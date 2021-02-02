Антикорупційний суд залишив без змін рішення про закриття справи "плівок Деркача"
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про закриття детективом НАБУ кримінального провадження стосовно так званих "плівок Деркача".
Про це повідомила в Facebook пресслужба Апеляційної палати ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
"У понеділок, 01 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката, подану в інтересах народного депутата Верховної Ради України IX скликання, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2021, якою відмовлено у задоволенні скарги на постанову детектива НАБУ від 30.12.2020 про закриття кримінального провадження №42020000000000902. За результатами судового засідання колегія суддів апеляційної інстанції залишила апеляційну скаргу без задоволення, а рішення слідчого судді – без змін", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення набуло законної сили з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає.
У суді нагадали, що постановою детектива НАБУ кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю в діянні п'ятого Президента України складу кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
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"Реагувати на це повинна прокуратура та правоохоронні органи. Знаю, генеральна прокурорка Ірина Венедиктова ще вчора (19 травня - "Н") зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача і будуть це розслідувати. Думаю, що це може бути сприйняте як державна зрада", - сказав глава держави."
Це так і "зрада" Нескоромного зрадою скоро не буде...