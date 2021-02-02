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Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна:

Сергій Титов визнав, що його видання "відчайдушно боролося за можливість не писати гівно", але їх переживання "перекреслили рішення людей у костюмах, яким пох#й на журналістів".

Про своє рішення залишити Mash Титов повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми правда робили все, що могли (коли могли). Вписувалися за Голунова, люто підтримували людей у Білорусі (просто чекніть наші пости про це). Жили в цій сірій зоні і відчайдушно боролися за можливість не писати гівно", - написав він.

За словами Титова, роботу талановитих співробітників видання "просто перекреслили рішення людей у костюмах, яким пох#й на журналістів".

"Я з великою любов'ю ставлюся до холдингу (він ідеально ставиться до співробітників), з великою повагою до Максима, але все це вирішували не вони. А вище - як у #бучому СРСР. І нехай вони йдуть нах#й. Працювати в РТ, ВДТРК або Першому я б ніколи не став. Але людей ніхто не запитав, вони просто взяли і перетворили нас на це. Тому мені й довелося відмовитися від своєї улюбленої роботи", - написав Титов.

Читайте: Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне

Нагадаємо, в кінці січня видання Mash опублікувало відео, нібито зняте в палаці Путіна в Геленджику. Автори зйомок стверджували, що будівля не закінчена, всередині - бетон і голі стіни.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Першими побігли журношлюхи та пропагандони.
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02.02.2021 17:48
+11
Эта новость конечно большая трагедия для нас всех, однако на что рассчитывал Титов, работая в конторе, которую контролируют Ковальчуки, друзья Крабе, так и останется загадкой Замредактора российского Mash Титов уволился из-за фальшивого видео о дворце Путина: "Как в ##учем СССР" - Цензор.НЕТ 8808
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02.02.2021 17:49
+10
Замредактора российского Mash Титов уволился из-за фальшивого видео о дворце Путина: "Как в ##учем СССР" - Цензор.НЕТ 7843
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02.02.2021 17:49
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та взагалі там тільки фундамент джамшути тільки но заклали!

