы... -- аж не смешно...*(
С Майданом тоже интересно получилось -- он начался не из-за Яныка и невхождения в ЕС -- а с побития детей. Не из-за политики -- это главное! Потом уже наворотилось всякое... ...но тоже не политическое, а чисто рефлекторное. Кто-то выдвинул какую-то Стратегическую Программу развития Украины? Нет.
Було весело (с) -- стало грустно...
А коммуняцкий переворот у Зимнего Дворца -- это внутреннее дело России, с Украиной впридачу.
Антанта не вмешивалась -- сама немцев раскобасила.
А вот все прошлые и нынешнии совки, действительно в шоке до сих пор от самих себя -- и врядли из него выйдут...*)
а комуняцкий переворот помнит весь мир,и давно сделал выводы.потому и зарплаты на Западе не комуняцкие...и социализм в скандинавии построен,бо социализм могут построить социалисты,а никак не комуняки
вот тебе и бандера росса.или роша
Покец! *)
Сделала экспертизу - оказались подделкой. За фуфловую взятку ничего не делала.
Тут один выход , как они говорят наказание , Париж или Лондон..Майдан нужно было не закрывать ..Упыри булки расслабили...
Следующая справка будет о том, что она с детства больная на голову.
Далі, якщо годинник справжній, бо за час до вилучення якби не виготивили схожий підроблений, залежить від свідчень експерта. Уже по експерту може бути справа, а якщо він прямо вкаже на когось, хто примусив його сфальсифікувати експертизу, то ще одна справа, не виключено, що знову по венідіктовій.
Є питання, кому годинник належав раніше (хто купив) і як потрапив в Україну. Маю сумніви, що за нього було сплачено мито, тоді контрабанда. А покупця легко назве швейцарська сторона, за готівку його, скоріш всього, не продають.
Словом, є над чим працювати. Успіху. Хоч нинішнє дбр, яке має вести слідство, під владою,але може десь знайде свою статтю НАБУ, тим більше, воно з експертами вже має досвід роботи.
Незаконне використання торгової марки теж дуже цікава стаття, але про це іншим разом. Це скоріше не стаття, а "чорна мітка" серед порядних політиків і правоохоронців. Недекларування було б дійсно проступком.