Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович
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Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що попри порушення режиму тиші немає підстав говорити про його зрив.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На думку Арестовича, можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.
"Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менше ніж два тижні, і можна було б констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли - ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму більшою чи меншою мірою", - заявив Арестович.
За даними військових, у січні на Донбасі від куль снайперів загинуло троє військовослужбовців ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Ах, ти ***** брехлива, зебільна, люська...
_Ну с добрым утром, что ли.
если для измерения цинизма человека ввести единицу измерения, то её непременно надо назвать арестович
Ти ж не тільки свою гідність продав клоунам, ти оправдуєш загибель наших воїнів. Яких твій дебіл Зе залишив мішенями на передку.
Звичайно, всі ж навколо ідіоти, новин не читають і значення слів не розуміють ...
Орки вогонь ніколи не припиняли.
Для одного урода =нє стрєляют=, для цього - =нє сорван= ...
Ще не сказали, що вбиство нашого військового - це провокація. Бо раніше так говорили.
На все готові, аби х**ло не гнівати.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
Долго это издевательство будет продолжаться?
Снайпера раши(днр+лнр) будут стрелять по всему фронту.
Что зеленский у тебя "перемирие"?
Ты же герой..... В тыл врага ходил.....