Проти Венедіктової відкрили справу через годинник за 10 тис. євро, - адвокат Лємєнов. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова з 2017 року перестала вказувати в декларації годинник Hublot. Коли їй вказали на відсутність годинника в декларації, вона пред'явила висновок експертизи про те, що годинник - підробка. Справу почали за статтею про незаконне використання товарних знаків.

Про це повідомив у фейсбуці засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Венедіктова прийшла на одне із засідань в годиннику Hublot, який забула задекларувати в останні звітні роки. Хоча ми звернули увагу, що в 2016-му годинник за більше ніж 10 тисяч євро таки був у деклараціях. Потім вона про нього забула офіційно, але по факту носила на руці", - написав Лємєнов.

За його словами, одеський активіст Сергій Стерненко намагався притягнути Венедіктову за недостовірне декларування.

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"Венедіктова побігла в науково-експертний інститут і вирішила "оформити" собі документ, що підтверджує статус підробки цінного швейцарського годинника. Я, не довго чекаючи, влітку 2020 року подав заяву про злочин. Мені відмовили в реєстрації в ЄРДР. Ми підготували заяву в суд. І служитель Феміди виніс рішення в нашу користь, зобов’язавши слідчих ДБР відкрити провадження", - написав Лємєнов.

Він також додав, що, крім цього, написав лист про Венедіктову в компанію Hublot.





