Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР"
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Сергій Титов визнав, що його видання "відчайдушно боролося за можливість не писати гівно", але їх переживання "перекреслили рішення людей у костюмах, яким пох#й на журналістів".
Про своє рішення залишити Mash Титов повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми правда робили все, що могли (коли могли). Вписувалися за Голунова, люто підтримували людей у Білорусі (просто чекніть наші пости про це). Жили в цій сірій зоні і відчайдушно боролися за можливість не писати гівно", - написав він.
За словами Титова, роботу талановитих співробітників видання "просто перекреслили рішення людей у костюмах, яким пох#й на журналістів".
"Я з великою любов'ю ставлюся до холдингу (він ідеально ставиться до співробітників), з великою повагою до Максима, але все це вирішували не вони. А вище - як у #бучому СРСР. І нехай вони йдуть нах#й. Працювати в РТ, ВДТРК або Першому я б ніколи не став. Але людей ніхто не запитав, вони просто взяли і перетворили нас на це. Тому мені й довелося відмовитися від своєї улюбленої роботи", - написав Титов.
Нагадаємо, в кінці січня видання Mash опублікувало відео, нібито зняте в палаці Путіна в Геленджику. Автори зйомок стверджували, що будівля не закінчена, всередині - бетон і голі стіни.
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И не вынесла душа)
Катсап тюркская калька с сарматизма мардва, т.е людоед.
Что не пойму - где тут хоть слово про фальшивость видео, представленного каналом? Парню не нравится направленность видео из дворца, он гордится тем, что всячески поддерживал революцию в Беларуси и прочих оппозиционеров, но нет ничего про конкретно ролик, что там не так?
Юморист в стихотворной форме обвинил демонстрантов в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он напомнил, что участники акций сожгли перцовкой глаз водителю автомобиля с номерами "АМР". Слепаков также упомянул в стихотворении мужчину, который пришел на митинг с плакатом, высмеивающим Алексея Навального. Его сбросили с фонарного столба и жестоко избили.