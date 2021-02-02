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Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про закриття детективом НАБУ кримінального провадження стосовно так званих "плівок Деркача".

Про це повідомила в Facebook  пресслужба Апеляційної палати ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок, 01 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката, подану в інтересах народного депутата Верховної Ради України IX скликання, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2021, якою відмовлено у задоволенні скарги на постанову детектива НАБУ від 30.12.2020 про закриття кримінального провадження №42020000000000902. За результатами судового засідання колегія суддів апеляційної інстанції залишила апеляційну скаргу без задоволення, а рішення слідчого судді – без змін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення набуло законної сили з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає.

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У суді нагадали, що постановою детектива НАБУ кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю в діянні п'ятого Президента України складу кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Если бы Трамп остался президентом: дело бы продолжили, зеленский бы лизал зад(а то и другие места) Трампу
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02.02.2021 17:43
+8
Вот что Байден животворящий делает.... Антикоррупционный суд оставил без изменений решение о закрытии дела "пленок Деркача" - Цензор.НЕТ 9313
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02.02.2021 17:47
+5
бувають же судді чесними, хоча би через раз, особливо в структурах, які встигли ще "з-за Пороха" реформувати і набрати новий штат: Верховний суд і Антикорупційний суд
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02.02.2021 17:51
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Если бы Трамп остался президентом: дело бы продолжили, зеленский бы лизал зад(а то и другие места) Трампу
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02.02.2021 17:43 Відповісти
- В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, бежали, как гуси, беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер. (с)
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02.02.2021 17:44 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает.... Антикоррупционный суд оставил без изменений решение о закрытии дела "пленок Деркача" - Цензор.НЕТ 9313
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02.02.2021 17:47 Відповісти
бувають же судді чесними, хоча би через раз, особливо в структурах, які встигли ще "з-за Пороха" реформувати і набрати новий штат: Верховний суд і Антикорупційний суд
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02.02.2021 17:51 Відповісти
Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача" - Цензор.НЕТ 6938 Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача" - Цензор.НЕТ 6938 Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача" - Цензор.НЕТ 6938
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02.02.2021 18:13 Відповісти
Як закрили ? Старшой же казав...
"Реагувати на це повинна прокуратура та правоохоронні органи. Знаю, генеральна прокурорка Ірина Венедиктова ще вчора (19 травня - "Н") зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача і будуть це розслідувати. Думаю, що це може бути сприйняте як державна зрада", - сказав глава держави."

Це так і "зрада" Нескоромного зрадою скоро не буде...
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02.02.2021 18:12 Відповісти
Маятник же колихнувся в іншу сторону.
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02.02.2021 19:17 Відповісти
А где обещанная пресс-конференция нескромного ? Или Зеублюдки перекупили ,как всегда ? Кина не будет 🧐
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02.02.2021 18:19 Відповісти
Честные у нас в Украине флюгерные судьи, работают как ветер подует Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача" - Цензор.НЕТ 6094
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02.02.2021 19:15 Відповісти
 
 