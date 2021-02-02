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Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Події

Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович

Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що попри порушення режиму тиші немає підстав говорити про його зрив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На думку Арестовича, можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.

"Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менше ніж два тижні, і можна було б констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли - ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму більшою чи меншою мірою", - заявив Арестович.

За даними військових, у січні на Донбасі від куль снайперів загинуло троє військовослужбовців ЗСУ.

Читайте також: Арестович про доктрину "Русского Донбасса": Це прямий підрив мінських і нормандських угод
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Топ коментарі
+73
Это ты, гнида, расскажи вдовам и сиротам погибших из-за "нарушений!. Мразь и сволочь!
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02.02.2021 17:09
+60
От гнида ватна.
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02.02.2021 17:08
+57
Он думает, что говорит? Убийство наших ребят - это всего лишь "нарушение режима" Режим прекращения огня на Донбассе не сорван, есть нарушения режима в большей или меньшей степени, - Арестович - Цензор.НЕТ 8830
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02.02.2021 17:08
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Всё верно он сказал. Два года назад гибло в 5 раз больше и также неподвижно стояли на позициях.
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02.02.2021 17:50 Відповісти
Ні. Не стояли. Й крошили тоді сепарню й рашистів бо небуло заборони захищати.
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02.02.2021 18:26 Відповісти
Нет, стояли на позиция. Только тогда с обеих сторон по 15 человек гибло, а теперь по три.
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02.02.2021 21:16 Відповісти
Вот жеш гнида , шармута Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 9877
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02.02.2021 17:53 Відповісти
Буває таке на будь-якій війні, коли не стріляють.
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02.02.2021 17:54 Відповісти
щойно повідомили про 200-того воїна ЗСУ... снайпер...