Замредактора российского Mash Титов уволился из-за фальшивого видео о дворце Путина: "Как в ##учем СССР" - Цензор.НЕТ 9848
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02.02.2021 17:46 Відповісти
тітов засунув свій язик так глибоко куйлу в задній прохід, намагаючись його виправдати, що навіть куйлу це не сподобалося Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 2012 БУГОГА три рази
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02.02.2021 22:41 Відповісти
Першими побігли журношлюхи та пропагандони.
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02.02.2021 17:48 Відповісти
"В мірє животних". Замредактора российского Mash Титов уволился из-за фальшивого видео о дворце Путина: "Как в ##учем СССР" - Цензор.НЕТ 4593
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02.02.2021 17:51 Відповісти
Заповідних навіжених. Не годувати.
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02.02.2021 17:52 Відповісти
Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 1809
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02.02.2021 21:08 Відповісти
Эта новость конечно большая трагедия для нас всех, однако на что рассчитывал Титов, работая в конторе, которую контролируют Ковальчуки, друзья Крабе, так и останется загадкой Замредактора российского Mash Титов уволился из-за фальшивого видео о дворце Путина: "Как в ##учем СССР" - Цензор.НЕТ 8808
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02.02.2021 17:49 Відповісти
Відомо на що- що за ним прийдуть останнім.
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02.02.2021 17:51 Відповісти
Как не мытьём , так катаньем .
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02.02.2021 17:49 Відповісти
Замредактора российского Mash Титов уволился из-за фальшивого видео о дворце Путина: "Как в ##учем СССР" - Цензор.НЕТ 7843
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02.02.2021 17:49 Відповісти
правильно поступил.
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02.02.2021 17:52 Відповісти
И что было фальшивого в том видео, отлично было видно где его снимали.
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02.02.2021 17:54 Відповісти
Может он лучше знает,чем ты?
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02.02.2021 18:18 Відповісти
Дело в том что видео не фальшивое, даже сторонника Навального говорят что они зараннее предупреждали что в здании идет полная переделка и ремонт.
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02.02.2021 18:22 Відповісти
Для кремляди самое главное-дуть в уши охлосу себе на выгоду. По любому поводу. И кум путлера мертвечук свято придерживается этих традиций. Зашёл к знакомому,а там zik включен. 5 минут-и просто выворачивает от тупой пропаганды.
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02.02.2021 17:55 Відповісти
Та це зрозуміло. Добре, що 112-й зник з кабельного ТБ. Але вмикаєш "Прямий" - і теж не можеш дивитися більше 5-и хвилин. Така ж сама брехня і маніпуляція. Невже вони всі думають, що народ, до цього часу, такий темний?
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02.02.2021 22:40 Відповісти
"Прямой" закликає дружити з агресором?😮
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03.02.2021 07:45 Відповісти
обидели мышку ..ля. Клепали исключительно только правду и вдруг - "дварец Путина".
И не вынесла душа)
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02.02.2021 18:06 Відповісти
Херово нынче без работы, никто его теперь и не возьмет.
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02.02.2021 18:06 Відповісти
Не верьте ни одному кацапу,они междусобой погрызутся и снова все вместе начнут грызть всех вокруг себя.
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02.02.2021 18:06 Відповісти
Маленька лінгвіністична поправка...Кацапами називають москалів що живуть в Україні...Разом з хохлами і бандерами...А природні москалі,ті,що "гризуть всьо вокруг" - в Росіі...Вони вже ******* кучкуватись з ватніками...А ось ватніки вже - поняття інтернаціональне...В Україні вони вишиватніки,в Польщі піндоватніки,в Литві долбоватніки...і так далі...
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02.02.2021 18:39 Відповісти
А хто по Вашому правлять Україною не кацапи у вишиванках та із шестикутними зірками лижучи дупи москалям?
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02.02.2021 19:04 Відповісти
