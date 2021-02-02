Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР"

Сергій Титов визнав, що його видання "відчайдушно боролося за можливість не писати гівно", але їх переживання "перекреслили рішення людей у костюмах, яким пох#й на журналістів".

Про своє рішення залишити Mash Титов повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми правда робили все, що могли (коли могли). Вписувалися за Голунова, люто підтримували людей у Білорусі (просто чекніть наші пости про це). Жили в цій сірій зоні і відчайдушно боролися за можливість не писати гівно", - написав він.

За словами Титова, роботу талановитих співробітників видання "просто перекреслили рішення людей у костюмах, яким пох#й на журналістів".

"Я з великою любов'ю ставлюся до холдингу (він ідеально ставиться до співробітників), з великою повагою до Максима, але все це вирішували не вони. А вище - як у #бучому СРСР. І нехай вони йдуть нах#й. Працювати в РТ, ВДТРК або Першому я б ніколи не став. Але людей ніхто не запитав, вони просто взяли і перетворили нас на це. Тому мені й довелося відмовитися від своєї улюбленої роботи", - написав Титов.

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Нагадаємо, в кінці січня видання Mash опублікувало відео, нібито зняте в палаці Путіна в Геленджику. Автори зйомок стверджували, що будівля не закінчена, всередині - бетон і голі стіни.