Ах, ти ***** брехлива, зебільна, люська...
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02.02.2021 17:54 Відповісти
Этот ублюдок совсем берега попутал! На чью мельницу воду льёшь? Наши Воины гибнут от подлых обстрелов, а, оказывается, проблемы никакой и нет! Просто незначительное нарушение т.н. "мирной инициативы" нашего "луноликого" членограя? Смотрю, что чем дальше, тем больше "лакеи народа" скатываются в сторну предательтва интересов Украины! На словах они все такие правильные, а как до дела - чистой воды вражины!!!
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02.02.2021 18:00 Відповісти
"Смотрю, что чем дальше, тем больше "лакеи народа" скатываются в сторну предательтва интересов Украины! На словах они все такие правильные, а как до дела - чистой воды вражины!!!"
_Ну с добрым утром, что ли.
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02.02.2021 18:10 Відповісти
Режим был сорван в первый же день орками и ихтамнетами.Впаривать симулякр перемирия на Донбассе после убийств и ранений наших воинов это вообще край идиотизма.Люся либо идиот,либо порохобот на задании для полной дискредитации зевласти. Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 9402
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02.02.2021 18:00 Відповісти
Когда арестовичу снесёт башку кацапским снарядом,я тоже скажу что это не срыв режима прекращения огня, а лишь отдельное нарушение.
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02.02.2021 18:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MFe_rZS55Ys
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02.02.2021 18:08 Відповісти
эм а разве суть прекращения огня не заключается В ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ? Какую же чушь несет Арестович.
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02.02.2021 18:15 Відповісти
Ты не блей, ты цифру назови: со скольки трупов в день начинается срыв?
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02.02.2021 18:18 Відповісти
_Не начинается при любом кол-ве: враги ведь уже в Киеве. Им главное чтобы ВСУ оккупантам урон не наносили, а укропов пусть мочат - чем больше, тем послушней москве будут.
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02.02.2021 19:00 Відповісти
А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени", - заявил Арестович Источник: https://censor.net/ru/n3245572
если для измерения цинизма человека ввести единицу измерения, то её непременно надо назвать арестович
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02.02.2021 18:19 Відповісти
1 арестович = 10 иуд.
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02.02.2021 19:01 Відповісти
А цена этому в большей или меньшей степени защитники пораненные, ставшие инвалидами и убытые? Так, Аферистович из ЗЕпомойки?
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02.02.2021 18:19 Відповісти
Этой тварюке надо поламать руки и ноги. Согласен дать на это денег!
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02.02.2021 18:21 Відповісти
И я.
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02.02.2021 20:03 Відповісти
Если на 13 частей - то это будет лёгкой травмой.
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02.02.2021 21:42 Відповісти
Для цих виродків смерті наших захисників - це просто підпорчена статистика
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02.02.2021 18:22 Відповісти
Прострелить би йому голову а потім запитать "яу тобі не зірваний режим тиші" .... падлюки!
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02.02.2021 18:23 Відповісти
чмо
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02.02.2021 18:24 Відповісти
Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 210Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 6394Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 1041
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02.02.2021 18:28 Відповісти
тварь
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02.02.2021 18:28 Відповісти
Что бы он сказал, если б погибли там его родственники - падлюка такая.
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02.02.2021 18:36 Відповісти
лучше если бы его грохнули самого!
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02.02.2021 18:50 Відповісти
Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, - вот это истинное признание,за кажущимся никогда ,не видят реального и очевидного,или видят через очки которые создают в ихних мозгах кажущиеся.(за кажущимся- убитые украинцы.которых он не видит)
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02.02.2021 18:38 Відповісти
представляю полторы недели бои, а у них все перемирие
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02.02.2021 18:41 Відповісти
Щоб ти, проклятий, загинув, і твоя мама оплакувала тебе так, як матері оплакують наших захисників.
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02.02.2021 18:49 Відповісти
Цинізм шльондри зашкалює...
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02.02.2021 18:52 Відповісти
а как пел это чмо, как пел и ещё себя военным экспертом выставлял, да сруские гондоны тоже его экспердом кликали.
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02.02.2021 18:52 Відповісти
А кого говорящая голова "Орестович" пытается убедить ? Зона ООС превратилась в безопасный тренировочный полигон для наемников из Мордора, а сколько они за аренду платят можно узнать ?
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02.02.2021 18:53 Відповісти
Розовощёкий,упитанный..жизнь пока удалась.Конечно же для таких режим не сорван пока можно срывать бабло,--что им солдатская жизнь.Короче: такие в окопах не сидят.
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02.02.2021 18:59 Відповісти
Не знал, что можна стрелять, не нарушая режима перемирья, причем нанося потери. Казуистика какая-то.
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02.02.2021 18:59 Відповісти
Не розумію чого стільки негодувань по поводу висказувань арестовича. Він тільки виконує доручену йому роботу. Скаже інакше, копнуть у сраку і грошей не заплатять. Він звичайно гнида і зрадник, але він тільки "динамік", "процесор" сидить на банковій. Так, що люди не тратьте свою злість на нещасного арестовича. Я впевнений, що якщо бойко з його опзж прийдуть до влади то арестович заспіває, що українські націоналісти воюють проти "вічної братської любові" з російським народом. І звичайно їх (нас) треба знешкодити. Ось такий він олексій арестович український зрадник і колаборант. Слухати арестовича то себе не поважати.
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02.02.2021 19:01 Відповісти
Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 3355
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02.02.2021 19:04 Відповісти
Почти каждые день убивают защитников отечества, но по мнению афериста Арестовича это и есть самое настоящее перемирие со стороны российских терорристов.
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02.02.2021 19:02 Відповісти
Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 1528
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02.02.2021 19:04 Відповісти
Прикончили б Бубочку с Ермаком в зоне ООС и это бы ло бы всего лишь нарушением режима тишины....и национальным праздником.
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02.02.2021 19:09 Відповісти