ти баран в лінгвістиці - москалями називають всіх, хто служить москві в не залежності від їх національності. Напр. кадиров та мертвичук москалі - бо служать москві. А от кацап це суто національна ознака
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02.02.2021 19:38 Відповісти
Москалы с кырымлы шители мардовского стойбища моськов, т.е. медведково. Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 1734 Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 1734 Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 1734
Катсап тюркская калька с сарматизма мардва, т.е людоед. Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 863 Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 863 Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 863
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02.02.2021 20:34 Відповісти
несколько дней назад тут спрашивали "есть ли проукраинские издания в Украине? Является ли цензор проукраинским?". Эта новость прекрасно иллюстрирует реальность... "малороси з комплексами меншовартості"
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02.02.2021 18:08 Відповісти
Так видео Mash никто не опроверг. И этот об этом ничего не пишет. У навальнят просто паника.
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02.02.2021 18:09 Відповісти
Так он и опроверг)а паника у твоего пуйла,который уже прилюдно начал оправдываться за этот дворец...
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02.02.2021 18:21 Відповісти
И когда же это ведущие Mash побывали в этом дворце, 10 лет назад, зная что Навальный когда-нибудь приедет из Берлина и расскажет? Или построили двойник дворца? У сторонников Навального реальных аргументов нет. Паника из-за страха что их лодка окончательно потонет.
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02.02.2021 18:31 Відповісти
если ты имеешь ввиду под лодкой весь шайтанат то да потонет... посмотрим еще как эта падаль начнет делить федеральные округа...
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02.02.2021 18:43 Відповісти
да гадить лично мне на вонючих кацапов... как на путинских баранов стойлового содержания так и на навальнят... оптимально что бы лапотники разделились пополам и мочили друг друга мерзости днем и ночью
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02.02.2021 18:32 Відповісти
Но все равно ведь врать нехорошо. Будь-то Навальный или лапотник.
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02.02.2021 18:33 Відповісти
В стране-помойке брехня возведена в высшую благодетель. У вас на брехне все построено. Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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02.02.2021 18:38 Відповісти
ну так это национальное ... посмотри на плешивую кремлевскую крысу .. где он и где правда... да и когда шайтанат признавал свою не правоту.. это шавка загнанная в угол которая гадит под себя и доказывает с пеной у рта что нагадили до того как и не она
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02.02.2021 18:38 Відповісти
В е##чем СССР такого не было, рашка похуже будет, это почти Северная Корея 😁😁😁😁
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02.02.2021 18:16 Відповісти
+
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02.02.2021 22:32 Відповісти
Хай кацапи жеруть один родного - від цього всьому цивілізованому світу тільки краще
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02.02.2021 18:23 Відповісти
++
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02.02.2021 22:32 Відповісти
Видео Насрального монтаж ,пропиарил себя а не Мавзолей Фюрера...,спалил молодежь,которую сканировали киношники ФСБ без проблем...около 6 000 сидят без жратвы и туалета,все изоляторы Москвы забиты...развозят по области.Дебилизм чисто слезы...
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02.02.2021 18:40 Відповісти
"Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси (просто чекните наши посты про это. Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, лучшую отработку зарубежных происшествий (тут конкурентов у меня нет), все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым *** [плевать] на журналистов. Я с большой любовью отношусь к холдингу (он идеально относится к сотрудникам), с большим уважением к Максиму (Иксанову, главному редактору Mash. - Esquire), но все это решали не они. А выше - как в *** [дурацком] СССР. И пусть они идут *** [к черту]"

Что не пойму - где тут хоть слово про фальшивость видео, представленного каналом? Парню не нравится направленность видео из дворца, он гордится тем, что всячески поддерживал революцию в Беларуси и прочих оппозиционеров, но нет ничего про конкретно ролик, что там не так?
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02.02.2021 18:41 Відповісти
Навальный-югенд устроил травлю Семена Слепакова за то что он раскритиковал их за животное поведение. Они ведь неприкасаемые.

Юморист в стихотворной форме обвинил демонстрантов в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он напомнил, что участники акций сожгли перцовкой глаз водителю автомобиля с номерами "АМР". Слепаков также упомянул в стихотворении мужчину, который пришел на митинг с плакатом, высмеивающим Алексея Навального. Его сбросили с фонарного столба и жестоко избили.

Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 6761
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02.02.2021 18:42 Відповісти
то что ты путинский баран стойлового содержания это видно по твоим коментам... тебе на помойку рамблера так такие как ты труться вылизывая ему анус и друг другу.. ты что здесь доказать хочешь что навальный мерзавец.. так ты еще хуже чем он...
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02.02.2021 18:45 Відповісти
Навальный может и не мерзавец, но вот его окружение чистый серпентарий.
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02.02.2021 18:50 Відповісти
не мерзавцу прокурор требует 3,5 года общего режима...
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02.02.2021 18:58 Відповісти
ну ты мочишь а тех кто высмеивает крысу плешивую бьют его же опричники по закону которая эта крыса и состряпала.... страна идиотов .. нужно идти в управу получить разрешение на проведение демонстрации у сотрапов против кого собираешься митинговать... можно мы выйдем и будем пробовать вас выгнать... умора.. вы еще обижаетесь когда говорят что у кацапа одна извилина и та прямая
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02.02.2021 18:53 Відповісти
Если хотите знать мое мнение, у постсоветских стран цивилизационное отставание. В головах. И никакие революции тут не помогут, нужно время. А хаос революции приведет только к утроению коррупции, гражданской войне, к вторым 90-м, когда жизнь и достоинство человека ничего не стоили.
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02.02.2021 18:58 Відповісти
не надо лепить все в одну кучу... у постсоветских стран.......Украина и кацапия это далеко разные вещи что бы ты тут не вещал....а что сейчас стоят жизнь и достоинство в твоей стране ... у нас еще куда ни шло хоть президента поменять можно .. что то реально поменять... ваши шакалы шастают по соседним и не только странам...и лично ты в силу своей беспомощности и извиняюсь полного поху,... ничего с этим сделать не можешь.. у нас такая херня со стороны того же правительства не пройдет... или как открытие того же крымского канала... народ их снесет... а вас за подобные выбрыки кровью умоют
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02.02.2021 19:10 Відповісти
Я пишу только относительно коррупции. В то самое время когда Запад эволюционно приобретал иммунитет к коррупции, современные постсоветские страны были законсервированы в СССР. Им предстоит проделать путь Запада с отставанием на 50-60 лет. Может в современных условиях все случится быстрее.
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02.02.2021 19:11 Відповісти
ну так и я об этом .. в Украине и в той же Грузии хоть какие то предпосылки к изменению ситуации
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02.02.2021 19:18 Відповісти
интересно будет глянуть когда вы расползетесь на федеральные округа.. рано или поздно это случится.... не могут несколько регионов все время тянуть дотационные.. да и та же чечня с бандитом получившим героя россии как только перестанет получать дотации выйдет с вашего шайтаната прихватив с собой весь Ставрополь ... почитай на своих сайтах как оттуда выживают кацапав и сколько уже сьехало...
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02.02.2021 19:15 Відповісти
И вот что особенно интересно...рашисты как-то умудряются врать даже в знаках препинания.Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 2201
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02.02.2021 20:16 Відповісти
От Концлагеря РАБссия уже тошнит... Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 281
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02.02.2021 18:43 Відповісти
Да всем понятно, что ***** "обнулили" не на деревянную дачку в Подмашковье с мебелью секонд-хенд, а на царствие с дворцами, яхтами и золотыми "тельцами".. Не хотят этого видеть холопы - это их самоличный приговор. А холуи с этого "не вижу, не скажу, не слышу"" имеют свои сладкие кексы.
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02.02.2021 18:48 Відповісти
Ок. Те, що той репортаж - фуфло для розумово відсталих було зрозуміло відразу. Але де сказано, шо цей замредактора звільнився саме через той "якісний" репортаж ? Цензор????
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02.02.2021 19:18 Відповісти
этот даун, как и всякие прочие секелевы-симоньяны, думал, что его то уж точно не коснется костлявая рученка *****.
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02.02.2021 19:39 Відповісти
Предельно красноречивое фото сделанное фотографом Дмитрием Марковым сегодня (2.02.21) во время заседания суда над Навальным:
Заступник редактора російського Mash Титов звільнився через фальшиве відео про палац Путіна: "Як у #бучому СРСР" - Цензор.НЕТ 5291
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02.02.2021 19:41 Відповісти
И здесь Путин обосрался, а это уже на 100% доказывает, что тот скромный дворец принадлежит Путину.
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02.02.2021 20:25 Відповісти
Думаю тот супер дорогой дворец Путина, это всего лишь вершина айсберга.
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02.02.2021 20:26 Відповісти
Почему вы решили, что он уволился именно из-за видео про дворец? Он уволился из-за цензуры, как сам пишет, но он не говорил, что его видео про дворец - фальшивое. Возможно он уволился из-за того, что его "попросили" сделать, но на что он пойти не захотел, а не за то, что он уже сделал. Работа в стиле рашаСМИ разве достойна? Если нужна грязная пропаганда, нужно выделить отдельный канал и там утюжить чернухой в стиле око за око. Связались бы с ним как журналисты с журналистом и выяснили детали.
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02.02.2021 22:45 Відповісти
Значит дворец не Путина. Ну теперь Навальному еще добавят пяток лет за клевету. Ну и хрен с ним, пусть сидит. Чтоб понял чей Крым
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03.02.2021 02:10 Відповісти
 
 