Сколько наших воинов должно погибнуть одномоменто чтобы считать перемирие сорваным? Или сколько погибших должно накопиться?
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02.02.2021 19:12 Відповісти
Снайперы врага тупо убирают наших воинов, разве это можно назвать просто какими-то нарушениями?
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02.02.2021 19:21 Відповісти
Наших. Не его. Оно - в тылу врага задание своего командования из рф выполняет.
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02.02.2021 21:31 Відповісти
Мда..И сивочола свиня чомусь назвала цю вийну незрозумилим словом АТО....А Арестович називае ситуацию коли гинуть наши воины "незначительным нарушением"...и коли ж вона стане "значительным"? Напевно, коли Арестовичу дадуть доброго пидсрачника и вин вилетить з займанои посади...
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02.02.2021 19:22 Відповісти
Ясный пень, Арестовичь, пуля ведь не тебе в голову прилетела. А вот если бы тебе прилетела - я бы посмотрел как бы ты умничал и оценивал нарушение это или еще нет.
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02.02.2021 19:34 Відповісти
Йому, падлюцi, "кажется"..... виродок
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02.02.2021 19:35 Відповісти
арестович мерзость, поедь на передовую и поймай пулю снайпера, может после этого тебе дойдет -нарушение или не нарушения.
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02.02.2021 19:36 Відповісти
говно ты люся. люся, ты говно
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02.02.2021 19:59 Відповісти
Это как хрен в его жопу вошел на 10 сантиметров или на 5 см
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02.02.2021 20:03 Відповісти
конечно ермаку и зельцу в теплом кабинете легко рассуждать о режиме перемирия.... може вы хоть отвечать разрешите? может пусть наши снайпера поработают? *** ну все стратеги прямо киздец какой то один лейтенант профсоюзник сбу наруководил уже до ж о пы второй майор запаса пытается ВСУ управлять, клоун главнокомандующий.... поимо писец какой то!!! чувствую просрем последнее....
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02.02.2021 20:28 Відповісти
Режим стоп-крана соблюдается ...в большей или меньшей степени...то есть мозги уже тормозят, но крыша едет по полной... Арестович.
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02.02.2021 20:29 Відповісти
я не пи...рас, а так просто в большей или меньшей степени. Геев это не касается.
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02.02.2021 20:30 Відповісти
Гнида продажна ти, арестович.
Ти ж не тільки свою гідність продав клоунам, ти оправдуєш загибель наших воїнів. Яких твій дебіл Зе залишив мішенями на передку.
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02.02.2021 20:32 Відповісти
Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Торецка
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02.02.2021 21:05 Відповісти
Помийний щур обізвався.
Звичайно, всі ж навколо ідіоти, новин не читають і значення слів не розуміють ...
Орки вогонь ніколи не припиняли.
Для одного урода =нє стрєляют=, для цього - =нє сорван= ...
Ще не сказали, що вбиство нашого військового - це провокація. Бо раніше так говорили.
На все готові, аби х**ло не гнівати.
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02.02.2021 21:06 Відповісти
Ворог.
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02.02.2021 21:32 Відповісти
Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович - Цензор.НЕТ 4487
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02.02.2021 21:23 Відповісти
отстрелить козлу яйца, если они у него еще есть
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02.02.2021 21:28 Відповісти
жалко що далеко від Київа, взяв би вили і "приколов" би цього москальского щура......
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02.02.2021 21:34 Відповісти
Климаксная Люська вылизывает своего бездарного кормильца. Две недели орки могут наступать всей бандой на Киев, а убогая будет считать, что решение прекращения огня продолжается. Что же ты, гнида, это не на передовой заявляешь?
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02.02.2021 21:38 Відповісти
Потому что он кремлю в тылу Украины нужен.
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02.02.2021 22:12 Відповісти
нда, человек кадровый офицер капитан вроде ГуРа. а на службу мобилизовался в 2018 году, хотя поместка уверен было в 14-м, не понятно!
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02.02.2021 21:41 Відповісти
ведущие ОГОНЬ боевики не срывают режим ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ а лишь "нарушают"??. А нарушение это не срыв?? На кого твой трёп расчитан? Ты либо сидишь на диете либо не сидишь, Люся!! полумер здесь нет, когда речь идет о раненных и убитых!!!
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02.02.2021 22:17 Відповісти
Арестович - це муХа біля купи зеленого лайна 🤣🤣🤣
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02.02.2021 22:28 Відповісти
За погибшего американского солдата, роняют все к херам десятками гектар, а тут пох. убивайте сколько хотите, гребанные клоуны
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02.02.2021 22:43 Відповісти
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок есть, вероятно, временная оплата уступок Путину интересов Украины и обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
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02.02.2021 22:46 Відповісти
Навіть важко коментувати цю цинічну "помийну крису", як він сам себе позначив! Маю надію, що тебе, смердюча люся, бумеранг обов'язково наздогонить!
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02.02.2021 22:47 Відповісти
Арестович комментирует свое мнение. А где мнение ПреЗедента? Он-то почему скромно молчит ? Ведь военные это его зона ответственности!
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02.02.2021 22:54 Відповісти
підарас..
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02.02.2021 23:09 Відповісти
Люська, тебе никто не верит. Уймись...
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02.02.2021 23:15 Відповісти
"Перемирие" - это одностороннее прекращение огня со стороны ЗСУ.
Долго это издевательство будет продолжаться?
Снайпера раши(днр+лнр) будут стрелять по всему фронту.
Что зеленский у тебя "перемирие"?
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02.02.2021 23:54 Відповісти
За убийства украинских воинов, которых ежедневно унижает 4-жды уклонист от военных повесток, клоун Зе, по недоразумению ставший Президентом Украины (прости, Господи), отвечать придется не только ему, но и всяким ермакам- кравчукам- аристовичам.
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03.02.2021 01:11 Відповісти
Едь тогда на 1 линию.....
Ты же герой..... В тыл врага ходил.....
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03.02.2021 03:23 Відповісти
Барон Арестаузен!!!
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03.02.2021 03:36 Відповісти
Щоб тобі гнида так прилетіло в мозги....
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03.02.2021 08:15 Відповісти
гнида
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03.02.2021 11:23 Відповісти
Ти б таке в Ізраїлі виригнув!!!:- тобі б пояснили, швидко!!!
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03.02.2021 13:34 Відповісти
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